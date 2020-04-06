## EA PHANTOM EDGE – スマートフィボナッチ取引システム





**エグゼクティブ概要**

EA PHANTOM EDGEは、高確率市場反転を活用するためのプロフェッショナルグレードの自動取引システムで、フィボナッチリトレースメント分析とプライスアクション確認を組み合わせています。このシステムは信頼性、透明性、MQL5マーケット完全準拠を重視し、先進的なリスク管理、智能取引検証、多チャネルアラートを統合して、一貫性のある制御された取引パフォーマンスを提供します。

このエキスパートアドバイザーは、自動化を求める裁量トレーダーと、堅牢な市場対応ソリューションを求める投資家双方に適しています。





## コア機能





**スマート取引ロジック**

**自動フィボナッチ分析**

スイングハイとスイングローを動的に検出し、主要フィボナッチリトレースメントレベルを計算：23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%。





**プライスアクション確認**

証明されたパターンによる確認後でのみ取引実行：

- 強気・弱気エンガルフィング

- 強力モメンタムキャンドル

- 価格拒否とフィボナッチバウンス。





**ビジュアル取引ツール**

フィボナッチレベル、スイングポイント、取引シグナルをチャート上に自動描画し、完全透明性を確保。





**適応型タイムフレーム対応**

任意のタイムフレームでシームレス動作、市場構造変化に応じたフィボナッチレベルの自動再計算。





## プロフェッショナルリスク管理





**ダイナミックポジションサイジング**

取引ごとの事前定義リスクパーセンテージに基づくロットサイズ自動計算。





**デイリーリスクコントロール**

- 1日最大取引数

- デイリーロス保護によるオーバートレードとドローダウン拡大防止。





**トレーリングストップ管理**

価格有利移動時にストップロスを動的に調整し利益確保。





**取引前検証**

全取引でマージン、出来高、スプレッド、市場状況の厳格チェックを実施。





## 先進アラートシステム





- **ビジュアルアラート** – チャート通知とコメント

- **サウンドアラート** – エントリー、エグジット、警告の明確な音声信号

- **メール＆モバイル通知** – いつどこでも情報入手

- **フィボナッチ接近アラート** – 価格が主要リトレースメントレベルに近づく際のアラート。





## マーケット準拠アーキテクチャ





MQL5マーケット完全対応：

- 堅牢なエラーハンドリングと内部ロギング

- ネットティングおよびヘッジングアカウント対応

- クリーンでモジュール化されたプロフェッショナルコードベース、完全ドキュメント化

- 安定性と低リソース消費に最適化。





## 入力パラメータ概要





### 取引パラメータ

| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |

|------------|--------------|------|

| ロットサイズ | 0.01 | 基本取引量（リスク%有効時は自動調整） |

| マジックナンバー | 140698 | 独自取引識別子 |

| ストップロス | 50ピップス | 初期保護ストップ |

| テイクプロフィット | 100ピップス | デフォルト利益目標 |

| トレーリングストップ | 有効 | トレーリングストップ管理起動 |

| トレール開始 | 30ピップス | トレーリングSL起動利益閾値 |

| トレール距離 | 20ピップス | トレーリングストップ距離 |





### フィボナッチ設定

| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |

|------------|--------------|------|

| ルックバックバー | 100 | スイング検出分析バー数 |

| 自動フィボナッチ | 有効 | 自動フィボナッチ計算 |

| 手動フィボナッチ | 無効 | 手動スイング入力オプション |

| 手動スイングハイ | 0 | ユーザー定義スイングハイ |

| 手動スイングロー | 0 | ユーザー定義スイングロー |





### リスクコントロールパラメータ

| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |

|------------|--------------|------|

| 取引最大リスク | 2.0% | ポジションごと最大アカウントリスク |

| デイリーロス制限 | 5.0% | デイリーロス閾値到達後取引停止 |

| 1日最大取引数 | 3 | デイリー取引頻度制限 |





### アラート設定

| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |

|------------|--------------|------|

| アラート有効 | 有効 | マスターアラートスイッチ |

| ビジュアルアラート | 有効 | チャート通知 |

| サウンドアラート | 有効 | オーディオ通知 |

| メールアラート | 無効 | メール通知 |

| モバイルアラート | 無効 | プッシュ通知 |

| 取引アラート | 有効 | エントリー＆エグジットアラート |

| フィボナッチアラート | 有効 | 価格-フィボナッチ接近アラート |

| トレーリングSLアラート | 無効 | トレーリングストップ更新 |





## EA PHANTOM EDGEを選ぶ理由





**トレーダー向け**

- 高確率フィボナッチエントリー

- 機関投資家スタイルのリスク管理

- 明確なビジュアル取引ロジック確認。





**投資家向け**

- MQL5マーケット基準完全準拠

- 安定したエラー保護実行

- 透明で監査可能な取引ロジック。





**技術的卓越性**

- マージン、SL/TP、出来高検証済み

- ライブ取引環境最適化

- ブローカー対応・実行安全。





## 推奨使用方法





- **市場：** 外国為替＆メタル（XAUUSD、EURUSD、GBPUSD等）

- **タイムフレーム：** M5、H1以上（最適パフォーマンス）

- **取引スタイル：** フィボナッチベーススイングトレーディング

- **頻度：** 週約2–5取引

- **リスク/リワード：** 通常1:2以上（設定可能）。





## 開始方法





1. EA PHANTOM EDGEをXAUUSD、EURUSD、GBPUSD（M5またはH1）にアタッチ

2. 必要に応じてリスクパーセンテージを確認・調整

3. 自動売買を有効化し、EAを動作させる

数学的精度とプロフェッショナルリスクコントロールで取引。





## 購入後サポート＆最適化





購入後、MQL5マーケットメッセージングシステム経由でご連絡ください：

- パーソナライズ最適化

- アカウント規模別設定

- ブローカー＆スプレッド最適化

- 通貨ペア＆タイムフレームカスタマイズ

- ボラティリティベース調整。





## 継続開発





- 定期パフォーマンス強化

- 市場適応型アップデート

- バグ修正と安定性向上

- ユーザー反馈ベース機能アップグレード。





## コミュニティ駆動開発





貴方のフィードバックがEA PHANTOM EDGEの進化に直接影響します。

歓迎します：

- 取引ロジック強化

- リスク管理アイデア

- 機能リクエスト

- UI/UX改善

- パフォーマンス最適化インサイト。





## 最終声明





優れた取引システムは孤立して構築されません。実際の取引経験、規律あるフィードバック、継続的洗練により進化します。

EA PHANTOM EDGEを選択することで、単にエキスパートアドバイザーを購入するだけでなく、一貫したプロフェッショナル取引パフォーマンスを実現する共同開発の旅に参加します。





購入後ご連絡いただき、一緒に貴方の取引エッジを最適化しましょう。