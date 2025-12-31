Ea Hedge Matrix Pro

EA HEDGE MATRIX PRO – Fortschrittliches Multi-Timeframe-Handels- und Risikomanagementsystem

Überblick
EA HEDGE MATRIX PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die SSL-Trendlogik (Simple SSL System) mit einem ausgeklügelten Positionsmanagement- und Wiederherstellungssystem kombiniert. Version 1.61 bietet eine verbesserte Multi-Timeframe-Bestätigung, adaptive Positionsgrößenbestimmung und Risikokontrollen auf institutionellem Niveau für stabile Performance unter verschiedenen Marktbedingungen.

Hauptvorteile

Fortschrittliches Positionsmanagement
• Mehrere Wiederherstellungspositionen pro Richtung (konfigurierbar bis zu 5)
• Intelligente positionsbasierte Abstandsregelung
• Optionaler Martingale-Wiederherstellungsmodus
• Grid-basiertes Scaling mit kontrolliertem Risiko

Multi-Timeframe-Signalbestätigung
• Abgleich über M5, M15, M30, H1 und H4
• Strenge oder flexible Bestätigungsmodi
• Validierung durch höhere Timeframes zur Reduzierung von Fehlsignalen

Umfassendes Risikomanagement
• Dollar- und Punkte-basierter Hard-Stop-Schutz
• Tägliche Drawdown-Kontrolle
• ATR-basierte dynamische Positionsgrößenbestimmung
• Maximaler Spread-Filter für die Ausführung

Intelligentes Gewinnmanagement
• Trailing Take Profit
• Trailing Stop Loss
• Schließung bei Erreichen des Netto-Gewinnziels
• Break-Even-Schutz

Signalqualitätsfilter
• Volumenbestätigung
• RSI-Momentum-Filterung
• Unterstützung und Widerstandsschutz
• Fokus auf die Londoner und New Yorker Handelssitzung

Professionelles Benachrichtigungssystem
• Benachrichtigungen im Chart
• Akustische Alarme
• Mobile Push-Benachrichtigungen
• E-Mail-Benachrichtigungen

Anwendungshinweise
Fügen Sie den EA den Charts M5, H1 oder H4 hinzu. Konfigurieren Sie die Kernparameter, passen Sie die Filter an und legen Sie die Risikokontrollen basierend auf der Kontogröße fest.
Mindestkontostand: 1000 USD

Wichtige Hinweise
• Führen Sie vor dem Live-Handel gründliche Backtests durch.
• Beginnen Sie mit kleinen Positionsgrößen.
• Überwachen Sie die Margin-Auslastung sorgfältig.
• Beachten Sie die Hard-Stop-Schutzlimits.

Haftungsausschluss
Dieser EA beinhaltet fortschrittliche Risikokontrollen, kann das Handelsrisiko jedoch nicht vollständig eliminieren. Handeln Sie nur mit Risikokapital.

Support nach dem Kauf
Personalisierte Optimierung, regelmäßige Updates und von der Community entwickelte Verbesserungen werden über das MQL5 Market-Nachrichtensystem bereitgestellt.

Fazit
EA HEDGE MATRIX PRO wurde für erfahrene Trader entwickelt, die eine strukturierte Risikokontrolle und professionelle Automatisierung suchen.
