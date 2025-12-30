Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Système de Trading Intelligent Fibonacci

Aperçu Exécutif
EA PHANTOM EDGE est un système de trading automatisé de niveau professionnel conçu pour exploiter les renversements de marché à haute probabilité via l'analyse des retracements de Fibonacci combinée à la confirmation par action des prix. Le système privilégie la fiabilité, la transparence et une conformité totale au MQL5 Market, intégrant une gestion avancée des risques, une validation intelligente des trades et des alertes multi-canaux pour une performance de trading consistente et contrôlée.
Cet Expert Advisor convient parfaitement aux traders discrétionnaires en quête d'automatisation et aux investisseurs recherchant une solution robuste et prête pour le marché.

Capacités Principales

Logique de Trading Intelligente
Analyse Automatisée Fibonacci
Détecte dynamiquement les swing highs et lows pour calculer les niveaux clés de retracement Fibonacci : 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% et 78,6%.

Confirmation par Action des Prix
Les trades ne sont exécutés qu'après confirmation par des patterns éprouvés tels que :

  • Engulfing haussier et baissier
  • Bougies de momentum fort
  • Rejets de prix et rebonds Fibonacci.

Outils Visuels de Trading
Trace automatiquement les niveaux Fibonacci, points swing et signaux de trade directement sur le graphique pour une transparence totale.

Support Adaptatif des Timeframes
Fonctionne de manière fluide sur n'importe quel timeframe avec recalcul automatique des niveaux Fibonacci lors des changements de structure de marché.

Gestion Professionnelle des Risques

Dimensionnement Dynamique des Positions
Calcule automatiquement la taille de lot basée sur un pourcentage de risque prédéfini par trade.

Contrôles de Risque Quotidiens

  • Nombre maximum de trades par jour
  • Protection contre les pertes quotidiennes pour éviter le surtrading et l'escalade du drawdown.

Gestion du Trailing Stop
Sécurise les profits en ajustant dynamiquement le stop loss lorsque le prix évolue favorablement.

Validation Pré-Trade
Chaque trade passe des vérifications strictes de marge, volume, spread et conditions de marché.

Système d'Alertes Avancé

  • Alertes Visuelles – Notifications et commentaires sur graphique
  • Alertes Sonores – Signaux audio distincts pour entrées, sorties et avertissements
  • Notifications Email & Mobile – Restez informé partout, tout le temps
  • Alertes de Proximité Fibonacci – Alertes lorsque le prix approche des niveaux clés de retracement.

Architecture Conforme au Marché

Entièrement prêt pour MQL5 Market :

  • Gestion robuste des erreurs et logging interne
  • Compatible avec les comptes netting et hedging
  • Code professionnel propre, modulaire et bien documenté
  • Optimisé pour la stabilité et faible consommation de ressources.

Aperçu des Paramètres d'Entrée

Paramètres de Trading

Paramètre

Valeur par Défaut

Description

Taille de Lot

0.01

Volume de base du trade (ajusté automatiquement si % risque activé)

Magic Number

140698

Identifiant unique des trades

Stop Loss

50 pips

Stop de protection initial

Take Profit

100 pips

Objectif de profit par défaut

Trailing Stop

Activé

Active la gestion du trailing stop

Début du Trail

30 pips

Seuil de profit pour activer le trailing SL

Distance du Trail

20 pips

Distance du trailing stop

Paramètres Fibonacci

Paramètre

Valeur par Défaut

Description

Lookback Bars

100

Barres analysées pour détection des swings

Auto Fibonacci

Activé

Calcul automatique Fibonacci

Fibonacci Manuel

Désactivé

Option d'entrée manuelle des swings

Swing High Manuel

0

Swing high défini par l'utilisateur

Swing Low Manuel

0

Swing low défini par l'utilisateur

Paramètres de Contrôle des Risques

Paramètre

Valeur par Défaut

Description

Risque Max par Trade

2,0%

Risque maximum du compte par position

Limite de Perte Quotidienne

5,0%

Arrêt du trading après seuil de perte quotidienne

Max Trades par Jour

3

Limite la fréquence quotidienne des trades

Configuration des Alertes

Paramètre

Valeur par Défaut

Description

Activer Alertes

Activé

Interrupteur maître des alertes

Alertes Visuelles

Activé

Notifications sur graphique

Alertes Sonores

Activé

Notifications audio

Alertes Email

Désactivé

Notifications par email

Alertes Mobile

Désactivé

Notifications push

Alertes Trade

Activé

Alertes d'entrée/sortie

Alertes Fibonacci

Activé

Alertes de proximité prix-Fibonacci

Alertes Trailing SL

Désactivé

Mises à jour du trailing stop

Pourquoi Choisir EA PHANTOM EDGE

Pour les Traders

  • Entrées à haute probabilité basées sur Fibonacci
  • Gestion des risques style institutionnel
  • Confirmation visuelle claire de la logique de trading.

Pour les Investisseurs

  • Entièrement conforme aux standards MQL5 Market
  • Exécution stable et protégée contre les erreurs
  • Logique de trading transparente et auditable.

Excellence Technique

  • Contrôles validés de marge, SL/TP et volume
  • Optimisé pour environnements de trading live
  • Compatible brokers et sécurisé en exécution.

Utilisation Recommandée

  • Marchés : Forex & Métaux (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, etc.)
  • Timeframes : M5, H1 et supérieurs (performance optimale)
  • Style de Trading : Swing trading basé sur Fibonacci
  • Fréquence : Environ 2–5 trades par semaine
  • Risque/Récompense : Typiquement 1:2 ou mieux (configurable).

Premiers Pas

  1. Attachez EA PHANTOM EDGE à XAUUSD, EURUSD ou GBPUSD (M5 ou H1)
  2. Vérifiez et ajustez le pourcentage de risque si nécessaire
  3. Activez l'AutoTrading et laissez l'EA fonctionner
    Tradez avec précision mathématique et contrôle professionnel des risques.

Support & Optimisation Post-Achat

Après achat, contactez-nous via le Système de Messagerie MQL5 Market pour :

  • Optimisation personnalisée
  • Paramètres spécifiques à la taille de compte
  • Optimisation broker et spread
  • Personnalisation paires et timeframes
  • Ajustement basé sur volatilité.

Développement Continu

  • Améliorations régulières de performance
  • Mises à jour adaptatives au marché
  • Corrections de bugs et améliorations de stabilité
  • Mises à niveau de fonctionnalités basées sur retours utilisateurs.

Développement Piloté par la Communauté

Vos retours influencent directement l'évolution d'EA PHANTOM EDGE.
Nous accueillons :

  • Améliorations de logique de trading
  • Idées de gestion des risques
  • Demandes de fonctionnalités
  • Améliorations UI/UX
  • Insights d'optimisation de performance.

Déclaration Finale

Les grands systèmes de trading ne naissent pas isolément. Ils évoluent grâce à l'expérience réelle, aux retours disciplinés et à un raffinement continu.
En choisissant EA PHANTOM EDGE, vous ne faites pas qu'acheter un Expert Advisor – vous rejoignez un voyage collaboratif de développement pour délivrer une performance professionnelle consistente.

Contactez-nous après achat et optimisons ensemble votre avantage de trading.

 

 


