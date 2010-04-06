Bollinger Bands Speed MT5 r

Crypto_Forex Indikator „Bollinger Bands Speed“ für MT5, kein Repaint.
Die Geschwindigkeit der Bollinger Bänder ist ein einzigartiger Trendindikator.

- Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.
- Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Standard-Bollinger-Bänder.
- Der Geschwindigkeitsindikator der Bollinger Bänder zeigt an, wie schnell die BB-Mittellinie und die BB-Grenzen ihre Richtung ändern.
- Standardmäßig: Die blaue Linie entspricht der Geschwindigkeit der BB-Mittellinie, die rote Linie der Geschwindigkeit der unteren Grenze und die grüne der Geschwindigkeit der oberen Grenze.
- Die Verwendung der BB-Geschwindigkeit wird in Trendstrategien empfohlen. Ist die Geschwindigkeit der BB-Mittellinie < 0, zeigt der Trend einen Abwärtstrend an, ist sie > 0, zeigt der Trend einen Aufwärtstrend an.
- Sie können folgende Handelseinstiege in Betracht ziehen:
- Kaufen Sie einen Trade, wenn die blaue Linie über 0 liegt und die grüne Linie die blaue nach oben kreuzt.
- Verkaufen Sie einen Trade, wenn die blaue Linie unter 0 liegt und die rote Linie die blaue nach unten kreuzt.
- Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.

Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Updown v6
Guner Koca
Indikatoren
up down v6 für mt5 ist kein repaint alle timeframe und alle Paare Indikator. rot Histogramm cros Trigger, die bis Punkt ist, und legte einen roten Punkt auf Histogramm. und blauen Histogramm cros Trigger, die tief point.and setzen blauen Punkt auf Histogramm ist. dieser Indikator müssen manchmal heraus zu zoomen. für diese pres + Taste. wenn neu kommt Signal ist zu hoch macht vor unsichtbar.rote und blaue Punkte sind there.to die Signale zu sehen. Indikator ist keine repaint und kann alle Zeitra
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Visual Thunder Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den Thunder Wave Indicator Der Thunder Wave Indicator ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die ihre Strategien optimieren und anpassen möchten. Dieser Indikator ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um ihn an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen anzupassen. Warum Thunder Wave wählen? Der Thunder Wave-Indikator nutzt den Relative-Stärke-Index (RSI), um verwertbare Erkenntnisse zu liefern, und beinhaltet gleichzeitig Verzögerungs- und Visualisier
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Liquidity Heatmap Basic
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Visualisieren Sie versteckte Liquidität und Stop Runs Die Liquidity Heatmap ist ein ausgeklügeltes Instrument für den institutionellen Handel, das aufzeigt, wo Händler mit zu hohem Leverage in der Falle sitzen. Durch die Berechnung geschätzter Liquidationsniveaus auf der Grundlage von Volumenspitzen und Leverage zeichnet dieser Indikator eine dynamische "Heatmap" von Unterstützungs- und Widerstandszonen, die von der traditionellen technischen Analyse übersehen werden. Die Kurse werden von diesen
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
es hängt von der ATR-Periode ab, um Swing-Punkte zu erhalten, die helfen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen blauer Punkt und roter Punkt ist das Standard-Farbschema, das Sie natürlich später ändern können, wenn Sie möchten Sie können die folgenden Einstellungen ändern: ATR-PERIOD Benachrichtigungen senden Anzahl der zu sendenden Benachrichtigungen Senden von Benachrichtigungen an Ihr Smartphone das ist sehr einfach zu bedienen, einfach ziehen und ablegen und dem Trend folgen
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indikatoren
RM Divergence Pro - Fortgeschrittener RSI-Divergenz- und Inability-Indikator, Es ist ein professioneller, nicht nachzeichnender RSI-Divergenz-Indikator, der auf der realen Marktstruktur basiert. Er erkennt reguläre Divergenz, versteckte Divergenz, Unfähigkeit und potentielle Divergenz, indem er bestätigte RSI-Schwankungen, Preisverhalten und fortgeschrittene Filter für eine saubere und zuverlässige Analyse verwendet. ================================================== ÜBERBLICK =================
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indikatoren
Trend Master Chart ist der Trendindikator, den Sie brauchen. Es überlagert das Diagramm und verwendet Farbcodierung, um verschiedene Markttrends/-bewegungen zu definieren. Es verwendet einen Algorithmus, der zwei gleitende Durchschnitte und verschiedene Oszillatoren kombiniert. Die Perioden dieser drei Elemente sind veränderbar. Es funktioniert in jedem Zeitrahmen und bei jedem Paar. Auf einen Blick erkennen Sie einen Aufwärts- oder Abwärtstrend und die verschiedenen Einstiegspunkte in diesen T
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Heikin Ashi RSI-Indikator für MT5 (HARSI) Übersicht Der Heikin Ashi RSI-Indikator (HARSI) kombiniert die Heikin Ashi-Kerzenglättung mit der RSI-Momentum-Analyse und bietet so eine zweischichtige Ansicht der Preisbewegung und der relativen Stärke. Er bietet eine klare Visualisierung der Marktrichtung, RSI-basierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie optionale Backtesting- und Alarmsysteme zur Strategievalidierung und Automatisierung von Handelssignalen. Funktionsweise Der Indikator w
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indikatoren
Hinterlassen Sie eine Bewertung für dieses Produkt und Sie erhalten ein weiteres "kostenloses" Produkt Ihrer Wahl. Sie können meine anderen Produkte hier sehen: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective ist ein fortschrittlicher Trenderkennungsindikator , der genaue Einstiegspunkte in Trendrichtung anzeigt. Er verwendet intelligente Technologie , um Einstiegspunkte, Trendwechselpunkte und TP-Punkte zu erkennen. Er zeigt auch die Trefferquote für den aktuellen Chart unter Verwe
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und durchschnittlicher wahrer Spanne, um den Trend eines Handelsinstruments zu erkennen. Der Supertrend-Indikator für MetaTrader 5 zeigt den Trend einfach als Linie an, die dem Preis folgt. Dreifacher SuperTrend Histo Indikator berechnet drei Supertrends, um den Trend als Histogramm darzustellen. Ein Wechsel der Farbe von rot nach grün bedeutet KAUFEN , von grün nach rot bedeutet VERKAUFEN . Beschreibung der Meth
Supertrend MTF Status with Alerts
Ryszard Kadow
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und durchschnittlicher wahrer Spanne, um den Trend eines Handelsinstruments zu erkennen. Der Supertrend-Indikator für MetaTrader 5 zeigt den Trend einfach als Linie an, die dem Preis folgt. Sie können den zweiten my indicator verwenden: Sie werden 3 Supertrends und EMA 200 Linien auf dem Bildschirm sehen. Arbeiten mit meinem Produkt : https://www.mql5.com/en/market/product/80692
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der Double Stochastic RSI Forex Indikator ist eine Modifikation des stochastischen Oszillators für die MetaTrader 5 Plattform. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Der Double Stochastic Forex Indikator implementiert eine doppelte Stochastik, die auf den RSI angewendet wird, wobei gleitende Niveaus anstelle von festen verwendet werden, um überverkaufte und überkaufte Werte zu bewerten. In Fällen, in denen die RSI-Periode <= 1 ist, erhalten Sie nur eine doppelte Stochastik. Sie können eine zusätzliche
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO ist ein nicht neu zeichnender (Non-Repainting) Indikator, der die Marktrichtung anzeigt. Er identifiziert Trendwenden sowie erste und wiederholte Einstiege großer Marktteilnehmer. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Ebenen höherer Zeiteinheiten dar. Die Daten werden nicht neu berechnet und bleiben nach dem Schluss jeder Kerze im Chart sichtbar. Fordere per privater Nachricht einen ausführlichen PDF-Leitfaden mit Strategie-Beispielen an
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Crypto_Forex-Indikator: Heiken Ashi Candles für MT4. Kein Neuanstrich. - Heiken_Ashi_Candles hat eine großartige Kombination mit dem Trend Line MA-Indikator, wie auf dem Bild zu sehen. - Der Indikator Heiken_Ashi_Candles ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator, um Tren
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4. - Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!! - „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe). - Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen. - Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind. - Der Indikator ve
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator Spread Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der Spread Display-Indikator zeigt den aktuellen Spread des Forex-Paares an, an dem es angebracht ist. - Es ist möglich, den Spread-Anzeigewert in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator SWAP Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der SWAP-Anzeigeindikator zeigt aktuelle SWAPs für Long- und Short-Trades des Forex-Paares an, an das er angehängt ist. - Es ist möglich, SWAP-Anzeigewerte in jeder Ecke des Diagramms zu pl
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ für MT4 - Der Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ ist ein sehr nützliches zusätzliches Handelstool. - Er zeigt Ihnen täglich, wöchentlich und monatlich die wahrscheinlichsten Levels, die durch den Preis erreicht werden können (Preisbereichslevel). - Der tägliche Bereich ist für Intraday-Trader nützlich. - Wöchentliche und monatliche Bereiche sind für Swing- und langfristige Trader. - Der Indikator ist hervorragend geeignet, um Ihre Take-Profit-Zi
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF RVI-Oszillator für MT4, kein Neuanstrich. - Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF RVI Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“. - RVI ist einer der besten Oszillatoren zur Erkennung von Trendänderungen und zum Einstieg aus überverkauften/überkauften Bereichen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen aus überverkauften/gekauften Bereichen. - Der HTF RVI-Indikator
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Dynamic Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – effizientes Handelstool für MT4! – Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. – Dynamischer Oszillator hat adaptive überverkaufte/überkaufte Zonen. – Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte aus überverkauften/überkauften Bereichen zu finden. – Überverkaufte Werte: unter der grünen Linie; Überkaufte Werte: über der roten Linie. – Er ist viel genauer
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „RSI für 8 Symbole“ für MT4. Kein Neuanstrich. - RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinträge aus stark überkauften Bereichen (über 70) und Kaufeinträge aus stark überverkauften Bereichen (unter 30). - RSI ist sehr nützlich für die Divergenzerkennung. - „RSI für 8 Symbole“ bietet die Möglichkeit, RSI-Werte von bis zu 8 verschiedenen Symbolen auf nur einem Chart zu steuern. - Dieser Indikator lässt sich auch hervo
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! – Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends. – Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil. – Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends. – Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30. – Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indik
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files verfügbar! Verwenden Sie Set_files v25.11 aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. – Der EA passt sich automatisch über KI-Methoden an die Marktbedingungen an. – Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Gr
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Trendkorrektur-Histogramm“ für MT4. - Das Trendkorrektur-Histogramm kann in 2 Farben vorliegen: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen bullischen Trend. - 7 aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe bedeuten den Beginn eines neuen Trends. - Der Trendkorrektur-Histogrammindikator wurde mit dem Hauptzweck entwickelt, Verluste zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. - Er hat den Parameter „Periode“, der für die Empfindlichkeit des Indikators ve
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experten
MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von rund 90 % für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken. - Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig v
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MACD mit Trend-Zickzack“ für MT4. - Der MACD-Indikator selbst ist eines der beliebtesten Tools für den Trendhandel. - „MACD mit Trend-Zickzack“ eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Verwenden Sie diesen Indikator, um die genauesten Einstiegssignale auszuwählen: _ Wenn der MACD über 0 (grüne Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach oben zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Kauf
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden. - Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische. - Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt. - Das Einstiegssignal best
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator SCALPING SNIPER für MT4, kein neu gezeichnetes Handelssystem. Scalping Sniper – ist ein fortschrittliches System (Indikator), das genaue Preisdynamik anzeigt! – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper-Indikator für MT4. – Dieses System liefert sehr genaue, aber seltene Sniping-Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %. – Das System soll viele Paare verwenden, um nach Signalen zu suchen, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar a
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4. - Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für den Price Action-Handel. Kein Neuanstrich; keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt Inside Bar- und Outside Bar-Muster im Diagramm: - Bullisches Muster – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Bearisches Muster – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Inside Bar selbst hat ein hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko). - Mit PC-, Ha
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
„SINGLE SNIPER“ EA ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform! Die Gewinnquote liegt bei etwa 85-90 %! Das System verwendet Zinseszins-Risikomanagement! Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: EA-Set_file herunterladen - Die Trades sind sehr genau: etwa 85-90 %. - Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigene
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files für 10 Paare verfügbar! Verwenden Sie Set_files (v25.11) aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. Dieser EA ist eine erweiterte Version von Adaptive Scalper EA. Zusätzliche Funktionen von Advanced Adaptive Scalper EA im Verg
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
SwapFree Adaptive Scalper EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Funktionen des EA: -
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT4, kein Repaint. SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. – Speed ​​ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts. – Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert. – Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed ​​zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA. – Es wird empfohlen, MA
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experten
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit hoher Genauigkeit für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit wirklich eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. SF Multi Sniper EA ist ein „einstellen und vergessen“-Expert Advisor, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! Verwenden Sie Set_files aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. - Kein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Konsolidierungsbalkenmuster für MT4. - Der Indikator „Konsolidierungsbalken“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price-Action-Handel. - Der Indikator erkennt die Preiskonsolidierung in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Auftragsposition und SL-Position. - Bullischer Konsolidierungsbalken – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärischer Konsolidierungsbalken – Rotes Pfeils
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen. - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet. - Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. - OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden. - Überverkaufte Werte: unter 30. - Überkaufte Werte: über 70. - Es gibt viele Möglichkeiten, sel
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Hanging Man und Inverted Hammer-Muster“ für MT4. - Der Indikator „Hanging Man und Inverted Hammer-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action-Trading: Kein Neuanstrich, keine Verzögerung. - Der Indikator erkennt bullische Inverted_Hammer- und bärische Hanging_Man-Muster auf dem Chart: - Bullischer Inverted_Hammer – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärischer Hanging_Man – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-, Ha
DeMarker with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „DeMarker mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4. Kein Repainting. – Die DeMarker-Oszillatorkurve zeigt die aktuelle Kursposition im Verhältnis zu vorherigen Hochs und Tiefs während des Indikatorberechnungszeitraums. – Ideal für Verkaufs- und Kaufpositionen aus dynamischen Überkauft-Zonen. – Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren. – Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie. – Dynamische Überverka
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Moving Average Acceleration für MT4, kein Neuanstrich. MA Acceleration – ist ein Scalping-Indikator, der als Hilfstool für den „MA Speed“-Indikator entwickelt wurde. - Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. Er zeigt Ihnen die Beschleunigung der gleitenden Durchschnittslinie. - Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Acceleration zu verbessern. Er kann für SMA, EMA und LWMA verwendet werden. - MA Acceleration ist die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension