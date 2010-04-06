Ultimate ADX MTF

Ultimativer ADX-Multi-Zeitrahmen-Indikator

Dieser Indikator liefert Echtzeit-ADX-Werte für mehrere Zeitrahmen in einem unauffälligen Beschriftungsfeld. Er ist besonders nützlich, um die Trendstärke über mehrere Zeitrahmen hinweg abzuschätzen, ohne ständig die Charts wechseln zu müssen.

Wählen Sie aus, welche Zeiträume angezeigt werden sollen, verankern Sie das Panel an einer beliebigen Chartecke und kodieren Sie die ADX-Stärkestufen farblich nach Ihrem Geschmack.

Hauptmerkmale & Personalisierung

Multi-Timeframe ADX - Schalten Sie die Sichtbarkeit für 9 integrierte Perioden (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) um und sehen Sie alle ADX-Werte auf Ihrem aktuellen Chart.

Einstellbare Look-Back-Periode - Stellen Sie die ADX-Berechnungsperiode (Standardwert 14) so ein, dass sie zu Ihrer Strategie passt.

Eckverankerung - Verankern Sie das Label-Panel in einer der vier Chartecken (oben links, oben rechts, unten links, unten rechts).

Pixelgenaue Positionierung Definieren Sie horizontale (OffsetX) und vertikale (OffsetY) Abstände von der gewählten Ecke.

Benutzerdefinierte Beschriftungsabstände Steuern Sie den vertikalen Abstand zwischen den einzelnen Zeitrahmenbeschriftungen mit dem Parameter LineSpacing.

Farbcodierte Trendstärke Weisen Sie Ihre eigenen Farben für vier ADX-Bereiche - unter 20, ≥20, ≥25 und ≥30 - zu, um schwächere oder stärkere Trends hervorzuheben.





Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Probleme haben.

Ich danke Ihnen.