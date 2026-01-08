Asain Range Hero

Was ist der ASIAN RANGE HERO EA?

Ein Daytrading-Algorithmus, der eine High/Low Time Range in der asiatischen Marktsitzung zeichnet und den Ausbruch handelt.

Warum wird dieser Ansatz verwendet?



Er basiert auf der Beobachtung, dass die Märkte während der asiatischen Sitzung eine geringe Volatilität aufweisen, bevor ein Ausbruch in eine der beiden Richtungen erfolgt. Dieser EA ist so aufgebaut, dass er diese Ausbrüche abfängt.

Wie haben Sie die Rentabilität ermittelt?



Wir testen verschiedene Parameter wie z.B.:

Zeit zum Ziehen der High/Low Time Range z.B. 01:00 - 04:00

Zeit bis zum Schließen des Ausbruchs z.B. 18:00

Range zu SL Multiplikator, um den Trades Raum für ein potentielles Retracement zu geben z.B. 50.0 Punkte * 1.25 Range Multiplier (Eingabe) = SL Wert in Punkten