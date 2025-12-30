Ea Phantom edge v1
- Experts
- Vinodkumar Nair
- Versione: 2.20
- Attivazioni: 5
EA PHANTOM EDGE – Sistema Intelligente di Trading Fibonacci
Panoramica Esecutiva
EA PHANTOM EDGE è un sistema di trading automatizzato di livello professionale progettato per sfruttare inversioni di mercato ad alta probabilità utilizzando l'analisi dei ritracciamenti di Fibonacci combinata con la conferma dell'azione dei prezzi. Il sistema privilegia affidabilità, trasparenza e piena conformità al MQL5 Market, integrando gestione avanzata del rischio, validazione intelligente delle operazioni e avvisi multicanale per fornire performance di trading consistente e controllata.
Questo Expert Advisor è ideale sia per trader discrezionali in cerca di automazione che per investitori alla ricerca di una soluzione robusta e pronta per il mercato.
Funzionalità Principali
Logica di Trading Intelligente
Analisi Automatica Fibonacci
Rileva dinamicamente swing high e low per calcolare i livelli chiave di ritracciamento Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% e 78,6%.
Conferma con Azione dei Prezzi
Le operazioni vengono eseguite solo dopo conferma tramite pattern collaudati come:
- Engulfing rialzista e ribassista
- Candele a momentum forte
- Rigetti di prezzo e rimbalzi Fibonacci.
Strumenti Visivi di Trading
Disegna automaticamente livelli Fibonacci, punti swing e segnali di trading direttamente sul grafico per totale trasparenza.
Supporto Adattivo Timeframe
Opera senza intoppi su qualsiasi timeframe con ricalcolo automatico dei livelli Fibonacci in caso di cambiamenti nella struttura di mercato.
Gestione Professionale del Rischio
Dimensionamento Dinamico Posizioni
Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio predefinita per operazione.
Controlli di Rischio Giornalieri
- Massimo operazioni al giorno
- Protezione dalle perdite giornaliere per prevenire overtrading e escalation del drawdown.
Gestione Trailing Stop
Protegge i profitti regolando dinamicamente lo stop loss man mano che il prezzo si muove favorevolmente.
Validazione Pre-Trade
Ogni operazione supera rigorosi controlli di margine, volume, spread e condizioni di mercato.
Sistema Avanzato di Avvisi
- Avvisi Visivi – Notifiche e commenti sul grafico
- Avvisi Sonori – Segnali audio distinti per entrate, uscite e avvisi
- Notifiche Email & Mobile – Restate informati ovunque, in qualsiasi momento
- Avvisi di Prossimità Fibonacci – Avvisi quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di ritracciamento.
Architettura Conforme al Mercato
Completamente pronto per MQL5 Market:
- Gestione robusta degli errori e logging interno
- Compatibile con conti netting e hedging
- Codice professionale pulito, modulare e ben documentato
- Ottimizzato per stabilità e basso consumo di risorse.
Panoramica Parametri di Input
Parametri di Trading
|
Parametro
|
Valore Predefinito
|
Descrizione
|
Dimensione Lotto
|
0.01
|
Volume base operazione (auto-regolato se % rischio attivo)
|
Magic Number
|
140698
|
Identificatore univoco operazioni
|
Stop Loss
|
50 pip
|
Stop protettivo iniziale
|
Take Profit
|
100 pip
|
Obiettivo profitto predefinito
|
Trailing Stop
|
Attivato
|
Attiva gestione trailing stop
|
Avvio Trail
|
30 pip
|
Soglia profitto per attivare trailing SL
|
Distanza Trail
|
20 pip
|
Distanza trailing stop
Impostazioni Fibonacci
|
Parametro
|
Valore Predefinito
|
Descrizione
|
Lookback Bar
|
100
|
Bar analizzate per rilevazione swing
|
Auto Fibonacci
|
Attivato
|
Calcolo automatico Fibonacci
|
Fibonacci Manuale
|
Disattivato
|
Opzione input manuale swing
|
Swing High Manuale
|
0
|
Swing high definito dall'utente
|
Swing Low Manuale
|
0
|
Swing low definito dall'utente
Parametri Controllo Rischio
|
Parametro
|
Valore Predefinito
|
Descrizione
|
Rischio Max per Trade
|
2,0%
|
Rischio massimo conto per posizione
|
Limite Perdita Giornaliera
|
5,0%
|
Trading si ferma dopo soglia perdita giornaliera
|
Max Trade al Giorno
|
3
|
Limita frequenza operazioni giornaliere
Configurazione Avvisi
|
Parametro
|
Valore Predefinito
|
Descrizione
|
Attiva Avvisi
|
Attivato
|
Interruttore principale avvisi
|
Avvisi Visivi
|
Attivato
|
Notifiche sul grafico
|
Avvisi Sonori
|
Attivato
|
Notifiche audio
|
Avvisi Email
|
Disattivato
|
Notifiche email
|
Avvisi Mobile
|
Disattivato
|
Notifiche push
|
Avvisi Trade
|
Attivato
|
Avvisi entrata/uscita
|
Avvisi Fibonacci
|
Attivato
|
Avvisi prossimità prezzo-Fibonacci
|
Avvisi Trailing SL
|
Disattivato
|
Aggiornamenti trailing stop
Perché Scegliere EA PHANTOM EDGE
Per i Trader
- Entrate ad alta probabilità basate su Fibonacci
- Gestione del rischio stile istituzionale
- Conferma visiva chiara della logica di trading.
Per gli Investitori
- Totalmente conforme agli standard MQL5 Market
- Esecuzione stabile e protetta da errori
- Logica di trading trasparente e verificabile.
Eccellenza Tecnica
- Controlli validati margine, SL/TP e volume
- Ottimizzato per ambienti trading live
- Broker-friendly e sicuro nell'esecuzione.
Utilizzo Raccomandato
- Mercati: Forex & Metalli (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD ecc.)
- Timeframe: M5, H1 e superiori (performance ottimale)
- Stile Trading: Swing trading basato su Fibonacci
- Frequenza: Circa 2–5 operazioni a settimana
- Rischio/Rendimento: Tipicamente 1:2 o superiore (configurabile).
Primi Passi
- Allega EA PHANTOM EDGE a XAUUSD, EURUSD o GBPUSD (M5 o H1)
- Rivedi e regola percentuale rischio se necessario
- Attiva AutoTrading e lascia operare l'EA
Opera con precisione matematica e controllo rischio professionale.
Supporto & Ottimizzazione Post-Acquisto
Dopo l'acquisto, contattaci tramite Sistema Messaggi MQL5 Market per:
- Ottimizzazione personalizzata
- Impostazioni specifiche per dimensione conto
- Ottimizzazione broker e spread
- Personalizzazione coppie e timeframe
- Regolazione basata su volatilità.
Sviluppo Continuo
- Miglioramenti regolari performance
- Aggiornamenti adattivi al mercato
- Correzioni bug e miglioramenti stabilità
- Upgrade funzionalità basati su feedback utenti.
Sviluppo Guidato dalla Comunità
Il tuo feedback influenza direttamente l'evoluzione di EA PHANTOM EDGE.
Accogliamo:
- Miglioramenti logica trading
- Idee gestione rischio
- Richieste funzionalità
- Miglioramenti UI/UX
- Insight ottimizzazione performance.
Dichiarazione Finale
I grandi sistemi di trading non nascono isolati. Evolgono attraverso esperienza reale, feedback disciplinato e affinamento continuo.
Scegliendo EA PHANTOM EDGE non acquisti solo un Expert Advisor – ti unisci a un viaggio collaborativo di sviluppo per fornire performance professionale consistente.
Contattaci dopo l'acquisto e ottimizziamo insieme il tuo vantaggio di trading.