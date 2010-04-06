Bollinger Bands Speed MT5 r

Crypto_Forex Indikator „Bollinger Bands Speed“ für MT5, kein Repaint.

Die Geschwindigkeit der Bollinger Bänder ist ein einzigartiger Trendindikator.





- Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.

- Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Standard-Bollinger-Bänder.

- Der Geschwindigkeitsindikator der Bollinger Bänder zeigt an, wie schnell die BB-Mittellinie und die BB-Grenzen ihre Richtung ändern.

- Standardmäßig: Die blaue Linie entspricht der Geschwindigkeit der BB-Mittellinie, die rote Linie der Geschwindigkeit der unteren Grenze und die grüne der Geschwindigkeit der oberen Grenze.

- Die Verwendung der BB-Geschwindigkeit wird in Trendstrategien empfohlen. Ist die Geschwindigkeit der BB-Mittellinie < 0, zeigt der Trend einen Abwärtstrend an, ist sie > 0, zeigt der Trend einen Aufwärtstrend an.

- Sie können folgende Handelseinstiege in Betracht ziehen:

- Kaufen Sie einen Trade, wenn die blaue Linie über 0 liegt und die grüne Linie die blaue nach oben kreuzt.

- Verkaufen Sie einen Trade, wenn die blaue Linie unter 0 liegt und die rote Linie die blaue nach unten kreuzt.

- Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.