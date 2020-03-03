XAU Precision Flow EA ist ein professionelles Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Es wendet ein mehrschichtiges Bestätigungssystem an, das die Marktstruktur auf einem höheren Zeitrahmen, die Ausrichtung des Momentums und das Verhalten der Trendfortsetzung nutzt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Handel mit einer bereits etablierten Richtungsausrichtung durchgeführt wird, wodurch Rauschen und Fehleinstiege, die beim Goldhandel mit niedrigeren Zeitrahmen üblich sind, erheblich reduziert werden.

Live-Signal überwachen: https: //www.mql5.com/en/signals/2341015

Der EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche direktionale Bewegungen und steigt nur ein, wenn die Marktbedingungen strengen Ausrichtungskriterien entsprechen.

Kein Raster, kein Martingal, kein Hedging, kein Averaging Down - eine saubere Position nach der anderen.





Wichtigste Merkmale

Ausschließlich für XAUUSD entwickelt (hochgradig optimiertes Verhalten für Gold-Volatilität)

Ausschließlich direktionaler Handel - vermeidet Chop- und Unentschlossenheitsphasen

Strenge Multi-Timeframe-Signalbestätigung

Einzelpositionslogik - kein Martingal, kein Grid, kein Recovery Stacking

Festes Risiko mit konfigurierbarem Stop Loss & Take Profit

1:3 Risiko-Belohnungs-Rahmenwerk für langfristiges Wachstum

Funktioniert auf allen Kontotypen (ECN, Raw Spread, Standard)

Kompatibel mit Prop-Firm-finanzierten Konten

Sehr geringe CPU- und Speichernutzung

Risiko-Management

Der EA verwendet einen festen Stop-Loss pro Handel und ein Take-Profit-Ziel, das 3x größer ist als das Risiko, was ein stabiles langfristiges Kontowachstum unterstützt.

Der Benutzer kann anpassen:

Losgröße

Stop-Loss-Größe (in Pips oder Punkten, je nach Broker-Spezifikation)

Magische Zahl (für Multi-Symbol-Setups)

Optionales Wiedereinstiegsverhalten, wenn der Preis seine ursprüngliche Richtung wieder einnimmt

Handelsstil

Konzentriert sich auf trendgerichtete Fortsetzungseinstiege

Vermeidet flache oder unentschlossene Märkte

Filtert unwahrscheinliche Momentum-Spikes heraus

Handelt weniger häufig, aber mit höherer Einstiegsqualität

Es handelt sich nicht um einen Hochfrequenz-Scalper.

Dieser EA ist auf Konsistenz und Präzision ausgelegt und nicht auf geräuschbasiertes Micro-Scalping.





Empfohlenes Setup

Parameter Einstellung Symbol NurXAUUSD Zeitrahmen zum Anhängen des EA M30 Minimaler Saldo 100 USD+ (Kleinstmengen erlaubt) Konto-Typen ECN / Rohdaten / Standard VPS Empfohlen für ununterbrochenen Handel









Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die saubere, hochwahrscheinliche Einstiege bevorzugen

Händler, die Martingal-/Grid-Risiken vermeiden

Kapitalkräftige Händler und Prop-Firm-Konten

Wichtig

Kein EA kann das Risiko vollständig ausschalten.

Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie bereit sind, verantwortungsvoll zu verwalten.