XAU Precision Flow EA ist ein professionelles Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Es wendet ein mehrschichtiges Bestätigungssystem an, das die Marktstruktur auf einem höheren Zeitrahmen, die Ausrichtung des Momentums und das Verhalten der Trendfortsetzung nutzt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Handel mit einer bereits etablierten Richtungsausrichtung durchgeführt wird, wodurch Rauschen und Fehleinstiege, die beim Goldhandel mit niedrigeren Zeitrahmen üblich sind, erheblich reduziert werden.

Live-Signal überwachen: https: //www.mql5.com/en/signals/2341015

Der EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche direktionale Bewegungen und steigt nur ein, wenn die Marktbedingungen strengen Ausrichtungskriterien entsprechen.
Kein Raster, kein Martingal, kein Hedging, kein Averaging Down - eine saubere Position nach der anderen.


Wichtigste Merkmale

  • Ausschließlich für XAUUSD entwickelt (hochgradig optimiertes Verhalten für Gold-Volatilität)

  • Ausschließlich direktionaler Handel - vermeidet Chop- und Unentschlossenheitsphasen

  • Strenge Multi-Timeframe-Signalbestätigung

  • Einzelpositionslogik - kein Martingal, kein Grid, kein Recovery Stacking

  • Festes Risiko mit konfigurierbarem Stop Loss & Take Profit

  • 1:3 Risiko-Belohnungs-Rahmenwerk für langfristiges Wachstum

  • Funktioniert auf allen Kontotypen (ECN, Raw Spread, Standard)

  • Kompatibel mit Prop-Firm-finanzierten Konten

  • Sehr geringe CPU- und Speichernutzung

Risiko-Management

Der EA verwendet einen festen Stop-Loss pro Handel und ein Take-Profit-Ziel, das 3x größer ist als das Risiko, was ein stabiles langfristiges Kontowachstum unterstützt.
Der Benutzer kann anpassen:

  • Losgröße

  • Stop-Loss-Größe (in Pips oder Punkten, je nach Broker-Spezifikation)

  • Magische Zahl (für Multi-Symbol-Setups)

  • Optionales Wiedereinstiegsverhalten, wenn der Preis seine ursprüngliche Richtung wieder einnimmt

Handelsstil

  • Konzentriert sich auf trendgerichtete Fortsetzungseinstiege

  • Vermeidet flache oder unentschlossene Märkte

  • Filtert unwahrscheinliche Momentum-Spikes heraus

  • Handelt weniger häufig, aber mit höherer Einstiegsqualität

Es handelt sich nicht um einen Hochfrequenz-Scalper.
Dieser EA ist auf Konsistenz und Präzision ausgelegt und nicht auf geräuschbasiertes Micro-Scalping.


Empfohlenes Setup
Parameter Einstellung
Symbol NurXAUUSD
Zeitrahmen zum Anhängen des EA M30
Minimaler Saldo 100 USD+ (Kleinstmengen erlaubt)
Konto-Typen ECN / Rohdaten / Standard
VPS Empfohlen für ununterbrochenen Handel



Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader, die saubere, hochwahrscheinliche Einstiege bevorzugen

  • Händler, die Martingal-/Grid-Risiken vermeiden

  • Kapitalkräftige Händler und Prop-Firm-Konten

Wichtig

Kein EA kann das Risiko vollständig ausschalten.
Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie bereit sind, verantwortungsvoll zu verwalten.

