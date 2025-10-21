Heiken Ashi RSI Indicator for MT5

Heikin Ashi RSI-Indikator für MT5 (HARSI)

Übersicht
Der Heikin Ashi RSI-Indikator (HARSI) kombiniert die Heikin Ashi-Kerzenglättung mit der RSI-Momentum-Analyse und bietet so eine zweischichtige Ansicht der Preisbewegung und der relativen Stärke. Er bietet eine klare Visualisierung der Marktrichtung, RSI-basierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie optionale Backtesting- und Alarmsysteme zur Strategievalidierung und Automatisierung von Handelssignalen.

Funktionsweise
Der Indikator wendet RSI-Werte auf Heikin Ashi-Berechnungen an und erstellt eine geglättete Darstellung von RSI-basierten Kerzen. Er stellt sowohl Heikin-Ashi-Kerzen als auch eine traditionelle RSI-Linie in einem separaten Fenster dar, so dass Händler das Richtungsmomentum und die kerzenbasierte Struktur gleichzeitig beobachten können.

Kauf- und Verkaufssignale werden generiert, wenn der RSI benutzerdefinierte überkaufte oder überverkaufte Schwellenwerte überschreitet:

  • Kaufsignal: Der RSI überschreitet den überverkauften Bereich.

  • Verkaufssignal: Der RSI überschreitet den überkauften Bereich.

Mit den Heikin-Ashi-Glättungsparametern kann der Benutzer die Reaktionsfähigkeit auf Preisänderungen fein abstimmen, während die RSI-Logik vollständig anpassbar bleibt.


Wichtigste Merkmale

  • Heikin Ashi RSI-Kerzenvisualisierung für eine bessere Trenderkennung

  • Standard-RSI-Linien-Overlay zur Momentum-Bestätigung

  • Anpassbare RSI-Länge, Quelle und Glättung

  • Anpassbare überkaufte/überverkaufte Niveaus

  • Eingebauter Tester zur Simulation von Trades auf Basis von Kauf-/Verkaufssignalen

  • Echtzeit-Performance-Panel mit Anzeige der Gesamtzahl der Trades, der Gewinne und der Gewinnrate

  • Optionale Alarme und Push-Benachrichtigungen für Kauf-/Verkaufsereignisse

Technische Highlights

  • Alle Berechnungen werden ausschließlich über Puffer abgewickelt, ohne grafische Objekte für Signale oder Kerzen.

  • Dieses Design gewährleistet eine sehr schnelle Leistung und macht den Indikator EA-freundlich, so dass Expert Advisors direkt auf Signaldaten aus Puffern zugreifen können.

  • Enthält einen leichtgewichtigen internen Tester, der Handelsergebnisse basierend auf RSI-Signalbedingungen simulieren und Gewinnratenstatistiken in Echtzeit anzeigen kann.

Verwendung
Der Indikator kann verwendet werden für:

  • Identifizierung der Trendrichtung mit RSI-basierten Heikin Ashi-Kerzen

  • Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen auf der Grundlage von RSI-Crossovers

  • Testen der Signalleistung anhand historischer Daten

  • Integration von pufferbasierten Signalen in automatisierte Handelssysteme


Auswahl:
syedsalman144
115
syedsalman144 2025.12.31 11:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohammad Taher Halimi Tabrizi
37606
Antwort vom Entwickler Mohammad Taher Halimi Tabrizi 2025.12.31 12:00
thank you very much for your interest. let me know if you need anything.
Antwort auf eine Rezension