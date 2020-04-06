Ea Phantom edge v1
- Experten
- Vinodkumar Nair
- Version: 2.20
- Aktivierungen: 5
EA PHANTOM EDGE – Intelligentes Fibonacci-Handelssystem
Kurze Übersicht
EA PHANTOM EDGE ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für die Nutzung hochwahrscheinlicher Marktumkehrungen mit Fibonacci-Retracement-Analyse in Kombination mit Price-Action-Bestätigung entwickelt wurde. Das System legt Wert auf Zuverlässigkeit, Transparenz und volle MQL5-Market-Konformität, integriert fortschrittliches Risikomanagement, intelligente Trade-Validierung und mehrkanalige Alerts für konsistente und kontrollierte Handelsleistung.
Dieser Expert Advisor eignet sich sowohl für diskretionäre Trader, die Automatisierung suchen, als auch für Investoren, die eine robuste, marktreife Lösung benötigen.
Kernfunktionen
Intelligente Handelslogik
Automatische Fibonacci-Analyse
Erkennt dynamisch Swing-Highs und -Lows, um Schlüssel-Fibonacci-Retracement-Level zu berechnen: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% und 78,6%.
Price-Action-Bestätigung
Trades werden nur nach Bestätigung durch bewährte Muster ausgeführt, wie:
- Bullische & bärische Engulfing-Muster
- Starke Momentum-Kerzen
- Preis-Ablehnungen und Fibonacci-Bounces.
Visuelle Handelstools
Zeichnet automatisch Fibonacci-Level, Swing-Punkte und Trade-Signale direkt auf dem Chart für volle Transparenz.
Adaptive Timeframe-Unterstützung
Funktioniert nahtlos auf jedem Timeframe mit automatischer Neuberechnung der Fibonacci-Level bei Markstrukturänderungen.
Professionelles Risikomanagement
Dynamische Positionsgröße
Berechnet automatisch Lotgröße basierend auf vordefiniertem Risikoprozentsatz pro Trade.
Tägliche Risikokontrollen
- Maximales Trades pro Tag
- Täglicher Verlustschutz gegen Overtrading und Drawdown-Eskalation.
Trailing-Stop-Management
Sichert Gewinne durch dynamische Anpassung des Stop-Loss bei günstiger Preisbewegung.
Pre-Trade-Validierung
Jeder Trade durchläuft strenge Margin-, Volumen-, Spread- und Marktbedingungsprüfungen.
Erweiterte Alert-Systeme
- Visuelle Alerts – Chart-Benachrichtigungen und Kommentare
- Sound-Alerts – Deutliche Audio-Signale für Ein- und Ausstiege sowie Warnungen
- E-Mail & Mobile-Benachrichtigungen – Bleiben Sie überall informiert
- Fibonacci-Näherungs-Alerts – Alerts bei Annäherung des Preises an Schlüssel-Retracement-Level.
Marktkonforme Architektur
Vollständig MQL5-Market-ready:
- Robuste Fehlerbehandlung und internes Logging
- Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen
- Sauberer, modularer und gut dokumentierter professioneller Code
- Optimiert für Stabilität und geringen Ressourcenverbrauch.
Übersicht Eingabeparameter
Handels-Parameter
|
Parameter
|
Standardwert
|
Beschreibung
|
Lot-Größe
|
0.01
|
Basis-Trade-Volumen (automatisch angepasst bei aktiviertem Risiko %)
|
Magic Number
|
140698
|
Eindeutige Trade-Identifikation
|
Stop Loss
|
50 Pips
|
Initialer Schutz-Stop
|
Take Profit
|
100 Pips
|
Standard-Gewinnziel
|
Trailing Stop
|
Aktiviert
|
Aktiviert Trailing-Stop-Management
|
Trail-Start
|
30 Pips
|
Gewinnschwelle zur Trailing-SL-Aktivierung
|
Trail-Distanz
|
20 Pips
|
Trailing-Stop-Abstand
Fibonacci-Einstellungen
|
Parameter
|
Standardwert
|
Beschreibung
|
Lookback-Bars
|
100
|
Bars für Swing-Erkennung
|
Auto Fibonacci
|
Aktiviert
|
Automatische Fibonacci-Berechnung
|
Manuelles Fibonacci
|
Deaktiviert
|
Manuelle Swing-Eingabe-Option
|
Manuelles Swing High
|
0
|
Benutzerdefiniertes Swing-High
|
Manuelles Swing Low
|
0
|
Benutzerdefiniertes Swing-Low
Risikokontroll-Parameter
|
Parameter
|
Standardwert
|
Beschreibung
|
Max. Risiko pro Trade
|
2,0%
|
Maximales Kontorisiko pro Position
|
Täglicher Verlustlimit
|
5,0%
|
Trading stoppt nach Erreichen des täglichen Verlustlimits
|
Max. Trades pro Tag
|
3
|
Begrenzt tägliche Trade-Frequenz
Alert-Konfiguration
|
Parameter
|
Standardwert
|
Beschreibung
|
Alerts aktivieren
|
Aktiviert
|
Master-Alert-Schalter
|
Visuelle Alerts
|
Aktiviert
|
Chart-Benachrichtigungen
|
Sound-Alerts
|
Aktiviert
|
Audio-Benachrichtigungen
|
E-Mail-Alerts
|
Deaktiviert
|
E-Mail-Benachrichtigungen
|
Mobile Alerts
|
Deaktiviert
|
Push-Benachrichtigungen
|
Trade-Alerts
|
Aktiviert
|
Entry- & Exit-Alerts
|
Fibonacci-Alerts
|
Aktiviert
|
Preis-zu-Fibonacci-Näherungs-Alerts
|
Trailing-SL-Alerts
|
Deaktiviert
|
Trailing-Stop-Updates
Warum EA PHANTOM EDGE wählen
Für Trader
- Hochwahrscheinliche Fibonacci-Einstiege
- Institutionelles Risikomanagement
- Klare visuelle Bestätigung der Handelslogik.
Für Investoren
- Vollständig MQL5-Market-konform
- Stabile, fehlergeschützte Ausführung
- Transparente und prüfbare Handelslogik.
Technische Exzellenz
- Validierte Margin-, SL/TP- und Volumenkontrollen
- Optimiert für Live-Handelsumgebungen
- Broker-freundlich und ausführungssicher.
Empfohlene Nutzung
- Märkte: Forex & Metalle (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD etc.)
- Timeframes: M5, H1 und höher (optimale Performance)
- Handelsstil: Fibonacci-basiertes Swing-Trading
- Frequenz: Ca. 2–5 Trades pro Woche
- Risiko/Rendite: Typischerweise 1:2 oder besser (konfigurierbar).
Erste Schritte
- Hängen Sie EA PHANTOM EDGE an XAUUSD, EURUSD oder GBPUSD (M5 oder H1)
- Überprüfen und bei Bedarf Risikoprozentsatz anpassen
- AutoTrading aktivieren und EA laufen lassen
Handeln Sie mit mathematischer Präzision und professionellem Risikokontrolle.
Support & Optimierung nach Kauf
Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns über das MQL5-Market-Nachrichtensystem für:
- Personalisierte Optimierung
- Kontogrößen-spezifische Einstellungen
- Broker- und Spread-Optimierung
- Pair- und Timeframe-Anpassung
- Volatilitätsbasierte Feinabstimmung.
Kontinuierliche Weiterentwicklung
- Regelmäßige Performance-Verbesserungen
- Marktanpassende Updates
- Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
- Feature-Upgrades basierend auf User-Feedback.
Community-getriebene Entwicklung
Ihr Feedback beeinflusst direkt die Evolution von EA PHANTOM EDGE.
Wir freuen uns über:
- Handelslogik-Verbesserungen
- Risikomanagement-Ideen
- Feature-Anfragen
- UI/UX-Verbesserungen
- Performance-Optimierungs-Insights.
Abschließende Erklärung
Große Handelssysteme entstehen nicht isoliert. Sie entwickeln sich durch reale Erfahrung, diszipliniertes Feedback und kontinuierliche Verfeinerung.
Mit EA PHANTOM EDGE kaufen Sie nicht nur einen Expert Advisor – Sie schließen sich einer kollaborativen Entwicklungsreise an, um konsistente professionelle Handelsleistung zu liefern.
Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf und optimieren wir gemeinsam Ihren Trading-Vorteil.