Gold Guardian Pro MQL5

🛡️ Gold Guardian Pro 8.1 - Präzisions-Goldhandel EA (nur XAUUSD)

Handeln Sie mit Gold wie ein Wächter - schützen Sie zuerst Ihr Kapital, dann den Gewinn.

Gold Guardian Pro 8.1 ist ein disziplinierter, trendfolgender Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) auf jedem Zeitrahmen (optimiert für H1-H4) entwickelt wurde . Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Kapitalerhalt, adaptive Risikokontrolle und intelligente Teilausstiege legen . Er kombiniert EMA-Trendausrichtung, RSI-Bestätigung und ATR-basierte dynamische Stopps, um hochwahrscheinliche Goldbewegungen zu erfassen und gleichzeitig Ihr Konto vor Black-Swan-Volatilität zu schützen.

Kein Hype. Keine Magie. Nur robuste Logik, kampferprobte Schutzschichten und transparente Ausführung.

Hauptmerkmale

🔹 Exklusiv für XAUUSD - Feinabstimmung auf die einzigartige Volatilität und Liquidität von Gold
🔹 Trend + Pullback-Strategie - Steigt nur ein, wenn der Preis die 200 EMA respektiert und in die 20 EMA-Zone zurückzieht
🔹 ATR-basiertes dynamisches Risiko - Stop Loss & Take Profit skalieren mit der aktuellen Marktvolatilität
🔹 Dreischichtiges Schutzsystem:
-Emergency Stop Loss Cap (maximaler Verlust in Pips)
- Equity Drawdown Guard (automatisches Schließen von Trades, wenn der Aktienkurs >15%)
- Winner Protection™ - Sichert Gewinne, wenn der Kurs nach Erreichen eines Schwellenwertes zurückgeht
🔹 Smart Partial Profit Taking - Schließt 30% bei +200 Pips, weitere 30% bei +600 Pips (konfigurierbar)
🔹 Breakeven-Aktivierung - Bewegt den SL nach +100 Pips in die Nähe des Breakeven
🔹 Volume-Normalized Lot Sizing - Berechnet automatisch die Positionsgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Guthabens und der Lot-Stufe/Min/Max des Brokers
🔹 Spread-Filter - Überspringt Einträge, wenn der Spread Ihre Toleranz überschreitet (z.g., während Nachrichten)
🔹 Einzelhandelsmodus - Eine Position auf einmal für konzentriertes Engagement

⚙️ Benutzerhandbuch: Verwendung von Gold Guardian Pro 8.1

1. Installation

  1. Kopieren Sie GoldGuardianPro81.ex5 in Ihren MQL5/Experts Ordner
  2. Starten Sie MetaTrader 5 neu
  3. Ziehen Sie den EA auf einen XAUUSD-Chart (beliebiger Zeitrahmen empfohlen: H1, H4)
  4. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist

Wichtig: Dieser EA funktioniert nur auf XAUUSD. Nicht auf andere Symbole anwenden.

2. Empfohlene Einstellungen (Standard = Optimiert)
Parameter
Voreinstellung
Beschreibung
RisikoProzentsatz
0.50
% des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird
MaxSpread
35
Einstieg überspringen, wenn Spread > 35 Punkte (für Ihren Broker anpassen)
EMA_Trend
200
Langfristiger Trend-Filter
EMA_Pullback
20
Kurzfristige Pullback-Referenz
ATR_Periode
14
Zeitraum zur Messung der Volatilität
ATR_Mult_SL
1.3
SL = ATR × 1,3
ATR_Mult_TP
4.0
TP = ATR × 4,0
Teilweise1_Pips / %
200 / 30%
Erstes Gewinnziel
Teilweise2_Punkte / %
600 / 30%
Zweites Gewinnziel
BreakEvenPips
100
SL auf BreakEven nach +100 Pips verschieben
MaxDrawdownPerc
15.0
Automatisches Schließen aller Positionen, wenn der Equity Drawdown ≥15% ist

3. Erklärte Schutzsysteme

  • Notfall-SL: Begrenzt den maximalen Verlust bei MaxLossPips ( Standard: 250 Pips) und setzt die ATR außer Kraft, wenn sie zu hoch ist.
  • Winner-Schutz: Wenn ein Handel WinnerThreshold ( z.B. +150 Pips) erreicht und dann um WinnerRetracePips ( z.B. 50 Pips) zurückgeht , schließt der EA die gesamte Position, um Gewinne zu sichern
  • Equity Guard: Überwacht den Drawdown in Echtzeit; stoppt den Handel, wenn der Kontostand um mehr als 15 % unter das Guthaben fällt

4. Beste Praktiken

  • Verwenden Sie den EA auf ECN-Konten mit geringer Streuung (die Goldspreads steigen oft bei Überschneidungen zwischen NY und London oder bei Nachrichten an)
  • Vermeiden Sie den Einsatz während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse (NFP, CPI, FOMC), es sei denn, MaxSpread ist konservativ eingestellt
  • Beginnen Sie mit einem Risikoprozentsatz ≤ 1,0 %, bis Sie das Live-Verhalten beobachten.
  • Überwachen Sie die ersten Trades manuell, um sicherzustellen, dass die Ausführung Ihren Erwartungen entspricht.

⚠️ Risikohinweis (MQL5 Marktkonform)

Der Handel mit Devisen und CFDs auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Gold Guardian Pro 8.1 bietet keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten. Sie könnten einen Totalverlust Ihrer ursprünglichen Einlage erleiden. Riskieren Sie niemals Kapital, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Dieses Produkt wird ohne Mängelgewähr und ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt.

💬 Unterstützung & Hinweise

  • Magische Zahl: 888100 ( um Trades zu isolieren)
  • Ein Chart, ein Handel: Der EA verwaltet nur eine XAUUSD-Position zur gleichen Zeit
  • Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging - reine direktionale Strategie
  • Vollständig kompatibel mit Prop-Firm-Herausforderungen (FTMO, The5%ers, etc.) aufgrund strenger Risikokontrollen

🌟 Warum Trader Gold Guardian Pro wählen:

"Endlich ein EA, der mein Konto so behandelt, als wäre es meins - und nichtein Casino-Chip. Allein die Winner Protection hat mich letzte Woche davor bewahrt, 3 Gewinntrades zurückzugeben." - Beta-Tester

