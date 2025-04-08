CRT Strategy Pro Exact RR EA

CRT Strategy Pro - Exact RR EA

CRT Strategy Pro - Exact RR EA ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Disziplin und strenge Risikokontrolle verlangen, ohne sich auf traditionelle technische Indikatoren zu verlassen.

Der EA handelt auf der Grundlage der reinen Marktstruktur und der Preisbewegung und berechnet automatisch den exakten Stop-Loss, der erforderlich ist, um ein minimales vordefiniertes Risiko-Gewinn-Verhältnis zu erreichen, wodurch eine mathematische Konsistenz bei jedem Handel gewährleistet wird.

Seine Multi-Timeframe-Architektur ermöglicht es Händlern, in verschiedenen Stilen zu handeln, vom Intraday-Handel bis zu langfristigen Positionen.

⏱️ UNTERSTÜTZTE ZEITRAHMEN

Von M15 bis MN (Monthly)
✔ Geeignet für Scalping, Daytrading, Swingtrading und Positionshandel
✔ Die Logik passt sich automatisch an den gewählten Zeitrahmen an

🔥 KEY FEATURES

Exakte Risiko-Ertrags-Automatisierung
Stop Loss wird dynamisch berechnet, um den vom Händler definierten Mindest-RR zu erfüllen.

Marktstruktur Take Profit
Ziele werden an echten strukturellen Hochs und Tiefs platziert.

Professionelles Risikomanagement

  • Risikobasierte Positionsgrößenberechnung

  • Automatische Lot-Berechnung

  • Funktioniert bei allen Kontogrößen

Smart Break Even
Automatischer Kapitalschutz bei Erreichen eines bestimmten RR-Levels.

Partial Close System
Sichert die Gewinne, während ein Teil der Position weiterläuft.

Trading Session Control
Nur während der benutzerdefinierten Handelszeiten operieren.

Indikator-freie Logik
Reine Preisaktion und strukturbasierte Ausführung.

🧠 IDEAL FÜR

✔ Multi-Timeframe Trader
✔ Prop Firm & Funded Account Trader
✔ Strukturbasierte Scalper und Swing Trader
✔ Trader, die auf exakte RR-Ausführung setzen


