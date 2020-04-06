Banker Pro

Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einzahlung, da sonst das verdiente Geld nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht.

Woher kann ich Geld bekommen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährlich und wird kategorisch nicht empfohlen, und höchstwahrscheinlich wird es auch nicht gewährt. Etwas zu verkaufen, wäre eine Lösung, aber in der Regel gibt es nichts. Die einzig richtige Lösung ist, schnell eine kleine Anzahlung zu leisten. Sie riskieren einen kleinen Betrag, und im Erfolgsfall können Sie die Bank sprengen.

Überwachung

Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes.

Der Berater bestimmt die Trendrichtung mit Hilfe eines eingebauten benutzerdefinierten Indikators und eröffnet eine schwebende Order in Richtung des Trends. Die Pending Order folgt dem Preis in einem bestimmten Abstand und sobald der Markt aktiv genug wird, wird die Order ausgelöst und fast sofort mit einem Gewinn durch Trailing Stop geschlossen.

Wenn nach dem Auslösen der Pending Order der Preis zurückprallt und sich von der Position entfernt, beginnt der Roboter mit der Mittelwertbildung, und sobald der Preis zurückkommt, werden alle Positionen mit einem Mindestgewinn geschlossen. Der Gewinn ist in diesem Fall von untergeordneter Bedeutung.

Die besten Ergebnisse lassen sich bei aktiven Paaren erzielen, insbesondere bei XAUUSD mit zwei Dezimalstellen. Standardmäßig ist der Roboter für dieses Paar konfiguriert. Er kann auch mit anderen Paaren arbeiten, aber eine Neukonfiguration ist erforderlich.

Der Advisor hat ein automatisches Optimierungssystem eingebaut. Es ermöglicht Ihnen nicht nur, den Roboter effektiv und mühelos zu optimieren, sondern auch, vorgefertigte Dateien mit Einstellungen aus unserer gemeinsamen Datenbank herunterzuladen - im automatischen Modus. Das bedeutet, dass Sie den Roboter überhaupt nicht mehr optimieren müssen.

Allgemeine Parameter

  • LimitOrders - Handel mit schwebenden Limit-Orders,
  • StopOrders -Handel mit ausstehenden Stop-Orders ,
  • VirtualOrders - anstelle von schwebenden Aufträgen werden virtuelle Aufträge platziert, wobei die Belastung des Servers erheblich reduziert wird, aber die Qualität der Ausführung der Transaktionen verschlechtert sich,
  • BalanceLimit(USD) - die Höhe des Drawdowns, bei dem alle Positionen geschlossen werden,
  • MaxLoss(USD) - die Höhe des Verlustes in der Historie, bei der der weitere Handel verboten wird,
  • TotalHistory - die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum für die Berechnung des Verlustes in der Historie,
  • MaxSpread - der maximal zulässige Spread für den Handel,
  • Risiko - Risiko für jede (FirstLot,Lot) Einheit, wenn 0 dannLot,
  • FirstLot - Lot für die erste Position, wenn 0, dannLot,
  • Lot - Volumen der Positionen,
  • StoplossZ - wenn Sie den Risikoprozentsatz aktivieren, wird er für alle Positionen berechnet, andernfalls für jede Position einzeln,
  • SLPercentage - der Prozentsatz des Risikos für die Festlegung eines Stop Loss,
  • StopLoss - minimaler Stop-Loss in Pips,
  • Takeprofit - Gewinnmitnahme,
  • MaxOrders - die maximale Anzahl von Positionen, nach der keine Pending Orders mehr platziert werden,
  • NewBarTrailing - wenn Sie Trailing aktivieren, beginnt die Position am nächsten Balken nach der Eröffnung,
  • TrailingStart - Beginn des Trailing,
  • TrailingStop - Trailing-Schritt,
  • Step - Abstand vom Preis für die Platzierung von Pending Orders,
  • TimeModify - Zeitpunkt der Preisänderung,
  • PipsModify - die Anzahl der zu ändernden Pips,
  • Slippage - Slippage von Positionen ist erlaubt,
  • MagicNumber - Kennung der Position,
  • UseTrendSignal:
    • SignalNo - den Indikator nicht verwenden,
    • SignalTrend - MA-Indikator verwenden,
    • SignalTrendCounter - Gegen-Trend-Indikator verwenden,
    • SignalIndicatorCustom - eingebauten benutzerdefinierten Indikator verwenden,
  • PeriodeMA-MA-Periode,
  • Einrückung - Periode des Gegentrend-Indikators,
  • Verschiebung-Balkeneinzug,
  • UseArrow - Handel nur im Moment des Auftretens des Trends, wenn ein benutzerdefinierter Indikator verwendet wird,
  • Deviations - Abweichung für einen benutzerdefinierten Indikator,
  • MaxTrades - maximale Anzahl von Positionen im Falle der Mittelwertbildung, wenn weniger als 2 nicht verwendet wird,
  • PipStep - Abstand zwischen den Positionen,
  • LotExponent - Lot-Multiplikationskoeffizient im Falle der Mittelwertbildung, wenn 1 ohne Multiplikation,
  • EventSet - die Anzahl der Sekunden, um die Aktualisierung des Diagramms zu erzwingen, dies ist notwendig, um nicht von Ticks abhängig zu sein.

Parameter des Optimierungsblocks

  • MultiLevelRecording - die Anzahl der Ordner mit Dateien, wenn 0, werden die Einstellungen nicht gespeichert. Während der Optimierung analysiert der Berater die Ergebnisse jedes Durchgangs im Strategietester und speichert die Einstellungen mit den besten Indikatoren in separaten Dateien. Die Dateien mit den Einstellungen (einschließlich des Währungspaares und der Chartperiode) werden in einem separaten Ordner gespeichert. Nach den Optimierungsergebnissen können jedoch mit verschiedenen Einstellungen positive Ergebnisse erzielt werden, und niemand weiß, welche Einstellungen unter realen Marktbedingungen am effektivsten sind. Daher ist es sinnvoll, zumindest mehrere Kombinationen von Einstellungen zu speichern, die dann auf mehrere Konten gleichzeitig angewendet werden können, indem man die Mittel auf sie verteilt. Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht. Während wir auf einem Konto einen Verlust erleiden können, wird auf einem anderen Konto ein Gewinn erzielt. Um den Prozess der Speicherung von Einstellungen in verschiedenen Varianten zu automatisieren, genügt es, den Wert des Parameters MultiLevelRecording (abgekürzter Name - MLR) um den gewünschten Betrag zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass nach dem Speichern der Einstellungen in einem Ordner (für ein bestimmtes Währungspaar mit einer bestimmten Chart-Periode), der Berater einen neuen Ordner für die nächste Variante erstellt, indem er dessen Nummer um eins erhöht. Die Hauptordnernummer ist der Parameter Folder_Number, der alle Unterordner mit der anfänglichen Magic_Number-Nummer enthält. Alle nachfolgenden Ordner haben Nummern - (Magic_Number + Seriennummer der Erstellung). Die Nummer jedes nachfolgenden Ordners ist um ein Vielfaches (eine Ziffer) höher als die vorherige Nummer.
  • _1_Statistik - benutzerdefinierte Kriterien für die Akzeptanz von Einstellungen in Form einer Dropdown-Liste. Wählen Sie das Kriterium aus, dem Ihrer Meinung nach das Ergebnis der Annehmbarkeit der Einstellungen entsprechen soll. Alle Ergebnisse, die diesem Kriterium nicht entsprechen, werden automatisch abgeschnitten:
    • Ersteinlage - der Wert der Ersteinlage.
    • Abhebung - der Betrag der vom Konto abgehobenen Mittel.
    • Gewinn - Nettogewinn am Ende des Tests.
    • Bruttogewinn - Gesamtgewinn, d.h. die Summe aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Bruttoverlust - Gesamtverlust, die Summe aller unrentablen (negativen) Handelsgeschäfte. Der Wert ist kleiner als oder gleich Null.
    • Maximaler Gewinn - maximaler Gewinn ist der höchste Wert unter allen profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Maximaler Verlusthandel - der maximale Verlust ist der kleinste Wert unter allen Verlusthandelsgeschäften. Der Wert ist kleiner oder gleich Null.
    • Maximaler aufeinanderfolgender Gewinn - der maximale Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Der Wert ist größer als oder gleich Null.
    • Maximale Gewinne in Folge - der Gesamtgewinn in der längsten Serie von gewinnbringenden Geschäften.
    • Maximaler Verlust in Folge - der Gesamtverlust in der längsten Serie von Verlustgeschäften.
    • Maximale aufeinanderfolgende Verluste - die Anzahl der Geschäfte in der längsten Serie von Verlustgeschäften.
    • Mindestguthaben - Mindestguthabenwert.
    • Maximaler Saldoabzug - der maximale Saldoabzug in Geld. Während des Handels kann der Saldo viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.
    • Saldoabsenkung in Prozent - die Saldoabsenkung in Prozent, die zum Zeitpunkt der maximalen Saldoabsenkung in Geld verzeichnet wurde.
    • Maximale relative Absenkung des Saldos - maximale Absenkung des Saldos in Prozent. Während des Handels kann der Saldo mehrere Absenkungen erfahren, für die jeweils der relative Absenkungswert in Prozent aufgezeichnet wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.
    • Relativer Saldoabzug in Prozent - Saldoabzug in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Saldoabzugs in Prozent aufgezeichnet wurde.
    • Minimales Eigenkapital - Mindestwert des Eigenkapitals.
    • Maximal Equity Drawdown - der maximale Drawdown der Fonds in Geld. Während des Handels können die Fonds viele Drawdowns erfahren, der größte Wert wird genommen.
    • Equity Drawdown in Prozent - der prozentuale Drawdown der Fonds, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Geld verzeichnet wurde.
    • Maximaler relativer Equity Drawdown - maximaler Drawdown der Fonds in Prozent. Während des Handels können Fonds mehrere Drawdowns erfahren, für die jeweils der relative Wert des Drawdowns in Prozent erfasst wird. Der größte Wert wird zurückgegeben.
    • Relativer Equity Drawdown in Prozent - der Drawdown der Fonds in Geld, der zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns der Fonds in Prozent aufgezeichnet wurde.
    • Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung eines Gewinns.
    • Gewinnfaktor - Rentabilität.
    • Erholungsfaktor - Erholungsfaktor.
    • Sharpe-Ratio - Sharpe-Verhältnis.
    • Minimales Margenniveau - der minimal erreichte Wert des Margenniveaus.
    • On tester result - der Wert des berechneten Benutzeroptimierungskriteriums.
    • Deals - die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen.
    • Trades - Anzahl der Trades.
    • Gewinntrades - profitable Trades.
    • Verlust-Trades - unrentable Trades.
    • Short Trades - kurze Trades.
    • Lange Abschlüsse - lange Abschlüsse.
    • Profit short trades - kurze profitable Trades.
    • Profit long Trades - lange profitable Trades.
    • Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge - Geschäfte mit maximalem Gewinn in Folge.
    • Maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Gewinnen - die maximale Anzahl von Gewinnen in einer Reihe.
    • Trades mit maximalem Verlust in Folge - Trades mit maximalem Verlust in Folge.
    • Maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten - die maximale Anzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten.
    • Durchschnittliche Gewinne in Folge - die durchschnittliche Länge einer profitablen Serie von Geschäften.
    • Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste - die durchschnittliche Länge einer Verlustserie von Geschäften.
  • _1_Stat - mehr oder weniger. Wenn Sie z.B. Drawdown als Kriterium gewählt haben, dann sollte dieses Flag auf weniger gesetzt werden (je weniger Drawdown, desto besser). Und wenn das Kriterium der Gewinnfaktor ist, dann natürlich mehr (je mehr Gewinnfaktor, desto besser).
  • Statistik_1_ - minimaler/maximaler Wert des Kriteriums, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden.
  • _2_Statistik, _3_Statistik - ähnliche Parameter...
  • Auto_Switch - wenn Sie es ausschalten, werden die Dateien mit den Einstellungen nicht automatisch während der Optimierung geschrieben, sondern erst beim Testen. Auf diese Weise wird die Auswahl der besten Einstellungen manuell mit Ihrer Beteiligung durchgeführt.
  • Pause_Pass - wenn größer als 0, schreibt der Roboter die Dateien mit den Einstellungen nicht in einer Reihe, sondern überspringt die hier angegebene Anzahl von Variationen, um die Optionen mit den Einstellungen so weit wie möglich zu diversifizieren.
  • Instant_Processing - wenn aktiviert, analysiert der Roboter die empfangenen Einstellungen direkt während der Optimierung, andernfalls während des Testens. Wenn es notwendig ist, die empfangenen Einstellungen vorwärts zu testen, ist es notwendig, dies zu deaktivieren. Während der Vorwärtsprüfung testet der Roboter alle ausgewählten Dateien mit Einstellungen der Reihe nach, löscht diejenigen, die die Vorwärtsprüfung nicht bestanden haben, und analysiert alle verbleibenden Dateien mit automatischer Erstellung eines Vektors von der besten zur schlechtesten.
  • Forward - Forward Testing, wenn aktiviert, führt der Berater Forward Testing direkt während der Optimierung durch. Ab dem eingestellten Datum werden innerhalb des Advisors Funktionen aktiviert, die kritisch wichtige Indikatoren berechnen, wie z.B. Gewinn (festgelegt in der Einzahlungswährung), relativer Drawdown (in Prozent), Gewinnfaktor, mathematische Erwartung, Anzahl der Trades, alle folgenden Indikatoren beziehen sich ausschließlich auf das Forward Testing ab dem DatumForward_Time;
  • Forward_Time - Startdatum des Forward-Testings;
  • Forward_Profit - der in der Hartwährung des Depotserzielte Gewinn, zu dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Drawdown - relativer Drawdown in Prozent der Einlage, innerhalb dessen die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Profit_Factor - Gewinnfaktor, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Opt_Expected_Payoff - der erwartete Wert, bei dem die Einstellungen akzeptiert werden;
  • Total_Trades - Anzahl der Trades, bei denen die Einstellungen akzeptiert werden.

Empfehlungen

  1. Chartperiode H1 oder je nach Optimierung,
  2. Währungspaar XAUUSDmit zwei Nachkommastellen, oder ein anderes gemäß den Optimierungsergebnissen,
  3. ECN-Konto mit ausgezeichneter Handelsausführung.

Hinweise sorgfältig lesen

  • Der Roboter wurde von einem aktiven Trader und Programmierer mit umfangreicher Erfahrung entwickelt.
  • Sie sollten nicht versuchen, seine Einstellungen auf Anhieb zu verstehen. Auf den ersten Blick scheint er kompliziert zu sein, aber in Wirklichkeit ist er sehr einfach zu handhaben, wenn Sie die Grundprinzipien seiner Funktionsweise auf Benutzerebene verstehen.
  • Es gibt auch die einmalige Gelegenheit,diesen Roboter im Rahmen des Partnerprogramms sowohl vorübergehend als auch dauerhaftkostenlos zu nutzen. Ein anderer Name für diesen Berater SuperProf.
  • Es wird dringend empfohlen, zunächst nur vorgefertigte Dateien mit Einstellungen zu verwenden, die von unserem Server heruntergeladen wurden. Es dauert einige Zeit, bis Sie lernen, wie Sie den Roboter selbst optimieren können. Speziell dafür gibt es ein Dienstprogramm, das automatisch Dateien von unserem Server sucht und herunterlädt, und zwar in einem Rhythmus von einer Stunde. Es muss nach einem parallelen Zeitplan laufen, in den Einstellungen des Dienstprogramms wählen SieBanker.

Was Sie wissen müssen, bevor Sie mit dem echten Handel beginnen

Es wird nicht empfohlen, den Roboter mit den Standardeinstellungen auf realen Konten zu verwenden. Denn so wichtige Punkte wie Slippage, Requotes, Netzwerkverzögerungen werden nicht berücksichtigt. Für den Handel auf realen Konten ist es notwendig, Einstellungen zu wählen, die alle oben genannten Punkte berücksichtigen.

Ein Roboter ist nur ein Werkzeug in den Händen eines Meisters, und wenn der Meister (nicht sehr gut) ist, dann ist das Werkzeug nicht schuld.

Warum Benutzer negative Bewertungen auf MQL5 hinterlassen: Eine Analyse der Beweggründe

Unterstützung

Alle Fragen und Kommentare im sozialen Netzwerk"Telegram", auf anderen Ressourcen kommentiere ich keine Nachrichten und beantworte keine Fragen, um Zeit zu sparen und Informationen auf einen Kanal zu konzentrieren.


