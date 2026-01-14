Gold Guardian Pro MQL5

🛡️ Gold Guardian Pro 8.1 - EA de precisión para operar con oro (sólo XAUUSD)

Opere con oro como un guardián: proteja su capital primero y obtenga beneficios después.

Gold Guardian Pro 8.1 es un Asesor Experto disciplinado, que sigue la tendencia, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en cualquier marco de tiempo (optimizado para H1-H4). Construido para los traders que priorizan la preservación del capital, el control de riesgo adaptativo y las salidas parciales inteligentes, este EA combina la alineación de la tendencia EMA, la confirmación del RSI y los stops dinámicos basados en el ATR para capturar los movimientos de alta probabilidad del oro, mientras protege su cuenta de la volatilidad de los cisnes negros.

Sin exageraciones. Sin magia. Sólo lógica robusta, capas de protección probadas en batalla y ejecución transparente.

Características principales

🔹 Exclusivo para XAUUSD - Ajustado a la volatilidad y liquidez únicas del oro

🔹 Estrategia de Tendencia + Retroceso - Entra sólo cuando el precio respeta la EMA 200 y retrocede a la zona de la EMA 20

🔹 Riesgo Dinámico Basado en ATR - Stop Loss y Take Profit escalan con la volatilidad actual del mercado

🔹 Sistema de Protección de Triple Capa:

-Tope de Stop Loss de Emergencia (pérdida máxima en pips)

- Protección de Reducción de Capital (cierra automáticamente las operaciones si el capital cae > 15% ) - Proteccióndel Ganador 15%)

- Winner Protection™ - Bloquea los beneficios si el precio retrocede después de alcanzar un umbral

🔹 Smart Partial Profit Taking - Cierra el 30% a +200 pips, otro 30% a +600 pips (configurable)

🔹 Breakeven Activation - Mueve el SL a cerca del punto de equilibrio después de +100 pips

🔹 Volume-Normalized Lot Sizing - Calcula automáticamente el tamaño de la posición basándose en el % de Riesgo del balance y el paso/min/max del lote del broker

🔹 Spread Filter - Omite entradas si el spread excede su tolerancia (e..g., durante noticias)

🔹 Modo de Operación Única - Una posición a la vez para una exposición enfocada

⚙️ Guía del usuario: Cómo utilizar Gold Guardian Pro 8.1

1. Instalación

Copie GoldGuardianPro81.ex5 a su carpeta MQL5/Expertos Reinicie MetaTrader 5 Arrastre el EA a un gráfico XAUUSD (se recomienda cualquier timeframe: H1, H4) Asegúrese de que AutoTrading está activado

Importante: Este EA sólo funciona en XAUUSD. No adjuntar a otros símbolos.

2. Parámetros recomendados (Por defecto = Optimizado)

Parámetro Por defecto Descripción Porcentaje de riesgo 0.50 Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación MaxSpread 35 Saltar entrada si spread > 35 puntos (ajustar a su broker) EMA_Tendencia 200 Filtro de tendencia a largo plazo EMA_Pullback 20 Referencia de retroceso a corto plazo ATR_Periodo 14 Periodo de medición de la volatilidad ATR_Mult_SL 1.3 SL = ATR × 1,3 ATR_Mult_TP 4.0 TP = ATR × 4.0 Parcial1_Pips / % 200 / 30% Primer objetivo de beneficio Parcial2_Pips / % 600 / 30% Segundo objetivo de beneficios BreakEvenPips 100 Mover SL al punto de equilibrio después de +100 pips MaxDrawdownPerc 15.0 Auto-cierre de todas las posiciones si el drawdown de la equidad ≥15% .

3. Explicación de los sistemas de protección

SL de emergencia : Limita la pérdida máxima a MaxLossPips ( por defecto: 250 pips), anulando el ATR si es demasiado amplia .

MaxLossPips ( . Protección de Ganador : Si una operación alcanza WinnerThreshold ( por ejemplo, +150 pips) y luego retrocede por WinnerRetracePips ( por ejemplo, 50 pips), el EA cierra toda la posición para bloquear las ganancias .

WinnerThreshold ( WinnerRetracePips ( . Guardia de Equidad : Supervisa la reducción en tiempo real; detiene las operaciones si la equidad de la cuenta cae >15% por debajo del saldo

4. 4. Mejores prácticas

Utilizar en cuentas ECN con spreads bajos (los spreads del oro a menudo se disparan durante el solapamiento o las noticias de NY/Londres).

Evite operar durante eventos económicos importantes (NFP, IPC, FOMC) a menos que MaxSpread se establezca de forma conservadora .

MaxSpread . Comience con un porcentaje de riesgo ≤ 1,0% hasta que observe el comportamiento en tiempo real .

. Supervise manualmente las operaciones iniciales para confirmar que la ejecución se ajusta a sus expectativas.

⚠️ Exención de Riesgo (Conforme al Mercado MQL5)

Operar con divisas y CFDs con margen conlleva un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Gold Guardian Pro 8.1 no garantiza ganancias ni protege contra pérdidas. Usted podría sufrir una pérdida total de su depósito inicial. Nunca arriesgue capital que no pueda permitirse perder. Este producto se proporciona "tal cual" sin garantías de ningún tipo.

💬 Soporte y Notas

Número Mágico : 888100 ( para aislar operaciones)

888100 ( Un Gráfico, Una Operación : El EA gestiona sólo una posición XAUUSD a la vez

No Martingale, No Grid, No Hedging - Pura estrategia direccional

Totalmente compatible con los retos de prop firm (FTMO, The5%ers, etc.) debido a los estrictos controles de riesgo

