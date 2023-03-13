CP Currency Indicator

Der CP Currency-Indikator für MT4 verwendet mehrere Indikatoren, um gewinnbringende Handelssignale zu generieren. Gleitende Durchschnitte und Momentum sind zwei dieser Indikatoren. Diese Indikatoren werden vom Super Arrow-Indikator verwendet, um falsche Signale herauszufiltern und gute Signale zu generieren. Ja!!! Sie brauchen nicht so viele Indikatoren, um die wichtigsten und weniger wichtigen Paare auf dem Finanzmarkt zu handeln.

Der CP-Währungsindikator ist ein 15-Minuten-Signalindikator für alle Arten von Händlern. Der Indikator wird mit einem Mini-Indikator für kurze Trends auf dem Markt geliefert. Das bedeutet, dass Sie mit zwei verschiedenen Signalen in einem Indikator viele Gewinne erzielen können.

HINWEIS: Beide Indikatoren sind Kanäle, die das gleiche Ergebnis erzielen.

ROTER PFEIL - Verkaufssignal

BLAUER PFEIL - Kaufsignal

SCHWARZER PFEIL: Das optimistische Signal (sowohl Kauf- als auch Verkaufssignale für einen kurzen Trend und schnellen Einstieg)

Kaufen Sie jetzt, um Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wir bieten Standard-Chart-Setups sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler.

Handeln Sie mit Leichtigkeit!


