TrianglePatternGannEA Pro Standalone

Vue d'ensemble
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 est un Expert Advisor (EA) avancé tout-en-un qui combine la détection des patterns triangulaires de Gann avec un système de filtrage anti-extrême intelligent. Cet EA fonctionne entièrement en mode autonome sans nécessiter d'indicateurs externes, ce qui le rend efficace et fiable pour le trading automatisé.
Analyse des fonctionnalités principales
1. Système de détection de patterns
Reconnaissance du triangle de Gann
L'EA identifie les patterns triangulaires classiques de Gann formés par trois points pivots (P1-P2-P3) :
- Pattern haussier : Formation Low-High-Low
- Pattern baissier : Formation High-Low-High
Paramètres de détection clés :
- Left Bars et Right Bars : Définissent la sensibilité des points pivots
- Min Bars Between Points : Assure la validité du pattern
- P3 Retracement Range : Valide la structure du pattern (38.2% à 78.6%)
- Minimum Triangle Height : Filtre les patterns insignifiants
Score de qualité du signal (1-5 étoiles) :
L'EA évalue chaque signal en fonction de :
- Confirmation de l'alignement de la tendance
- Détection de la hausse du volume
- Positionnement du RSI
- Ratio de retracement P3 optimal (50-61.8%)
- Confirmation multi-timeframe
2. Filtre Anti-Extreme Intelligent v7.0
C'est la fonction la plus innovante de l'EA, conçue pour prévenir le trading aux extrêmes dangereux du marché.
Détection des hauts/bas basée sur la structure :
- Identifie les vrais hauts/bas swing en utilisant des paramètres de force configurables
- Calcule la distance aux extrêmes récents en pourcentage
- Définit le seuil de "zone proche" (par défaut 2% de l'extrême)
Couche de confirmation RSI :
- Filtre RSI séparé spécifiquement pour la détection des extrêmes
- Niveaux extrêmes configurables (par défaut 75/25)
- Prévient les entrées contre-tendance dans les zones de surachat/survente
Logique d'autorisation de breakout :
Le filtre distingue intelligemment :
- Signaux faux près des extrêmes (BLOQUÉS)
- Mouvements de breakout valides avec momentum (AUTORISÉS)
Exigences de breakout :
- Le prix doit dépasser l'extrême par un multiple ATR configurable
- Le volume doit dépasser la moyenne (1.5x par défaut)
- Confirmation de momentum sur les dernières bougies
Trois modes de filtre :
- Conservateur : Détection d'extrêmes plus stricte (RSI 70/30)
- Équilibré : Protection standard (RSI 75/25)
- Aggressif : Autorise plus de trades (RSI 80/20)
3. Modes d'exécution d'entrée
- Entrée à P3 (Original) : Entrée immédiate lorsque le pivot P3 se forme
- Confirmation de breakout : Attend que le prix dépasse le niveau P2 avec un tampon
- Mode de retest : Attend le breakout suivi de la confirmation de retest
4. Système de gestion des risques
Stop Loss dynamique basé sur l'ATR :
- S'ajuste automatiquement à la volatilité du marché
- Multiplicateurs ATR spécifiques au marché (Or : 2.5, BTC : 3.0, Forex : 2.0)
- Contraint par des ratios SL min/max (23.6% à 61.8% de la hauteur du pattern)
Cibles de Take Profit basées sur Gann :
- TP1 : 61.8% de la hauteur du pattern (Cible préliminaire)
- TP2 : 100% de la hauteur du pattern (Cible Zone 1)
- TP3 : 161.8% de la hauteur du pattern (Cible Zone 2)
Fonctionnalités de gestion de position :
- Activation du point mort à un niveau de profit configurable
- Trailing stop avec progression basée sur les étapes
- Clôture partielle aux jalons de profit
- Contrôle du nombre maximum de positions par direction
- Option de clôture de position opposée
5. Système de filtrage multi-couches
Filtres de tendance :
- Filtre de tendance EMA : Confirmation d'un seul timeframe
- Filtre de tendance Multi-TF : Alignement du timeframe actuel + timeframe supérieur
- Force de tendance ADX : Exigence de niveau ADX minimum
Filtre de volume :
Le volume doit dépasser la moyenne mobile par un multiple configurable
Filtre de pattern RSI :
Séparé du filtre intelligent, valide le positionnement RSI lors de la formation du pattern
Filtres de session et de temps :
- Session asiatique : 00:00-09:00 GMT
- Session de Londres : 08:00-17:00 GMT
- Session de New York : 13:00-22:00 GMT
- Filtre de plage horaire personnalisé
Filtre de nouvelles :
- Récupère le calendrier économique depuis un JSON externe
- Arrête le trading avant/après les nouvelles à fort impact
- Tampon de temps configurable (par défaut 30 minutes)
Filtre de spread :
Seuil de spread maximum pour éviter les exécutions défavorables
6. Optimisation spécifique au marché
Détection automatique du type de marché :
Identifie automatiquement l'or, le Bitcoin ou les paires forex et ajuste :
- Multiplicateurs ATR pour la volatilité
- Hauteurs de pattern minimum
- Facteurs de volatilité pour les calculs
Remplacement personnalisé :
Réglage manuel du multiplicateur ATR pour une optimisation spécifique
7. Protection de la gestion de capital
Vérifications de sécurité du compte :
- Exigence de solde minimum
- Seuil de niveau de marge minimum
- Limite de pourcentage de drawdown maximum
- Validation de marge requise avant les trades
- Tampon de marge libre (2x la marge requise)
8. Système de tableau de bord visuel
Affichage d'informations en temps réel :
- Solde et équité du compte
- Statut et nombre de détections de patterns
- Direction et qualité du signal actuel
- Niveaux d'entrée, SL et TP
- Analyse du filtre intelligent
- Niveaux des hauts/bas swing
- Distance aux extrêmes
- Statut RSI, momentum, tendance
- Détection de breakout
- Nombre de positions ouvertes
- Profit/perte flottant
- Statistiques de trading et taux de réussite
Indicateurs codés par couleur :
- Vert : Conditions approuvées
- Rouge : État bloqué ou d'avertissement
- Jaune : En attente ou neutre
- Cyan : Détection de breakout
- Orange : États d'avertissement
Paramètres recommandés pour l'Or (XAUUSD)
Détection de patterns
InpLeftBars = 7 InpRightBars = 3 InpMinBars = 5 InpMinHeightPts = 150 InpMaxTriangles = 2 InpMinP3Retrace = 0.382 InpMaxP3Retrace = 0.786
Configuration d'entrée
InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT InpBreakoutBars = 3 InpBreakoutBuffer = 2.0
Filtres de pattern
InpTrendFilter = TREND_MTF InpEMAPeriod = 50 InpHTFTimeframe = PERIOD_H4 InpUseVolumeFilter = true InpVolumeMultiplier = 1.3 InpVolumePeriod = 20 InpUseRSIFilter = true InpRSIPeriodPattern = 14 InpRSIOverbought = 70 InpRSIOversold = 30
Qualité du signal
InpMinSignalQuality = 3
Stop Loss dynamique
InpUseDynamicSL = true InpATRMultiplier = 2.5 InpATRPeriod = 14 InpMinSLRatio = 0.382 InpMaxSLRatio = 0.618
Paramètres de trading
InpLotSize = 0.1 InpRiskPercent = 2.0 InpTPLevel = TP_ZONE1 InpSlippage = 30 InpMinSLDistance = 150
Filtre Anti-Extreme Intelligent
InpUseSmartFilter = true InpFilterMode = FILTER_BALANCED InpSwingLookback = 60 InpSwingStrength = 7 InpNearZonePct = 1.5 InpUseRSISmart = true InpRSIPeriodSmart = 14 InpRSIExtreme = 75 InpAllowBreakout = true InpBreakoutATR = 2.0 InpBreakoutVolMult = 1.5 InpUseMomentum = true InpMomentumBars = 3 InpMomentumATR = 0.8 InpUseTrendSmart = true InpUseHTFSmart = true
Gestion de position
InpUseBreakeven = true InpBEActivateUSD = 15.0 InpBEOffsetUSD = 2.0 InpUseTrailing = true InpTrailStartUSD = 25.0 InpTrailStepUSD = 8.0 InpPartialClose = true InpPartialProfitUSD = 30.0 InpPartialPct = 50.0
Filtre de session
InpUseSession = true InpTradeAsian = false InpTradeLondon = true InpTradeNewYork = true
Spread & Nouvelles
InpMaxSpread = 40 InpNewsFilter = true InpNewsBeforeMin = 45 InpNewsAfterMin = 45 InpHighImpactOnly = true
Paramètres recommandés pour le Bitcoin (BTCUSD)
Détection de patterns
InpLeftBars = 8 InpRightBars = 3 InpMinBars = 6 InpMinHeightPts = 300 InpMaxTriangles = 2 InpMinP3Retrace = 0.382 InpMaxP3Retrace = 0.786
Configuration d'entrée
InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT InpBreakoutBars = 2 InpBreakoutBuffer = 2.5
Filtres de pattern
InpTrendFilter = TREND_MTF InpEMAPeriod = 50 InpHTFTimeframe = PERIOD_H4 InpUseVolumeFilter = true InpVolumeMultiplier = 1.5 InpVolumePeriod = 20 InpUseRSIFilter = true InpRSIPeriodPattern = 14 InpRSIOverbought = 70 InpRSIOversold = 30
Qualité du signal
InpMinSignalQuality = 3
Stop Loss dynamique
InpUseDynamicSL = true InpATRMultiplier = 3.0 InpATRPeriod = 14 InpMinSLRatio = 0.382 InpMaxSLRatio = 0.618
Paramètres de trading
InpLotSize = 0.01 InpRiskPercent = 1.5 InpTPLevel = TP_ZONE2 InpSlippage = 50 InpMinSLDistance = 200
Filtre Anti-Extreme Intelligent
InpUseSmartFilter = true InpFilterMode = FILTER_BALANCED InpSwingLookback = 50 InpSwingStrength = 6 InpNearZonePct = 2.0 InpUseRSISmart = true InpRSIPeriodSmart = 14 InpRSIExtreme = 78 InpAllowBreakout = true InpBreakoutATR = 2.5 InpBreakoutVolMult = 1.8 InpUseMomentum = true InpMomentumBars = 3 InpMomentumATR = 1.0 InpUseTrendSmart = true InpUseHTFSmart = true
Gestion de position
InpUseBreakeven = true InpBEActivateUSD = 20.0 InpBEOffsetUSD = 3.0 InpUseTrailing = true InpTrailStartUSD = 35.0 InpTrailStepUSD = 10.0 InpPartialClose = true InpPartialProfitUSD = 50.0 InpPartialPct = 50.0
Filtre de session
InpUseSession = false
Spread & Nouvelles
InpMaxSpread = 100 InpNewsFilter = false
Stratégie d'optimisation
Étape 1 : Calibration de la détection de patterns
Commencez avec des paramètres de détection de pivots conservateurs. Augmentez les left/right bars si trop de faux patterns apparaissent. Ajustez la hauteur minimum en fonction de la moyenne quotidienne du range.
Étape 2 : Réglage du filtre intelligent
Commencez avec le mode BALANCED. Surveillez les signaux bloqués vs autorisés sur le tableau de bord. Passez en AGGRESSIVE si vous manquez des breakouts valides. Utilisez CONSERVATIVE pendant les périodes de haute volatilité.
Étape 3 : Optimisation du timing d'entrée
Testez différents modes d'entrée :
- ENTRY_AT_P3 : Entrée la plus rapide, plus de signaux, plus de risque
- ENTRY_BREAKOUT : Approche équilibrée, recommandée pour la plupart des scénarios
- ENTRY_RETEST : Le plus conservateur, moins de trades mais de meilleure qualité
Étape 4 : Ajustement des paramètres de risque
Commencez avec 1.5-2% de risque par trade. Ajustez le multiplicateur ATR en fonction des résultats de backtest. Assurez-vous que le SL offre suffisamment d'espace de respiration sans risque excessif.
Étape 5 : Affinement de la stratégie de sortie
- Pour le scalping : Utilisez TP_PRELIM avec un trailing agressif
- Pour le swing trading : Utilisez TP_ZONE2 avec des étapes de trailing plus larges
- Pour une approche équilibrée : Utilisez TP_ZONE1 avec clôture partielle activée
Étape 6 : Test des combinaisons de filtres
Activez les filtres progressivement. Commencez avec le filtre de tendance seul, puis ajoutez le volume, puis le RSI. Surveillez les changements de taux de réussite avec chaque ajout.
Surveillance des performances
Métriques clés à suivre :
- Distribution de la qualité du signal (visez une majorité de 3+ étoiles)
- Taux de blocage du filtre intelligent (devrait être de 20-40% en mode équilibré)
- Précision de l'autorisation de breakout (combien de breakouts autorisés réussissent)
- Taux de réussite par session (identifiez les heures de trading optimales)
- Durée moyenne du trade vs profit
- Drawdown pendant les événements de nouvelles
Interprétation du tableau de bord :
- Statut rouge du filtre intelligent : Attendez de meilleures conditions
- Détection cyan de breakout : Configuration à haute probabilité
- Momentum jaune faible : Considérez de sauter le signal
- Tendance verte alignée : Probabilité de succès plus élevée
Pièges courants à éviter
- Sur-optimisation sur les données historiques
- Désactivation complète du filtre intelligent (perd la protection principale)
- Utilisation d'une hauteur de pattern minimum trop petite
- Ignorer les filtres de session pour l'or (Londres/NY meilleurs)
- Risque trop élevé (max 2% recommandé)
- Trading pendant les nouvelles majeures sans filtre
- Utilisation du mode agressif sur les marchés en range
- Désactivation de la confirmation du volume
- Définir la qualité de signal minimum en dessous de 3
- Ne pas ajuster les paramètres aux conditions des différents brokers
Considérations sur le broker
Assurez-vous que votre broker supporte :
- Exigences de distance stop minimum (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Remplissage des ordres IOC ou FOK
- Niveaux de slippage acceptables
- Conditions de spread correspondant aux paramètres du filtre
Testez d'abord sur un compte démo avec tous les filtres activés pour vérifier la qualité de l'exécution.
Conclusion
TrianglePatternGannEA Pro v7.0 représente une approche sophistiquée du trading basé sur les patterns avec filtrage de risque intelligent. Le Filtre Anti-Extreme Intelligent est sa fonction phare, prévenant de nombreuses erreurs de trading courantes. La réussite nécessite un réglage approprié des paramètres pour votre marché spécifique, les conditions du broker et votre tolérance au risque. Testez toujours les nouveaux paramètres en démo avant le déploiement en live.
Les paramètres recommandés ci-dessus fournissent de bons points de départ, mais une surveillance et un ajustement continus en fonction des conditions du marché donneront les meilleurs résultats à long terme.