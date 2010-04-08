Ea Phantom edge v1

## EA PHANTOM EDGE – 스마트 피보나치 거래 시스템





**집행 개요**

EA PHANTOM EDGE는 피보나치 되돌림 분석과 가격 행동 확인을 결합하여 고확률 시장 반전을 활용하도록 설계된 전문가급 자동 거래 시스템입니다. 이 시스템은 신뢰성, 투명성, MQL5 마켓 완전 준수를 최우선으로 하며, 고급 리스크 관리, 지능형 거래 검증, 다채널 알림을 통합하여 일관되고 제어된 거래 성과를 제공합니다.

이 전문가 어드바이저는 자동화를 원하는 재량 트레이더와 견고한 시장 준비 솔루션을 찾는 투자자 모두에게 적합합니다.





## 핵심 기능





**스마트 거래 로직**

**자동 피보나치 분석**

스윙 하이와 로우를 동적으로 감지하여 주요 피보나치 되돌림 수준 계산: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%.





**가격 행동 확인**

입증된 패턴 확인 후에만 거래 실행:

- 강세 및 약세 engulfing

- 강력한 모멘텀 캔들

- 가격 거부 및 피보나치 바운스.





**시각적 거래 도구**

피보나치 수준, 스윙 포인트, 거래 신호를 차트에 자동 표시하여 완전한 투명성 제공.





**적응형 타임프레임 지원**

시장 구조 변화에 따라 피보나치 수준을 자동 재계산하며 모든 타임프레임에서 원활하게 작동.





## 전문 리스크 관리





**동적 포지션 사이징**

거래당 미리 정의된 리스크 퍼센트에 기반한 로트 크기 자동 계산.





**일일 리스크 제어**

- 하루 최대 거래 수

- 과도 거래 및 드로우다운 확대 방지를 위한 일일 손실 보호.





**트레일링 스탑 관리**

가격이 유리하게 이동할 때 스탑로스를 동적으로 조정하여 이익 보호.





**거래 전 검증**

모든 거래에서 마진, 거래량, 스프레드, 시장 조건의 엄격한 검사를 통과.





## 고급 알림 시스템





- **시각적 알림** – 차트 알림 및 코멘트

- **사운드 알림** – 진입, 청산, 경고를 위한 명확한 오디오 신호

- **이메일 & 모바일 알림** – 언제 어디서나 정보 수신

- **피보나치 근접 알림** – 가격이 주요 되돌림 수준에 접근할 때 알림.





## 시장 준수 아키텍처





MQL5 마켓 완전 준비:

- 견고한 오류 처리 및 내부 로깅

- 네팅 및 헤징 계좌 유형 호환

- 깔끔하고 모듈화된 전문 코드베이스, 완벽 문서화

- 안정성과 저자원 소비 최적화.





## 입력 파라미터 개요





### 거래 파라미터

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |

|----------|--------|------|

| 로트 크기 | 0.01 | 기본 거래량 (리스크 % 활성화 시 자동 조정) |

| 매직 넘버 | 140698 | 고유 거래 식별자 |

| 스탑로스 | 50 핍 | 초기 보호 스탑 |

| 테이크프로핏 | 100 핍 | 기본 이익 목표 |

| 트레일링 스탑 | 활성화 | 트레일링 스탑 관리 활성화 |

| 트레일 시작 | 30 핍 | 트레일링 SL 활성화 이익 임계값 |

| 트레일 거리 | 20 핍 | 트레일링 스탑 거리 |





### 피보나치 설정

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |

|----------|--------|------|

| 룩백 바 | 100 | 스윙 감지 분석 바 수 |

| 자동 피보나치 | 활성화 | 자동 피보나치 계산 |

| 수동 피보나치 | 비활성화 | 수동 스윙 입력 옵션 |

| 수동 스윙 하이 | 0 | 사용자 정의 스윙 하이 |

| 수동 스윙 로우 | 0 | 사용자 정의 스윙 로우 |





### 리스크 제어 파라미터

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |

|----------|--------|------|

| 거래당 최대 리스크 | 2.0% | 포지션당 최대 계좌 리스크 |

| 일일 손실 한도 | 5.0% | 일일 손실 임계값 도달 후 거래 중지 |

| 하루 최대 거래 수 | 3 | 일일 거래 빈도 제한 |





### 알림 구성

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |

|----------|--------|------|

| 알림 활성화 | 활성화 | 마스터 알림 스위치 |

| 시각적 알림 | 활성화 | 차트 알림 |

| 사운드 알림 | 활성화 | 오디오 알림 |

| 이메일 알림 | 비활성화 | 이메일 알림 |

| 모바일 알림 | 비활성화 | 푸시 알림 |

| 거래 알림 | 활성화 | 진입 & 청산 알림 |

| 피보나치 알림 | 활성화 | 가격-피보나치 근접 알림 |

| 트레일링 SL 알림 | 비활성화 | 트레일링 스탑 업데이트 |





## EA PHANTOM EDGE 선택 이유





**트레이더를 위한**

- 고확률 피보나치 진입

- 기관식 리스크 관리

- 명확한 시각적 거래 로직 확인.





**투자자를 위한**

- MQL5 마켓 기준 완전 준수

- 안정적 오류 방지 실행

- 투명하고 감사 가능한 거래 로직.





**기술적 우수성**

- 마진, SL/TP, 거래량 검증 완료

- 라이브 거래 환경 최적화

- 브로커 친화적 및 실행 안전.





## 권장 사용법





- **시장:** 외환 & 금속 (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD 등)

- **타임프레임:** M5, H1 이상 (최적 성능)

- **거래 스타일:** 피보나치 기반 스윙 트레이딩

- **빈도:** 주당 약 2–5 거래

- **리스크/리워드:** 일반적으로 1:2 이상 (설정 가능).





## 시작 방법





1. EA PHANTOM EDGE를 XAUUSD, EURUSD 또는 GBPUSD (M5 또는 H1)에 부착

2. 필요시 리스크 퍼센트 검토 및 조정

3. 자동거래 활성화하고 EA 작동 허용

수학적 정밀도와 전문가급 리스크 컨트롤로 거래.





## 구매 후 지원 & 최적화





구매 후 MQL5 마켓 메시징 시스템을 통해 연락:

- 개인화 최적화

- 계좌 규모별 설정

- 브로커 & 스프레드 최적화

- 통화쌍 & 타임프레임 맞춤화

- 변동성 기반 튜닝.





## 지속 개발





- 정기 성능 향상

- 시장 적응형 업데이트

- 버그 수정 및 안정성 개선

- 사용자 피드백 기반 기능 업그레이드.





## 커뮤니티 주도 개발





귀하의 피드백이 EA PHANTOM EDGE의 진화에 직접 영향을 미칩니다.

환영합니다:

- 거래 로직 강화

- 리스크 관리 아이디어

- 기능 요청

- UI/UX 개선

- 성능 최적화 인사이트.





## 최종 선언





훌륭한 거래 시스템은 고립적으로 구축되지 않습니다. 실제 거래 경험, 규율 있는 피드백, 지속적 개선을 통해 진화합니다.

EA PHANTOM EDGE를 선택함으로써 단순히 전문가 어드바이저를 구매하는 것이 아니라, 일관된 전문 거래 성과를 제공하는 협력 개발 여정에 참여합니다.





구매 후 연락 주시고 함께 거래 우위를 최적화합시다.