Beschreibung des Scylla AI Handelssystems

Bitte beachten Sie: Traditionelles Backtesting spiegelt möglicherweise nicht vollständig die KI-Leistung wider, da es auf dynamischer Echtzeit-Marktanalyse basiert.

Scylla AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt künstliche Intelligenz, um Finanzmärkte zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es verwendet einen vielschichtigen Analyseansatz, der Folgendes umfasst:

Technische Analyse: Scylla AI analysiert Preisdaten über mehrere Zeitrahmen hinweg (M15, H1, H4, D1, W1) und nutzt gängige technische Indikatoren wie RSI, MACD, Bollinger Bänder und gleitende Durchschnitte, um Marktbedingungen und Trends zu bewerten.

Mustererkennung: Das System ist darauf ausgelegt, Chartmuster und Marktstrukturen zu erkennen, um potenzielle Handelssetups zu identifizieren.

Risikomanagement: Scylla AI integriert Risikomanagement-Funktionen, einschließlich Volatilitätsüberwachung, konfigurierbaren Risikoprozentsatz pro Trade und optionale Stop-Loss- und Trailing-Stop-Funktionen. Es bietet auch Nachrichtenfilterung, um potenziell den Handel während wirtschaftlicher Nachrichtenereignisse mit hoher Auswirkung zu vermeiden.

KI-gesteuerte Entscheidungsfindung: Der Kern des Systems ist seine KI-Engine, die gesammelte Marktdaten und technische Analysen verarbeitet, um potenzielle Handelssignale zu generieren. Basierend auf dieser Analyse kann Scylla AI automatisch Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) mit definierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platzieren.

Zu den Hauptfunktionen gehören anpassbare Handelszeiten, Freitags-Schließungsschutz und zielbasiertes Gewinnmanagement. Scylla AI soll Händlern helfen, indem es Marktanalysen und Orderausführung auf Basis KI-gesteuerter Erkenntnisse automatisiert.

Hauptmerkmale:

KI-gestützte Marktanalyse

Multi-Timeframe technische Analyse

Chartmustererkennung

Integrierte Risikomanagement-Tools

Optionaler Nachrichtenfilter

Automatisierte Platzierung von Pending Orders

Konfigurierbare Handelszeiten und Freitagsschutz

Zielbasiertes Gewinnmanagement

Specification Value Minimum Required Deposit $50 Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread) Supported Brokers All MT5 Brokers Trading Instruments Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)



