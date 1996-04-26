🟩 ZoneDominator AI - Adaptiver Multi-Timeframe Unterstützungs- und Widerstandsindikator

🔹 Übersicht

ZoneDominator AI ist ein fortschrittlicher analytischer Indikator, der kontinuierlich alle Zeitrahmen abtastet, um die genauesten und relevantesten Unterstützungs- und Widerstandszonen zu finden.

Er nutzt eine einzigartige Kombination aus ATR-Volatilität, gleitenden Durchschnitten, Price Action und Bestätigungen für höhere Zeitrahmen, um sich in Echtzeit an die Marktstruktur anzupassen.

Sie können Ihren bevorzugten Handelsstil wählen - Scalping, Intraday oder Swing - und der Indikator wird seine Parameter automatisch an diesen Modus anpassen.

⚙️ Hauptmerkmale

- Funktioniert auf allen Zeitfenstern und Symbolen.

- Handelsmodi: Scalper, Intraday, Swing, oder Auto (passt sich automatisch an den Zeitrahmen an).

- Erweiterte ATR + MA + Price Action-Erkennung.

- Einstellbare Empfindlichkeit zur Steuerung der Zonendichte und Präzision.

- Option, entweder Smart ATR-basierte Zonen oder einfache Linien anzuzeigen.

- Volle Kontrolle über Farben, Breite, Deckkraft und Linienstil.

- Intelligente Alarme für Rejection- und Breakout-Signale mit Bestätigungsfiltern.

- Intelligente On-Chart-Anzeige (HUD) mit Anzeige der nächstgelegenen Zonen, ATR-Daten und des Handelsmodus.

🎯 Kostenlose Demo verfügbar

Sie könnenZoneDominator AI vor dem Kaufkostenlos testen!

Klicken Sie einfach auf"Demo herunterladen " auf der linken Seite dieser Seite und führen Sie es imStrategietester Ihres MT4-Terminals aus.

Die Demoversion enthältalle Funktionen -

ATR-basierte adaptive Zonen, Multi-Timeframe-Logik, Smart Alerts und dynamisches HUD -

, so dass Sie die Genauigkeit und Leistung unter realen Marktbedingungen testen können.

(Hinweis: Die Demo kann nur innerhalb des MT4 Strategy Testers und nicht auf Live-Charts verwendet werden - dies ist eine Standardbeschränkung von MQL5 Market).

📊 Handelsstile

Scalper Mode - für M1-M15, erkennt schnelle Micro-Zonen für schnelle Einstiege.

Intraday-Modus - für M30-H1, ausgewogenes Mapping für tägliche Schwankungen.

Swing-Modus - für H4-D1, erfasst starke langfristige Zonen.

Auto-Modus - passt sich automatisch an den Zeitrahmen an.

🔔 Alarme

- Ablehnung: Der Kurs berührt eine Zonengrenze und prallt an ihr ab.

- Ausbruch: Der Kurs schließt und hält sich über einer Zonengrenze.

- Wählen Sie zwischen Popup-, Push- oder Sound-Benachrichtigungen.

- Einstellbarer Cooldown-Timer, um wiederholte Alarme zu vermeiden.

🧩 Anpassungsoptionen

AdaptationMode - Auto / Scalper / Intraday / Swing

Sensitivity - Genauigkeit der Zonenerkennung

DrawZones - Smart Zones oder Lines

ATR_ZoneMult / ATR_Period - Volatilitätskontrolle

HUD_Mode - Full / Mini / Off

Alert_TouchReject / Alert_Breakout - aktivieren oder deaktivieren

Color & Layout Settings - vollständige visuelle Anpassung

🆕 Was ist neu

Version 1.0 (Oktober 2025):

Erste öffentliche Version vonZoneDominator AI

Adaptives Multi-Timeframe S/R Mapping mit ATR und Price Action Logik

Intelligentes Alarmsystem mit voller Anpassungsfähigkeit

Dynamisches HUD mit anpassbarer Transparenz und Farbthemen

💡 Warum Trader ZoneDominator AI wählen

✅ Funktioniert auf allen Zeitfenstern und Paaren.

✅ Passt sich automatisch an Ihren Handelsstil an.

✅ Verfeinert fortlaufend die besten Unterstützungs- und Widerstandszonen.

✅ Saubere und professionelle visuelle Darstellung.

✅ Intelligente Alarme und anpassbares HUD.

✅ Zuverlässige und optimierte Leistung.

💰 Preise & Lizenz

Volllizenz: 49 USD

1-Monats-Miete: 30 USD

Aktivierungen: 7

⚠️ Haftungsausschluss

ZoneDominator AI ist ein analytischer Indikator - er eröffnet oder verwaltet keine Trades.

Testen Sie ihn immer zuerst auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

ZoneDominator AI - Der Markt steht nie still, und jetzt auch Ihr Support & Resistance nicht.

Tags: Unterstützung, Widerstand, intelligente Zonen, AI-Indikator, Scalping-Zonen, Multi-Zeitrahmen-Indikator MT4.