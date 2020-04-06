Ea Phantom edge v1
- Experts
- Vinodkumar Nair
- Versão: 2.20
- Ativações: 5
EA PHANTOM EDGE – Sistema Inteligente de Trading Fibonacci
Resumo Executivo
EA PHANTOM EDGE é um sistema de trading automatizado de nível profissional projetado para explorar reversões de mercado de alta probabilidade usando análise de retrações de Fibonacci combinada com confirmação de ação de preço. O sistema prioriza confiabilidade, transparência e conformidade total com o MQL5 Market, integrando gerenciamento avançado de riscos, validação inteligente de trades e alertas multicanal para entregar performance consistente e controlada.
Este Expert Advisor é ideal tanto para traders discricionários buscando automação quanto para investidores procurando uma solução robusta e pronta para o mercado.
Capacidades Principais
Lógica de Trading Inteligente
Análise Automática de Fibonacci
Detecta dinamicamente swing highs e lows para calcular níveis chave de retração de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% e 78.6%.
Confirmação por Ação de Preço
Trades são executados apenas após confirmação por padrões comprovados como:
- Engolfo de alta e baixa
- Velas de momentum forte
- Rejeições de preço e bounces de Fibonacci.
Ferramentas Visuais de Trading
Plota automaticamente níveis de Fibonacci, pontos swing e sinais de trade diretamente no gráfico para total transparência.
Suporte Adaptativo de Timeframes
Opera perfeitamente em qualquer timeframe com recálculo automático dos níveis de Fibonacci conforme mudanças na estrutura de mercado.
Gerenciamento Profissional de Riscos
Dimensionamento Dinâmico de Posições
Calcula automaticamente o tamanho do lote baseado em percentual de risco pré-definido por trade.
Controles de Risco Diário
- Máximo de trades por dia
- Proteção contra perdas diárias para prevenir overtrading e escalada de drawdown.
Gerenciamento de Trailing Stop
Protege lucros ajustando dinamicamente o stop loss conforme o preço se move favoravelmente.
Validação Pré-Trade
Cada trade passa por rigorosas verificações de margem, volume, spread e condições de mercado.
Sistema Avançado de Alertas
- Alertas Visuais – Notificações e comentários no gráfico
- Alertas Sonoros – Sinais de áudio distintos para entradas, saídas e avisos
- Notificações Email & Móvel – Fique informado em qualquer lugar, a qualquer momento
- Alertas de Proximidade Fibonacci – Alertas quando preço se aproxima de níveis chave de retração.
Arquitetura Compatível com Mercado
Totalmente pronto para MQL5 Market:
- Tratamento robusto de erros e logging interno
- Compatível com contas netting e hedging
- Código profissional limpo, modular e bem documentado
- Otimizado para estabilidade e baixo consumo de recursos.
Visão Geral dos Parâmetros de Entrada
Parâmetros de Trading
|
Parâmetro
|
Valor Padrão
|
Descrição
|
Tamanho do Lote
|
0.01
|
Volume base de trade (auto-ajustado se % risco ativado)
|
Magic Number
|
140698
|
Identificador único de trades
|
Stop Loss
|
50 pips
|
Stop protetor inicial
|
Take Profit
|
100 pips
|
Alvo de lucro padrão
|
Trailing Stop
|
Ativado
|
Ativa gerenciamento de trailing stop
|
Início do Trail
|
30 pips
|
Limiar de lucro para ativar trailing SL
|
Distância do Trail
|
20 pips
|
Distância do trailing stop
Configurações Fibonacci
|
Parâmetro
|
Valor Padrão
|
Descrição
|
Lookback Bars
|
100
|
Barras analisadas para detecção de swings
|
Auto Fibonacci
|
Ativado
|
Cálculo automático de Fibonacci
|
Fibonacci Manual
|
Desativado
|
Opção de input manual de swings
|
Swing High Manual
|
0
|
Swing high definido pelo usuário
|
Swing Low Manual
|
0
|
Swing low definido pelo usuário
Parâmetros de Controle de Risco
|
Parâmetro
|
Valor Padrão
|
Descrição
|
Risco Máx. por Trade
|
2.0%
|
Risco máximo da conta por posição
|
Limite de Perda Diária
|
5.0%
|
Trading para após limite diário de perda
|
Máx. Trades por Dia
|
3
|
Limita frequência diária de trades
Configuração de Alertas
|
Parâmetro
|
Valor Padrão
|
Descrição
|
Habilitar Alertas
|
Ativado
|
Interruptor mestre de alertas
|
Alertas Visuais
|
Ativado
|
Notificações no gráfico
|
Alertas Sonoros
|
Ativado
|
Notificações de áudio
|
Alertas Email
|
Desativado
|
Notificações por email
|
Alertas Móveis
|
Desativado
|
Notificações push
|
Alertas de Trade
|
Ativado
|
Alertas de entrada/saída
|
Alertas Fibonacci
|
Ativado
|
Alertas de proximidade Fibonacci
|
Alertas Trailing SL
|
Desativado
|
Atualizações de trailing stop
Por Que Escolher EA PHANTOM EDGE
Para Traders
- Entradas de alta probabilidade baseadas em Fibonacci
- Gerenciamento de risco estilo institucional
- Confirmação visual clara da lógica de trading.
Para Investidores
- Totalmente conforme padrões MQL5 Market
- Execução estável e protegida contra erros
- Lógica de trading transparente e auditável.
Excelência Técnica
- Validações de margem, SL/TP e volume
- Otimizado para ambientes de trading real
- Amigável a brokers e seguro para execução.
Uso Recomendado
- Mercados: Forex & Metais (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)
- Timeframes: M5, H1 e superiores (performance ótima)
- Estilo de Trading: Swing trading baseado em Fibonacci
- Frequência: Aproximadamente 2–5 trades por semana
- Risco/Recompensa: Tipicamente 1:2 ou melhor (configurável).
Primeiros Passos
- Anexe EA PHANTOM EDGE ao XAUUSD, EURUSD ou GBPUSD (M5 ou H1)
- Revise e ajuste percentual de risco conforme necessário
- Ative AutoTrading e deixe o EA operar
Trade com precisão matemática e controle profissional de risco.
Suporte & Otimização Pós-Compra
Após compra, contate-nos via Sistema de Mensagens MQL5 Market para:
- Otimização personalizada
- Configurações específicas para tamanho de conta
- Otimização de broker e spread
- Customização de pares e timeframes
- Ajuste baseado em volatilidade.
Desenvolvimento Contínuo
- Melhorias regulares de performance
- Atualizações adaptativas ao mercado
- Correções de bugs e melhorias de estabilidade
- Upgrades de features baseados em feedback de usuários.
Desenvolvimento Impulsionado pela Comunidade
Seu feedback influencia diretamente a evolução do EA PHANTOM EDGE.
Acolhemos:
- Melhorias na lógica de trading
- Ideias de gerenciamento de risco
- Requests de features
- Melhorias UI/UX
- Insights de otimização de performance.
Declaração Final
Grandes sistemas de trading não são construídos isoladamente. Eles evoluem através de experiência real, feedback disciplinado e refinamento contínuo.
Escolhendo EA PHANTOM EDGE, você não está apenas comprando um Expert Advisor — está se juntando a uma jornada colaborativa de desenvolvimento para entregar performance profissional consistente.
Contate-nos após a compra e vamos otimizar sua vantagem de trading — juntos.