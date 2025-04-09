Scylla AI

Beschreibung des Scylla AI Handelssystems

Bitte beachten Sie: Traditionelles Backtesting spiegelt möglicherweise nicht vollständig die KI-Leistung wider, da es auf dynamischer Echtzeit-Marktanalyse basiert.

Scylla AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt künstliche Intelligenz, um Finanzmärkte zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es verwendet einen vielschichtigen Analyseansatz, der Folgendes umfasst:

  • Technische Analyse: Scylla AI analysiert Preisdaten über mehrere Zeitrahmen hinweg (M15, H1, H4, D1, W1) und nutzt gängige technische Indikatoren wie RSI, MACD, Bollinger Bänder und gleitende Durchschnitte, um Marktbedingungen und Trends zu bewerten.
  • Mustererkennung: Das System ist darauf ausgelegt, Chartmuster und Marktstrukturen zu erkennen, um potenzielle Handelssetups zu identifizieren.
  • Risikomanagement: Scylla AI integriert Risikomanagement-Funktionen, einschließlich Volatilitätsüberwachung, konfigurierbaren Risikoprozentsatz pro Trade und optionale Stop-Loss- und Trailing-Stop-Funktionen. Es bietet auch Nachrichtenfilterung, um potenziell den Handel während wirtschaftlicher Nachrichtenereignisse mit hoher Auswirkung zu vermeiden.
  • KI-gesteuerte Entscheidungsfindung: Der Kern des Systems ist seine KI-Engine, die gesammelte Marktdaten und technische Analysen verarbeitet, um potenzielle Handelssignale zu generieren. Basierend auf dieser Analyse kann Scylla AI automatisch Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) mit definierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platzieren.

Zu den Hauptfunktionen gehören anpassbare Handelszeiten, Freitags-Schließungsschutz und zielbasiertes Gewinnmanagement. Scylla AI soll Händlern helfen, indem es Marktanalysen und Orderausführung auf Basis KI-gesteuerter Erkenntnisse automatisiert.

Hauptmerkmale:

  • KI-gestützte Marktanalyse
  • Multi-Timeframe technische Analyse
  • Chartmustererkennung
  • Integrierte Risikomanagement-Tools
  • Optionaler Nachrichtenfilter
  • Automatisierte Platzierung von Pending Orders
  • Konfigurierbare Handelszeiten und Freitagsschutz
  • Zielbasiertes Gewinnmanagement
Specification Value
Minimum Required Deposit $50
Compatible Account Types All Trading Accounts (Standard, ECN, Raw Spread)
Supported Brokers All MT5 Brokers
Trading Instruments
Major Pairs - Minor Pairs- Gold (XAU/USD)


TypeCCableHK
10
TypeCCableHK 2025.12.28 17:13 
 

I totally agree with Peketyo and Melih Enes Bozkurt. The performance of AI that relies on dynamic and real-time market analysis may not be fully reflected in traditional backtests," there's a significant discrepancy between demo results, backtest results, and actual live trading performance. The demo version may appear profitable, but in reality, it generates daily losses without achieving any actual profit. I recommend that potential buyers evaluate these points carefully before making a decision.

Peketyo-Hanamaru
43
Peketyo-Hanamaru 2025.12.23 00:44 
 

開発者は非常に丁寧で誠実なサポートを提供しており、メッセージやコメントにも真摯に対応してくれる点は評価できます。しかし、製品ページには「動的かつリアルタイムの市場分析に依存するAIのパフォーマンスは、従来のバックテストでは完全に反映されない場合がある」と記載されていますが、実際にはデモ結果、バックテスト結果、そしてリアル取引での挙動には大きな乖離があります。デモ版では利益が出ているように見える一方で、実際は利益を全く得ることなく、毎日マイナスの損失を生み出します。 またトレンド判定は全く機能しておらず、直近の高値と安値の間でグリットトレードにマーチンゲールを足したトレードをします。 しかもとてつもない狭い範囲でのグリッドトレードをする傾向があり、いつの間にか両建てになっていることが多いです。 また利益と損失のバランスが著しく悪く、収益性は全くありません。 バックテストの様な勝率が高いのは幻想であり、実際は4割～6割程度です。 私は8通貨ペアでこのEAをテストしましたが、すべて損失となりました。これは特定の通貨ペアの問題ではなく、システム設計そのものに根本的な欠陥があることを示唆しています。取引履歴はコメント欄で公開されているため、購入前に必ず注意深く確認することを強くおすすめします。 この収益性のないEAに対して改善をお願いしていますが、開発者はその点を避ける様な回答しかせず、 今後の修正はあまり期待しないほうがいいでしょう。

Melih Enes Bozkurt
291
Melih Enes Bozkurt 2025.12.09 12:27 
 

First of all, I would like to thank the bot owner for the support and attention provided. The responses were quick, and they were helpful in answering my questions. I purchased this bot and used it actively for a while, primarily on XAUUSD. My goal was to trade consistently with a system that reduces manual workload, provides high-quality signals, and includes solid risk management. However, my experience fell significantly short of these expectations, and I would like to share several important points. 1. Profit / Loss Performance Does Not Meet Expectations When reviewing the bot’s trades, it becomes clear that losses consistently outweigh profits. As seen in my trading history, most positions closed in loss within a very short time, and stop-loss levels were clearly not aligned with market structure. For example: Many positions ended with losses between –10 and –30 USD, While profitable trades typically produced only 1–7 USD. This results in a seriously imbalanced risk-to-reward ratio in the long run. While the bot generates small profits on some trades, it simultaneously produces significantly larger losses on others, dragging the total balance downward. Looking at the overall profit/loss summary, the system is clearly net negative. 2. Poor Signal Quality and Timing Issues The signals generated by the bot often: Lag behind market momentum, Misread reaction levels, Open trades against the prevailing trend, which increases losses. Especially for a fast-moving instrument like XAUUSD, delayed signal generation is already a major issue—and in this bot, it happens frequently. 3. Inconsistent Risk Management Logic Stop-loss levels in many trades were not dynamically adjusted to match market volatility. As a result: Positions hit stop-loss very quickly, Many trades closed prematurely due to unnecessarily tight SL levels, Potentially profitable trades were cut short before they could run. Even though the position sizes were small, the low win rate caused losses to accumulate, negatively affecting the overall account performance. 4. Lack of a Real, Structured Strategy The bot often: Opened buy/sell positions in areas without trend break confirmation, Failed to correctly interpret support and resistance reversals, Did not demonstrate a consistent, rational trading methodology. Statistically, the occasional small profits were not enough to compensate for the significantly larger losses, which suggests the system has a very low chance of being profitable. 5. Overall Conclusion Based on my experience, the bot does not perform at the level it promises in terms of: Signal quality, Risk management, Profit/loss balance, Adaptation to market conditions. In its current state, the bot does not produce sustainable performance and, instead of growing the account over time, it contributes to account drawdown. For this reason, I recommend that potential buyers evaluate these points carefully before making a decision.

