Bollinger Bands Speed MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Velocidad de las Bandas de Bollinger" para MT5, sin repintado.

La velocidad de las Bandas de Bollinger es un indicador de tendencia único.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas.

- La velocidad es la primera derivada de las Bandas de Bollinger estándar.

- El indicador de velocidad de las Bandas de Bollinger muestra la rapidez con la que cambian de dirección la línea media y los bordes de las Bandas de Bollinger.

- Por defecto: La línea azul representa la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger, la línea roja la velocidad del borde inferior y la verde la velocidad del borde superior.

- Se recomienda usar la velocidad de las Bandas de Bollinger en estrategias de tendencia. Si el valor de la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger es < 0, la tendencia es bajista; si el valor es > 0, la tendencia es alcista.

- Puede considerar las siguientes operaciones:

- Abra una operación de compra cuando la línea azul esté por encima de 0 y la línea verde la cruce hacia arriba.

- Abra una operación de venta cuando la línea azul esté por debajo de 0 y la línea roja la cruce hacia abajo. El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.