Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Sistema Inteligente de Trading Fibonacci

Resumo Executivo
EA PHANTOM EDGE é um sistema de trading automatizado de nível profissional projetado para explorar reversões de mercado de alta probabilidade usando análise de retrações de Fibonacci combinada com confirmação de ação de preço. O sistema prioriza confiabilidade, transparência e conformidade total com o MQL5 Market, integrando gerenciamento avançado de riscos, validação inteligente de trades e alertas multicanal para entregar performance consistente e controlada.

Este Expert Advisor é ideal tanto para traders discricionários buscando automação quanto para investidores procurando uma solução robusta e pronta para o mercado.

Capacidades Principais

Lógica de Trading Inteligente
Análise Automática de Fibonacci
Detecta dinamicamente swing highs e lows para calcular níveis chave de retração de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% e 78.6%.

Confirmação por Ação de Preço
Trades são executados apenas após confirmação por padrões comprovados como:

  • Engolfo de alta e baixa
  • Velas de momentum forte
  • Rejeições de preço e bounces de Fibonacci.

Ferramentas Visuais de Trading
Plota automaticamente níveis de Fibonacci, pontos swing e sinais de trade diretamente no gráfico para total transparência.

Suporte Adaptativo de Timeframes
Opera perfeitamente em qualquer timeframe com recálculo automático dos níveis de Fibonacci conforme mudanças na estrutura de mercado.

Gerenciamento Profissional de Riscos

Dimensionamento Dinâmico de Posições
Calcula automaticamente o tamanho do lote baseado em percentual de risco pré-definido por trade.

Controles de Risco Diário

  • Máximo de trades por dia
  • Proteção contra perdas diárias para prevenir overtrading e escalada de drawdown.

Gerenciamento de Trailing Stop
Protege lucros ajustando dinamicamente o stop loss conforme o preço se move favoravelmente.

Validação Pré-Trade
Cada trade passa por rigorosas verificações de margem, volume, spread e condições de mercado.

Sistema Avançado de Alertas

  • Alertas Visuais – Notificações e comentários no gráfico
  • Alertas Sonoros – Sinais de áudio distintos para entradas, saídas e avisos
  • Notificações Email & Móvel – Fique informado em qualquer lugar, a qualquer momento
  • Alertas de Proximidade Fibonacci – Alertas quando preço se aproxima de níveis chave de retração.

Arquitetura Compatível com Mercado

Totalmente pronto para MQL5 Market:

  • Tratamento robusto de erros e logging interno
  • Compatível com contas netting e hedging
  • Código profissional limpo, modular e bem documentado
  • Otimizado para estabilidade e baixo consumo de recursos.

Visão Geral dos Parâmetros de Entrada

Parâmetros de Trading

Parâmetro

Valor Padrão

Descrição

Tamanho do Lote

0.01

Volume base de trade (auto-ajustado se % risco ativado)

Magic Number

140698

Identificador único de trades

Stop Loss

50 pips

Stop protetor inicial

Take Profit

100 pips

Alvo de lucro padrão

Trailing Stop

Ativado

Ativa gerenciamento de trailing stop

Início do Trail

30 pips

Limiar de lucro para ativar trailing SL

Distância do Trail

20 pips

Distância do trailing stop

Configurações Fibonacci

Parâmetro

Valor Padrão

Descrição

Lookback Bars

100

Barras analisadas para detecção de swings

Auto Fibonacci

Ativado

Cálculo automático de Fibonacci

Fibonacci Manual

Desativado

Opção de input manual de swings

Swing High Manual

0

Swing high definido pelo usuário

Swing Low Manual

0

Swing low definido pelo usuário

Parâmetros de Controle de Risco

Parâmetro

Valor Padrão

Descrição

Risco Máx. por Trade

2.0%

Risco máximo da conta por posição

Limite de Perda Diária

5.0%

Trading para após limite diário de perda

Máx. Trades por Dia

3

Limita frequência diária de trades

Configuração de Alertas

Parâmetro

Valor Padrão

Descrição

Habilitar Alertas

Ativado

Interruptor mestre de alertas

Alertas Visuais

Ativado

Notificações no gráfico

Alertas Sonoros

Ativado

Notificações de áudio

Alertas Email

Desativado

Notificações por email

Alertas Móveis

Desativado

Notificações push

Alertas de Trade

Ativado

Alertas de entrada/saída

Alertas Fibonacci

Ativado

Alertas de proximidade Fibonacci

Alertas Trailing SL

Desativado

Atualizações de trailing stop

Por Que Escolher EA PHANTOM EDGE

Para Traders

  • Entradas de alta probabilidade baseadas em Fibonacci
  • Gerenciamento de risco estilo institucional
  • Confirmação visual clara da lógica de trading.

Para Investidores

  • Totalmente conforme padrões MQL5 Market
  • Execução estável e protegida contra erros
  • Lógica de trading transparente e auditável.

Excelência Técnica

  • Validações de margem, SL/TP e volume
  • Otimizado para ambientes de trading real
  • Amigável a brokers e seguro para execução.

Uso Recomendado

  • Mercados: Forex & Metais (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)
  • Timeframes: M5, H1 e superiores (performance ótima)
  • Estilo de Trading: Swing trading baseado em Fibonacci
  • Frequência: Aproximadamente 2–5 trades por semana
  • Risco/Recompensa: Tipicamente 1:2 ou melhor (configurável).

Primeiros Passos

  1. Anexe EA PHANTOM EDGE ao XAUUSD, EURUSD ou GBPUSD (M5 ou H1)
  2. Revise e ajuste percentual de risco conforme necessário
  3. Ative AutoTrading e deixe o EA operar
    Trade com precisão matemática e controle profissional de risco.

Suporte & Otimização Pós-Compra

Após compra, contate-nos via Sistema de Mensagens MQL5 Market para:

  • Otimização personalizada
  • Configurações específicas para tamanho de conta
  • Otimização de broker e spread
  • Customização de pares e timeframes
  • Ajuste baseado em volatilidade.

Desenvolvimento Contínuo

  • Melhorias regulares de performance
  • Atualizações adaptativas ao mercado
  • Correções de bugs e melhorias de estabilidade
  • Upgrades de features baseados em feedback de usuários.

Desenvolvimento Impulsionado pela Comunidade

Seu feedback influencia diretamente a evolução do EA PHANTOM EDGE.
Acolhemos:

  • Melhorias na lógica de trading
  • Ideias de gerenciamento de risco
  • Requests de features
  • Melhorias UI/UX
  • Insights de otimização de performance.

Declaração Final

Grandes sistemas de trading não são construídos isoladamente. Eles evoluem através de experiência real, feedback disciplinado e refinamento contínuo.
Escolhendo EA PHANTOM EDGE, você não está apenas comprando um Expert Advisor — está se juntando a uma jornada colaborativa de desenvolvimento para entregar performance profissional consistente.

Contate-nos após a compra e vamos otimizar sua vantagem de trading — juntos.

 


