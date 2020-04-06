TrianglePatternGannEA Pro Standalone

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 独立版 - 完整分析与优化指南

概述

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 是一款先进的全方位专家顾问，它结合了甘氏三角形模式检测与智能反极端过滤系统。该EA完全独立运行，无需外部指标，使其成为自动化交易的效率和可靠性之选。

核心功能分析

1. 模式检测系统

甘氏三角形识别

EA识别由三个枢轴点（P1-P2-P3）形成的经典甘氏三角形模式：

  • 看涨模式：低-高-低形态
  • 看跌模式：高-低-高形态

关键检测参数：

  • 左柱和右柱：定义枢轴点敏感度
  • 点之间的最小柱数：确保模式有效性
  • P3 回撤范围：验证模式结构（38.2%至78.6%）
  • 最小三角形高度：过滤不重要的模式

信号质量评分（1-5星）： EA根据以下因素评估每个信号：

  • 趋势对齐确认
  • 成交量激增检测
  • RSI定位
  • 最佳P3回撤比率（50-61.8%）
  • 多时间框架确认

2. 智能反极端过滤器 v7.0

这是EA最具创新性的功能，旨在防止在危险的市场极端点进行交易。

基于结构的顶部/底部检测：

  • 使用可配置的强度参数识别真实的摆动高/低
  • 计算到最近极端点的距离百分比
  • 定义"近区"阈值（默认距离极端点2%）

RSI确认层：

  • 专门用于极端检测的独立RSI过滤器
  • 可配置的极端水平（默认75/25）
  • 防止在超买/超卖区域进行逆势入场

突破允许逻辑：

过滤器智能区分：

  • 极端点附近的假信号（被阻止）
  • 具有动量的有效突破移动（允许）

突破要求：

  • 价格必须超过极端点可配置的ATR倍数
  • 成交量必须超过平均值（默认1.5倍）
  • 最近几根柱的动量确认

三种过滤器模式：

  • 保守型：更严格的极端检测（RSI 70/30）
  • 平衡型：标准保护（RSI 75/25）
  • 激进型：允许更多交易（RSI 80/20）

3. 入场执行模式

  • P3入场（原始）：当P3枢轴点形成时立即入场
  • 突破确认：等待价格突破P2水平并带有缓冲
  • 回测模式：等待突破后回测确认

4. 风险管理系统

基于ATR的动态止损：

  • 自动适应市场波动性
  • 市场特定的ATR倍数（黄金：2.5，BTC：3.0，外汇：2.0）
  • 受最小/最大SL比率约束（模式高度的23.6%至61.8%）

基于甘氏的止盈目标：

  • TP1：模式高度的61.8%（初步目标）
  • TP2：模式高度的100%（区域1目标）
  • TP3：模式高度的161.8%（区域2目标）

仓位管理功能：

  • 在可配置的利润水平激活盈亏平衡
  • 带有步进式进展的追踪止损
  • 在利润里程碑处部分平仓
  • 每个方向的最大仓位控制
  • 相反仓位关闭选项

5. 多层过滤系统

趋势过滤器：

  • EMA趋势过滤器：单时间框架确认
  • 多时间框架趋势过滤器：当前+更高时间框架对齐
  • ADX趋势强度：最小ADX水平要求

成交量过滤器：

成交量必须超过可配置倍数的移动平均线

RSI模式过滤器：

与智能过滤器分开，验证模式形成的RSI定位

会话和时间过滤器：

  • 亚洲时段：00:00-09:00 GMT
  • 伦敦时段：08:00-17:00 GMT
  • 纽约时段：13:00-22:00 GMT
  • 自定义小时范围过滤器

新闻过滤器：

  • 从外部JSON获取经济日历
  • 在高影响力新闻前后停止交易
  • 可配置的时间缓冲（默认30分钟）

点差过滤器：

最大点差阈值以避免不利的执行

6. 市场特定优化

自动检测市场类型：

自动识别黄金、比特币或外汇对并调整：

  • 波动性的ATR倍数
  • 最小模式高度
  • 计算的波动性因子

自定义覆盖：

特定优化的手动ATR倍数设置

7. 资金管理保护

账户安全检查：

  • 最低余额要求
  • 最低保证金水平阈值
  • 最大回撤百分比限制
  • 交易前必需的保证金验证
  • 自由保证金缓冲（所需保证金的2倍）

8. 可视化仪表板系统

实时信息显示：

  • 账户余额和净值
  • 模式检测状态和数量
  • 当前信号方向和质量
  • 入场、SL和TP水平
  • 智能过滤器分析分解
  • 摆动高/低水平
  • 到极端点的距离
  • RSI、动量、趋势状态
  • 突破检测
  • 开仓数量
  • 浮动盈亏
  • 交易统计和胜率

颜色编码指标：

  • 绿色：条件已批准
  • 红色：被阻止或警告状态
  • 黄色：待处理或中性
  • 青色：突破检测
  • 橙色：警告状态

黄金（XAUUSD）推荐设置

模式检测

InpLeftBars = 7 InpRightBars = 3 InpMinBars = 5 InpMinHeightPts = 150 InpMaxTriangles = 2 InpMinP3Retrace = 0.382 InpMaxP3Retrace = 0.786

入场配置

InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT InpBreakoutBars = 3 InpBreakoutBuffer = 2.0

模式过滤器

InpTrendFilter = TREND_MTF InpEMAPeriod = 50 InpHTFTimeframe = PERIOD_H4 InpUseVolumeFilter = true InpVolumeMultiplier = 1.3 InpVolumePeriod = 20 InpUseRSIFilter = true InpRSIPeriodPattern = 14 InpRSIOverbought = 70 InpRSIOversold = 30

信号质量

InpMinSignalQuality = 3

动态止损

InpUseDynamicSL = true InpATRMultiplier = 2.5 InpATRPeriod = 14 InpMinSLRatio = 0.382 InpMaxSLRatio = 0.618

交易设置

InpLotSize = 0.1 InpRiskPercent = 2.0 InpTPLevel = TP_ZONE1 InpSlippage = 30 InpMinSLDistance = 150

智能反极端过滤器

InpUseSmartFilter = true InpFilterMode = FILTER_BALANCED InpSwingLookback = 60 InpSwingStrength = 7 InpNearZonePct = 1.5 InpUseRSISmart = true InpRSIPeriodSmart = 14 InpRSIExtreme = 75 InpAllowBreakout = true InpBreakoutATR = 2.0 InpBreakoutVolMult = 1.5 InpUseMomentum = true InpMomentumBars = 3 InpMomentumATR = 0.8 InpUseTrendSmart = true InpUseHTFSmart = true

仓位管理

InpUseBreakeven = true InpBEActivateUSD = 15.0 InpBEOffsetUSD = 2.0 InpUseTrailing = true InpTrailStartUSD = 25.0 InpTrailStepUSD = 8.0 InpPartialClose = true InpPartialProfitUSD = 30.0 InpPartialPct = 50.0

会话过滤器

InpUseSession = true InpTradeAsian = false InpTradeLondon = true InpTradeNewYork = true

点差与新闻

InpMaxSpread = 40 InpNewsFilter = true InpNewsBeforeMin = 45 InpNewsAfterMin = 45 InpHighImpactOnly = true

比特币（BTCUSD）推荐设置

模式检测

InpLeftBars = 8 InpRightBars = 3 InpMinBars = 6 InpMinHeightPts = 300 InpMaxTriangles = 2 InpMinP3Retrace = 0.382 InpMaxP3Retrace = 0.786

入场配置

InpEntryMode = ENTRY_BREAKOUT InpBreakoutBars = 2 InpBreakoutBuffer = 2.5

模式过滤器

InpTrendFilter = TREND_MTF InpEMAPeriod = 50 InpHTFTimeframe = PERIOD_H4 InpUseVolumeFilter = true InpVolumeMultiplier = 1.5 InpVolumePeriod = 20 InpUseRSIFilter = true InpRSIPeriodPattern = 14 InpRSIOverbought = 70 InpRSIOversold = 30

信号质量

InpMinSignalQuality = 3

动态止损

InpUseDynamicSL = true InpATRMultiplier = 3.0 InpATRPeriod = 14 InpMinSLRatio = 0.382 InpMaxSLRatio = 0.618

交易设置

InpLotSize = 0.01 InpRiskPercent = 1.5 InpTPLevel = TP_ZONE2 InpSlippage = 50 InpMinSLDistance = 200

智能反极端过滤器

InpUseSmartFilter = true InpFilterMode = FILTER_BALANCED InpSwingLookback = 50 InpSwingStrength = 6 InpNearZonePct = 2.0 InpUseRSISmart = true InpRSIPeriodSmart = 14 InpRSIExtreme = 78 InpAllowBreakout = true InpBreakoutATR = 2.5 InpBreakoutVolMult = 1.8 InpUseMomentum = true InpMomentumBars = 3 InpMomentumATR = 1.0 InpUseTrendSmart = true InpUseHTFSmart = true

仓位管理

InpUseBreakeven = true InpBEActivateUSD = 20.0 InpBEOffsetUSD = 3.0 InpUseTrailing = true InpTrailStartUSD = 35.0 InpTrailStepUSD = 10.0 InpPartialClose = true InpPartialProfitUSD = 50.0 InpPartialPct = 50.0

会话过滤器

InpUseSession = false

点差与新闻

InpMaxSpread = 100 InpNewsFilter = false

优化策略

第1步：模式检测校准

从保守的枢轴点检测设置开始。如果出现过多假模式，增加左右柱数。根据平均每日波动范围调整最小高度。

第2步：智能过滤器调优

从BALANCED模式开始。在仪表板上监控被阻止与允许的信号。如果错过有效突破，切换到AGGRESSIVE。在高度波动期间使用CONSERVATIVE。

第3步：入场时机优化

测试不同的入场模式：

  • ENTRY_AT_P3：最快入场，更多信号，更高风险
  • ENTRY_BREAKOUT：平衡方法，推荐用于大多数场景
  • ENTRY_RETEST：最保守，较少但质量更高的交易

第4步：风险参数调整

从每笔交易1.5-2%的风险开始。根据回测结果调整ATR倍数。确保止损提供足够的呼吸空间，同时不承担过度风险。

第5步：退出策略优化

  • 对于剥头皮交易：使用TP_PRELIM配合激进的追踪止损
  • 对于波段交易：使用TP_ZONE2配合更宽的追踪步长
  • 对于平衡方法：使用TP_ZONE1并启用部分平仓

第6步：过滤器组合测试

逐步启用过滤器。首先只使用趋势过滤器，然后添加成交量，再添加RSI。监控每次添加后的胜率变化。

性能监控

需跟踪的关键指标：

  • 信号质量分布（目标：大多数为3星以上）
  • 智能过滤器阻止率（平衡模式下应为20-40%）
  • 突破允许准确率（允许的突破中有多少成功）
  • 按会话的胜率（确定最佳交易时间）
  • 平均交易持续时间与利润
  • 新闻事件期间的回撤

仪表板解读：

  • 红色智能过滤器状态：等待更好的条件
  • 青色突破检测：高概率设置
  • 黄色动量弱：考虑跳过信号
  • 绿色趋势对齐：更高的成功概率

需避免的常见陷阱

  • 历史数据过度优化
  • 完全禁用智能过滤器（失去主要保护）
  • 使用过小的最小模式高度
  • 忽略黄金的会话过滤器（伦敦/纽约最佳）
  • 风险设置过高（建议最大2%）
  • 在没有过滤器的情况下交易重大新闻
  • 在区间市场中使用激进模式
  • 禁用成交量确认
  • 将最小信号质量设置为低于3
  • 不根据不同经纪商的条件调整设置

经纪商考虑因素

确保您的经纪商支持：

  • 最小止损距离要求（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）
  • IOC或FOK订单填充
  • 可接受的滑点水平
  • 与过滤器设置匹配的点差条件

首先在模拟账户上测试所有过滤器，以验证执行质量。

结论

TrianglePatternGannEA Pro v7.0 代表了一种基于模式的交易的复杂方法，具有智能风险过滤。其智能反极端过滤器是其突出功能，防止了许多常见的交易错误。成功需要根据您的特定市场、经纪商条件和风险承受能力正确调整参数。在实盘部署前，始终在模拟账户上对新的设置进行前向测试。

上述推荐设置提供了良好的起点，但根据市场条件的持续监控和调整将带来最佳长期结果。


推荐产品
Volatility 75 Castle
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
World Investor Volatility 75 - Automated Trading System Technical Specifications High-Precision Expert Advisor for the Volatility 75 Index This Expert Advisor has been specifically designed to trade in the Deriv synthetic index market, focusing on the Volatility 75 Index, an instrument that simulates market volatility with an approximate annualized standard deviation of 75%. Main Features Timeframe and Capital Required: Optimal Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 U
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
专家
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
专家
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. The search for patterns is carried out by the universal Zigzag, Peak ZigZag, which was specially adapted to work in this EA. Through the use of the trace mode (when scanning patterns is performed on several Zig-zags with different Peak dist, see the description of the parameters), various AB = CD patterns from t
Emilian
Kaloyan Ivanov
专家
Emilian：MetaTrader 5 的专家顾问 概述 请认识 Emilian，这位专家顾问采用指数移动平均线（EMA）和相对强度指数（RSI 21）来开启和关闭交易。 通过提供可定制的风险管理策略，Emilian 还利用平均真实范围（ATR 12）或特定的 pip 值来设定获利和止损水平。 主要特性 EMA 交叉策略：使用快速和慢速的 EMA 来获得交叉信号。 RSI 21 确认：通过 RSI 21 添加了额外的确认层，减少误报。 灵活定位：允许进行多空双向交易，可完全根据您的交易偏好进行调整。 动态风险管理：选择基于 ATR 的或基于 pip 的获利和止损设定。 输入参数 LongPositions：允许开启多头/买入头寸。 ShortPositions：允许开启空头/卖出头寸。 Lots：开启头寸的标准手数。 EMA_Fast & EMA_Slow：EMA 交叉策略的快速和慢速周期。 StopAndTipByPips：选择基于 ATR 或 pip 的获利和止损。 TakeProfit_in_Pips & StoppLoss_in_Pips：以 pips 为单位指定获利和
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
专家
GoldenTron X 是一款先进的人工智能波段交易机器人，能够追踪 XAUUSD（黄金）的趋势，并采用两种不同的交易策略来提升性能。多年的专注开发，造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而GoldenTron X能够适应新的市场环境。 GoldenTron X 始终使用预设的止损和止盈水平，并使用买入/卖出止损订单进行高回报率交易。只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格或马丁格尔策略。重要的是，我没有过度优化指标参数——许多设置都表现良好，这增强了我对其稳定性的信心。 如有任何疑问，请随时通过私信、电子邮件或 Mi
Cangaceiro B3 Trader
Renato Takahashi
专家
NOVIDADE!!! STOPS FIXOS , dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta! CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em minicontratos de miniíndice ( WIN ) e minidólar ( WDO ). O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos. O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicad
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
专家
Welcome to the MT 5 Advanced ADX Robot Simply set the ADX Indicator Filter as you want and the Robot does the Job for you. Features: - Magic Number - Spread Filter - Take Profit - Stop Loss - Bar Shift - Exit at opposite Signal - Filter (adjustable) - Trailing (adjustable) - Martingale (adjustable) and many  more. Please feel free to download it and trade 24/7. If you need help setting it up please feel free to contact me.
Bonus Hedging EA MT5
Shahid Rasool
专家
MT4 Product URL: https://www.mql5.com/en/market/product/53225 MT5 Product URL: https://www.mql5.com/en/market/product/53226 Special Offer; If you bought both platform products in same day and date, we will give you 40% money back. Run both terminals on same VPS (Virtual Private Server)   Lot size calculation formula = (Bonus/2) / (Spread/50) / 100   Detail Explanation   If you have 1000USD deposit in each account for bonus hedging and your broker offered you 10% deposit bonus, in this case
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
专家
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and interprets multi-dimensional market data to accuratel
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
专家
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
专家
在交易世界中，每一个跳动都可能是一个新故事的开始，拥有一个可靠的盟友至关重要。TrendVarianceSpectrum 不仅仅是一个交易机器人；它是您在波动市场中的向导。凭借多年的经验构建，并在超过 25 年的数据上进行训练，它结合了数学的优雅与现代技术的力量。 TrendVarianceSpectrum 的主要优势： 极低回撤 ：TrendVarianceSpectrum 以极低的回撤运行，使其成为最稳定的解决方案之一，适合重视可靠性的交易者。 适应波动性 ：该系统在 EURUSD、XAUUSD 和 EURJPY 等具有挑战性的工具上表现出色，即使在高市场波动期间也能展现韧性。 跨时间框架的多样性 ：无论是 M30、H1、H2、H3 还是 H4，TrendVarianceSpectrum 都能轻松适应您的交易风格。 尖端技术 ：其核心结合了短期开盘方差分析与长期波动指标，能够精确识别市场入场点。 数据驱动的可靠性 ：基于广泛的历史数据训练，该系统能够有效应对各种市场情景。 TrendVarianceSpectrum 不仅仅是一个工具；它是您的交易伙伴。它结合了精确性、稳定性和优雅性
Dual Strategy
Andriy Sydoruk
专家
The Dual Strategy bot uses a strategy based on classic and reliable Moving Average as well as the Relative Strength Index oscillator. The Progressive Moving bot implements a classic strategy with the right approach to market analysis and market signal processing. This strategy will take advantage of the MA c trend indicator and the RSI indicator. The bot enters only by trend and only when the oscillator displays the origin of the movement! It is precisely the inception and not its end phase. T
Dinasty Trader Bot
Renato Takahashi
专家
Dinasty Trader Bot é o robô de negociação de trades no iBovespa que utiliza uma estratégia única e dominante, baseado em média móvel e também em definição de suportes e resistências por meio de Canal Keltner, que pode ser configurado em máximo/mínimo ou por indicador ATR. Os trades podem ser configurados para serem conforme tendência ou em reversões/repiques de movimentos, resultando em flexibilidade na definição de estratégia de conta. O sistema ainda considera um sistema de trail de média móve
IQ Trade
Vladimir Deryagin
专家
专家顾问根据指标信号工作. 顾问按照以下原则工作，如果在开一笔交易时价格走错了方向，那么顾问就会开一笔额外的订单，开一笔订单，顾问计算开一笔额外交易的柱数，柱数由用户在顾问设置中设置，柱数按用户在顾问设置中设置的图表周期计算。  要打开的后续交易的数量也由用户在顾问的设置中设置，并且可以通过将当前订单添加到系数并乘以该参数来增加该参数也在顾问的设置中配置。 为了更好地显示和了解顾问的当前状态，有一个信息面板。 顾问工作的主要参数: 成交量-初始交易的成交量 封闭和开放交易之间的利润(PBCOT)-开放和封闭交易之间的利润%. （当出现有必要用累积利润关闭当前无利可图的交易的情况时，为了不损失所有累积利润，并且创建了当前参数） 要跳过的柱数(NBS)–在最后一笔打开的交易之后跳过的柱数以打开一个额外的交易 时间帧NBS–TNBS)-柱线被计算的图表周期 用所选系数增加手数的标志-选择增加随后打开的交易量的动作 音量增加比率-增加音量的系数（乘以时，您不能忘记当前音量将乘以当前系数） 尾随激活器-在利润之后激活止损运动（当止损=0时，EA本身在所需距离处激活并设置止损） Trailing
Cherry Red FX
Michael Prescott Burney
4 (1)
专家
Cherry Red FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDJPY on the H1 chart, integrating advanced algorithmic strategies and dynamic market analysis. It combines optimized trading signals with structured risk management to enhance trade execution and market adaptability. Engineered for efficiency, Cherry Red FX operates with minimal manual intervention while incorporating data-driven trade execution for stability across varying market conditions. The system is designed to support trader
AI Stochastic
Saniyat Nabiyeva
专家
AI Stochastic Pro — 经典的进化。它属于 AI PRO EA 系列，这意味着其代码 100% 由人工智能设计和编写，并配备了 24 种不同的机构级头寸管理功能。 这是一种专业的交易算法，通过独特的价格行为过滤器，将经典的随机震荡指标转化为强大的趋势和逆趋势系统。 交易逻辑与策略： 与盲目在随机指标线交叉时入场的标准机器人不同（这通常会在强劲趋势中导致亏损），AI Stochastic Pro 使用三阶段信号确认系统： 区域搜索：顾问等待随机指标进入超买或超卖区域（水平 20/80）。 蜡烛形态（价格行为）：收到信号后，机器人等待所需颜色的确认蜡烛收盘（买入为绿色，卖出为红色）。 水平突破（突破）：这是主要的过滤器。顾问在信号蜡烛的最高价或最低价处设置一个虚拟水平。只有当价格在所需方向突破此水平时，才会开启交易。如果价格反转而没有突破该水平，则忽略虚假信号。 机器人的广泛功能库包括：智能新闻过滤器、四种止损变体、三种追踪止损变体（包括先进的高/低追踪）、同样具有三种不同变体的部分平仓系统（包括基于“交易量乘数计数”的独特选项），以及两种具有灵活存款增长设置的交易量乘数
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
专家
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
Stop And Reverse
Thang Chu
专家
Stop And Reverse   Live Signal  (2% Risk per trade) Nexus EA mql5 public channel:  Nexus Community Public Chat About Stop and Reverse EA: After years of trading I realized there is a pattern that can be exploitable. That is most traders who enter too quickly based on impulse are usually wrong. That means a quick impulse movement when reverse will take out their Stop loss orders and completely move to the opposite side. Stop And Reverse EA is based on this pattern. This edge is reliable and ver
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nova GTR Trader
Anita Monus
专家
Nova GTR Trader is a precise automation of the Gator indicator — a Bill Williams tool designed to track market phases by analyzing convergence and divergence of trend signals. This EA turns the Gator’s visual cues into a disciplined, automated strategy that identifies when the market is trending, consolidating, or ready for a breakout. Instead of reacting to every small fluctuation, Nova GTR Trader waits for clear alignment between the indicator’s jaws, teeth, and lips. Trades are executed only
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
Got it! Here's the updated description with the added emphasis on user-friendliness and the extensive backtesting results : NeuraTrend Expert Advisor  Maximizing Profits with Precision Trading Unlock the potential of consistent, low-risk trading with NeuraTrend —an advanced Expert Advisor (EA) designed for high-performance trading on the 1-minute chart. With a proven strategy that focuses on precision, minimal drawdown, and exceptional profitability, NeuraTrend offers a cutting-edge solution fo
Maid
Raymond Idehi
专家
L'expert Advisor clôture les positions selon l'une des conditions suivantes: fermeture de toutes les positions  fermeture  uniquement des positions bénéficiaires fermeture uniquement des positions de perte Positions de clôture : toutes , uniquement des positions rentables ou uniquement des positions perdantes Ce expert ferme tous les ordres de la paire. Expert pour MetaTrader 5
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
专家
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Cub6
Yriy Doronin
专家
Greetings to all friends! I present to your attention a new adviser Kub6 Works great as an indicator and adviser in automatic trading. Now there is a revision with orders, so I invite you to take part and get Kub6 to work. Write to me in a personal @draga1. The Expert Advisor calculates the time intervals set in the settings, you can use the outline offset. An important level is the average value of the indication at this level, trading decisions are made regarding whether the price is below or
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
GridX
Kosin Phanmuang
专家
GridX is another excellent option for traders who do not rely on market predictions and require a system that performs well in uncertain market conditions, such as sideways markets. With GridX, you can define suitable price levels for buying and selling within each price range, allowing you to generate profits in every trading cycle. To download the best settings, Please contact me via direct message. Recommendations: Broker: Exness ( No Swap ) Use on XAUUSDm on M1 timeframe  ¥1,000,000  
Gold Cracker AI
J Gomat
专家
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
作者的更多信息
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
专家
Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professional Gold Trading Expert Advisor Revolutionary AI-Powered Trading System for MT5 Transform your XAUUSD (Gold) trading with the most advanced multi-AI Expert Advisor available. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 combines classical Gann pattern recognition with cutting-edge artificial intelligence from multiple providers, creating a powerful automated trading solution that adapts to market conditions in real-time. CORE FEATURES Multi-AI Integration with A
FREE
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
专家
三角形态甘氏EA v3.4 - 像传奇交易大师W.D. Gann一样交易 驾驭几何价格形态和神圣比例的力量 准备好使用有史以来最强大的模式识别系统之一进行交易了吗？三角形态甘氏EA v3.4将W.D. Gann的传奇智慧带入现代算法交易时代。 这款EA的卓越之处是什么？ 基于久经考验的甘氏方法论 W.D. Gann是历史上最成功的交易员之一，他运用几何形态和自然比例实现了超过90%的准确率。这款EA精准地自动执行三角形形态策略： 自动三角形检测 - 识别推动（看涨）和回调（看跌）形态 黄金分割目标 - 使用斐波那契比例（61.8%、100%、161.8%）进行最佳入场和出场 摆动点分析 - 先进的枢轴点检测算法，找到关键的市场转折点 实时形态识别 - 扫描每根K线，寻找高概率的交易设置 高级资金管理 - v3.4 的优势 以美元计价的智能仓位管理 与使用点数或点数的基本EA不同，v3.4以美元为单位进行计算——这才是对您的账户至关重要的货币： 盈亏平衡系统 当仓位盈利达到10美元时激活（可自定义） 自动锁定1美元盈
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
专家
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator: Tính Năng Tích Hợp Từ Indicator Filter Mô tả Trend Filter 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Volume Filter Volume >= 1.2x Average(20) RSI Filter Momentum confirmation Signal Quality Scoring 1-5, chỉ trade khi >= 3 P3 Retracement Validation 38.2% - 78.6% Dynamic SL ATR-based theo market profile Entry Modes P3 / Breakout / Retest Market Profiles Auto-detect Gold/BTC/Forex So Sánh EA v3.9
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
指标
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals. Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition Function: Automatically identifies bullish continuation patterns Detection Criteria: Flat horizontal resistance line
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
指标
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIZATION ANALYSIS REPORT CURRENT VERSION ASSESSMENT (v3.8) Strengths Feature Evaluation Swing Point Detection Clear logic using Left/Right bars Fibonacci/Gann Ratios Properly applied 61.8%, 100%, 161.8% Dashboard Real-time updates with visual indicators Code Structure Clean, maintainable architecture Critical Limitations Issue Impact Win Rate Effect No Trend Filter Signals against major trend -20% to -30% Missing Volume Confirmation False breakouts not filt
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
指标
高级甘氏形态指标 - 彻底改变您的交易方式 揭秘胜率高达 70-95% 的专业交易员不愿让您知道的秘密交易系统！ 您是否厌倦了那些会重绘、发出错误信号或让您对入场和出场时机感到困惑的指标？高级甘氏形态指标将彻底改变这一切。该指标基于 W.D. Gann 传奇的 123 形态理论——正是这套系统帮助他实现了超过 90% 的交易准确率——将百年智慧融入现代自动化交易。 为什么高级甘氏形态指标能彻底改变交易格局 大多数指标的问题： 错误信号过多 没有清晰的入场/出场点 目标位模糊不清 频繁重绘 没有真实的胜率数据 使用复杂 高级甘氏形态指标的解决方案： 初步目标位准确率高达 95% 主要盈利区域胜率高达 70-80% 清晰的买入/卖出箭头 自动计算精准的止盈/止损位 实时绩效统计 设置后即可自动运行 颠覆性功能 1. 自动识别 123 形态 无需手动绘制！该指标可自动识别图表上 W.D. Gann 强大的 123 形态。当出现高概率交易机会时，您将立即知晓。 您将获得： 自动
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
专家
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 AI-Powered Trading System with Groq Integration Overview Legacy of Gann Enhanced EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines classical Gann trading principles with cutting-edge artificial intelligence. This revolutionary trading system uses the proven Pattern 123 methodology enhanced with Groq AI analysis and economic news filtering to identify high-probability trade setups. What Makes This EA Special? AI-Powered Decision Making - Integ
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
专家
LEGACY OF GANN EA - PROFESSIONAL TRADING SYSTEM Unlock the Power of W.D. Gann's Trading Secrets Legacy of Gann EA is a professional automated trading system that brings the legendary Pattern 1-2-3 strategy to MetaTrader 5. Based on the time-tested principles of W.D. Gann, this EA identifies high-probability trading opportunities with mathematical precision. KEY FEATURES Advanced Pattern Recognition Automatic Pattern 1-2-3 Detection using ZigZag indicator Identifies impulse moves and co
FREE
筛选:
无评论
回复评论