Smart Flow Bands

1. Bollinger Band Bedingung

Die aktuelle Kerze muss am oder oberhalb des oberen Bollinger Bandes schließen .

Dies signalisiert potenziell überkaufte Bedingungen.

2. OBV-Bestätigung (On Balance Volume)

OBV muss fallen → OBV_now < OBV_prev .

Stärkere Bestätigung: OBV sinkt für 2-3 aufeinanderfolgende Bars.

Dies zeigt, dass der Kaufdruck nachlässt.

3. ATR-Filter (Durchschnittlicher wahrer Bereich)

Die aktuelle ATR muss unter ihrem gleitenden Durchschnitt liegen (z. B. ATR_now < ATR_SMA(14) * 1,2 ).

Zweck: Vermeidung von Verkäufen, wenn der Markt zu volatil ist (falsche Ausbrüche).

4. Preisaktionsbestätigung (optional, aber empfohlen)

Eine bärische Kerze bildet sich nach der Berührung des oberen BB.

Beispiel: Die Kerze schließt tiefer als die Mitte des vorherigen Balkens oder unterhalb der mittleren Bollinger-Linie.

Dadurch wird das Signal durch den Preis bestätigt.

Wie dasfunktioniert

Wenn alle oben genannten Punkte zutreffen, wird ein Verkaufssignal generiert.

Stop Loss (SL): Oberhalb des oberen Bollinger Bandes um + 0,5 * ATR Oder über dem letzten Swing-Hoch (sicherere Option).

Gewinnmitnahme (TP): TP1: Mittleres Bollinger Band (Teilausstieg). TP2: Unteres Bollinger Band Oder verwenden Sie ein festes Risiko:Rendite-Verhältnis (z. B. 1:1,5 oder 1:2).

Dynamische Ausstiegsregel: Frühzeitiger Ausstieg, wenn der Kurs über dem mittleren BB schließt (macht den Verkauf ungültig). Ausstieg, wenn das OBV nach oben dreht (OBV_now > OBV_prev → Geldfluss zurück zum Kauf).



Risiko max. 1-2% pro Trade.

Beschränken Sie sich auf 1 Handel pro Zeitrahmen und Tag , um Overtrading zu vermeiden.

Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten.

ATR liegt über dem Filterlevel ( ATR_now > ATR_SMA * 1.2 ).

OBV nicht rückläufig.

Die Kerze schließt wieder über dem oberen BB (Fortsetzung des Ausbruchs).

Stop Loss (SL) & Take Profit (TP)Risiko-ManagementWann man NICHT verkaufen solltePseudo-Code Logik

wenn (Close >= BB.upper) und (OBV_now < OBV_prev) und (ATR_now < ATR_SMA * 1.2) und (BearishConfirmationCandle) dann signal = SELL SL = max(UpperBB + 0.5*ATR, lastSwingHigh + buffer) TP1 = BB.middle TP2 = BB.lower end if

Beste Zeitrahmen: H1, H4, Daily (stärkere Signale).

Scalping (M1-M15) funktioniert, hat aber mehr Rauschen.

Immer Backtest & Demotest vor Echtgeldeinsatz.

Praktische Hinweise