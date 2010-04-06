Bollinger Bands Speed MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Vitesse des bandes de Bollinger » pour MT5, sans retouche.
La vitesse des bandes de Bollinger est un indicateur de tendance unique.

- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.
- La vitesse est la dérivée première des bandes de Bollinger standard.
- L'indicateur de vitesse des bandes de Bollinger indique la vitesse à laquelle la ligne médiane et les bordures de la bande de Bollinger changent de direction.
- Par défaut : la ligne bleue correspond à la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger, la ligne rouge à la vitesse de la bordure inférieure et la ligne verte à la vitesse de la bordure supérieure.
- Il est recommandé d'utiliser la vitesse de la bande de Bollinger dans les stratégies de tendance : si la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger est < 0, la tendance est baissière ; si elle est > 0, la tendance est haussière.
- Vous pouvez envisager les positions de trading suivantes :
- Ouvrir un ordre d'achat lorsque la ligne bleue est supérieure à 0 et que la ligne verte croise la bande bleue vers le haut.
- Ouvrir un ordre de vente lorsque la ligne bleue est inférieure à 0 et que la ligne rouge croise la bande bleue vers le bas.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité !
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.

Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicateurs
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Updown v6
Guner Koca
Indicateurs
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 4 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta . Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transacti
Visual Thunder Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Introducing the Thunder Wave Indicator The Thunder Wave Indicator is a powerful tool designed for traders who love to optimize and tailor their strategies. This indicator is not pre-optimized, giving you full control to adjust it according to your trading style and market conditions. Why Choose Thunder Wave? The Thunder Wave Indicator leverages the Relative Strength Index (RSI) to deliver actionable insights, while incorporating delay and visualization features to ensure precision and clarity.
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Liquidity Heatmap Basic
Israr Hussain Shah
Indicateurs
Visualize Hidden Liquidity & Stop Runs The    Liquidity Heatmap   is a sophisticated institutional trading tool designed to reveal where over-leveraged traders are trapped. By calculating estimated liquidation levels based on volume spikes and leverage, this indicator draws a dynamic "heatmap" of support and resistance zones that traditional technical analysis misses. Price is often attracted to these liquidity pools like a magnet. When price hits these lines, positions are forced to close, ofte
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicateurs
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (1)
Indicateurs
it depends on ATR period to get swing points to help make better trading decisions  blue dot and red dot is the default color scheme of course you can change it later if you'd like  you can change the following : ATR PERIOD  sending notifications number of times to send notifications  sending notifications to your smart phone that's it very simple to use just drag and drop and follow the trend 
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicateurs
RM Divergence Pro - Advanced RSI Divergence and Inability Indicator, It is a professional, non-repainting RSI divergence indicator based on real market structure. It detects Regular Divergence, Hidden Divergence, Inability, and Potential Divergence using confirmed RSI swings, price behavior, and advanced filters for clean and reliable analysis. ================================================== OVERVIEW ================================================== RM Divergence Pro is an advanced RSI-base
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicateurs
Trend Master Chart est l'indicateur de tendance qu'il vous faut. Il se superpose au graphique et utilise un code couleur pour définir les différentes tendances/impulsions du marché. Il utilise un algorithme qui combine deux moyennes mobiles et différents oscillateurs. Les périodes de ces trois élément sont modifiables. Il fonctionne sur n'importe quel time-frame et n'importe quelle Pair. D'un coup d’œil vous pourrez identifier une tendance haussière ou baissière et les différents points d'entrée
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicateurs
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Heikin Ashi RSI Indicator for MT5 (HARSI) Overview The Heikin Ashi RSI (HARSI) indicator combines Heikin Ashi candle smoothing with RSI momentum analysis, providing a dual-layer view of price action and relative strength. It offers a clear visualization of market direction, RSI-based overbought and oversold conditions, and optional backtesting and alert systems for strategy validation and trade signal automation. How It Works The indicator applies RSI values to Heikin Ashi calculations, creati
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicateurs
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicateurs
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Supertrend MTF Status with Alerts
Ryszard Kadow
Indicateurs
Supertrend   indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. You can use the second my indicator: You will see 3 supertrends and EMA 200 lines on the screen. Working with my product : https://www.mql5.com/en/market/product/80692
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indicateurs
L'indicateur Forex RSI Double Stochastique est une modification de l'oscillateur stochastique pour la plateforme MetaTrader 5. INFORMATIONS SUR L'INDICATEUR L'indicateur forex Double Stochastique implémente un double stochastique appliqué au RSI, en utilisant des niveaux flottants au lieu de niveaux fixes pour évaluer la survente et la surachat. Dans les cas où la période RSI est <=1, vous obtenez juste une double stochastique. Vous pouvez utiliser un lissage supplémentaire des résultats (l
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicateurs
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - L'Outil Essentiel pour Maîtriser Votre Trading ## Transformez Votre Trading avec une Vision Complète de Vos Performances en Temps Réel Dans le monde exigeant du trading Forex et CFD, **connaître vos performances en temps réel** n'est pas un luxe, c'est une **nécessité absolue**. Le **Drawdown Indicator V4.0** est bien plus qu'un simple indicateur : c'est votre **tableau de bord professionnel** qui vous donne une vision claire, précise et instantanée de l'état de vo
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier les points d'entrée et à gérer les risques de manière efficace. L'indicateur fournit un ensemble d'outils d'analyse complet comprenant un système de détection de signaux, une gestion automatique Entry/SL/TP, une analyse de volume et des statistiques de performance en temps réel. Guide d'utilisation pour comprendre le système   |   Guide d'utilisation pour d'autres langues FONCT
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicateurs
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicateurs
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO est un indicateur sans repaint qui affiche la direction du marché. Il identifie les retournements de tendance ainsi que les entrées initiales et répétées des principaux participants du marché. Les marques BOS sur le graphique représentent de véritables changements de tendance et des niveaux clés des unités de temps supérieures. Les données ne sont pas repeintes et restent sur le graphique après la clôture de chaque bougie. Demandez et recevez un guide PDF détaillé a
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicateurs
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Plus de l'auteur
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Indicateur Crypto_Forex : Bougies Heiken Ashi pour MT4. Pas de repeinture. - Heiken_Ashi_Candles a une excellente combinaison avec l'indicateur Trend Line MA tel qu'il est sur la photo. - L'indicateur Heiken_Ashi_Candles est un indicateur auxiliaire trè
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4. - Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!! - "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge). - Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches. - L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage du spread de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur Spread Display affiche le spread actuel de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de localiser la valeur d'affichage du
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage SWAP de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur SWAP Display affiche les SWAP actuels pour les transactions longues et courtes de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de l
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" pour MT4 - L'indicateur "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" est un outil de trading auxiliaire très utile. - Il vous montre les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix (niveaux de fourchette de prix). - La fourchette quotidienne est utile pour les traders intraday. - Les fourchettes hebdomadaires et mensuelles sont destinées aux traders Swing et à long terme. - L'indicateur est excellent pour
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT4, pas de repeinture. - Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT4. HTF signifie - Higher Time Frame. - RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat. - Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat. - L'indicateur HTF RV
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "RSI pour 8 symboles" pour MT4. Pas de repeinture. - Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading. - Il est idéal pour prendre des entrées de vente à partir d'une zone de surachat forte (au-dessus de 70) et des entrées d'achat à partir d'une zone de survente forte (en dessous de 30). - Le RSI est très utile pour la détection des divergences. - "RSI pour 8 symboles" donne la possibilité de contrôler les valeurs RSI jusqu'à 8 symboles différents sur un se
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale. - Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal. - Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30. - Il existe de n
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. - L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA. - Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les g
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. Téléchargez les fichiers EA Set_files pour les tests et le trading : GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement un SL dynam
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4. - L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance. - "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs. - Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis : _ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les m
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix. - L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière. - Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix ! - Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4. - Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %. - Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4. - L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ; - L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique : - Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - La barre intérieure elle-même a un ratio R/
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 ! Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés ! Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5. Utilisez le fichier de configuration pour les tests et le trading : téléchargez le fichier de configuration de l’EA - Les transactions sont très précises : environ 85-90 %. - Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse c
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires ! Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA. Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'A
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 9 Set_files disponibles pour 9 paires ! Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_fi
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "MA Speed" pour MT4, sans repeinture. La VITESSE de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. - La vitesse est la 1ère dérivée de la moyenne mobile. - L'indicateur MA Speed ​​montre à quelle vitesse la MA elle-même change de direction. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Speed. Convient pour SMA, EMA, SMMA et LWMA. - Il est
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une grande précision pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5. SF Multi Sniper EA est un Expert Advisor "set and forget" qui fait tout le travail de trading pour vous ! Utilisez Set_files de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA. - Aucune influenc
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Modèle de barre de consolidation de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4. - L'indicateur "Consolidation Bar" est un indicateur très puissant axé sur la cassure pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte la consolidation des prix dans une zone étroite pendant 1 barre et affiche : la direction de la cassure, l'emplacement de l'ordre en attente et l'emplacement du SL. - Barre de consolidation haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Barre de consolidation b
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
OSB Oscillator - est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour Price Action. - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - OSB Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts pour les signaux Price Action, Divergence et Survente/Surachat. - Valeurs de survente : inférieures à 30. - Valeurs de surachat : supérieures à 70. - Il existe de nombreuses
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" pour MT4. - L'indicateur "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action : Pas de repeinture, pas de délai. - L'indicateur détecte les modèles haussiers Inverted_Hammer et baissiers Hanging_Man sur le graphique : - Bullish Inverted_Hammer - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Bearish Hanging_Man - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les ima
DeMarker with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « DeMarker avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4. Sans modification. - La courbe de l'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux plus hauts et plus bas précédents pendant la période de calcul de l'indicateur. - Il est idéal pour les entrées de vente depuis la zone dynamique de surachat et les entrées d'achat depuis la zone dynamique de survente. - Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Acti
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex Accélération de la moyenne mobile pour MT4, sans repeindre. MA Acceleration - est un indicateur de scalping, conçu comme un outil auxiliaire pour l'indicateur "MA Speed". - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. Il vous montrera l'accélération de la ligne moyenne mobile. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Acceleration. Il est possible de l'utiliser pour SMA, EMA et LWMA. - MA Ac
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis