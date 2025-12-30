Ea Phantom edge v1
- Uzman Danışmanlar
- Vinodkumar Nair
- Sürüm: 2.20
- Etkinleştirmeler: 5
EA PHANTOM EDGE – Akıllı Fibonacci Ticaret Sistemi
Yönetici Özeti
EA PHANTOM EDGE, Fibonacci geri çekilme analizi ile fiyat aksiyonu onayı birleştirilerek yüksek olasılıklı piyasa dönüşlerini sömürmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde otomatik ticaret sistemidir. Sistem, güvenilirlik, şeffaflık ve tam MQL5 Market uyumluluğuna öncelik verir; gelişmiş risk yönetimi, akıllı işlem doğrulaması ve çok kanallı uyarılar entegre ederek tutarlı ve kontrollü ticaret performansı sunar.
Bu Uzman Danışman, otomasyon arayan diskresyoner trader'lar ve sağlam, piyasa hazır çözüm isteyen yatırımcılar için uygundur.
Temel Özellikler
Akıllı Ticaret Mantığı
Otomatik Fibonacci Analizi
Salınım tepeleri ve diplerini dinamik olarak tespit ederek ana Fibonacci geri çekilme seviyelerini hesaplar: %23,6, %38,2, %50,0, %61,8 ve %78,6.
Fiyat Aksiyonu Onayı
Sadece kanıtlanmış desenlerle onaylandıktan sonra işlem yapılır:
- Yükseliş ve düşüş Engulfing
- Güçlü momentum mumları
- Fiyat reddi ve Fibonacci sıçramaları.
Görsel Ticaret Araçları
Fibonacci seviyeleri, salınım noktaları ve işlem sinyallerini grafik üzerinde otomatik çizer, tam şeffaflık sağlar.
Uyarlanabilir Zaman Dilimi Desteği
Piyasa yapısı değişimlerinde Fibonacci seviyelerini otomatik yeniden hesaplayarak herhangi bir zaman diliminde sorunsuz çalışır.
Profesyonel Risk Yönetimi
Dinamik Pozisyon Boyutlandırma
İşlem başına önceden tanımlı risk yüzdesine göre lot boyutunu otomatik hesaplar.
Günlük Risk Kontrolleri
- Günlük maksimum işlem sayısı
- Aşırı ticaret ve drawdown artışı önleme için günlük kayıp koruması.
Trailing Stop Yönetimi
Fiyat lehine hareket ettikçe stop loss'u dinamik olarak ayarlayarak karları güvence altına alır.
İşlem Öncesi Doğrulama
Her işlem marjin, hacim, spread ve piyasa koşullarının sıkı kontrollerinden geçer.
Gelişmiş Uyarı Sistemi
- Görsel Uyarılar – Grafik bildirimleri ve yorumlar
- Ses Uyarıları – Giriş, çıkış ve uyarılar için belirgin ses sinyalleri
- E-posta & Mobil Bildirimler – Her yerde, her zaman bilgilendirin
- Fibonacci Yakınlık Uyarıları – Fiyat ana geri çekilme seviyelerine yaklaştığında uyarı.
Piyasa Uyumlu Mimari
Tam MQL5 Market hazır:
- Sağlam hata işleme ve iç loglama
- Netting ve hedging hesap türleriyle uyumlu
- Temiz, modüler ve iyi belgelenmiş profesyonel kod tabanı
- Kararlılık ve düşük kaynak tüketimi için optimize edilmiş.
Giriş Parametreleri Özeti
Ticaret Parametreleri
|
Parametre
|
Varsayılan Değer
|
Açıklama
|
Lot Boyutu
|
0.01
|
Temel işlem hacmi (risk % etkinse otomatik ayarlanır)
|
Magic Number
|
140698
|
Benzersiz işlem tanımlayıcısı
|
Stop Loss
|
50 pip
|
İlk koruyucu stop
|
Take Profit
|
100 pip
|
Varsayılan kar hedefi
|
Trailing Stop
|
Etkin
|
Trailing stop yönetimi etkinleştirir
|
Trail Başlangıç
|
30 pip
|
Trailing SL etkinleştirme kar eşiği
|
Trail Mesafesi
|
20 pip
|
Trailing stop mesafesi
Fibonacci Ayarları
|
Parametre
|
Varsayılan Değer
|
Açıklama
|
Geri Bakış Çubukları
|
100
|
Salınım tespiti için analiz edilen çubuklar
|
Otomatik Fibonacci
|
Etkin
|
Otomatik Fibonacci hesaplama
|
Manuel Fibonacci
|
Devre dışı
|
Manuel salınım girişi seçeneği
|
Manuel Salınım Tepe
|
0
|
Kullanıcı tanımlı salınım tepe
|
Manuel Salınım Dip
|
0
|
Kullanıcı tanımlı salınım dip
Risk Kontrol Parametreleri
|
Parametre
|
Varsayılan Değer
|
Açıklama
|
İşlem Başına Max Risk
|
%2,0
|
Pozisyon başına maksimum hesap riski
|
Günlük Kayıp Limiti
|
%5,0
|
Günlük kayıp eşiği sonrası ticaret durur
|
Günlük Max İşlem
|
3
|
Günlük işlem sıklığı sınırlaması
Uyarı Yapılandırması
|
Parametre
|
Varsayılan Değer
|
Açıklama
|
Uyarıları Etkinleştir
|
Etkin
|
Ana uyarı anahtarı
|
Görsel Uyarılar
|
Etkin
|
Grafik bildirimleri
|
Ses Uyarıları
|
Etkin
|
Sesli bildirimler
|
E-posta Uyarıları
|
Devre dışı
|
E-posta bildirimleri
|
Mobil Uyarılar
|
Devre dışı
|
Push bildirimleri
|
Ticaret Uyarıları
|
Etkin
|
Giriş/çıkış uyarıları
|
Fibonacci Uyarıları
|
Etkin
|
Fiyat-Fibonacci yakınlık uyarıları
|
Trailing SL Uyarıları
|
Devre dışı
|
Trailing stop güncellemeleri
Neden EA PHANTOM EDGE Seçmelisiniz
Trader'lar İçin
- Yüksek olasılıklı Fibonacci girişleri
- Kurumsal düzey risk yönetimi
- Net görsel ticaret mantığı onayı.
Yatırımcılar İçin
- Tam MQL5 Market standartlarına uyumlu
- Kararlı, hata korumalı yürütme
- Şeffaf ve denetlenebilir ticaret mantığı.
Teknik Mükemmellik
- Marjin, SL/TP ve hacim kontrolleri doğrulanmış
- Canlı ticaret ortamları için optimize edilmiş
- Broker dostu ve yürütme güvenli.
Önerilen Kullanım
- Piyasalar: Forex & Metaller (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD vb.)
- Zaman Dilimleri: M5, H1 ve üzeri (optimum performans)
- Ticaret Stili: Fibonacci tabanlı swing trading
- Sıklık: Haftada yaklaşık 2–5 işlem
- Risk/Kazanç: Tipik olarak 1:2 veya daha iyi (yapılandırılabilir).
Başlarken
- EA PHANTOM EDGE'i XAUUSD, EURUSD veya GBPUSD'ye (M5 veya H1) ekleyin
- Gerekirse risk yüzdesini gözden geçirin ve ayarlayın
- Otomatik Ticareti etkinleştirin ve EA'nın çalışmasına izin verin
Matematiksel hassasiyet ve profesyonel risk kontrolü ile ticaret yapın.
Satın Alma Sonrası Destek & Optimizasyon
Satın aldıktan sonra MQL5 Market Mesajlaşma Sistemi aracılığıyla bize ulaşın:
- Kişiselleştirilmiş optimizasyon
- Hesap büyüklüğüne özel ayarlar
- Broker ve spread optimizasyonu
- Parite ve zaman dilimi özelleştirmesi
- Volatilite tabanlı ince ayar.
Sürekli Geliştirme
- Düzenli performans iyileştirmeleri
- Piyasaya uyumlu güncellemeler
- Hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri
- Kullanıcı geri bildirimine dayalı özellik yükseltmeleri.
Topluluk Odaklı Geliştirme
Geri bildiriminiz EA PHANTOM EDGE'in evrimini doğrudan etkiler.
Hoş geldiniz:
- Ticaret mantığı iyileştirmeleri
- Risk yönetimi fikirleri
- Özellik talepleri
- UI/UX iyileştirmeleri
- Performans optimizasyon içgörüleri.
Son Beyan
Büyük ticaret sistemleri izole edilerek inşa edilmez. Gerçek dünya deneyimi, disiplinli geri bildirim ve sürekli rafinasyon yoluyla evrilir.
EA PHANTOM EDGE seçerek sadece bir Uzman Danışman satın almıyorsunuz – tutarlı profesyonel ticaret performansı sunmak için işbirlikçi geliştirme yolculuğuna katılıyorusunuz.
Satın alma sonrası bize ulaşın ve ticaret avantajınızı birlikte optimize edelim.