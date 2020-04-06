Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Sistema Inteligente de Trading Fibonacci

Resumo Executivo

EA PHANTOM EDGE é um sistema de trading automatizado de nível profissional projetado para explorar reversões de mercado de alta probabilidade usando análise de retrações de Fibonacci combinada com confirmação de ação de preço. O sistema prioriza confiabilidade, transparência e conformidade total com o MQL5 Market, integrando gerenciamento avançado de riscos, validação inteligente de trades e alertas multicanal para entregar performance consistente e controlada.

Este Expert Advisor é ideal tanto para traders discricionários buscando automação quanto para investidores procurando uma solução robusta e pronta para o mercado.

Capacidades Principais

Lógica de Trading Inteligente

Análise Automática de Fibonacci

Detecta dinamicamente swing highs e lows para calcular níveis chave de retração de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% e 78.6%.

Confirmação por Ação de Preço

Trades são executados apenas após confirmação por padrões comprovados como:

Engolfo de alta e baixa

Velas de momentum forte

Rejeições de preço e bounces de Fibonacci.

Ferramentas Visuais de Trading

Plota automaticamente níveis de Fibonacci, pontos swing e sinais de trade diretamente no gráfico para total transparência.

Suporte Adaptativo de Timeframes

Opera perfeitamente em qualquer timeframe com recálculo automático dos níveis de Fibonacci conforme mudanças na estrutura de mercado.

Gerenciamento Profissional de Riscos

Dimensionamento Dinâmico de Posições

Calcula automaticamente o tamanho do lote baseado em percentual de risco pré-definido por trade.

Controles de Risco Diário

Máximo de trades por dia

Proteção contra perdas diárias para prevenir overtrading e escalada de drawdown.

Gerenciamento de Trailing Stop

Protege lucros ajustando dinamicamente o stop loss conforme o preço se move favoravelmente.

Validação Pré-Trade

Cada trade passa por rigorosas verificações de margem, volume, spread e condições de mercado.

Sistema Avançado de Alertas

Alertas Visuais – Notificações e comentários no gráfico

– Notificações e comentários no gráfico Alertas Sonoros – Sinais de áudio distintos para entradas, saídas e avisos

– Sinais de áudio distintos para entradas, saídas e avisos Notificações Email & Móvel – Fique informado em qualquer lugar, a qualquer momento

– Fique informado em qualquer lugar, a qualquer momento Alertas de Proximidade Fibonacci – Alertas quando preço se aproxima de níveis chave de retração.

Arquitetura Compatível com Mercado

Totalmente pronto para MQL5 Market:

Tratamento robusto de erros e logging interno

Compatível com contas netting e hedging

Código profissional limpo, modular e bem documentado

Otimizado para estabilidade e baixo consumo de recursos.

Visão Geral dos Parâmetros de Entrada

Parâmetros de Trading

Parâmetro Valor Padrão Descrição Tamanho do Lote 0.01 Volume base de trade (auto-ajustado se % risco ativado) Magic Number 140698 Identificador único de trades Stop Loss 50 pips Stop protetor inicial Take Profit 100 pips Alvo de lucro padrão Trailing Stop Ativado Ativa gerenciamento de trailing stop Início do Trail 30 pips Limiar de lucro para ativar trailing SL Distância do Trail 20 pips Distância do trailing stop

Configurações Fibonacci

Parâmetro Valor Padrão Descrição Lookback Bars 100 Barras analisadas para detecção de swings Auto Fibonacci Ativado Cálculo automático de Fibonacci Fibonacci Manual Desativado Opção de input manual de swings Swing High Manual 0 Swing high definido pelo usuário Swing Low Manual 0 Swing low definido pelo usuário

Parâmetros de Controle de Risco

Parâmetro Valor Padrão Descrição Risco Máx. por Trade 2.0% Risco máximo da conta por posição Limite de Perda Diária 5.0% Trading para após limite diário de perda Máx. Trades por Dia 3 Limita frequência diária de trades

Configuração de Alertas

Parâmetro Valor Padrão Descrição Habilitar Alertas Ativado Interruptor mestre de alertas Alertas Visuais Ativado Notificações no gráfico Alertas Sonoros Ativado Notificações de áudio Alertas Email Desativado Notificações por email Alertas Móveis Desativado Notificações push Alertas de Trade Ativado Alertas de entrada/saída Alertas Fibonacci Ativado Alertas de proximidade Fibonacci Alertas Trailing SL Desativado Atualizações de trailing stop

Por Que Escolher EA PHANTOM EDGE

Para Traders

Entradas de alta probabilidade baseadas em Fibonacci

Gerenciamento de risco estilo institucional

Confirmação visual clara da lógica de trading.

Para Investidores

Totalmente conforme padrões MQL5 Market

Execução estável e protegida contra erros

Lógica de trading transparente e auditável.

Excelência Técnica

Validações de margem, SL/TP e volume

Otimizado para ambientes de trading real

Amigável a brokers e seguro para execução.

Uso Recomendado

Mercados: Forex & Metais (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)

Forex & Metais (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.) Timeframes: M5, H1 e superiores (performance ótima)

M5, H1 e superiores (performance ótima) Estilo de Trading: Swing trading baseado em Fibonacci

Swing trading baseado em Fibonacci Frequência: Aproximadamente 2–5 trades por semana

Aproximadamente 2–5 trades por semana Risco/Recompensa: Tipicamente 1:2 ou melhor (configurável).

Primeiros Passos

Anexe EA PHANTOM EDGE ao XAUUSD, EURUSD ou GBPUSD (M5 ou H1) Revise e ajuste percentual de risco conforme necessário Ative AutoTrading e deixe o EA operar

Trade com precisão matemática e controle profissional de risco.

Suporte & Otimização Pós-Compra

Após compra, contate-nos via Sistema de Mensagens MQL5 Market para:

Otimização personalizada

Configurações específicas para tamanho de conta

Otimização de broker e spread

Customização de pares e timeframes

Ajuste baseado em volatilidade.

Desenvolvimento Contínuo

Melhorias regulares de performance

Atualizações adaptativas ao mercado

Correções de bugs e melhorias de estabilidade

Upgrades de features baseados em feedback de usuários.

Desenvolvimento Impulsionado pela Comunidade

Seu feedback influencia diretamente a evolução do EA PHANTOM EDGE.

Acolhemos:

Melhorias na lógica de trading

Ideias de gerenciamento de risco

Requests de features

Melhorias UI/UX

Insights de otimização de performance.

Declaração Final

Grandes sistemas de trading não são construídos isoladamente. Eles evoluem através de experiência real, feedback disciplinado e refinamento contínuo.

Escolhendo EA PHANTOM EDGE, você não está apenas comprando um Expert Advisor — está se juntando a uma jornada colaborativa de desenvolvimento para entregar performance profissional consistente.

Contate-nos após a compra e vamos otimizar sua vantagem de trading — juntos.