Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Intelligentes Fibonacci-Handelssystem

Kurze Übersicht
EA PHANTOM EDGE ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für die Nutzung hochwahrscheinlicher Marktumkehrungen mit Fibonacci-Retracement-Analyse in Kombination mit Price-Action-Bestätigung entwickelt wurde. Das System legt Wert auf Zuverlässigkeit, Transparenz und volle MQL5-Market-Konformität, integriert fortschrittliches Risikomanagement, intelligente Trade-Validierung und mehrkanalige Alerts für konsistente und kontrollierte Handelsleistung.

Dieser Expert Advisor eignet sich sowohl für diskretionäre Trader, die Automatisierung suchen, als auch für Investoren, die eine robuste, marktreife Lösung benötigen.

Kernfunktionen

Intelligente Handelslogik
Automatische Fibonacci-Analyse
Erkennt dynamisch Swing-Highs und -Lows, um Schlüssel-Fibonacci-Retracement-Level zu berechnen: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% und 78,6%.

Price-Action-Bestätigung
Trades werden nur nach Bestätigung durch bewährte Muster ausgeführt, wie:

  • Bullische & bärische Engulfing-Muster
  • Starke Momentum-Kerzen
  • Preis-Ablehnungen und Fibonacci-Bounces.

Visuelle Handelstools
Zeichnet automatisch Fibonacci-Level, Swing-Punkte und Trade-Signale direkt auf dem Chart für volle Transparenz.

Adaptive Timeframe-Unterstützung
Funktioniert nahtlos auf jedem Timeframe mit automatischer Neuberechnung der Fibonacci-Level bei Markstrukturänderungen.

Professionelles Risikomanagement

Dynamische Positionsgröße
Berechnet automatisch Lotgröße basierend auf vordefiniertem Risikoprozentsatz pro Trade.

Tägliche Risikokontrollen

  • Maximales Trades pro Tag
  • Täglicher Verlustschutz gegen Overtrading und Drawdown-Eskalation.

Trailing-Stop-Management
Sichert Gewinne durch dynamische Anpassung des Stop-Loss bei günstiger Preisbewegung.

Pre-Trade-Validierung
Jeder Trade durchläuft strenge Margin-, Volumen-, Spread- und Marktbedingungsprüfungen.

Erweiterte Alert-Systeme

  • Visuelle Alerts – Chart-Benachrichtigungen und Kommentare
  • Sound-Alerts – Deutliche Audio-Signale für Ein- und Ausstiege sowie Warnungen
  • E-Mail & Mobile-Benachrichtigungen – Bleiben Sie überall informiert
  • Fibonacci-Näherungs-Alerts – Alerts bei Annäherung des Preises an Schlüssel-Retracement-Level.

Marktkonforme Architektur

Vollständig MQL5-Market-ready:

  • Robuste Fehlerbehandlung und internes Logging
  • Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen
  • Sauberer, modularer und gut dokumentierter professioneller Code
  • Optimiert für Stabilität und geringen Ressourcenverbrauch.

Übersicht Eingabeparameter

Handels-Parameter

Parameter

Standardwert

Beschreibung

Lot-Größe

0.01

Basis-Trade-Volumen (automatisch angepasst bei aktiviertem Risiko %)

Magic Number

140698

Eindeutige Trade-Identifikation

Stop Loss

50 Pips

Initialer Schutz-Stop

Take Profit

100 Pips

Standard-Gewinnziel

Trailing Stop

Aktiviert

Aktiviert Trailing-Stop-Management

Trail-Start

30 Pips

Gewinnschwelle zur Trailing-SL-Aktivierung

Trail-Distanz

20 Pips

Trailing-Stop-Abstand

Fibonacci-Einstellungen

Parameter

Standardwert

Beschreibung

Lookback-Bars

100

Bars für Swing-Erkennung

Auto Fibonacci

Aktiviert

Automatische Fibonacci-Berechnung

Manuelles Fibonacci

Deaktiviert

Manuelle Swing-Eingabe-Option

Manuelles Swing High

0

Benutzerdefiniertes Swing-High

Manuelles Swing Low

0

Benutzerdefiniertes Swing-Low

Risikokontroll-Parameter

Parameter

Standardwert

Beschreibung

Max. Risiko pro Trade

2,0%

Maximales Kontorisiko pro Position

Täglicher Verlustlimit

5,0%

Trading stoppt nach Erreichen des täglichen Verlustlimits

Max. Trades pro Tag

3

Begrenzt tägliche Trade-Frequenz

Alert-Konfiguration

Parameter

Standardwert

Beschreibung

Alerts aktivieren

Aktiviert

Master-Alert-Schalter

Visuelle Alerts

Aktiviert

Chart-Benachrichtigungen

Sound-Alerts

Aktiviert

Audio-Benachrichtigungen

E-Mail-Alerts

Deaktiviert

E-Mail-Benachrichtigungen

Mobile Alerts

Deaktiviert

Push-Benachrichtigungen

Trade-Alerts

Aktiviert

Entry- & Exit-Alerts

Fibonacci-Alerts

Aktiviert

Preis-zu-Fibonacci-Näherungs-Alerts

Trailing-SL-Alerts

Deaktiviert

Trailing-Stop-Updates

Warum EA PHANTOM EDGE wählen

Für Trader

  • Hochwahrscheinliche Fibonacci-Einstiege
  • Institutionelles Risikomanagement
  • Klare visuelle Bestätigung der Handelslogik.

Für Investoren

  • Vollständig MQL5-Market-konform
  • Stabile, fehlergeschützte Ausführung
  • Transparente und prüfbare Handelslogik.

Technische Exzellenz

  • Validierte Margin-, SL/TP- und Volumenkontrollen
  • Optimiert für Live-Handelsumgebungen
  • Broker-freundlich und ausführungssicher.

Empfohlene Nutzung

  • Märkte: Forex & Metalle (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD etc.)
  • Timeframes: M5, H1 und höher (optimale Performance)
  • Handelsstil: Fibonacci-basiertes Swing-Trading
  • Frequenz: Ca. 2–5 Trades pro Woche
  • Risiko/Rendite: Typischerweise 1:2 oder besser (konfigurierbar).

Erste Schritte

  1. Hängen Sie EA PHANTOM EDGE an XAUUSD, EURUSD oder GBPUSD (M5 oder H1)
  2. Überprüfen und bei Bedarf Risikoprozentsatz anpassen
  3. AutoTrading aktivieren und EA laufen lassen
    Handeln Sie mit mathematischer Präzision und professionellem Risikokontrolle.

Support & Optimierung nach Kauf

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns über das MQL5-Market-Nachrichtensystem für:

  • Personalisierte Optimierung
  • Kontogrößen-spezifische Einstellungen
  • Broker- und Spread-Optimierung
  • Pair- und Timeframe-Anpassung
  • Volatilitätsbasierte Feinabstimmung.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

  • Regelmäßige Performance-Verbesserungen
  • Marktanpassende Updates
  • Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
  • Feature-Upgrades basierend auf User-Feedback.

Community-getriebene Entwicklung

Ihr Feedback beeinflusst direkt die Evolution von EA PHANTOM EDGE.
Wir freuen uns über:

  • Handelslogik-Verbesserungen
  • Risikomanagement-Ideen
  • Feature-Anfragen
  • UI/UX-Verbesserungen
  • Performance-Optimierungs-Insights.

Abschließende Erklärung

Große Handelssysteme entstehen nicht isoliert. Sie entwickeln sich durch reale Erfahrung, diszipliniertes Feedback und kontinuierliche Verfeinerung.
Mit EA PHANTOM EDGE kaufen Sie nicht nur einen Expert Advisor – Sie schließen sich einer kollaborativen Entwicklungsreise an, um konsistente professionelle Handelsleistung zu liefern.

Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf und optimieren wir gemeinsam Ihren Trading-Vorteil.

 


Empfohlene Produkte
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PowerPro Volatility: eine automatisierte Präzision zu Ihren Diensten Sind Sie bereit, Ihren Ansatz für den Handel mit synthetischen Indizes zu verändern? Wir stellen Ihnen PowerPro Volatility vor, die ultimative Lösung für alle, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig ihren Aufwand minimieren wollen. Dank Dank fortschrittlicher Automatisierung und Spitzentechnologie ist dieser Handelsroboter so konzipiert, dass er außergewöhnliche Leistungen ohne jeglic
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA  ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Nuker - Präzision durch Kerzenlängenanalyse Nuker ist ein äußerst praktischer Expert Advisor, der sich auf die Länge der vorangegangenen Kerzen konzentriert und Maßnahmen ergreift, wenn diese einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreiten. Durch die Analyse des historischen Kontextes der Kerzenlängen passt sich Nuker mit bemerkenswerter Effizienz an die Schwankungen des Marktes an. Backtesting und Live-Performance Das Backtesting wurde mit In-Sample-Daten von 2012 bis 2019 und Out-of-Sam
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Chart Patterns Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Chart Patterns Builder Basic : er bietet 1 neues Chartmuster: den Rechteck-Ausbruch (neben dem doppelten Top & Bottom-Muster, das bereits in der Basic-Edition enthalten ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel mehr als das Doppelte (2x) der durchschnittlichen jährlichen Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist auch glatter, da sich die Anzahl der Trades im Vergleich zur ko
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
1 (3)
Experten
Beschreibung des Scylla AI Handelssystems Bitte beachten Sie: Traditionelles Backtesting spiegelt möglicherweise nicht vollständig die KI-Leistung wider, da es auf dynamischer Echtzeit-Marktanalyse basiert. Scylla AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt künstliche Intelligenz, um Finanzmärkte zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es verwendet einen vielschichtigen Analyseansatz, der F
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Prop Firm Breakout MT5
Emmanuel Tshepang Mosweu
Experten
Diese Strategie bietet einen disziplinierten und systematischen Ansatz, um aus Kursbewegungen nach Konsolidierungsphasen Kapital zu schlagen, was eine hervorragende Gelegenheit zur Gewinngenerierung darstellt. Die Strategie bietet klar definierte Einstiegszeitpunkte, die auf Kursausbrüchen über Widerstände oder Durchbrüchen unter Unterstützungsniveaus basieren. Diese Klarheit ermöglicht eine präzise Ausführung und eliminiert das Rätselraten, was einen zeitnahen und effizienten Handel gewährleis
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
StatRev Pro EA
Alisa Eichler
Experten
StatRev Pro EA : Präzises Scalping mit statistischer Umkehrungsanalyse Live Signal Rannforex Live Signal Roboforex StatRev Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für präzise Scalping-Operationen entwickelt wurde und statistische Umkehrmuster im Forex-Markt ausnutzt. Dieser EA verwendet einen einzigartigen Algorithmus, der für kurzfristige Preisbewegungen im EURUSD-Paar optimiert ist. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf das EURUSD-Paar auf dem M1-Zeitrahmen Fortgeschrittener Algorithmus zu
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
Trotz der Beliebtheit von Inside-Bar-Mustern unter Händlern bietet die Verwendung als eigenständiges Einstiegssignal keinen beweisbaren Vorteil. KT Inside Bar Hunter handelt nur mit ausgewählten inneren Balkenmustern unter Verwendung einer Vorbewertung und des ECE-Preisaktionszyklus. Handelsstrategie Bei erfolgreicher Erkennung des gewünschten Musters platziert der EA eine Pending Order in Richtung der prognostizierten Preisausweitungsphase. Pending Orders werden storniert, wenn sie nicht inner
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Experten
GoldenTron X ist ein hochmoderner KI-Swing-Trading-Roboter, der Trends auf XAUUSD (Gold) verfolgt und zwei unterschiedliche Handelsstrategien zur Leistungssteigerung nutzt. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu einem leistungsstarken Handelsalgorithmus geführt. Ich verwendete einen hochwertigen Datensatz, der die Jahre 2000 bis heute umfasst. Die KI wurde auf einem Server mit modernsten Machine-Learning-Verfahren trainiert, gefolgt von Reinforcement Learning. Dieser Prozess dauerte mehrere W
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experten
Merkmale Ein erstaunlicher Scalper, der für den EURUSD 1 min Zeitrahmen entwickelt wurde. Verglichen mit der 5-Minuten-Version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , ist dieser ein höheres Risiko/Lohn. Genau wie die 5-Minuten-Version benötigte diese Version mehr als 500 Stunden Optimierung. Es wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass es auch auf anderen Brokern funktioniert. Ich werde auch bald die MT4 Version
KT Trend Trading Suite EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT Trend Trading Suite EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der auf unserem beliebtesten Indikator KT Trend Trading Suite basiert. Er übernimmt Kauf- und Verkaufssignale direkt vom Indikator und verbessert sie durch eine eigene integrierte Analyse-Engine, die fortschrittliche Filter und intelligente Optimierungsfunktionen für eine bessere Ausführung enthält. Sobald ein Trend bestätigt ist, kann der EA mehrere Positionen in Trendrichtung eröffnen und bei jedem Ausbruch nach eine
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Freya AI ist ein hochmoderner virtueller Assistent, der speziell für den australischen Markt entwickelt wurde und die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz nutzt, um eine beispiellose Leistung zu erzielen. Freya AI basiert auf modernsten Algorithmen für maschinelles Lernen und kombiniert hochentwickelte Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) mit Deep-Learning-Modellen für ein nahtloses, intuitives Benutzererlebnis. Vollautomatisch ist dieser KI-Assistent für ein breites A
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade ac
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade a
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und intelligentere Entscheidungen trifft, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zu
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Weitere Produkte dieses Autors
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indikatoren
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - German Version Der SSL ST Strategy MT5 Indikator ist ein technisches Analysetool, das Trader dabei unterstützt, Kauf- und Verkaufssignale im Handelschart klar zu erkennen. Er bietet visuelle Indikatoren wie Linien und Pfeile sowie Sound-, Popup- und Push-Benachrichtigungen, um Trader umgehend zu benachrichtigen, wenn eine Handelsmöglichkeit auftritt. ## Hauptvorteile - Bietet klare visuelle Signale direkt auf dem Chart mit Hilfe von farbigen Linien (SSL1 und
FREE
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
Experten
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## Professioneller automatisierter Handels-Expertenberater für MT5 EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es basiert auf einer verbesserten SSL-Methodik (Simple Stop Loss) in Kombination mit Multi-Timeframe-Bestätigung, fortgeschrittener Signalfilterung und striktem Risikomanagement. Dieser Expertenberater wurde für Trader entwickelt, die Kapitalschutz, Konsistenz und dis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension