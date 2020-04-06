Ea Phantom edge v1

## EA PHANTOM EDGE – 智能斐波那契交易系统





**执行概述**

EA PHANTOM EDGE 是一款专业级自动化交易系统，专为利用高概率市场反转而设计，结合斐波那契回撤分析与价格行为确认。该系统注重可靠性、透明度和完全符合 MQL5 Market 要求，集成先进风险管理、智能交易验证以及多渠道警报，以提供稳定且可控的交易性能 。[1][2]

此专家顾问适合寻求自动化的自由裁量交易者，以及寻找稳健市场解决方案的投资者 。[3]





## 核心功能





**智能交易逻辑**

**自动化斐波那契分析**

动态检测摆动高点和低点，计算关键斐波那契回撤水平：23.6%、38.2%、50.0%、61.8% 和 78.6% 。[2][4]





**价格行为确认**

仅在通过经证明模式确认后执行交易，例如：

- 看涨与看跌吞没形态

- 强劲动量蜡烛

- 价格拒绝和斐波那契反弹 。[1]





**可视化交易工具**

自动在图表上绘制斐波那契水平、摆动点和交易信号，实现完全透明 。[5]





**自适应时间框架支持**

无缝运行于任何时间框架，随着市场结构变化自动重新计算斐波那契水平 。[6]





## 专业风险管理





**动态仓位规模**

根据预设每笔交易风险百分比自动计算手数。





**每日风险控制**

- 每日最大交易数

- 每日亏损保护，防止过度交易和回撤升级。





**追踪止损管理**

通过动态调整止损锁定利润，随着价格有利移动 。[3]





**交易前验证**

每笔交易均通过严格的保证金、成交量、点差和市场条件检查 。[1]





## 高级警报系统





- **视觉警报** – 图表通知和注释

- **声音警报** – 入场、离场和警告的独特音频提示

- **电子邮件与移动通知** – 随时随地保持知情

- **斐波那契接近警报** – 价格接近关键回撤水平时的警报 。[2]





## 符合市场架构





完全符合 MQL5 Market 标准：

- 稳健错误处理和内部日志记录

- 兼容净头寸和对冲账户类型

- 干净、模块化且文档齐全的专业代码库

- 优化稳定性与低资源消耗 。[7][5]





## 输入参数概述





### 交易参数

| 参数 | 默认值 | 描述 |

|------|--------|------|

| 手数 | 0.01 | 基础交易量（启用风险%时自动调整） |

| 魔术编号 | 140698 | 唯一交易标识符 |

| 止损 | 50 点 | 初始保护止损 |

| 止盈 | 100 点 | 默认盈利目标 |

| 追踪止损 | 启用 | 激活追踪止损管理 |

| 追踪启动 | 30 点 | 激活追踪止损的盈利阈值 |

| 追踪距离 | 20 点 | 追踪止损距离 [3] |





### 斐波那契设置

| 参数 | 默认值 | 描述 |

|------|--------|------|

| 回溯柱数 | 100 | 用于摆动检测的柱数 |

| 自动斐波那契 | 启用 | 自动斐波那契计算 |

| 手动斐波那契 | 禁用 | 手动摆动输入选项 |

| 手动摆动高点 | 0 | 用户定义摆动高点 |

| 手动摆动低点 | 0 | 用户定义摆动低点 [2] |





### 风险控制参数

| 参数 | 默认值 | 描述 |

|------|--------|------|

| 每笔最大风险 | 2.0% | 每仓位最大账户风险 |

| 每日亏损限额 | 5.0% | 达到每日亏损阈值后停止交易 |

| 每日最大交易数 | 3 | 限制每日交易频率 |





### 警报配置

| 参数 | 默认值 | 描述 |

|------|--------|------|

| 启用警报 | 启用 | 主警报开关 |

| 视觉警报 | 启用 | 图表通知 |

| 声音警报 | 启用 | 音频通知 |

| 电子邮件警报 | 禁用 | 电子邮件通知 |

| 移动警报 | 禁用 | 推送通知 |

| 交易警报 | 启用 | 入场与离场警报 |

| 斐波那契警报 | 启用 | 价格接近斐波那契警报 |

| 追踪止损警报 | 禁用 | 追踪止损更新 [6] |





## 为什么选择 EA PHANTOM EDGE





**针对交易者**

- 高概率斐波那契入场点

- 机构级风险管理

- 清晰可视化交易逻辑确认 。[4]





**针对投资者**

- 完全符合 MQL5 Market 标准

- 稳定、抗错误执行

- 透明且可审计的交易逻辑。





**技术卓越**

- 保证金、止损/止盈和成交量验证

- 优化用于实时交易环境

- 经纪商友好且执行安全 。[1]





## 推荐使用





- **市场：** 外汇与金属（XAUUSD、EURUSD、GBPUSD 等）

- **时间框架：** M5、H1 及更高（最佳性能）

- **交易风格：** 基于斐波那契的摆动交易

- **频率：** 约每周 2–5 笔交易

- **风险/回报：** 通常 1:2 或更好（可配置） 。[2]





## 入门指南





1. 将 EA PHANTOM EDGE 附加到 XAUUSD、EURUSD 或 GBPUSD（M5 或 H1）。

2. 根据需要审查并调整风险百分比。

3. 启用自动交易，让 EA 运行。

以数学精度和专业级风险控制进行交易 。[5]





## 购买后支持与优化





购买后，通过 MQL5 Market 消息系统联系我们，获取：

- 个性化优化

- 账户规模特定设置

- 经纪商与点差优化

- 品种与时间框架定制

- 波动性调整 。[7]





## 持续开发





- 定期性能增强

- 市场自适应更新

- 错误修复与稳定性改进

- 根据用户反馈的功能升级。





## 社区驱动开发





您的反馈直接影响 EA PHANTOM EDGE 的演进。

我们欢迎：

- 交易逻辑增强

- 风险管理创意

- 功能请求

- UI/UX 改进

- 性能优化洞见 。[3]





## 最终声明





伟大的交易系统并非孤立构建而成。它们通过真实世界经验、纪律性反馈和持续精炼而演化。

选择 EA PHANTOM EDGE，您不仅仅购买专家顾问 — 您加入协作开发之旅，旨在提供稳定、专业交易性能 。[1]





购买后联系我们，一起优化您的交易优势。



