Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Умная торговая система на основе Фибоначчи

Краткий обзор

EA PHANTOM EDGE — это профессиональная автоматизированная торговая система, разработанная для использования высоковероятных рыночных разворотов с помощью анализа коррекций Фибоначчи в сочетании с подтверждением от ценового действия. Система предназначена для надежности, прозрачности и полного соответствия требованиям MQL5 Market, интегрирует продвинутый риск-менеджмент, интеллектуальную валидацию сделок и многоуровневые оповещения для обеспечения стабильной и контролируемой торговой производительности.mql5+1​

Этот советник подходит как для дискреционных трейдеров, ищущих автоматизацию, так и для инвесторов, желающих надежное рыночное решение.fxview​

Основные возможности

Умная торговая логика

Автоматический анализ Фибоначчи

Динамически определяет свинг-хаи и свинг-лоу для расчета ключевых уровней коррекций Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 78,6%.dukascopy+1​

Подтверждение ценовым действием

Сделки исполняются только после подтверждения проверенными паттернами, такими как:

Бычьи и медвежьи поглощения

Сильные импульсные свечи

Отскоки цены и отбой от уровней Фибоначчи.gomarkets​

Визуальные торговые инструменты

Автоматически отображает уровни Фибоначчи, свинг-точки и сигналы сделок прямо на графике для полной прозрачности.mql5​

Адаптивная поддержка таймфреймов

Работает на любом таймфрейме с автоматическим перерасчетом уровней Фибоначчи при изменении рыночной структуры.mql5​

Профессиональный риск-менеджмент

Динамический размер позиции

Автоматически рассчитывает лот по предустановленному проценту риска на сделку.

Ежедневный контроль риска

Максимальное количество сделок в день

Защита от ежедневных убытков для предотвращения переторговки и эскалации просадки.

Управление трейлинг-стопом

Фиксирует прибыль динамической корректировкой стоп-лосса при благоприятном движении цены.fxview​

Предторговая валидация

Каждая сделка проходит строгие проверки маржи, объема, спреда и рыночных условий.mql5​

Продвинутая система оповещений

Визуальные оповещения — уведомления и комментарии на графике

— уведомления и комментарии на графике Звуковые оповещения — четкие аудиосигналы для входов, выходов и предупреждений

— четкие аудиосигналы для входов, выходов и предупреждений Email и мобильные уведомления — оставайтесь в курсе в любое время и в любом месте

— оставайтесь в курсе в любое время и в любом месте Оповещения о приближении к Фибоначчи — сигналы при приближении цены к ключевым уровням коррекции.mql5​

Архитектура, соответствующая рынку

Полностью готов к MQL5 Market:

Надежная обработка ошибок и внутреннее логирование

Совместим с netting и hedging типами счетов

Чистый, модульный и хорошо документированный профессиональный код

Оптимизирован для стабильности и низкого потребления ресурсов.mql5+1​

Обзор входных параметров

Торговые параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание Размер лота 0.01 Базовый объем сделки (авто-корректировка при включенном % риска) Magic Number 140698 Уникальный идентификатор сделок Stop Loss 50 пипсов Начальный защитный стоп Take Profit 100 пипсов Целевое значение прибыли по умолчанию Trailing Stop Включен Активация управления трейлинг-стопом Trail Start 30 пипсов Порог прибыли для активации трейлинг SL Trail Distance 20 пипсов Расстояние трейлинг-стопа fxview​

Настройки Фибоначчи

Параметр Значение по умолчанию Описание Lookback Bars 100 Бары для анализа свингов Auto Fibonacci Включен Автоматический расчет Фибоначчи Manual Fibonacci Выключен Опция ручного ввода свингов Manual Swing High 0 Пользовательский свинг-хай Manual Swing Low 0 Пользовательский свинг-лоу mql5​

Параметры контроля риска

Параметр Значение по умолчанию Описание Max Risk Per Trade 2.0% Максимальный риск на позицию Daily Loss Limit 5.0% Торговля останавливается после порога убытков Max Trades Per Day 3 Ограничение частоты сделок в день

Конфигурация оповещений

Параметр Значение по умолчанию Описание Enable Alerts Включен Основной переключатель оповещений Visual Alerts Включен Уведомления на графике Sound Alerts Включен Аудио-уведомления Email Alerts Выключен Email-уведомления Mobile Alerts Выключен Push-уведомления Trade Alerts Включен Оповещения о входах/выходах Fibonacci Alerts Включен Оповещения о приближении к Фибоначчи Trailing SL Alerts Выключен Обновления трейлинг-стопа mql5​

Почему выбрать EA PHANTOM EDGE

Для трейдеров

Высоковероятные входы на основе Фибоначчи

Риск-менеджмент в институциональном стиле

Ясное визуальное подтверждение логики торгов.dukascopy​

Для инвесторов

Полное соответствие стандартам MQL5 Market

Стабильное исполнение с защитой от ошибок

Прозрачная и проверяемая торговая логика.

Техническое превосходство

Валидация маржи, SL/TP и объема

Оптимизировано для живой торговли

Дружественно к брокерам и безопасно для исполнения.mql5​

Рекомендуемое использование

Рынки: Форекс и металлы (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD и т.д.)

Форекс и металлы (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD и т.д.) Таймфреймы: M5, H1 и выше (оптимальная производительность)

M5, H1 и выше (оптимальная производительность) Стиль торговли: Свинг-трейдинг на основе Фибоначчи

Свинг-трейдинг на основе Фибоначчи Частота: Примерно 2–5 сделок в неделю

Примерно 2–5 сделок в неделю Риск/Прибыль: Обычно 1:2 или лучше (настраивается).fxview​

Начало работы

Прикрепите EA PHANTOM EDGE к XAUUSD, EURUSD или GBPUSD (M5 или H1). Проверьте и скорректируйте процент риска по необходимости. Включите АвтоТорговлю и позвольте EA работать.

Торгуйте с математической точностью и профессиональным контролем риска.mql5​

Поддержка и оптимизация после покупки

После покупки обращайтесь через систему сообщений MQL5 Market для:

Персональной оптимизации

Настроек под размер счета

Оптимизации под брокера и спред

Кастомизации пар и таймфреймов

Настройки под волатильность.mql5​

Дальнейшее развитие

Регулярные улучшения производительности

Адаптивные обновления под рынок

Исправления ошибок и повышение стабильности

Улучшения функций по отзывам пользователей.

Развитие на основе сообщества

Ваши отзывы напрямую влияют на эволюцию EA PHANTOM EDGE.

Мы приветствуем:

Улучшения торговой логики

Идеи риск-менеджмента

Запросы функций

Улучшения UI/UX

Инсайты по оптимизации производительности.mql5​

Заключительное заявление

Великие торговые системы не создаются в изоляции. Они эволюционируют через реальный опыт, дисциплинированную обратную связь и непрерывное совершенствование.

Выбирая EA PHANTOM EDGE, вы не просто покупаете советника — вы присоединяетесь к совместному пути развития для обеспечения стабильной профессиональной торговой производительности.gomarkets​

Свяжитесь с нами после покупки, и давайте оптимизируем ваше торговое преимущество — вместе.