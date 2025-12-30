Ea Phantom edge v1

EA PHANTOM EDGE – Sistema Intelligente di Trading Fibonacci

Panoramica Esecutiva

EA PHANTOM EDGE è un sistema di trading automatizzato di livello professionale progettato per sfruttare inversioni di mercato ad alta probabilità utilizzando l'analisi dei ritracciamenti di Fibonacci combinata con la conferma dell'azione dei prezzi. Il sistema privilegia affidabilità, trasparenza e piena conformità al MQL5 Market, integrando gestione avanzata del rischio, validazione intelligente delle operazioni e avvisi multicanale per fornire performance di trading consistente e controllata.

Questo Expert Advisor è ideale sia per trader discrezionali in cerca di automazione che per investitori alla ricerca di una soluzione robusta e pronta per il mercato.

Funzionalità Principali

Logica di Trading Intelligente

Analisi Automatica Fibonacci

Rileva dinamicamente swing high e low per calcolare i livelli chiave di ritracciamento Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% e 78,6%.

Conferma con Azione dei Prezzi

Le operazioni vengono eseguite solo dopo conferma tramite pattern collaudati come:

Engulfing rialzista e ribassista

Candele a momentum forte

Rigetti di prezzo e rimbalzi Fibonacci.

Strumenti Visivi di Trading

Disegna automaticamente livelli Fibonacci, punti swing e segnali di trading direttamente sul grafico per totale trasparenza.

Supporto Adattivo Timeframe

Opera senza intoppi su qualsiasi timeframe con ricalcolo automatico dei livelli Fibonacci in caso di cambiamenti nella struttura di mercato.

Gestione Professionale del Rischio

Dimensionamento Dinamico Posizioni

Calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio predefinita per operazione.

Controlli di Rischio Giornalieri

Massimo operazioni al giorno

Protezione dalle perdite giornaliere per prevenire overtrading e escalation del drawdown.

Gestione Trailing Stop

Protegge i profitti regolando dinamicamente lo stop loss man mano che il prezzo si muove favorevolmente.

Validazione Pre-Trade

Ogni operazione supera rigorosi controlli di margine, volume, spread e condizioni di mercato.

Sistema Avanzato di Avvisi

Avvisi Visivi – Notifiche e commenti sul grafico

– Notifiche e commenti sul grafico Avvisi Sonori – Segnali audio distinti per entrate, uscite e avvisi

– Segnali audio distinti per entrate, uscite e avvisi Notifiche Email & Mobile – Restate informati ovunque, in qualsiasi momento

– Restate informati ovunque, in qualsiasi momento Avvisi di Prossimità Fibonacci – Avvisi quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di ritracciamento.

Architettura Conforme al Mercato

Completamente pronto per MQL5 Market:

Gestione robusta degli errori e logging interno

Compatibile con conti netting e hedging

Codice professionale pulito, modulare e ben documentato

Ottimizzato per stabilità e basso consumo di risorse.

Panoramica Parametri di Input

Parametri di Trading

Parametro Valore Predefinito Descrizione Dimensione Lotto 0.01 Volume base operazione (auto-regolato se % rischio attivo) Magic Number 140698 Identificatore univoco operazioni Stop Loss 50 pip Stop protettivo iniziale Take Profit 100 pip Obiettivo profitto predefinito Trailing Stop Attivato Attiva gestione trailing stop Avvio Trail 30 pip Soglia profitto per attivare trailing SL Distanza Trail 20 pip Distanza trailing stop

Impostazioni Fibonacci

Parametro Valore Predefinito Descrizione Lookback Bar 100 Bar analizzate per rilevazione swing Auto Fibonacci Attivato Calcolo automatico Fibonacci Fibonacci Manuale Disattivato Opzione input manuale swing Swing High Manuale 0 Swing high definito dall'utente Swing Low Manuale 0 Swing low definito dall'utente

Parametri Controllo Rischio

Parametro Valore Predefinito Descrizione Rischio Max per Trade 2,0% Rischio massimo conto per posizione Limite Perdita Giornaliera 5,0% Trading si ferma dopo soglia perdita giornaliera Max Trade al Giorno 3 Limita frequenza operazioni giornaliere

Configurazione Avvisi

Parametro Valore Predefinito Descrizione Attiva Avvisi Attivato Interruttore principale avvisi Avvisi Visivi Attivato Notifiche sul grafico Avvisi Sonori Attivato Notifiche audio Avvisi Email Disattivato Notifiche email Avvisi Mobile Disattivato Notifiche push Avvisi Trade Attivato Avvisi entrata/uscita Avvisi Fibonacci Attivato Avvisi prossimità prezzo-Fibonacci Avvisi Trailing SL Disattivato Aggiornamenti trailing stop

Perché Scegliere EA PHANTOM EDGE

Per i Trader

Entrate ad alta probabilità basate su Fibonacci

Gestione del rischio stile istituzionale

Conferma visiva chiara della logica di trading.

Per gli Investitori

Totalmente conforme agli standard MQL5 Market

Esecuzione stabile e protetta da errori

Logica di trading trasparente e verificabile.

Eccellenza Tecnica

Controlli validati margine, SL/TP e volume

Ottimizzato per ambienti trading live

Broker-friendly e sicuro nell'esecuzione.

Utilizzo Raccomandato

Mercati: Forex & Metalli (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD ecc.)

Forex & Metalli (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD ecc.) Timeframe: M5, H1 e superiori (performance ottimale)

M5, H1 e superiori (performance ottimale) Stile Trading: Swing trading basato su Fibonacci

Swing trading basato su Fibonacci Frequenza: Circa 2–5 operazioni a settimana

Circa 2–5 operazioni a settimana Rischio/Rendimento: Tipicamente 1:2 o superiore (configurabile).

Primi Passi

Allega EA PHANTOM EDGE a XAUUSD, EURUSD o GBPUSD (M5 o H1) Rivedi e regola percentuale rischio se necessario Attiva AutoTrading e lascia operare l'EA

Opera con precisione matematica e controllo rischio professionale.

Supporto & Ottimizzazione Post-Acquisto

Dopo l'acquisto, contattaci tramite Sistema Messaggi MQL5 Market per:

Ottimizzazione personalizzata

Impostazioni specifiche per dimensione conto

Ottimizzazione broker e spread

Personalizzazione coppie e timeframe

Regolazione basata su volatilità.

Sviluppo Continuo

Miglioramenti regolari performance

Aggiornamenti adattivi al mercato

Correzioni bug e miglioramenti stabilità

Upgrade funzionalità basati su feedback utenti.

Sviluppo Guidato dalla Comunità

Il tuo feedback influenza direttamente l'evoluzione di EA PHANTOM EDGE.

Accogliamo:

Miglioramenti logica trading

Idee gestione rischio

Richieste funzionalità

Miglioramenti UI/UX

Insight ottimizzazione performance.

Dichiarazione Finale

I grandi sistemi di trading non nascono isolati. Evolgono attraverso esperienza reale, feedback disciplinato e affinamento continuo.

Scegliendo EA PHANTOM EDGE non acquisti solo un Expert Advisor – ti unisci a un viaggio collaborativo di sviluppo per fornire performance professionale consistente.

Contattaci dopo l'acquisto e ottimizziamo insieme il tuo vantaggio di trading.