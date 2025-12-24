Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - German Version





Der SSL ST Strategy MT5 Indikator ist ein technisches Analysetool, das Trader dabei unterstützt, Kauf- und Verkaufssignale im Handelschart klar zu erkennen. Er bietet visuelle Indikatoren wie Linien und Pfeile sowie Sound-, Popup- und Push-Benachrichtigungen, um Trader umgehend zu benachrichtigen, wenn eine Handelsmöglichkeit auftritt.





## Hauptvorteile





- Bietet klare visuelle Signale direkt auf dem Chart mit Hilfe von farbigen Linien (SSL1 und Baseline) und Pfeilen für Kauf- (grünes Dreieck) und Verkaufssignale (rotes Dreieck).

- Unterstützt Soundbenachrichtigungen, Popup-Benachrichtigungen und Mobile-Push-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass Trader wichtige Signale nicht verpassen, auch wenn sie nicht am Bildschirm sind.

- Ermöglicht die Umkehrung der Signallogik und macht das System damit auf verschiedene Handelsstrategien oder Marktbedingungen abgestimmt.

- Nutzt exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) basierend auf Hochs, Tiefs und Schlusskursen für eine reaktivere und sanftere Signalgenerierung.

- Eingebaute Filterung verhindert doppelte Benachrichtigungen für denselben Signalbalken und reduziert somit Rauschen und Benachrichtigungsmüdigkeit.





## Eingabeparameter





- **len**: Legt die Periodenlänge für SSL1- und Baseline-EMA-Berechnungen fest (Standard 60).

- **show_Baseline**: Option zum Anzeigen oder Ausblenden der Baseline-EMA-Linie auf dem Chart.

- **show_SSL1**: Option zum Anzeigen oder Ausblenden der SSL1-Linie auf dem Chart.

- **invertLogic**: Ermöglicht die Umkehrung der Kauf-/Verkaufssignallogik.

- **enableAlerts**: Aktiviert oder deaktiviert Soundbenachrichtigungen.

- **enablePushNotification**: Aktiviert oder deaktiviert Push-Benachrichtigungen auf Mobilgeräten.

- **enablePopupAlert**: Aktiviert oder deaktiviert Popup-Benachrichtigungsfenster.

- **buySound**: Gibt die Sounddatei für Kaufsignale an.

- **sellSound**: Gibt die Sounddatei für Verkaufssignale an.