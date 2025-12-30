Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Sistema Intelligente di Trading Fibonacci

Panoramica Esecutiva
EA PHANTOM EDGE è un sistema di trading automatizzato di livello professionale progettato per sfruttare inversioni di mercato ad alta probabilità utilizzando l'analisi dei ritracciamenti di Fibonacci combinata con la conferma dell'azione dei prezzi. Il sistema privilegia affidabilità, trasparenza e piena conformità al MQL5 Market, integrando gestione avanzata del rischio, validazione intelligente delle operazioni e avvisi multicanale per fornire performance di trading consistente e controllata.
Questo Expert Advisor è ideale sia per trader discrezionali in cerca di automazione che per investitori alla ricerca di una soluzione robusta e pronta per il mercato.

Funzionalità Principali

Logica di Trading Intelligente
Analisi Automatica Fibonacci
Rileva dinamicamente swing high e low per calcolare i livelli chiave di ritracciamento Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% e 78,6%.

Conferma con Azione dei Prezzi
Le operazioni vengono eseguite solo dopo conferma tramite pattern collaudati come:

  • Engulfing rialzista e ribassista
  • Candele a momentum forte
  • Rigetti di prezzo e rimbalzi Fibonacci.

Strumenti Visivi di Trading
Disegna automaticamente livelli Fibonacci, punti swing e segnali di trading direttamente sul grafico per totale trasparenza.

Supporto Adattivo Timeframe
Opera senza intoppi su qualsiasi timeframe con ricalcolo automatico dei livelli Fibonacci in caso di cambiamenti nella struttura di mercato.

Gestione Professionale del Rischio

Dimensionamento Dinamico Posizioni
Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio predefinita per operazione.

Controlli di Rischio Giornalieri

  • Massimo operazioni al giorno
  • Protezione dalle perdite giornaliere per prevenire overtrading e escalation del drawdown.

Gestione Trailing Stop
Protegge i profitti regolando dinamicamente lo stop loss man mano che il prezzo si muove favorevolmente.

Validazione Pre-Trade
Ogni operazione supera rigorosi controlli di margine, volume, spread e condizioni di mercato.

Sistema Avanzato di Avvisi

  • Avvisi Visivi – Notifiche e commenti sul grafico
  • Avvisi Sonori – Segnali audio distinti per entrate, uscite e avvisi
  • Notifiche Email & Mobile – Restate informati ovunque, in qualsiasi momento
  • Avvisi di Prossimità Fibonacci – Avvisi quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di ritracciamento.

Architettura Conforme al Mercato

Completamente pronto per MQL5 Market:

  • Gestione robusta degli errori e logging interno
  • Compatibile con conti netting e hedging
  • Codice professionale pulito, modulare e ben documentato
  • Ottimizzato per stabilità e basso consumo di risorse.

Panoramica Parametri di Input

Parametri di Trading

Parametro

Valore Predefinito

Descrizione

Dimensione Lotto

0.01

Volume base operazione (auto-regolato se % rischio attivo)

Magic Number

140698

Identificatore univoco operazioni

Stop Loss

50 pip

Stop protettivo iniziale

Take Profit

100 pip

Obiettivo profitto predefinito

Trailing Stop

Attivato

Attiva gestione trailing stop

Avvio Trail

30 pip

Soglia profitto per attivare trailing SL

Distanza Trail

20 pip

Distanza trailing stop

Impostazioni Fibonacci

Parametro

Valore Predefinito

Descrizione

Lookback Bar

100

Bar analizzate per rilevazione swing

Auto Fibonacci

Attivato

Calcolo automatico Fibonacci

Fibonacci Manuale

Disattivato

Opzione input manuale swing

Swing High Manuale

0

Swing high definito dall'utente

Swing Low Manuale

0

Swing low definito dall'utente

Parametri Controllo Rischio

Parametro

Valore Predefinito

Descrizione

Rischio Max per Trade

2,0%

Rischio massimo conto per posizione

Limite Perdita Giornaliera

5,0%

Trading si ferma dopo soglia perdita giornaliera

Max Trade al Giorno

3

Limita frequenza operazioni giornaliere

Configurazione Avvisi

Parametro

Valore Predefinito

Descrizione

Attiva Avvisi

Attivato

Interruttore principale avvisi

Avvisi Visivi

Attivato

Notifiche sul grafico

Avvisi Sonori

Attivato

Notifiche audio

Avvisi Email

Disattivato

Notifiche email

Avvisi Mobile

Disattivato

Notifiche push

Avvisi Trade

Attivato

Avvisi entrata/uscita

Avvisi Fibonacci

Attivato

Avvisi prossimità prezzo-Fibonacci

Avvisi Trailing SL

Disattivato

Aggiornamenti trailing stop

Perché Scegliere EA PHANTOM EDGE

Per i Trader

  • Entrate ad alta probabilità basate su Fibonacci
  • Gestione del rischio stile istituzionale
  • Conferma visiva chiara della logica di trading.

Per gli Investitori

  • Totalmente conforme agli standard MQL5 Market
  • Esecuzione stabile e protetta da errori
  • Logica di trading trasparente e verificabile.

Eccellenza Tecnica

  • Controlli validati margine, SL/TP e volume
  • Ottimizzato per ambienti trading live
  • Broker-friendly e sicuro nell'esecuzione.

Utilizzo Raccomandato

  • Mercati: Forex & Metalli (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD ecc.)
  • Timeframe: M5, H1 e superiori (performance ottimale)
  • Stile Trading: Swing trading basato su Fibonacci
  • Frequenza: Circa 2–5 operazioni a settimana
  • Rischio/Rendimento: Tipicamente 1:2 o superiore (configurabile).

Primi Passi

  1. Allega EA PHANTOM EDGE a XAUUSD, EURUSD o GBPUSD (M5 o H1)
  2. Rivedi e regola percentuale rischio se necessario
  3. Attiva AutoTrading e lascia operare l'EA
    Opera con precisione matematica e controllo rischio professionale.

Supporto & Ottimizzazione Post-Acquisto

Dopo l'acquisto, contattaci tramite Sistema Messaggi MQL5 Market per:

  • Ottimizzazione personalizzata
  • Impostazioni specifiche per dimensione conto
  • Ottimizzazione broker e spread
  • Personalizzazione coppie e timeframe
  • Regolazione basata su volatilità.

Sviluppo Continuo

  • Miglioramenti regolari performance
  • Aggiornamenti adattivi al mercato
  • Correzioni bug e miglioramenti stabilità
  • Upgrade funzionalità basati su feedback utenti.

Sviluppo Guidato dalla Comunità

Il tuo feedback influenza direttamente l'evoluzione di EA PHANTOM EDGE.
Accogliamo:

  • Miglioramenti logica trading
  • Idee gestione rischio
  • Richieste funzionalità
  • Miglioramenti UI/UX
  • Insight ottimizzazione performance.

Dichiarazione Finale

I grandi sistemi di trading non nascono isolati. Evolgono attraverso esperienza reale, feedback disciplinato e affinamento continuo.
Scegliendo EA PHANTOM EDGE non acquisti solo un Expert Advisor – ti unisci a un viaggio collaborativo di sviluppo per fornire performance professionale consistente.

Contattaci dopo l'acquisto e ottimizziamo insieme il tuo vantaggio di trading.

 


