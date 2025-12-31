Smart Flow Bands
- Indikatoren
- Mohamad Sami Taleb
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 31 Dezember 2025
1. Bollinger Band Bedingung
-
Die aktuelle Kerze muss am oder oberhalb des oberen Bollinger Bandes schließen.
-
Dies signalisiert potenziell überkaufte Bedingungen.
2. OBV-Bestätigung (On Balance Volume)
-
OBV muss fallen → OBV_now < OBV_prev .
-
Stärkere Bestätigung: OBV sinkt für 2-3 aufeinanderfolgende Bars.
-
Dies zeigt, dass der Kaufdruck nachlässt.
3. ATR-Filter (Durchschnittlicher wahrer Bereich)
-
Die aktuelle ATR muss unter ihrem gleitenden Durchschnitt liegen (z. B. ATR_now < ATR_SMA(14) * 1,2 ).
-
Zweck: Vermeidung von Verkäufen, wenn der Markt zu volatil ist (falsche Ausbrüche).
4. Preisaktionsbestätigung (optional, aber empfohlen)
-
Eine bärische Kerze bildet sich nach der Berührung des oberen BB.
-
Beispiel: Die Kerze schließt tiefer als die Mitte des vorherigen Balkens oder unterhalb der mittleren Bollinger-Linie.
-
Dadurch wird das Signal durch den Preis bestätigt.
Wenn alle oben genannten Punkte zutreffen, wird ein Verkaufssignal generiert.Stop Loss (SL) & Take Profit (TP)
-
Stop Loss (SL):
-
Oberhalb des oberen Bollinger Bandes um + 0,5 * ATR
-
Oder über dem letzten Swing-Hoch (sicherere Option).
-
-
Gewinnmitnahme (TP):
-
TP1: Mittleres Bollinger Band (Teilausstieg).
-
TP2: Unteres Bollinger Band
-
Oder verwenden Sie ein festes Risiko:Rendite-Verhältnis (z. B. 1:1,5 oder 1:2).
-
-
Dynamische Ausstiegsregel:
-
Frühzeitiger Ausstieg, wenn der Kurs über dem mittleren BB schließt (macht den Verkauf ungültig).
-
Ausstieg, wenn das OBV nach oben dreht (OBV_now > OBV_prev → Geldfluss zurück zum Kauf).
-
-
Risiko max. 1-2% pro Trade.
-
Beschränken Sie sich auf 1 Handel pro Zeitrahmen und Tag, um Overtrading zu vermeiden.
-
Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten.
-
ATR liegt über dem Filterlevel ( ATR_now > ATR_SMA * 1.2 ).
-
OBV nicht rückläufig.
-
Die Kerze schließt wieder über dem oberen BB (Fortsetzung des Ausbruchs).
-
Beste Zeitrahmen: H1, H4, Daily (stärkere Signale).
-
Scalping (M1-M15) funktioniert, hat aber mehr Rauschen.
-
Immer Backtest & Demotest vor Echtgeldeinsatz.