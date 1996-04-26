ZoneDominator AI
- Mohammad Ziad Abdelwahed Alkahlah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 7
🟩 ZoneDominator AI - Adaptiver Multi-Timeframe Unterstützungs- und Widerstandsindikator
🔹 Übersicht
ZoneDominator AI ist ein fortschrittlicher analytischer Indikator, der kontinuierlich alle Zeitrahmen abtastet, um die genauesten und relevantesten Unterstützungs- und Widerstandszonen zu finden.
Er nutzt eine einzigartige Kombination aus ATR-Volatilität, gleitenden Durchschnitten, Price Action und Bestätigungen für höhere Zeitrahmen, um sich in Echtzeit an die Marktstruktur anzupassen.
Sie können Ihren bevorzugten Handelsstil wählen - Scalping, Intraday oder Swing - und der Indikator wird seine Parameter automatisch an diesen Modus anpassen.
⚙️ Hauptmerkmale
- Funktioniert auf allen Zeitfenstern und Symbolen.
- Handelsmodi: Scalper, Intraday, Swing, oder Auto (passt sich automatisch an den Zeitrahmen an).
- Erweiterte ATR + MA + Price Action-Erkennung.
- Einstellbare Empfindlichkeit zur Steuerung der Zonendichte und Präzision.
- Option, entweder Smart ATR-basierte Zonen oder einfache Linien anzuzeigen.
- Volle Kontrolle über Farben, Breite, Deckkraft und Linienstil.
- Intelligente Alarme für Rejection- und Breakout-Signale mit Bestätigungsfiltern.
- Intelligente On-Chart-Anzeige (HUD) mit Anzeige der nächstgelegenen Zonen, ATR-Daten und des Handelsmodus.
🎯 Kostenlose Demo verfügbar
Sie könnenZoneDominator AI vor dem Kaufkostenlos testen!
Klicken Sie einfach auf"Demo herunterladen " auf der linken Seite dieser Seite und führen Sie es imStrategietester Ihres MT4-Terminals aus.
Die Demoversion enthältalle Funktionen -
ATR-basierte adaptive Zonen, Multi-Timeframe-Logik, Smart Alerts und dynamisches HUD -
, so dass Sie die Genauigkeit und Leistung unter realen Marktbedingungen testen können.
(Hinweis: Die Demo kann nur innerhalb des MT4 Strategy Testers und nicht auf Live-Charts verwendet werden - dies ist eine Standardbeschränkung von MQL5 Market).
📊 Handelsstile
Scalper Mode - für M1-M15, erkennt schnelle Micro-Zonen für schnelle Einstiege.
Intraday-Modus - für M30-H1, ausgewogenes Mapping für tägliche Schwankungen.
Swing-Modus - für H4-D1, erfasst starke langfristige Zonen.
Auto-Modus - passt sich automatisch an den Zeitrahmen an.
🔔 Alarme
- Ablehnung: Der Kurs berührt eine Zonengrenze und prallt an ihr ab.
- Ausbruch: Der Kurs schließt und hält sich über einer Zonengrenze.
- Wählen Sie zwischen Popup-, Push- oder Sound-Benachrichtigungen.
- Einstellbarer Cooldown-Timer, um wiederholte Alarme zu vermeiden.
🧩 Anpassungsoptionen
AdaptationMode - Auto / Scalper / Intraday / Swing
Sensitivity - Genauigkeit der Zonenerkennung
DrawZones - Smart Zones oder Lines
ATR_ZoneMult / ATR_Period - Volatilitätskontrolle
HUD_Mode - Full / Mini / Off
Alert_TouchReject / Alert_Breakout - aktivieren oder deaktivieren
Color & Layout Settings - vollständige visuelle Anpassung
🆕 Was ist neu
Version 1.0 (Oktober 2025):
-
Erste öffentliche Version vonZoneDominator AI
-
Adaptives Multi-Timeframe S/R Mapping mit ATR und Price Action Logik
-
Intelligentes Alarmsystem mit voller Anpassungsfähigkeit
-
Dynamisches HUD mit anpassbarer Transparenz und Farbthemen
💡 Warum Trader ZoneDominator AI wählen
✅ Funktioniert auf allen Zeitfenstern und Paaren.
✅ Passt sich automatisch an Ihren Handelsstil an.
✅ Verfeinert fortlaufend die besten Unterstützungs- und Widerstandszonen.
✅ Saubere und professionelle visuelle Darstellung.
✅ Intelligente Alarme und anpassbares HUD.
✅ Zuverlässige und optimierte Leistung.
💰 Preise & Lizenz
Volllizenz: 49 USD
1-Monats-Miete: 30 USD
Aktivierungen: 7
⚠️ Haftungsausschluss
ZoneDominator AI ist ein analytischer Indikator - er eröffnet oder verwaltet keine Trades.
Testen Sie ihn immer zuerst auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.
ZoneDominator AI - Der Markt steht nie still, und jetzt auch Ihr Support & Resistance nicht.Tags: Unterstützung, Widerstand, intelligente Zonen, AI-Indikator, Scalping-Zonen, Multi-Zeitrahmen-Indikator MT4.