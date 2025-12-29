Smart Magic Trend Indicator for MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.2
Este indicador es uno de los indicadores líderes en el mercado MQL5. Este indicador predice el cambio de tendencia. Este indicador utiliza el indicador CCI y el indicador ATR. El cálculo de este indicador comienza con el cálculo del rango verdadero de cada vela, después de eso calcula el rango verdadero promedio (ATR). Este indicador calculará una banda inferior y una banda superior. La banda inferior es baja - multiplicador * ATR, y la banda superior es alta + multiplicador * ATR. Después entra en juego el cci. Si el cci es superior a 0 comprobamos la banda superior con la ultima tendencia magica y si el cci es inferior a cero comprobamos la banda inferior con el ultimo numero magico para una tendencia bajista usamos color rojo y para una tendencia alcista usamos color azul. Cada nueva vela y nuevo cambio de tendencia se enviará una señal a su teléfono y en su gráfico.
|
Plataforma
|
MetaTrader5 (MQL5)
|
Tipo de aplicación
|
Indicador
|
Nivel de aplicación
|
Principiante
|
Estilo de negociación
|
Day Trading - Swing Trading - Scalping
La configuración de este indicador
Periodo de CCI: El período de CCI
Multiplicador ATR: El multiplicador se multiplicará por ATR para calcular una banda superior y una banda inferior.
Periodo ATR: El periodo de ATR
Enviar Alerta: Enviar una alerta en el gráfico
Enviar notificación: Enviar una notificación a su teléfono