Ea Phantom edge v1

## EA PHANTOM EDGE – スマートフィボナッチ取引システム

**エグゼクティブ概要**  
EA PHANTOM EDGEは、高確率市場反転を活用するためのプロフェッショナルグレードの自動取引システムで、フィボナッチリトレースメント分析とプライスアクション確認を組み合わせています。このシステムは信頼性、透明性、MQL5マーケット完全準拠を重視し、先進的なリスク管理、智能取引検証、多チャネルアラートを統合して、一貫性のある制御された取引パフォーマンスを提供します。  
このエキスパートアドバイザーは、自動化を求める裁量トレーダーと、堅牢な市場対応ソリューションを求める投資家双方に適しています。

## コア機能

**スマート取引ロジック**  
**自動フィボナッチ分析**  
スイングハイとスイングローを動的に検出し、主要フィボナッチリトレースメントレベルを計算：23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%。

**プライスアクション確認**  
証明されたパターンによる確認後でのみ取引実行：  
- 強気・弱気エンガルフィング  
- 強力モメンタムキャンドル  
- 価格拒否とフィボナッチバウンス。

**ビジュアル取引ツール**  
フィボナッチレベル、スイングポイント、取引シグナルをチャート上に自動描画し、完全透明性を確保。

**適応型タイムフレーム対応**  
任意のタイムフレームでシームレス動作、市場構造変化に応じたフィボナッチレベルの自動再計算。

## プロフェッショナルリスク管理

**ダイナミックポジションサイジング**  
取引ごとの事前定義リスクパーセンテージに基づくロットサイズ自動計算。

**デイリーリスクコントロール**  
- 1日最大取引数  
- デイリーロス保護によるオーバートレードとドローダウン拡大防止。

**トレーリングストップ管理**  
価格有利移動時にストップロスを動的に調整し利益確保。

**取引前検証**  
全取引でマージン、出来高、スプレッド、市場状況の厳格チェックを実施。

## 先進アラートシステム

- **ビジュアルアラート** – チャート通知とコメント  
- **サウンドアラート** – エントリー、エグジット、警告の明確な音声信号  
- **メール＆モバイル通知** – いつどこでも情報入手  
- **フィボナッチ接近アラート** – 価格が主要リトレースメントレベルに近づく際のアラート。

## マーケット準拠アーキテクチャ

MQL5マーケット完全対応：  
- 堅牢なエラーハンドリングと内部ロギング  
- ネットティングおよびヘッジングアカウント対応  
- クリーンでモジュール化されたプロフェッショナルコードベース、完全ドキュメント化  
- 安定性と低リソース消費に最適化。

## 入力パラメータ概要

### 取引パラメータ
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| ロットサイズ | 0.01 | 基本取引量（リスク%有効時は自動調整） |
| マジックナンバー | 140698 | 独自取引識別子 |
| ストップロス | 50ピップス | 初期保護ストップ |
| テイクプロフィット | 100ピップス | デフォルト利益目標 |
| トレーリングストップ | 有効 | トレーリングストップ管理起動 |
| トレール開始 | 30ピップス | トレーリングSL起動利益閾値 |
| トレール距離 | 20ピップス | トレーリングストップ距離 |

### フィボナッチ設定
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| ルックバックバー | 100 | スイング検出分析バー数 |
| 自動フィボナッチ | 有効 | 自動フィボナッチ計算 |
| 手動フィボナッチ | 無効 | 手動スイング入力オプション |
| 手動スイングハイ | 0 | ユーザー定義スイングハイ |
| 手動スイングロー | 0 | ユーザー定義スイングロー |

### リスクコントロールパラメータ
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| 取引最大リスク | 2.0% | ポジションごと最大アカウントリスク |
| デイリーロス制限 | 5.0% | デイリーロス閾値到達後取引停止 |
| 1日最大取引数 | 3 | デイリー取引頻度制限 |

### アラート設定
| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|------------|--------------|------|
| アラート有効 | 有効 | マスターアラートスイッチ |
| ビジュアルアラート | 有効 | チャート通知 |
| サウンドアラート | 有効 | オーディオ通知 |
| メールアラート | 無効 | メール通知 |
| モバイルアラート | 無効 | プッシュ通知 |
| 取引アラート | 有効 | エントリー＆エグジットアラート |
| フィボナッチアラート | 有効 | 価格-フィボナッチ接近アラート |
| トレーリングSLアラート | 無効 | トレーリングストップ更新 |

## EA PHANTOM EDGEを選ぶ理由

**トレーダー向け**  
- 高確率フィボナッチエントリー  
- 機関投資家スタイルのリスク管理  
- 明確なビジュアル取引ロジック確認。

**投資家向け**  
- MQL5マーケット基準完全準拠  
- 安定したエラー保護実行  
- 透明で監査可能な取引ロジック。

**技術的卓越性**  
- マージン、SL/TP、出来高検証済み  
- ライブ取引環境最適化  
- ブローカー対応・実行安全。

## 推奨使用方法

- **市場：** 外国為替＆メタル（XAUUSD、EURUSD、GBPUSD等）  
- **タイムフレーム：** M5、H1以上（最適パフォーマンス）  
- **取引スタイル：** フィボナッチベーススイングトレーディング  
- **頻度：** 週約2–5取引  
- **リスク/リワード：** 通常1:2以上（設定可能）。

## 開始方法

1. EA PHANTOM EDGEをXAUUSD、EURUSD、GBPUSD（M5またはH1）にアタッチ  
2. 必要に応じてリスクパーセンテージを確認・調整  
3. 自動売買を有効化し、EAを動作させる  
数学的精度とプロフェッショナルリスクコントロールで取引。

## 購入後サポート＆最適化

購入後、MQL5マーケットメッセージングシステム経由でご連絡ください：  
- パーソナライズ最適化  
- アカウント規模別設定  
- ブローカー＆スプレッド最適化  
- 通貨ペア＆タイムフレームカスタマイズ  
- ボラティリティベース調整。

## 継続開発

- 定期パフォーマンス強化  
- 市場適応型アップデート  
- バグ修正と安定性向上  
- ユーザー反馈ベース機能アップグレード。

## コミュニティ駆動開発

貴方のフィードバックがEA PHANTOM EDGEの進化に直接影響します。  
歓迎します：  
- 取引ロジック強化  
- リスク管理アイデア  
- 機能リクエスト  
- UI/UX改善  
- パフォーマンス最適化インサイト。

## 最終声明

優れた取引システムは孤立して構築されません。実際の取引経験、規律あるフィードバック、継続的洗練により進化します。  
EA PHANTOM EDGEを選択することで、単にエキスパートアドバイザーを購入するだけでなく、一貫したプロフェッショナル取引パフォーマンスを実現する共同開発の旅に参加します。

購入後ご連絡いただき、一緒に貴方の取引エッジを最適化しましょう。
