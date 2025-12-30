Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Умная торговая система на основе Фибоначчи

Краткий обзор
EA PHANTOM EDGE — это профессиональная автоматизированная торговая система, разработанная для использования высоковероятных рыночных разворотов с помощью анализа коррекций Фибоначчи в сочетании с подтверждением от ценового действия. Система предназначена для надежности, прозрачности и полного соответствия требованиям MQL5 Market, интегрирует продвинутый риск-менеджмент, интеллектуальную валидацию сделок и многоуровневые оповещения для обеспечения стабильной и контролируемой торговой производительности.mql5+1
Этот советник подходит как для дискреционных трейдеров, ищущих автоматизацию, так и для инвесторов, желающих надежное рыночное решение.fxview

Основные возможности

Умная торговая логика
Автоматический анализ Фибоначчи
Динамически определяет свинг-хаи и свинг-лоу для расчета ключевых уровней коррекций Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 78,6%.dukascopy+1

Подтверждение ценовым действием
Сделки исполняются только после подтверждения проверенными паттернами, такими как:

  • Бычьи и медвежьи поглощения
  • Сильные импульсные свечи
  • Отскоки цены и отбой от уровней Фибоначчи.gomarkets

Визуальные торговые инструменты
Автоматически отображает уровни Фибоначчи, свинг-точки и сигналы сделок прямо на графике для полной прозрачности.mql5

Адаптивная поддержка таймфреймов
Работает на любом таймфрейме с автоматическим перерасчетом уровней Фибоначчи при изменении рыночной структуры.mql5

Профессиональный риск-менеджмент

Динамический размер позиции
Автоматически рассчитывает лот по предустановленному проценту риска на сделку.

Ежедневный контроль риска

  • Максимальное количество сделок в день
  • Защита от ежедневных убытков для предотвращения переторговки и эскалации просадки.

Управление трейлинг-стопом
Фиксирует прибыль динамической корректировкой стоп-лосса при благоприятном движении цены.fxview

Предторговая валидация
Каждая сделка проходит строгие проверки маржи, объема, спреда и рыночных условий.mql5

Продвинутая система оповещений

  • Визуальные оповещения — уведомления и комментарии на графике
  • Звуковые оповещения — четкие аудиосигналы для входов, выходов и предупреждений
  • Email и мобильные уведомления — оставайтесь в курсе в любое время и в любом месте
  • Оповещения о приближении к Фибоначчи — сигналы при приближении цены к ключевым уровням коррекции.mql5

Архитектура, соответствующая рынку

Полностью готов к MQL5 Market:

  • Надежная обработка ошибок и внутреннее логирование
  • Совместим с netting и hedging типами счетов
  • Чистый, модульный и хорошо документированный профессиональный код
  • Оптимизирован для стабильности и низкого потребления ресурсов.mql5+1

Обзор входных параметров

Торговые параметры

Параметр

Значение по умолчанию

Описание

Размер лота

0.01

Базовый объем сделки (авто-корректировка при включенном % риска)

Magic Number

140698

Уникальный идентификатор сделок

Stop Loss

50 пипсов

Начальный защитный стоп

Take Profit

100 пипсов

Целевое значение прибыли по умолчанию

Trailing Stop

Включен

Активация управления трейлинг-стопом

Trail Start

30 пипсов

Порог прибыли для активации трейлинг SL

Trail Distance

20 пипсов

Расстояние трейлинг-стопа fxview

Настройки Фибоначчи

Параметр

Значение по умолчанию

Описание

Lookback Bars

100

Бары для анализа свингов

Auto Fibonacci

Включен

Автоматический расчет Фибоначчи

Manual Fibonacci

Выключен

Опция ручного ввода свингов

Manual Swing High

0

Пользовательский свинг-хай

Manual Swing Low

0

Пользовательский свинг-лоу mql5

Параметры контроля риска

Параметр

Значение по умолчанию

Описание

Max Risk Per Trade

2.0%

Максимальный риск на позицию

Daily Loss Limit

5.0%

Торговля останавливается после порога убытков

Max Trades Per Day

3

Ограничение частоты сделок в день

Конфигурация оповещений

Параметр

Значение по умолчанию

Описание

Enable Alerts

Включен

Основной переключатель оповещений

Visual Alerts

Включен

Уведомления на графике

Sound Alerts

Включен

Аудио-уведомления

Email Alerts

Выключен

Email-уведомления

Mobile Alerts

Выключен

Push-уведомления

Trade Alerts

Включен

Оповещения о входах/выходах

Fibonacci Alerts

Включен

Оповещения о приближении к Фибоначчи

Trailing SL Alerts

Выключен

Обновления трейлинг-стопа mql5

Почему выбрать EA PHANTOM EDGE

Для трейдеров

  • Высоковероятные входы на основе Фибоначчи
  • Риск-менеджмент в институциональном стиле
  • Ясное визуальное подтверждение логики торгов.dukascopy

Для инвесторов

  • Полное соответствие стандартам MQL5 Market
  • Стабильное исполнение с защитой от ошибок
  • Прозрачная и проверяемая торговая логика.

Техническое превосходство

  • Валидация маржи, SL/TP и объема
  • Оптимизировано для живой торговли
  • Дружественно к брокерам и безопасно для исполнения.mql5

Рекомендуемое использование

  • Рынки: Форекс и металлы (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD и т.д.)
  • Таймфреймы: M5, H1 и выше (оптимальная производительность)
  • Стиль торговли: Свинг-трейдинг на основе Фибоначчи
  • Частота: Примерно 2–5 сделок в неделю
  • Риск/Прибыль: Обычно 1:2 или лучше (настраивается).fxview

Начало работы

  1. Прикрепите EA PHANTOM EDGE к XAUUSD, EURUSD или GBPUSD (M5 или H1).
  2. Проверьте и скорректируйте процент риска по необходимости.
  3. Включите АвтоТорговлю и позвольте EA работать.
    Торгуйте с математической точностью и профессиональным контролем риска.mql5

Поддержка и оптимизация после покупки

После покупки обращайтесь через систему сообщений MQL5 Market для:

  • Персональной оптимизации
  • Настроек под размер счета
  • Оптимизации под брокера и спред
  • Кастомизации пар и таймфреймов
  • Настройки под волатильность.mql5

Дальнейшее развитие

  • Регулярные улучшения производительности
  • Адаптивные обновления под рынок
  • Исправления ошибок и повышение стабильности
  • Улучшения функций по отзывам пользователей.

Развитие на основе сообщества

Ваши отзывы напрямую влияют на эволюцию EA PHANTOM EDGE.
Мы приветствуем:

  • Улучшения торговой логики
  • Идеи риск-менеджмента
  • Запросы функций
  • Улучшения UI/UX
  • Инсайты по оптимизации производительности.mql5

Заключительное заявление

Великие торговые системы не создаются в изоляции. Они эволюционируют через реальный опыт, дисциплинированную обратную связь и непрерывное совершенствование.
Выбирая EA PHANTOM EDGE, вы не просто покупаете советника — вы присоединяетесь к совместному пути развития для обеспечения стабильной профессиональной торговой производительности.gomarkets

Свяжитесь с нами после покупки, и давайте оптимизируем ваше торговое преимущество — вместе.


