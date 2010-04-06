Bollinger Bands Speed MT5 r

MT5용 Crypto_Forex 지표 "볼린저 밴드 속도", 리페인트 없음.

볼린저 밴드 속도는 고유한 추세 지표입니다.





- 이 지표의 계산은 물리학 방정식을 기반으로 합니다.

- 속도는 표준 볼린저 밴드의 1차 미분값입니다.

- 볼린저 밴드 속도 지표는 볼린저 밴드 중간선과 볼린저 밴드 경계선의 방향이 얼마나 빠르게 변하는지를 보여줍니다.

- 기본적으로 파란색 선은 볼린저 밴드 중간선의 속도, 빨간색 선은 하단 경계선의 속도, 초록색 선은 상단 경계선의 속도입니다.

- 추세 전략에서는 볼린저 밴드 속도를 사용하는 것이 좋습니다. 볼린저 밴드 중간선 속도 값이 0보다 작으면 추세가 하락하고, 값이 0보다 크면 추세가 상승합니다.

- 다음과 같은 매매 진입 방식을 고려해 볼 수 있습니다.

- 파란색 선이 0보다 크고 녹색 선이 파란색 선을 위로 교차하면 매수 포지션을 개시합니다.

- 파란색 선이 0보다 작고 빨간색 선이 파란색 선을 아래로 교차하면 매도 포지션을 개시합니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.





본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.