Smart Flow Bands

Wie das Verkaufssignal funktioniert

1. Bollinger Band Bedingung

  • Die aktuelle Kerze muss am oder oberhalb des oberen Bollinger Bandes schließen.

  • Dies signalisiert potenziell überkaufte Bedingungen.

2. OBV-Bestätigung (On Balance Volume)

  • OBV muss fallen → OBV_now < OBV_prev .

  • Stärkere Bestätigung: OBV sinkt für 2-3 aufeinanderfolgende Bars.

  • Dies zeigt, dass der Kaufdruck nachlässt.

3. ATR-Filter (Durchschnittlicher wahrer Bereich)

  • Die aktuelle ATR muss unter ihrem gleitenden Durchschnitt liegen (z. B. ATR_now < ATR_SMA(14) * 1,2 ).

  • Zweck: Vermeidung von Verkäufen, wenn der Markt zu volatil ist (falsche Ausbrüche).

4. Preisaktionsbestätigung (optional, aber empfohlen)

  • Eine bärische Kerze bildet sich nach der Berührung des oberen BB.

  • Beispiel: Die Kerze schließt tiefer als die Mitte des vorherigen Balkens oder unterhalb der mittleren Bollinger-Linie.

  • Dadurch wird das Signal durch den Preis bestätigt.

Wenn alle oben genannten Punkte zutreffen, wird ein Verkaufssignal generiert.

Stop Loss (SL) & Take Profit (TP)

  • Stop Loss (SL):

    • Oberhalb des oberen Bollinger Bandes um + 0,5 * ATR

    • Oder über dem letzten Swing-Hoch (sicherere Option).

  • Gewinnmitnahme (TP):

    • TP1: Mittleres Bollinger Band (Teilausstieg).

    • TP2: Unteres Bollinger Band

    • Oder verwenden Sie ein festes Risiko:Rendite-Verhältnis (z. B. 1:1,5 oder 1:2).

  • Dynamische Ausstiegsregel:

    • Frühzeitiger Ausstieg, wenn der Kurs über dem mittleren BB schließt (macht den Verkauf ungültig).

    • Ausstieg, wenn das OBV nach oben dreht (OBV_now > OBV_prev → Geldfluss zurück zum Kauf).

Risiko-Management

  • Risiko max. 1-2% pro Trade.

  • Beschränken Sie sich auf 1 Handel pro Zeitrahmen und Tag, um Overtrading zu vermeiden.

  • Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten.

Wann man NICHT verkaufen sollte

  • ATR liegt über dem Filterlevel ( ATR_now > ATR_SMA * 1.2 ).

  • OBV nicht rückläufig.

  • Die Kerze schließt wieder über dem oberen BB (Fortsetzung des Ausbruchs).

Pseudo-Code Logik

wenn (Close >= BB.upper) und (OBV_now < OBV_prev) und (ATR_now < ATR_SMA * 1.2) und (BearishConfirmationCandle) dann signal = SELL SL = max(UpperBB + 0.5*ATR, lastSwingHigh + buffer) TP1 = BB.middle TP2 = BB.lower end if

Praktische Hinweise

  • Beste Zeitrahmen: H1, H4, Daily (stärkere Signale).

  • Scalping (M1-M15) funktioniert, hat aber mehr Rauschen.

  • Immer Backtest & Demotest vor Echtgeldeinsatz.


