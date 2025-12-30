Ea Phantom edge v1
- Эксперты
- Vinodkumar Nair
- Версия: 2.20
- Активации: 5
EA PHANTOM EDGE – Умная торговая система на основе Фибоначчи
Краткий обзор
EA PHANTOM EDGE — это профессиональная автоматизированная торговая система, разработанная для использования высоковероятных рыночных разворотов с помощью анализа коррекций Фибоначчи в сочетании с подтверждением от ценового действия. Система предназначена для надежности, прозрачности и полного соответствия требованиям MQL5 Market, интегрирует продвинутый риск-менеджмент, интеллектуальную валидацию сделок и многоуровневые оповещения для обеспечения стабильной и контролируемой торговой производительности.
Этот советник подходит как для дискреционных трейдеров, ищущих автоматизацию, так и для инвесторов, желающих надежное рыночное решение.
Основные возможности
Умная торговая логика
Автоматический анализ Фибоначчи
Динамически определяет свинг-хаи и свинг-лоу для расчета ключевых уровней коррекций Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 78,6%.
Подтверждение ценовым действием
Сделки исполняются только после подтверждения проверенными паттернами, такими как:
- Бычьи и медвежьи поглощения
- Сильные импульсные свечи
- Отскоки цены и отбой от уровней Фибоначчи.
Визуальные торговые инструменты
Автоматически отображает уровни Фибоначчи, свинг-точки и сигналы сделок прямо на графике для полной прозрачности.
Адаптивная поддержка таймфреймов
Работает на любом таймфрейме с автоматическим перерасчетом уровней Фибоначчи при изменении рыночной структуры.
Профессиональный риск-менеджмент
Динамический размер позиции
Автоматически рассчитывает лот по предустановленному проценту риска на сделку.
Ежедневный контроль риска
- Максимальное количество сделок в день
- Защита от ежедневных убытков для предотвращения переторговки и эскалации просадки.
Управление трейлинг-стопом
Фиксирует прибыль динамической корректировкой стоп-лосса при благоприятном движении цены.
Предторговая валидация
Каждая сделка проходит строгие проверки маржи, объема, спреда и рыночных условий.
Продвинутая система оповещений
- Визуальные оповещения — уведомления и комментарии на графике
- Звуковые оповещения — четкие аудиосигналы для входов, выходов и предупреждений
- Email и мобильные уведомления — оставайтесь в курсе в любое время и в любом месте
- Оповещения о приближении к Фибоначчи — сигналы при приближении цены к ключевым уровням коррекции.
Архитектура, соответствующая рынку
Полностью готов к MQL5 Market:
- Надежная обработка ошибок и внутреннее логирование
- Совместим с netting и hedging типами счетов
- Чистый, модульный и хорошо документированный профессиональный код
- Оптимизирован для стабильности и низкого потребления ресурсов.
Обзор входных параметров
Торговые параметры
|
Параметр
|
Значение по умолчанию
|
Описание
|
Размер лота
|
0.01
|
Базовый объем сделки (авто-корректировка при включенном % риска)
|
Magic Number
|
140698
|
Уникальный идентификатор сделок
|
Stop Loss
|
50 пипсов
|
Начальный защитный стоп
|
Take Profit
|
100 пипсов
|
Целевое значение прибыли по умолчанию
|
Trailing Stop
|
Включен
|
Активация управления трейлинг-стопом
|
Trail Start
|
30 пипсов
|
Порог прибыли для активации трейлинг SL
|
Trail Distance
|
20 пипсов
|
Расстояние трейлинг-стопа
Настройки Фибоначчи
|
Параметр
|
Значение по умолчанию
|
Описание
|
Lookback Bars
|
100
|
Бары для анализа свингов
|
Auto Fibonacci
|
Включен
|
Автоматический расчет Фибоначчи
|
Manual Fibonacci
|
Выключен
|
Опция ручного ввода свингов
|
Manual Swing High
|
0
|
Пользовательский свинг-хай
|
Manual Swing Low
|
0
|
Пользовательский свинг-лоу
Параметры контроля риска
|
Параметр
|
Значение по умолчанию
|
Описание
|
Max Risk Per Trade
|
2.0%
|
Максимальный риск на позицию
|
Daily Loss Limit
|
5.0%
|
Торговля останавливается после порога убытков
|
Max Trades Per Day
|
3
|
Ограничение частоты сделок в день
Конфигурация оповещений
|
Параметр
|
Значение по умолчанию
|
Описание
|
Enable Alerts
|
Включен
|
Основной переключатель оповещений
|
Visual Alerts
|
Включен
|
Уведомления на графике
|
Sound Alerts
|
Включен
|
Аудио-уведомления
|
Email Alerts
|
Выключен
|
Email-уведомления
|
Mobile Alerts
|
Выключен
|
Push-уведомления
|
Trade Alerts
|
Включен
|
Оповещения о входах/выходах
|
Fibonacci Alerts
|
Включен
|
Оповещения о приближении к Фибоначчи
|
Trailing SL Alerts
|
Выключен
|
Обновления трейлинг-стопа
Почему выбрать EA PHANTOM EDGE
Для трейдеров
- Высоковероятные входы на основе Фибоначчи
- Риск-менеджмент в институциональном стиле
- Ясное визуальное подтверждение логики торгов.
Для инвесторов
- Полное соответствие стандартам MQL5 Market
- Стабильное исполнение с защитой от ошибок
- Прозрачная и проверяемая торговая логика.
Техническое превосходство
- Валидация маржи, SL/TP и объема
- Оптимизировано для живой торговли
- Дружественно к брокерам и безопасно для исполнения.
Рекомендуемое использование
- Рынки: Форекс и металлы (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD и т.д.)
- Таймфреймы: M5, H1 и выше (оптимальная производительность)
- Стиль торговли: Свинг-трейдинг на основе Фибоначчи
- Частота: Примерно 2–5 сделок в неделю
- Риск/Прибыль: Обычно 1:2 или лучше (настраивается).
Начало работы
- Прикрепите EA PHANTOM EDGE к XAUUSD, EURUSD или GBPUSD (M5 или H1).
- Проверьте и скорректируйте процент риска по необходимости.
- Включите АвтоТорговлю и позвольте EA работать.
Торгуйте с математической точностью и профессиональным контролем риска.
Поддержка и оптимизация после покупки
После покупки обращайтесь через систему сообщений MQL5 Market для:
- Персональной оптимизации
- Настроек под размер счета
- Оптимизации под брокера и спред
- Кастомизации пар и таймфреймов
- Настройки под волатильность.
Дальнейшее развитие
- Регулярные улучшения производительности
- Адаптивные обновления под рынок
- Исправления ошибок и повышение стабильности
- Улучшения функций по отзывам пользователей.
Развитие на основе сообщества
Ваши отзывы напрямую влияют на эволюцию EA PHANTOM EDGE.
Мы приветствуем:
- Улучшения торговой логики
- Идеи риск-менеджмента
- Запросы функций
- Улучшения UI/UX
- Инсайты по оптимизации производительности.
Заключительное заявление
Великие торговые системы не создаются в изоляции. Они эволюционируют через реальный опыт, дисциплинированную обратную связь и непрерывное совершенствование.
Выбирая EA PHANTOM EDGE, вы не просто покупаете советника — вы присоединяетесь к совместному пути развития для обеспечения стабильной профессиональной торговой производительности.
Свяжитесь с нами после покупки, и давайте оптимизируем ваше торговое преимущество — вместе.