Ea Phantom edge v1
- エキスパート
- Vinodkumar Nair
- バージョン: 2.20
- アクティベーション: 5
## EA PHANTOM EDGE – スマートフィボナッチ取引システム
**エグゼクティブ概要**
EA PHANTOM EDGEは、高確率市場反転を活用するためのプロフェッショナルグレードの自動取引システムで、フィボナッチリトレースメント分析とプライスアクション確認を組み合わせています。このシステムは信頼性、透明性、MQL5マーケット完全準拠を重視し、先進的なリスク管理、智能取引検証、多チャネルアラートを統合して、一貫性のある制御された取引パフォーマンスを提供します。
このエキスパートアドバイザーは、自動化を求める裁量トレーダーと、堅牢な市場対応ソリューションを求める投資家双方に適しています。
## コア機能
**スマート取引ロジック**
**自動フィボナッチ分析**
スイングハイとスイングローを動的に検出し、主要フィボナッチリトレースメントレベルを計算：23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%。
**プライスアクション確認**
証明されたパターンによる確認後でのみ取引実行：
- 強気・弱気エンガルフィング
- 強力モメンタムキャンドル
- 価格拒否とフィボナッチバウンス。
**ビジュアル取引ツール**
フィボナッチレベル、スイングポイント、取引シグナルをチャート上に自動描画し、完全透明性を確保。
**適応型タイムフレーム対応**
任意のタイムフレームでシームレス動作、市場構造変化に応じたフィボナッチレベルの自動再計算。
## プロフェッショナルリスク管理
**ダイナミックポジションサイジング**
取引ごとの事前定義リスクパーセンテージに基づくロットサイズ自動計算。
**デイリーリスクコントロール**
- 1日最大取引数
- デイリーロス保護によるオーバートレードとドローダウン拡大防止。
**トレーリングストップ管理**
価格有利移動時にストップロスを動的に調整し利益確保。
**取引前検証**
全取引でマージン、出来高、スプレッド、市場状況の厳格チェックを実施。
## 先進アラートシステム
- **ビジュアルアラート** – チャート通知とコメント
- **サウンドアラート** – エントリー、エグジット、警告の明確な音声信号
- **メール＆モバイル通知** – いつどこでも情報入手
- **フィボナッチ接近アラート** – 価格が主要リトレースメントレベルに近づく際のアラート。
## マーケット準拠アーキテクチャ
MQL5マーケット完全対応：
- 堅牢なエラーハンドリングと内部ロギング
- ネットティングおよびヘッジングアカウント対応
- クリーンでモジュール化されたプロフェッショナルコードベース、完全ドキュメント化
- 安定性と低リソース消費に最適化。
## 入力パラメータ概要
### 取引パラメータ
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| ロットサイズ | 0.01 | 基本取引量（リスク%有効時は自動調整） |
| マジックナンバー | 140698 | 独自取引識別子 |
| ストップロス | 50ピップス | 初期保護ストップ |
| テイクプロフィット | 100ピップス | デフォルト利益目標 |
| トレーリングストップ | 有効 | トレーリングストップ管理起動 |
| トレール開始 | 30ピップス | トレーリングSL起動利益閾値 |
| トレール距離 | 20ピップス | トレーリングストップ距離 |
### フィボナッチ設定
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| ルックバックバー | 100 | スイング検出分析バー数 |
| 自動フィボナッチ | 有効 | 自動フィボナッチ計算 |
| 手動フィボナッチ | 無効 | 手動スイング入力オプション |
| 手動スイングハイ | 0 | ユーザー定義スイングハイ |
| 手動スイングロー | 0 | ユーザー定義スイングロー |
### リスクコントロールパラメータ
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| 取引最大リスク | 2.0% | ポジションごと最大アカウントリスク |
| デイリーロス制限 | 5.0% | デイリーロス閾値到達後取引停止 |
| 1日最大取引数 | 3 | デイリー取引頻度制限 |
### アラート設定
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| アラート有効 | 有効 | マスターアラートスイッチ |
| ビジュアルアラート | 有効 | チャート通知 |
| サウンドアラート | 有効 | オーディオ通知 |
| メールアラート | 無効 | メール通知 |
| モバイルアラート | 無効 | プッシュ通知 |
| 取引アラート | 有効 | エントリー＆エグジットアラート |
| フィボナッチアラート | 有効 | 価格-フィボナッチ接近アラート |
| トレーリングSLアラート | 無効 | トレーリングストップ更新 |
## EA PHANTOM EDGEを選ぶ理由
**トレーダー向け**
- 高確率フィボナッチエントリー
- 機関投資家スタイルのリスク管理
- 明確なビジュアル取引ロジック確認。
**投資家向け**
- MQL5マーケット基準完全準拠
- 安定したエラー保護実行
- 透明で監査可能な取引ロジック。
**技術的卓越性**
- マージン、SL/TP、出来高検証済み
- ライブ取引環境最適化
- ブローカー対応・実行安全。
## 推奨使用方法
- **市場：** 外国為替＆メタル（XAUUSD、EURUSD、GBPUSD等）
- **タイムフレーム：** M5、H1以上（最適パフォーマンス）
- **取引スタイル：** フィボナッチベーススイングトレーディング
- **頻度：** 週約2–5取引
- **リスク/リワード：** 通常1:2以上（設定可能）。
## 開始方法
1. EA PHANTOM EDGEをXAUUSD、EURUSD、GBPUSD（M5またはH1）にアタッチ
2. 必要に応じてリスクパーセンテージを確認・調整
3. 自動売買を有効化し、EAを動作させる
数学的精度とプロフェッショナルリスクコントロールで取引。
## 購入後サポート＆最適化
購入後、MQL5マーケットメッセージングシステム経由でご連絡ください：
- パーソナライズ最適化
- アカウント規模別設定
- ブローカー＆スプレッド最適化
- 通貨ペア＆タイムフレームカスタマイズ
- ボラティリティベース調整。
## 継続開発
- 定期パフォーマンス強化
- 市場適応型アップデート
- バグ修正と安定性向上
- ユーザー反馈ベース機能アップグレード。
## コミュニティ駆動開発
貴方のフィードバックがEA PHANTOM EDGEの進化に直接影響します。
歓迎します：
- 取引ロジック強化
- リスク管理アイデア
- 機能リクエスト
- UI/UX改善
- パフォーマンス最適化インサイト。
## 最終声明
優れた取引システムは孤立して構築されません。実際の取引経験、規律あるフィードバック、継続的洗練により進化します。
EA PHANTOM EDGEを選択することで、単にエキスパートアドバイザーを購入するだけでなく、一貫したプロフェッショナル取引パフォーマンスを実現する共同開発の旅に参加します。
購入後ご連絡いただき、一緒に貴方の取引エッジを最適化しましょう。