Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Intelligentes Fibonacci-Handelssystem

Kurze Übersicht

EA PHANTOM EDGE ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für die Nutzung hochwahrscheinlicher Marktumkehrungen mit Fibonacci-Retracement-Analyse in Kombination mit Price-Action-Bestätigung entwickelt wurde. Das System legt Wert auf Zuverlässigkeit, Transparenz und volle MQL5-Market-Konformität, integriert fortschrittliches Risikomanagement, intelligente Trade-Validierung und mehrkanalige Alerts für konsistente und kontrollierte Handelsleistung.

Dieser Expert Advisor eignet sich sowohl für diskretionäre Trader, die Automatisierung suchen, als auch für Investoren, die eine robuste, marktreife Lösung benötigen.

Kernfunktionen

Intelligente Handelslogik

Automatische Fibonacci-Analyse

Erkennt dynamisch Swing-Highs und -Lows, um Schlüssel-Fibonacci-Retracement-Level zu berechnen: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% und 78,6%.

Price-Action-Bestätigung

Trades werden nur nach Bestätigung durch bewährte Muster ausgeführt, wie:

Bullische & bärische Engulfing-Muster

Starke Momentum-Kerzen

Preis-Ablehnungen und Fibonacci-Bounces.

Visuelle Handelstools

Zeichnet automatisch Fibonacci-Level, Swing-Punkte und Trade-Signale direkt auf dem Chart für volle Transparenz.

Adaptive Timeframe-Unterstützung

Funktioniert nahtlos auf jedem Timeframe mit automatischer Neuberechnung der Fibonacci-Level bei Markstrukturänderungen.

Professionelles Risikomanagement

Dynamische Positionsgröße

Berechnet automatisch Lotgröße basierend auf vordefiniertem Risikoprozentsatz pro Trade.

Tägliche Risikokontrollen

Maximales Trades pro Tag

Täglicher Verlustschutz gegen Overtrading und Drawdown-Eskalation.

Trailing-Stop-Management

Sichert Gewinne durch dynamische Anpassung des Stop-Loss bei günstiger Preisbewegung.

Pre-Trade-Validierung

Jeder Trade durchläuft strenge Margin-, Volumen-, Spread- und Marktbedingungsprüfungen.

Erweiterte Alert-Systeme

Visuelle Alerts – Chart-Benachrichtigungen und Kommentare

– Chart-Benachrichtigungen und Kommentare Sound-Alerts – Deutliche Audio-Signale für Ein- und Ausstiege sowie Warnungen

– Deutliche Audio-Signale für Ein- und Ausstiege sowie Warnungen E-Mail & Mobile-Benachrichtigungen – Bleiben Sie überall informiert

– Bleiben Sie überall informiert Fibonacci-Näherungs-Alerts – Alerts bei Annäherung des Preises an Schlüssel-Retracement-Level.

Marktkonforme Architektur

Vollständig MQL5-Market-ready:

Robuste Fehlerbehandlung und internes Logging

Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen

Sauberer, modularer und gut dokumentierter professioneller Code

Optimiert für Stabilität und geringen Ressourcenverbrauch.

Übersicht Eingabeparameter

Handels-Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung Lot-Größe 0.01 Basis-Trade-Volumen (automatisch angepasst bei aktiviertem Risiko %) Magic Number 140698 Eindeutige Trade-Identifikation Stop Loss 50 Pips Initialer Schutz-Stop Take Profit 100 Pips Standard-Gewinnziel Trailing Stop Aktiviert Aktiviert Trailing-Stop-Management Trail-Start 30 Pips Gewinnschwelle zur Trailing-SL-Aktivierung Trail-Distanz 20 Pips Trailing-Stop-Abstand

Fibonacci-Einstellungen

Parameter Standardwert Beschreibung Lookback-Bars 100 Bars für Swing-Erkennung Auto Fibonacci Aktiviert Automatische Fibonacci-Berechnung Manuelles Fibonacci Deaktiviert Manuelle Swing-Eingabe-Option Manuelles Swing High 0 Benutzerdefiniertes Swing-High Manuelles Swing Low 0 Benutzerdefiniertes Swing-Low

Risikokontroll-Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung Max. Risiko pro Trade 2,0% Maximales Kontorisiko pro Position Täglicher Verlustlimit 5,0% Trading stoppt nach Erreichen des täglichen Verlustlimits Max. Trades pro Tag 3 Begrenzt tägliche Trade-Frequenz

Alert-Konfiguration

Parameter Standardwert Beschreibung Alerts aktivieren Aktiviert Master-Alert-Schalter Visuelle Alerts Aktiviert Chart-Benachrichtigungen Sound-Alerts Aktiviert Audio-Benachrichtigungen E-Mail-Alerts Deaktiviert E-Mail-Benachrichtigungen Mobile Alerts Deaktiviert Push-Benachrichtigungen Trade-Alerts Aktiviert Entry- & Exit-Alerts Fibonacci-Alerts Aktiviert Preis-zu-Fibonacci-Näherungs-Alerts Trailing-SL-Alerts Deaktiviert Trailing-Stop-Updates

Warum EA PHANTOM EDGE wählen

Für Trader

Hochwahrscheinliche Fibonacci-Einstiege

Institutionelles Risikomanagement

Klare visuelle Bestätigung der Handelslogik.

Für Investoren

Vollständig MQL5-Market-konform

Stabile, fehlergeschützte Ausführung

Transparente und prüfbare Handelslogik.

Technische Exzellenz

Validierte Margin-, SL/TP- und Volumenkontrollen

Optimiert für Live-Handelsumgebungen

Broker-freundlich und ausführungssicher.

Empfohlene Nutzung

Märkte: Forex & Metalle (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD etc.)

Forex & Metalle (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD etc.) Timeframes: M5, H1 und höher (optimale Performance)

M5, H1 und höher (optimale Performance) Handelsstil: Fibonacci-basiertes Swing-Trading

Fibonacci-basiertes Swing-Trading Frequenz: Ca. 2–5 Trades pro Woche

Ca. 2–5 Trades pro Woche Risiko/Rendite: Typischerweise 1:2 oder besser (konfigurierbar).

Erste Schritte

Hängen Sie EA PHANTOM EDGE an XAUUSD, EURUSD oder GBPUSD (M5 oder H1) Überprüfen und bei Bedarf Risikoprozentsatz anpassen AutoTrading aktivieren und EA laufen lassen

Handeln Sie mit mathematischer Präzision und professionellem Risikokontrolle.

Support & Optimierung nach Kauf

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns über das MQL5-Market-Nachrichtensystem für:

Personalisierte Optimierung

Kontogrößen-spezifische Einstellungen

Broker- und Spread-Optimierung

Pair- und Timeframe-Anpassung

Volatilitätsbasierte Feinabstimmung.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Regelmäßige Performance-Verbesserungen

Marktanpassende Updates

Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen

Feature-Upgrades basierend auf User-Feedback.

Community-getriebene Entwicklung

Ihr Feedback beeinflusst direkt die Evolution von EA PHANTOM EDGE.

Wir freuen uns über:

Handelslogik-Verbesserungen

Risikomanagement-Ideen

Feature-Anfragen

UI/UX-Verbesserungen

Performance-Optimierungs-Insights.

Abschließende Erklärung

Große Handelssysteme entstehen nicht isoliert. Sie entwickeln sich durch reale Erfahrung, diszipliniertes Feedback und kontinuierliche Verfeinerung.

Mit EA PHANTOM EDGE kaufen Sie nicht nur einen Expert Advisor – Sie schließen sich einer kollaborativen Entwicklungsreise an, um konsistente professionelle Handelsleistung zu liefern.

Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf und optimieren wir gemeinsam Ihren Trading-Vorteil.