Smart Magic Trend Indicator for MT5

Indicador Smart Trend Magic para MT5

Este indicador es uno de los indicadores líderes en el mercado MQL5. Este indicador predice el cambio de tendencia. Este indicador utiliza el indicador CCI y el indicador ATR. El cálculo de este indicador comienza con el cálculo del rango verdadero de cada vela, después de eso calcula el rango verdadero promedio (ATR). Este indicador calculará una banda inferior y una banda superior. La banda inferior es baja - multiplicador * ATR, y la banda superior es alta + multiplicador * ATR. Después entra en juego el cci. Si el cci es superior a 0 comprobamos la banda superior con la ultima tendencia magica y si el cci es inferior a cero comprobamos la banda inferior con el ultimo numero magico para una tendencia bajista usamos color rojo y para una tendencia alcista usamos color azul. Cada nueva vela y nuevo cambio de tendencia se enviará una señal a su teléfono y en su gráfico.

MetaTrader5 (MQL5)

Indicador

Principiante

Day Trading - Swing Trading - Scalping

La configuración de este indicador

Periodo de CCI: El período de CCI

Multiplicador ATR: El multiplicador se multiplicará por ATR para calcular una banda superior y una banda inferior.

Periodo ATR: El periodo de ATR

Enviar Alerta: Enviar una alerta en el gráfico

Enviar notificación: Enviar una notificación a su teléfono

