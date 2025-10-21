Heiken Ashi RSI Indicator for MT5

Heikin Ashi RSI-Indikator für MT5 (HARSI)

Übersicht

Der Heikin Ashi RSI-Indikator (HARSI) kombiniert die Heikin Ashi-Kerzenglättung mit der RSI-Momentum-Analyse und bietet so eine zweischichtige Ansicht der Preisbewegung und der relativen Stärke. Er bietet eine klare Visualisierung der Marktrichtung, RSI-basierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie optionale Backtesting- und Alarmsysteme zur Strategievalidierung und Automatisierung von Handelssignalen.

Funktionsweise

Der Indikator wendet RSI-Werte auf Heikin Ashi-Berechnungen an und erstellt eine geglättete Darstellung von RSI-basierten Kerzen. Er stellt sowohl Heikin-Ashi-Kerzen als auch eine traditionelle RSI-Linie in einem separaten Fenster dar, so dass Händler das Richtungsmomentum und die kerzenbasierte Struktur gleichzeitig beobachten können.

Kauf- und Verkaufssignale werden generiert, wenn der RSI benutzerdefinierte überkaufte oder überverkaufte Schwellenwerte überschreitet:

Kaufsignal: Der RSI überschreitet den überverkauften Bereich.

Verkaufssignal: Der RSI überschreitet den überkauften Bereich.

Mit den Heikin-Ashi-Glättungsparametern kann der Benutzer die Reaktionsfähigkeit auf Preisänderungen fein abstimmen, während die RSI-Logik vollständig anpassbar bleibt.





Wichtigste Merkmale

Heikin Ashi RSI-Kerzenvisualisierung für eine bessere Trenderkennung

Standard-RSI-Linien-Overlay zur Momentum-Bestätigung

Anpassbare RSI-Länge, Quelle und Glättung

Anpassbare überkaufte/überverkaufte Niveaus

Eingebauter Tester zur Simulation von Trades auf Basis von Kauf-/Verkaufssignalen

Echtzeit-Performance-Panel mit Anzeige der Gesamtzahl der Trades, der Gewinne und der Gewinnrate

Optionale Alarme und Push-Benachrichtigungen für Kauf-/Verkaufsereignisse

Technische Highlights

Alle Berechnungen werden ausschließlich über Puffer abgewickelt, ohne grafische Objekte für Signale oder Kerzen.

Dieses Design gewährleistet eine sehr schnelle Leistung und macht den Indikator EA-freundlich , so dass Expert Advisors direkt auf Signaldaten aus Puffern zugreifen können.

Enthält einen leichtgewichtigen internen Tester, der Handelsergebnisse basierend auf RSI-Signalbedingungen simulieren und Gewinnratenstatistiken in Echtzeit anzeigen kann.

Verwendung

Der Indikator kann verwendet werden für: