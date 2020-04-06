Ea Phantom edge v1
- 专家
- Vinodkumar Nair
- 版本: 2.20
- 激活: 5
## EA PHANTOM EDGE – 智能斐波那契交易系统
**执行概述**
EA PHANTOM EDGE 是一款专业级自动化交易系统，专为利用高概率市场反转而设计，结合斐波那契回撤分析与价格行为确认。该系统注重可靠性、透明度和完全符合 MQL5 Market 要求，集成先进风险管理、智能交易验证以及多渠道警报，以提供稳定且可控的交易性能 。[1][2]
此专家顾问适合寻求自动化的自由裁量交易者，以及寻找稳健市场解决方案的投资者 。[3]
## 核心功能
**智能交易逻辑**
**自动化斐波那契分析**
动态检测摆动高点和低点，计算关键斐波那契回撤水平：23.6%、38.2%、50.0%、61.8% 和 78.6% 。[2][4]
**价格行为确认**
仅在通过经证明模式确认后执行交易，例如：
- 看涨与看跌吞没形态
- 强劲动量蜡烛
- 价格拒绝和斐波那契反弹 。[1]
**可视化交易工具**
自动在图表上绘制斐波那契水平、摆动点和交易信号，实现完全透明 。[5]
**自适应时间框架支持**
无缝运行于任何时间框架，随着市场结构变化自动重新计算斐波那契水平 。[6]
## 专业风险管理
**动态仓位规模**
根据预设每笔交易风险百分比自动计算手数。
**每日风险控制**
- 每日最大交易数
- 每日亏损保护，防止过度交易和回撤升级。
**追踪止损管理**
通过动态调整止损锁定利润，随着价格有利移动 。[3]
**交易前验证**
每笔交易均通过严格的保证金、成交量、点差和市场条件检查 。[1]
## 高级警报系统
- **视觉警报** – 图表通知和注释
- **声音警报** – 入场、离场和警告的独特音频提示
- **电子邮件与移动通知** – 随时随地保持知情
- **斐波那契接近警报** – 价格接近关键回撤水平时的警报 。[2]
## 符合市场架构
完全符合 MQL5 Market 标准：
- 稳健错误处理和内部日志记录
- 兼容净头寸和对冲账户类型
- 干净、模块化且文档齐全的专业代码库
- 优化稳定性与低资源消耗 。[7][5]
## 输入参数概述
### 交易参数
| 参数 | 默认值 | 描述 |
|------|--------|------|
| 手数 | 0.01 | 基础交易量（启用风险%时自动调整） |
| 魔术编号 | 140698 | 唯一交易标识符 |
| 止损 | 50 点 | 初始保护止损 |
| 止盈 | 100 点 | 默认盈利目标 |
| 追踪止损 | 启用 | 激活追踪止损管理 |
| 追踪启动 | 30 点 | 激活追踪止损的盈利阈值 |
| 追踪距离 | 20 点 | 追踪止损距离 [3] |
### 斐波那契设置
| 参数 | 默认值 | 描述 |
|------|--------|------|
| 回溯柱数 | 100 | 用于摆动检测的柱数 |
| 自动斐波那契 | 启用 | 自动斐波那契计算 |
| 手动斐波那契 | 禁用 | 手动摆动输入选项 |
| 手动摆动高点 | 0 | 用户定义摆动高点 |
| 手动摆动低点 | 0 | 用户定义摆动低点 [2] |
### 风险控制参数
| 参数 | 默认值 | 描述 |
|------|--------|------|
| 每笔最大风险 | 2.0% | 每仓位最大账户风险 |
| 每日亏损限额 | 5.0% | 达到每日亏损阈值后停止交易 |
| 每日最大交易数 | 3 | 限制每日交易频率 |
### 警报配置
| 参数 | 默认值 | 描述 |
|------|--------|------|
| 启用警报 | 启用 | 主警报开关 |
| 视觉警报 | 启用 | 图表通知 |
| 声音警报 | 启用 | 音频通知 |
| 电子邮件警报 | 禁用 | 电子邮件通知 |
| 移动警报 | 禁用 | 推送通知 |
| 交易警报 | 启用 | 入场与离场警报 |
| 斐波那契警报 | 启用 | 价格接近斐波那契警报 |
| 追踪止损警报 | 禁用 | 追踪止损更新 [6] |
## 为什么选择 EA PHANTOM EDGE
**针对交易者**
- 高概率斐波那契入场点
- 机构级风险管理
- 清晰可视化交易逻辑确认 。[4]
**针对投资者**
- 完全符合 MQL5 Market 标准
- 稳定、抗错误执行
- 透明且可审计的交易逻辑。
**技术卓越**
- 保证金、止损/止盈和成交量验证
- 优化用于实时交易环境
- 经纪商友好且执行安全 。[1]
## 推荐使用
- **市场：** 外汇与金属（XAUUSD、EURUSD、GBPUSD 等）
- **时间框架：** M5、H1 及更高（最佳性能）
- **交易风格：** 基于斐波那契的摆动交易
- **频率：** 约每周 2–5 笔交易
- **风险/回报：** 通常 1:2 或更好（可配置） 。[2]
## 入门指南
1. 将 EA PHANTOM EDGE 附加到 XAUUSD、EURUSD 或 GBPUSD（M5 或 H1）。
2. 根据需要审查并调整风险百分比。
3. 启用自动交易，让 EA 运行。
以数学精度和专业级风险控制进行交易 。[5]
## 购买后支持与优化
购买后，通过 MQL5 Market 消息系统联系我们，获取：
- 个性化优化
- 账户规模特定设置
- 经纪商与点差优化
- 品种与时间框架定制
- 波动性调整 。[7]
## 持续开发
- 定期性能增强
- 市场自适应更新
- 错误修复与稳定性改进
- 根据用户反馈的功能升级。
## 社区驱动开发
您的反馈直接影响 EA PHANTOM EDGE 的演进。
我们欢迎：
- 交易逻辑增强
- 风险管理创意
- 功能请求
- UI/UX 改进
- 性能优化洞见 。[3]
## 最终声明
伟大的交易系统并非孤立构建而成。它们通过真实世界经验、纪律性反馈和持续精炼而演化。
选择 EA PHANTOM EDGE，您不仅仅购买专家顾问 — 您加入协作开发之旅，旨在提供稳定、专业交易性能 。[1]
购买后联系我们，一起优化您的交易优势。