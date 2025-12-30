Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Système de Trading Intelligent Fibonacci

Aperçu Exécutif

EA PHANTOM EDGE est un système de trading automatisé de niveau professionnel conçu pour exploiter les renversements de marché à haute probabilité via l'analyse des retracements de Fibonacci combinée à la confirmation par action des prix. Le système privilégie la fiabilité, la transparence et une conformité totale au MQL5 Market, intégrant une gestion avancée des risques, une validation intelligente des trades et des alertes multi-canaux pour une performance de trading consistente et contrôlée.

Cet Expert Advisor convient parfaitement aux traders discrétionnaires en quête d'automatisation et aux investisseurs recherchant une solution robuste et prête pour le marché.

Capacités Principales

Logique de Trading Intelligente

Analyse Automatisée Fibonacci

Détecte dynamiquement les swing highs et lows pour calculer les niveaux clés de retracement Fibonacci : 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% et 78,6%.

Confirmation par Action des Prix

Les trades ne sont exécutés qu'après confirmation par des patterns éprouvés tels que :

Engulfing haussier et baissier

Bougies de momentum fort

Rejets de prix et rebonds Fibonacci.

Outils Visuels de Trading

Trace automatiquement les niveaux Fibonacci, points swing et signaux de trade directement sur le graphique pour une transparence totale.

Support Adaptatif des Timeframes

Fonctionne de manière fluide sur n'importe quel timeframe avec recalcul automatique des niveaux Fibonacci lors des changements de structure de marché.

Gestion Professionnelle des Risques

Dimensionnement Dynamique des Positions

Calcule automatiquement la taille de lot basée sur un pourcentage de risque prédéfini par trade.

Contrôles de Risque Quotidiens

Nombre maximum de trades par jour

Protection contre les pertes quotidiennes pour éviter le surtrading et l'escalade du drawdown.

Gestion du Trailing Stop

Sécurise les profits en ajustant dynamiquement le stop loss lorsque le prix évolue favorablement.

Validation Pré-Trade

Chaque trade passe des vérifications strictes de marge, volume, spread et conditions de marché.

Système d'Alertes Avancé

Alertes Visuelles – Notifications et commentaires sur graphique

– Notifications et commentaires sur graphique Alertes Sonores – Signaux audio distincts pour entrées, sorties et avertissements

– Signaux audio distincts pour entrées, sorties et avertissements Notifications Email & Mobile – Restez informé partout, tout le temps

– Restez informé partout, tout le temps Alertes de Proximité Fibonacci – Alertes lorsque le prix approche des niveaux clés de retracement.

Architecture Conforme au Marché

Entièrement prêt pour MQL5 Market :

Gestion robuste des erreurs et logging interne

Compatible avec les comptes netting et hedging

Code professionnel propre, modulaire et bien documenté

Optimisé pour la stabilité et faible consommation de ressources.

Aperçu des Paramètres d'Entrée

Paramètres de Trading

Paramètre Valeur par Défaut Description Taille de Lot 0.01 Volume de base du trade (ajusté automatiquement si % risque activé) Magic Number 140698 Identifiant unique des trades Stop Loss 50 pips Stop de protection initial Take Profit 100 pips Objectif de profit par défaut Trailing Stop Activé Active la gestion du trailing stop Début du Trail 30 pips Seuil de profit pour activer le trailing SL Distance du Trail 20 pips Distance du trailing stop

Paramètres Fibonacci

Paramètre Valeur par Défaut Description Lookback Bars 100 Barres analysées pour détection des swings Auto Fibonacci Activé Calcul automatique Fibonacci Fibonacci Manuel Désactivé Option d'entrée manuelle des swings Swing High Manuel 0 Swing high défini par l'utilisateur Swing Low Manuel 0 Swing low défini par l'utilisateur

Paramètres de Contrôle des Risques

Paramètre Valeur par Défaut Description Risque Max par Trade 2,0% Risque maximum du compte par position Limite de Perte Quotidienne 5,0% Arrêt du trading après seuil de perte quotidienne Max Trades par Jour 3 Limite la fréquence quotidienne des trades

Configuration des Alertes

Paramètre Valeur par Défaut Description Activer Alertes Activé Interrupteur maître des alertes Alertes Visuelles Activé Notifications sur graphique Alertes Sonores Activé Notifications audio Alertes Email Désactivé Notifications par email Alertes Mobile Désactivé Notifications push Alertes Trade Activé Alertes d'entrée/sortie Alertes Fibonacci Activé Alertes de proximité prix-Fibonacci Alertes Trailing SL Désactivé Mises à jour du trailing stop

Pourquoi Choisir EA PHANTOM EDGE

Pour les Traders

Entrées à haute probabilité basées sur Fibonacci

Gestion des risques style institutionnel

Confirmation visuelle claire de la logique de trading.

Pour les Investisseurs

Entièrement conforme aux standards MQL5 Market

Exécution stable et protégée contre les erreurs

Logique de trading transparente et auditable.

Excellence Technique

Contrôles validés de marge, SL/TP et volume

Optimisé pour environnements de trading live

Compatible brokers et sécurisé en exécution.

Utilisation Recommandée

Marchés : Forex & Métaux (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)

Forex & Métaux (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.) Timeframes : M5, H1 et supérieurs (performance optimale)

M5, H1 et supérieurs (performance optimale) Style de Trading : Swing trading basé sur Fibonacci

Swing trading basé sur Fibonacci Fréquence : Environ 2–5 trades par semaine

Environ 2–5 trades par semaine Risque/Récompense : Typiquement 1:2 ou mieux (configurable).

Premiers Pas

Attachez EA PHANTOM EDGE à XAUUSD, EURUSD ou GBPUSD (M5 ou H1) Vérifiez et ajustez le pourcentage de risque si nécessaire Activez l'AutoTrading et laissez l'EA fonctionner

Tradez avec précision mathématique et contrôle professionnel des risques.

Support & Optimisation Post-Achat

Après achat, contactez-nous via le Système de Messagerie MQL5 Market pour :

Optimisation personnalisée

Paramètres spécifiques à la taille de compte

Optimisation broker et spread

Personnalisation paires et timeframes

Ajustement basé sur volatilité.

Développement Continu

Améliorations régulières de performance

Mises à jour adaptatives au marché

Corrections de bugs et améliorations de stabilité

Mises à niveau de fonctionnalités basées sur retours utilisateurs.

Développement Piloté par la Communauté

Vos retours influencent directement l'évolution d'EA PHANTOM EDGE.

Nous accueillons :

Améliorations de logique de trading

Idées de gestion des risques

Demandes de fonctionnalités

Améliorations UI/UX

Insights d'optimisation de performance.

Déclaration Finale

Les grands systèmes de trading ne naissent pas isolément. Ils évoluent grâce à l'expérience réelle, aux retours disciplinés et à un raffinement continu.

En choisissant EA PHANTOM EDGE, vous ne faites pas qu'acheter un Expert Advisor – vous rejoignez un voyage collaboratif de développement pour délivrer une performance professionnelle consistente.

Contactez-nous après achat et optimisons ensemble votre avantage de trading.