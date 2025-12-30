Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Akıllı Fibonacci Ticaret Sistemi

Yönetici Özeti

EA PHANTOM EDGE, Fibonacci geri çekilme analizi ile fiyat aksiyonu onayı birleştirilerek yüksek olasılıklı piyasa dönüşlerini sömürmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde otomatik ticaret sistemidir. Sistem, güvenilirlik, şeffaflık ve tam MQL5 Market uyumluluğuna öncelik verir; gelişmiş risk yönetimi, akıllı işlem doğrulaması ve çok kanallı uyarılar entegre ederek tutarlı ve kontrollü ticaret performansı sunar.

Bu Uzman Danışman, otomasyon arayan diskresyoner trader'lar ve sağlam, piyasa hazır çözüm isteyen yatırımcılar için uygundur.

Temel Özellikler

Akıllı Ticaret Mantığı

Otomatik Fibonacci Analizi

Salınım tepeleri ve diplerini dinamik olarak tespit ederek ana Fibonacci geri çekilme seviyelerini hesaplar: %23,6, %38,2, %50,0, %61,8 ve %78,6.

Fiyat Aksiyonu Onayı

Sadece kanıtlanmış desenlerle onaylandıktan sonra işlem yapılır:

Yükseliş ve düşüş Engulfing

Güçlü momentum mumları

Fiyat reddi ve Fibonacci sıçramaları.

Görsel Ticaret Araçları

Fibonacci seviyeleri, salınım noktaları ve işlem sinyallerini grafik üzerinde otomatik çizer, tam şeffaflık sağlar.

Uyarlanabilir Zaman Dilimi Desteği

Piyasa yapısı değişimlerinde Fibonacci seviyelerini otomatik yeniden hesaplayarak herhangi bir zaman diliminde sorunsuz çalışır.

Profesyonel Risk Yönetimi

Dinamik Pozisyon Boyutlandırma

İşlem başına önceden tanımlı risk yüzdesine göre lot boyutunu otomatik hesaplar.

Günlük Risk Kontrolleri

Günlük maksimum işlem sayısı

Aşırı ticaret ve drawdown artışı önleme için günlük kayıp koruması.

Trailing Stop Yönetimi

Fiyat lehine hareket ettikçe stop loss'u dinamik olarak ayarlayarak karları güvence altına alır.

İşlem Öncesi Doğrulama

Her işlem marjin, hacim, spread ve piyasa koşullarının sıkı kontrollerinden geçer.

Gelişmiş Uyarı Sistemi

Görsel Uyarılar – Grafik bildirimleri ve yorumlar

– Grafik bildirimleri ve yorumlar Ses Uyarıları – Giriş, çıkış ve uyarılar için belirgin ses sinyalleri

– Giriş, çıkış ve uyarılar için belirgin ses sinyalleri E-posta & Mobil Bildirimler – Her yerde, her zaman bilgilendirin

– Her yerde, her zaman bilgilendirin Fibonacci Yakınlık Uyarıları – Fiyat ana geri çekilme seviyelerine yaklaştığında uyarı.

Piyasa Uyumlu Mimari

Tam MQL5 Market hazır:

Sağlam hata işleme ve iç loglama

Netting ve hedging hesap türleriyle uyumlu

Temiz, modüler ve iyi belgelenmiş profesyonel kod tabanı

Kararlılık ve düşük kaynak tüketimi için optimize edilmiş.

Giriş Parametreleri Özeti

Ticaret Parametreleri

Parametre Varsayılan Değer Açıklama Lot Boyutu 0.01 Temel işlem hacmi (risk % etkinse otomatik ayarlanır) Magic Number 140698 Benzersiz işlem tanımlayıcısı Stop Loss 50 pip İlk koruyucu stop Take Profit 100 pip Varsayılan kar hedefi Trailing Stop Etkin Trailing stop yönetimi etkinleştirir Trail Başlangıç 30 pip Trailing SL etkinleştirme kar eşiği Trail Mesafesi 20 pip Trailing stop mesafesi

Fibonacci Ayarları

Parametre Varsayılan Değer Açıklama Geri Bakış Çubukları 100 Salınım tespiti için analiz edilen çubuklar Otomatik Fibonacci Etkin Otomatik Fibonacci hesaplama Manuel Fibonacci Devre dışı Manuel salınım girişi seçeneği Manuel Salınım Tepe 0 Kullanıcı tanımlı salınım tepe Manuel Salınım Dip 0 Kullanıcı tanımlı salınım dip

Risk Kontrol Parametreleri

Parametre Varsayılan Değer Açıklama İşlem Başına Max Risk %2,0 Pozisyon başına maksimum hesap riski Günlük Kayıp Limiti %5,0 Günlük kayıp eşiği sonrası ticaret durur Günlük Max İşlem 3 Günlük işlem sıklığı sınırlaması

Uyarı Yapılandırması

Parametre Varsayılan Değer Açıklama Uyarıları Etkinleştir Etkin Ana uyarı anahtarı Görsel Uyarılar Etkin Grafik bildirimleri Ses Uyarıları Etkin Sesli bildirimler E-posta Uyarıları Devre dışı E-posta bildirimleri Mobil Uyarılar Devre dışı Push bildirimleri Ticaret Uyarıları Etkin Giriş/çıkış uyarıları Fibonacci Uyarıları Etkin Fiyat-Fibonacci yakınlık uyarıları Trailing SL Uyarıları Devre dışı Trailing stop güncellemeleri

Neden EA PHANTOM EDGE Seçmelisiniz

Trader'lar İçin

Yüksek olasılıklı Fibonacci girişleri

Kurumsal düzey risk yönetimi

Net görsel ticaret mantığı onayı.

Yatırımcılar İçin

Tam MQL5 Market standartlarına uyumlu

Kararlı, hata korumalı yürütme

Şeffaf ve denetlenebilir ticaret mantığı.

Teknik Mükemmellik

Marjin, SL/TP ve hacim kontrolleri doğrulanmış

Canlı ticaret ortamları için optimize edilmiş

Broker dostu ve yürütme güvenli.

Önerilen Kullanım

Piyasalar: Forex & Metaller (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD vb.)

Forex & Metaller (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD vb.) Zaman Dilimleri: M5, H1 ve üzeri (optimum performans)

M5, H1 ve üzeri (optimum performans) Ticaret Stili: Fibonacci tabanlı swing trading

Fibonacci tabanlı swing trading Sıklık: Haftada yaklaşık 2–5 işlem

Haftada yaklaşık 2–5 işlem Risk/Kazanç: Tipik olarak 1:2 veya daha iyi (yapılandırılabilir).

Başlarken

EA PHANTOM EDGE'i XAUUSD, EURUSD veya GBPUSD'ye (M5 veya H1) ekleyin Gerekirse risk yüzdesini gözden geçirin ve ayarlayın Otomatik Ticareti etkinleştirin ve EA'nın çalışmasına izin verin

Matematiksel hassasiyet ve profesyonel risk kontrolü ile ticaret yapın.

Satın Alma Sonrası Destek & Optimizasyon

Satın aldıktan sonra MQL5 Market Mesajlaşma Sistemi aracılığıyla bize ulaşın:

Kişiselleştirilmiş optimizasyon

Hesap büyüklüğüne özel ayarlar

Broker ve spread optimizasyonu

Parite ve zaman dilimi özelleştirmesi

Volatilite tabanlı ince ayar.

Sürekli Geliştirme

Düzenli performans iyileştirmeleri

Piyasaya uyumlu güncellemeler

Hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri

Kullanıcı geri bildirimine dayalı özellik yükseltmeleri.

Topluluk Odaklı Geliştirme

Geri bildiriminiz EA PHANTOM EDGE'in evrimini doğrudan etkiler.

Hoş geldiniz:

Ticaret mantığı iyileştirmeleri

Risk yönetimi fikirleri

Özellik talepleri

UI/UX iyileştirmeleri

Performans optimizasyon içgörüleri.

Son Beyan

Büyük ticaret sistemleri izole edilerek inşa edilmez. Gerçek dünya deneyimi, disiplinli geri bildirim ve sürekli rafinasyon yoluyla evrilir.

EA PHANTOM EDGE seçerek sadece bir Uzman Danışman satın almıyorsunuz – tutarlı profesyonel ticaret performansı sunmak için işbirlikçi geliştirme yolculuğuna katılıyorusunuz.

Satın alma sonrası bize ulaşın ve ticaret avantajınızı birlikte optimize edelim.