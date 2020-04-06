Banker Pro

Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einzahlung, da sonst das verdiente Geld nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht.

Woher kann ich Geld bekommen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährlich und wird kategorisch nicht empfohlen, und höchstwahrscheinlich wird es auch nicht gewährt. Etwas zu verkaufen, wäre eine Lösung, aber in der Regel gibt es nichts. Die einzig richtige Lösung ist, schnell eine kleine Anzahlung zu leisten. Sie riskieren einen kleinen Betrag, und im Erfolgsfall können Sie die Bank sprengen.

Überwachung



Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes.

Der Berater bestimmt die Trendrichtung mit Hilfe eines eingebauten benutzerdefinierten Indikators und eröffnet eine schwebende Order in Richtung des Trends. Die Pending Order folgt dem Preis in einem bestimmten Abstand und sobald der Markt aktiv genug wird, wird die Order ausgelöst und fast sofort mit einem Gewinn durch Trailing Stop geschlossen.

Wenn nach dem Auslösen der Pending Order der Preis zurückprallt und sich von der Position entfernt, beginnt der Roboter mit der Mittelwertbildung, und sobald der Preis zurückkommt, werden alle Positionen mit einem Mindestgewinn geschlossen. Der Gewinn ist in diesem Fall von untergeordneter Bedeutung.

Die besten Ergebnisse lassen sich bei aktiven Paaren erzielen, insbesondere bei XAUUSD mit zwei Dezimalstellen. Standardmäßig ist der Roboter für dieses Paar konfiguriert. Er kann auch mit anderen Paaren arbeiten, aber eine Neukonfiguration ist erforderlich.

Der Advisor hat ein automatisches Optimierungssystem eingebaut. Es ermöglicht Ihnen nicht nur, den Roboter effektiv und mühelos zu optimieren, sondern auch, vorgefertigte Dateien mit Einstellungen aus unserer gemeinsamen Datenbank herunterzuladen - im automatischen Modus. Das bedeutet, dass Sie den Roboter überhaupt nicht mehr optimieren müssen.

Allgemeine Parameter



LimitOrders - Handel mit schwebenden Limit-Orders,

StopOrders - Handel mit ausstehenden Stop-Orders ,

, VirtualOrders - anstelle von schwebenden Aufträgen werden virtuelle Aufträge platziert, wobei die Belastung des Servers erheblich reduziert wird, aber die Qualität der Ausführung der Transaktionen verschlechtert sich,

BalanceLimit(USD) - die Höhe des Drawdowns, bei dem alle Positionen geschlossen werden,

MaxLoss(USD) - die Höhe des Verlustes in der Historie, bei der der weitere Handel verboten wird,

TotalHistory - die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum für die Berechnung des Verlustes in der Historie,

MaxSpread - der maximal zulässige Spread für den Handel,

Risiko - Risiko für jede ( FirstLot, Lot) Einheit, wenn 0 dann Lot ,

FirstLot - Lot für die erste Position, wenn 0, dann Lot ,

Lot - Volumen der Positionen,

StoplossZ - wenn Sie den Risikoprozentsatz aktivieren, wird er für alle Positionen berechnet, andernfalls für jede Position einzeln,

SLPercentage - der Prozentsatz des Risikos für die Festlegung eines Stop Loss,

StopLoss - minimaler Stop-Loss in Pips,

Takeprofit - Gewinnmitnahme,

MaxOrders - die maximale Anzahl von Positionen, nach der keine Pending Orders mehr platziert werden,

NewBarTrailing - wenn Sie Trailing aktivieren, beginnt die Position am nächsten Balken nach der Eröffnung,

TrailingStart - Beginn des Trailing,

TrailingStop - Trailing-Schritt,

Step - Abstand vom Preis für die Platzierung von Pending Orders,

TimeModify - Zeitpunkt der Preisänderung,

PipsModify - die Anzahl der zu ändernden Pips,

Slippage - Slippage von Positionen ist erlaubt,

MagicNumber - Kennung der Position,

UseTrendSignal:

SignalNo - den Indikator nicht verwenden,



SignalTrend - MA-Indikator verwenden,



SignalTrendCounter - Gegen-Trend-Indikator verwenden,



SignalIndicatorCustom - eingebauten benutzerdefinierten Indikator verwenden,

PeriodeMA-MA-Periode,

Einrückung - Periode des Gegentrend-Indikators,

Verschiebung-Balkeneinzug,

UseArrow - Handel nur im Moment des Auftretens des Trends, wenn ein benutzerdefinierter Indikator verwendet wird,

Deviations - Abweichung für einen benutzerdefinierten Indikator,

MaxTrades - maximale Anzahl von Positionen im Falle der Mittelwertbildung, wenn weniger als 2 nicht verwendet wird,

PipStep - Abstand zwischen den Positionen,

LotExponent - Lot-Multiplikationskoeffizient im Falle der Mittelwertbildung, wenn 1 ohne Multiplikation,

EventSet - die Anzahl der Sekunden, um die Aktualisierung des Diagramms zu erzwingen, dies ist notwendig, um nicht von Ticks abhängig zu sein.

Parameter des Optimierungsblocks