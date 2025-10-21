Heiken Ashi RSI Indicator for MT5
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Heikin Ashi RSI-Indikator für MT5 (HARSI)
Übersicht
Der Heikin Ashi RSI-Indikator (HARSI) kombiniert die Heikin Ashi-Kerzenglättung mit der RSI-Momentum-Analyse und bietet so eine zweischichtige Ansicht der Preisbewegung und der relativen Stärke. Er bietet eine klare Visualisierung der Marktrichtung, RSI-basierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie optionale Backtesting- und Alarmsysteme zur Strategievalidierung und Automatisierung von Handelssignalen.
Funktionsweise
Der Indikator wendet RSI-Werte auf Heikin Ashi-Berechnungen an und erstellt eine geglättete Darstellung von RSI-basierten Kerzen. Er stellt sowohl Heikin-Ashi-Kerzen als auch eine traditionelle RSI-Linie in einem separaten Fenster dar, so dass Händler das Richtungsmomentum und die kerzenbasierte Struktur gleichzeitig beobachten können.
Kauf- und Verkaufssignale werden generiert, wenn der RSI benutzerdefinierte überkaufte oder überverkaufte Schwellenwerte überschreitet:
-
Kaufsignal: Der RSI überschreitet den überverkauften Bereich.
-
Verkaufssignal: Der RSI überschreitet den überkauften Bereich.
Mit den Heikin-Ashi-Glättungsparametern kann der Benutzer die Reaktionsfähigkeit auf Preisänderungen fein abstimmen, während die RSI-Logik vollständig anpassbar bleibt.
Wichtigste Merkmale
-
Heikin Ashi RSI-Kerzenvisualisierung für eine bessere Trenderkennung
-
Standard-RSI-Linien-Overlay zur Momentum-Bestätigung
-
Anpassbare RSI-Länge, Quelle und Glättung
-
Anpassbare überkaufte/überverkaufte Niveaus
-
Eingebauter Tester zur Simulation von Trades auf Basis von Kauf-/Verkaufssignalen
-
Echtzeit-Performance-Panel mit Anzeige der Gesamtzahl der Trades, der Gewinne und der Gewinnrate
-
Optionale Alarme und Push-Benachrichtigungen für Kauf-/Verkaufsereignisse
Technische Highlights
-
Alle Berechnungen werden ausschließlich über Puffer abgewickelt, ohne grafische Objekte für Signale oder Kerzen.
-
Dieses Design gewährleistet eine sehr schnelle Leistung und macht den Indikator EA-freundlich, so dass Expert Advisors direkt auf Signaldaten aus Puffern zugreifen können.
-
Enthält einen leichtgewichtigen internen Tester, der Handelsergebnisse basierend auf RSI-Signalbedingungen simulieren und Gewinnratenstatistiken in Echtzeit anzeigen kann.
Verwendung
Der Indikator kann verwendet werden für:
-
Identifizierung der Trendrichtung mit RSI-basierten Heikin Ashi-Kerzen
-
Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen auf der Grundlage von RSI-Crossovers
-
Testen der Signalleistung anhand historischer Daten
-
Integration von pufferbasierten Signalen in automatisierte Handelssysteme
