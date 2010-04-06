Bollinger Bands Speed MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Velocidad de las Bandas de Bollinger" para MT5, sin repintado.
La velocidad de las Bandas de Bollinger es un indicador de tendencia único.

- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas.
- La velocidad es la primera derivada de las Bandas de Bollinger estándar.
- El indicador de velocidad de las Bandas de Bollinger muestra la rapidez con la que cambian de dirección la línea media y los bordes de las Bandas de Bollinger.
- Por defecto: La línea azul representa la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger, la línea roja la velocidad del borde inferior y la verde la velocidad del borde superior.
- Se recomienda usar la velocidad de las Bandas de Bollinger en estrategias de tendencia. Si el valor de la velocidad de la línea media de las Bandas de Bollinger es < 0, la tendencia es bajista; si el valor es > 0, la tendencia es alcista.
- Puede considerar las siguientes operaciones:
- Abra una operación de compra cuando la línea azul esté por encima de 0 y la línea verde la cruce hacia arriba.
- Abra una operación de venta cuando la línea azul esté por debajo de 0 y la línea roja la cruce hacia abajo. El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
Trend Master Chart es el indicador de tendencia que necesita. Se superpone al gráfico y utiliza códigos de colores para definir diferentes tendencias/movimientos del mercado. Utiliza un algoritmo que combina dos medias móviles y diferentes osciladores. Los periodos de estos tres elementos son modificables. Funciona en cualquier período de tiempo y en cualquier par. De un vistazo podrás identificar una tendencia alcista o bajista y los diferentes puntos de entrada a esta tendencia. Por ejemplo,
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Heikin Ashi RSI para MT5 (HARSI) Visión general El indicador Heikin Ashi RSI (HARSI) combina el suavizado de velas Heikin Ashi con el análisis del momento RSI, proporcionando una visión de doble capa de la acción del precio y la fuerza relativa. Ofrece una clara visualización de la dirección del mercado, condiciones de sobrecompra y sobreventa basadas en el RSI, y sistemas opcionales de backtesting y alertas para la validación de estrategias y la automatización de señales comerciales.
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicadores
Deje una reseña para este producto, y reciba otro producto "Gratis" que usted elija. Puedes ver mis otros productos aquí: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective es un indicador avanzado de detección de tendencias que muestra puntos de entrada precisos en la dirección de la tendencia. Utiliza tecnología inteligente para detectar puntos de entrada, puntos de cambio de tendencia y puntos TP. También muestra la tasa de acierto para el gráfico actual utilizando los parámetros se
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicadores
El indicador Supertrend utiliza una combinación de media móvil y rango medio verdadero para detectar la tendencia de un instrumento de negociación. El indicador Supertrend para MetaTrader 5 muestra fácilmente la tendencia como una línea que sigue al precio. Triple SuperTrend Histo calcula tres supertendencias para mostrar la tendencia en forma de histograma. Cambiando el color de rojo a verde significa que puede COMPRAR , de verde a rojo significa que puede VENDER . Descripción del método pa
Supertrend MTF Status with Alerts
Ryszard Kadow
Indicadores
El indicador Supertrend utiliza una combinación de media móvil y rango medio verdadero para detectar la tendencia de un instrumento de negociación. Supertrend indicador para MetaTrader 5 muestra fácilmente la tendencia como una línea que sigue el precio. Puede utilizar el segundo mi indicador: Usted verá 3 supertrends y EMA 200 líneas en la pantalla. Trabajar con mi producto : https://www.mql5.com/en/market/product/80692
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador de divisas RSI estocástico doble es una modificación del oscilador estocástico para la plataforma MetaTrader 5. INFORMACIÓN SOBRE EL INDICADOR El indicador forex de Doble Estocástico implementa un doble estocástico aplicado al RSI, utilizando niveles flotantes en lugar de fijos para evaluar la sobreventa y la sobrecompra. En los casos en que el período RSI es < = 1, obtienes solo un doble estocástico. Puede usar suavizado adicional de los resultados(el EMA incorporado se usa pa
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
