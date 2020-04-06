Terminator Genisys

TERMINATOR GENISYS

HFT (Hochfrequenzhandel - Ai Algorithmus Roboter)

Extrem-Design für EURUSD auf den 5Min Charts für maximalen Profit. (andere Paare inkluse GBPUSD, EURJPY und andere Paare mit ähnlichen Zeitrahmen)

Einführung in den 'Terminator Genisys' Expert Advisor

DerTerminator Genisys Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und wurde entwickelt, um auf den dynamischen Finanzmärkten von heute eine hervorragende Performance zu erzielen. Dieser EA wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Algorithmus-Experten entwickelt und nutzt fortschrittliche technische Analysen, um lukrative Handelsmöglichkeiten präzise zu ermitteln. In der dynamischen Welt der Finanzmärkte ist es für Anleger unerlässlich, der Kurve immer einen Schritt voraus zu sein. Terminator Genisys ist ein Leuchtturm der Innovation und revolutioniert die Landschaft des automatisierten Handels.


Hochmoderner Algorithmus

Die Technologie ermöglicht es dem Roboter, blitzschnelle, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Markttrends zu nutzen, bevor sie von menschlichen Händlern erkannt werden. Diese vorausschauende Intelligenz minimiert die Risiken und bietet den Nutzern die Möglichkeit, unter allen Marktbedingungen zu handeln.


Autonomes Handeln

Der Terminator Genisys Expert Advisor zeigt eine gute Konsistenz der Trades bei Backtests und eine potenzielle Konsistenz über verschiedene Marktbedingungen hinweg. Die bemerkenswerteste Leistung ist sein konsistentes aktives Handelssystem. Egal, ob er durch volatile Märkte navigiert oder den Chart scannt, der Terminator Genisys Expert Advisor passt sich an und bietet dem Nutzer Handelsmöglichkeiten.


Risikomanagement

Implementiert robuste Risikomanagement-Protokolle zum Schutz des Kapitals. Die integrierten Risikomanagementprotokolle des Roboters heben ihn von herkömmlichen Handelsstrategien ab. Der Terminator Genisys Expert Advisor verfolgt einen sorgfältigen Ansatz in Bezug auf das Risiko, optimiert die Positionsgrößen und implementiert Stop-Loss-Mechanismen, um das Kapital der Anleger zu schützen. Nichts ist auf dem Markt garantiert, aber die disziplinierte Risikomanagement-Strategie stellt sicher, dass die Nutzer mit Zuversicht in den Markt gehen können, da sie wissen, dass ihre Investitionen potenziell gegen unvorhergesehene Marktschwankungen abgesichert sind.


Benutzerfreundliches Interface

Einfache Einrichtung und Bedienung, geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen. Der Terminator Genisys Expert Advisor hat den Zugang zu ausgefeilten Handelsstrategien demokratisiert, indem er eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Selbst Personen mit minimaler Handelserfahrung können sich nahtlos auf der Plattform zurechtfinden und so die Leistung fortschrittlicher Handelsalgorithmen ohne eine steile Lernkurve nutzen. Dadurch wird die Reichweite der Möglichkeiten auf ein breiteres Publikum ausgeweitet.



Vielseitigkeit

Der Terminator Genisys Expert Advisor ist mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Aktien, Rohstoffen und Indizes kompatibel und arbeitet unermüdlich, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Diese kontinuierliche Überwachung und Ausführungsfähigkeit bedeutet, dass die Nutzer unabhängig von ihrem geografischen Standort oder ihrer Zeitzone nie eine Handelsmöglichkeit verpassen.

DerTerminator Genisys EA wurde gründlich im Backtesting getestet. Seine Fähigkeit, sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen, sorgt dafür, dass er weiterhin Höchstleistungen erbringt, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl macht.


Maximales Handelspotenzial

Auch wenn die Ergebnisse im Einzelfall variieren können, hat derTerminator Genisys EA stets das Potenzial gezeigt, zahlreiche Trades zu platzieren. Durch den Einsatz seiner fortschrittlichen Handelsstrategien und seines disziplinierten Ansatzes zielt er darauf ab, Risiken zu minimieren, und bietet Ihnen die Möglichkeit, potenziell sicher am Markt teilzunehmen.

DerTerminator Genisys Expert Advisor, der zu den besten der Welt gehört, ist Ihr Tor, um das volle Potenzial des automatisierten Handels zu erschließen. Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand und heben Sie Ihre Ambitionen für den automatisierten Handel mit diesem außergewöhnlichen EA auf neue Höhen.


Wie Sie den Terminator Genisys Expert Advisor verwenden

Um denTerminator Genisys Expert Advisor zu nutzen, verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem MT5-Chart und klicken Sie auf die Schaltfläche "Auto Trading". Der Expert Advisor beginnt dann, den Markt zu überwachen und in Ihrem Namen zu handeln.

Sie können denTerminator Genisys Expert Advisor an Ihren individuellen Handelsstil anpassen, indem Sie die Parameter für das Risiko- und Geldmanagement einstellen. Sie können auch festlegen, dass nur bestimmte Währungspaare oder nur zu bestimmten Tageszeiten gehandelt werden.


Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis

Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und vom emotionalen Handel!Terminator Genisys ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um den Benutzern eine nahtlose und automatisierte Handelserfahrung zu bieten.


Globale Marktdominanz

Unser fortschrittlicher Algorithmus zapft die Handelsplattformen der globalen Finanzmärkte an und analysiert riesige Mengen an Echtzeitdaten. So wird sichergestellt, dassTerminator Genisys stets mit den neuesten Markttrends, Nachrichten und Indikatoren vertraut ist und strategische Handelsentscheidungen treffen kann.


Präzises Scalping für maximale Profite

Der Terminator Genisys basiert auf modernsten Technologien des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz und ist auf nahezu präzises Scalping spezialisiert . Er identifiziert schnell kurzfristige Marktschwankungen und führt Schnellfeuer-Trades mit nahezu chirurgischer Präzision aus.


Adaptive Trading-Strategien

DerTerminator Genisys EA passt sich den sich ständig ändernden Marktbedingungen an. Egal ob es sich um einen Trendmarkt, einen schwankenden Markt oder volatile Bedingungen handelt, unser Roboter setzt eine Reihe von adaptiven Handelsstrategien ein, um in jedem Szenario eine optimale Performance zu gewährleisten. Diese Anpassungsfähigkeit hebt ihn von traditionellen Handelsstrategien ab und bietet Ihnen ein vielseitiges Werkzeug für unterschiedliche Marktumgebungen.


Risikomanagement als Kernstück

Der Schutz Ihres Kapitals steht für uns an erster Stelle. DerTerminator X verfügt über fortschrittliche Risikomanagement-Algorithmen, die es Ihnen ermöglichen, personalisierte Risikoparameter festzulegen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Trades potenziell innerhalb Ihrer Komfortzone ausgeführt werden und Sie sich nicht unnötig den Marktrisiken aussetzen.


Benutzerfreundliches Interface

Sie müssen kein Finanzexperte sein, um vonTerminator X zu profitieren. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Händlern aller Erfahrungsstufen, die Vorteile des algorithmischen Handels zu nutzen. Sie können die Einstellungen ganz einfach anpassen und die Leistung überwachen - alles auf Knopfdruck.


Kontinuierliche Updates und Support

Wir engagieren uns für den Erfolg unserer Nutzer. DerTerminator X wird regelmäßig aktualisiert, um seine Fähigkeiten zu verbessern und sich an die sich entwickelnde Marktdynamik anzupassen. Unser engagiertes Support-Team steht Ihnen außerdem rund um die Uhr zur Verfügung, um Sie bei allen Fragen und Anliegen zu unterstützen.


Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial

Erleben Sie die Zukunft des Tradings mit demTerminator X. Erschließen Sie sich den unvergleichlichen automatisierten Handel, minimieren Sie das Risiko und heben Sie Ihr Trading auf neue Höhen. Schließen Sie sich den erfolgreichen Händlern an, die auf den Terminator Genisys Expert Advisor vertrauen, um die Märkte mit Präzision und Vertrauen zu steuern.


Fazit

Handeln Sie jetzt und ergreifen Sie die Gelegenheit, Ihren Handelsweg mit demTerminator Genisys Expert Advisor zu verändern. Schließen Sie sich den zahllosen Händlern an, die bereits seine Leistung und Zuverlässigkeit erlebt haben.


Hier finden Sie weitere erstaunliche Produkte:

https://www.mql5.com/en/market/product/129595

https://www.mql5.com/en/market/product/142174

https://www.mql5.com/en/market/product/136130

https://www.mql5.com/en/market/product/130288


Virtuelles Hosting:

https://youtu.be/cg79REeJMnk


Empfohlene Produkte
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Experten
Dieser EA kombiniert die Analyse der Marktstruktur mit Fibonacci-Retracement-Zonen , um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wenn die Märkte im Trend liegen. Er bildet auf intelligente Weise Swing-Hochs/Tiefs ab und bewertet die Stärke eines Trends, bevor er Einstiegspunkte auf optimalen Retracement-Niveaus platziert, typischerweise 38,2%, 50% und 61,8%. Da diese Strategie in Richtung des Haupttrends handelt, bietet sie ein Gleichgewicht zwischen Präzision und Risikom
Secret Impulse
Eugen Funk
Experten
Der EA eröffnet eine Position, wenn der Markt während der New Yorker Sitzung (höheres Volumen) in Bewegung kommt. Auf diese Weise wird das Momentum durch das Volumen gestützt, und wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort den Take Profit erreichen. Signal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Eröffnung bei Momentum während der New Yorker Sitzung Der EA erkennt den versteckten Impuls durch FVGs auf niedrigeren Zeitintervallen. Wird der Impuls kurz vor oder während der New Yorker Sitzung
Growth Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (10)
Experten
Nach Jahren bewährten manuellen Tradings und intensiver Entwicklung sind meine fortgeschrittenen Strategien nun als Expert Advisors verfügbar! Wir präsentieren den Growth Killer EA – ein professionelles Handelssystem, das für Portfoliobildung, Multi-Symbol-Diversifizierung und fortgeschrittenes Money Management entwickelt wurde. Mit Fokus auf Flexibilität ermöglicht dieser EA den Tradern, ein vollständiges Handelsportfolio mit nur einem Tool aufzubauen. SINGLE SHOT OPTION + GRID + SMART RECOVERY
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revoluti
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Experten
Bitcoin Cross Hedge eröffnet eine Position auf BTCUSD, während gleichzeitig eine Gegenposition auf EURUSD und GBPUSD eingenommen und diese gleichzeitig verwaltet werden. Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Sonderpreis 50 USD Verwendet kein Grid oder Martingale und handelt 2 Währungspaare im selben Chart. Empfohlen Chart: BTCUSD Einzel-Chart-Setup Zeitrahmen: H1 Eingaben Kreuzpaar-Auswahl - Wählen Sie das Gold-Kreuzpaar Lotgrößen-Berechnungsmethode - Auto-Lot oder festes Lot auswählen Fest
Hal mt5
Marta Gonzalez
Experten
Hal mt5 es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Hal mt5 Es ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein konfigurierbares System. Hal mt5 ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil zu personalisieren. Sie können die Demo herunterladen und es selbst test
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Experten
TrendCore Adaptive FX - Intelligenter Expert Advisor für sicheres und adaptives Forex Trading TrendCore Adaptive FX ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsroboter, der für eine beständige Performance auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er kombiniert trendbasierte technische Analyse, adaptives Lot-Management und solide Kapitalschutzstrategien, um einen robusten und effizienten Handel unter realen Marktbedingungen zu gewährleisten. Ob Sie ein professioneller Händler oder ein lang
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Experten
Noch 2 Exemplare zu 49 USD. Nächster Preis ist 99 USD . set-Datei - Dies ist eine sehr aggressive Handelsstrategie, die auf einem modifizierten MACD-Indikator basiert. Es wird verwendet, um die anomalen Zonen des Marktes zu analysieren + die Methodik des Autors, um die kritische Bewegung wiederherzustellen. Die Strategie wurde unter Berücksichtigung der Bewegung des Währungspaares USDCHF und der besten Handelskurse gerade auf ihm entwickelt. Empfehlungen: - H1 USDCHF - Leverage von 1:500 od
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
Dieser Roboter wurde ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf mittleren Zeitskalen (M30, H1) . Im Gegensatz zu traditionellen Scalpers konzentriert sich Best Scalper XAUUSD 30min auf Trendumkehrungen und verwendet fortschrittliche Indikatoren wie RSI, Bollinger Bands und Price Action . Die Strategie basiert auf der Erkennung kritischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , bei denen der Markt eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Trendumkehr a
FREE
LL High Frequency HFT EA
Leopoldo Licari
4 (4)
Experten
LL High Frequency HFT EA ist ein High Frequency Trading Expert Advisor, der einen sehr schnellen und leistungsstarken proprietären Ausführungscode verwendet, der in der Lage ist, Eröffnungsaufträge mit hoher Frequenz und geringer Latenz auszuführen. Er integriert in seinen Code auch ein sofortiges Schließungssystem für alle Aufträge , im Gegensatz zu Systemen, die Aufträge in einer Schleife schließen, wodurch wertvolle Millisekunden verloren gehen, die in HFT-Systemen wesentlich sind. Bitte les
Revialon
Daniel Suk
5 (2)
Experten
Revialon - Die Kunst des adaptiven Handels Wie ein meisterhafter Komponist, der eine Symphonie formt, können Sie mit Revialon den Rhythmus des Marktes mit Präzision und Kontrolle orchestrieren . Angetrieben von der ATR-gesteuerten Volatilitätsanalyse und der Timing-Präzision des Stochastik-Oszillators bietet es einen dynamischen Rahmen, in dem Sie die Regeln festlegen, die Ausführung verfeinern und das Ergebnis optimieren . Gestalten Sie Ihr Trading-Meisterwerk: S mart Grid & Martingale Lo
FREE
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Cryptex Scalper — Breakout-Expert Advisor für Kryptowährungen (M5) Running holiday special until 1Jan 2026. Thereafter the price will be restored.  Übersicht Cryptex Scalper ist ein Breakout-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Kryptowährungen wie BTCUSD, ETHUSD und LTCUSD entwickelt wurde. Er basiert auf einem bewährten Breakout-Framework, wurde jedoch an d
Hubble MT5
Marta Gonzalez
Experten
HUBBLE ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen HUBBLE Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. HUBBLE Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist ein
Voyager MT5
Marta Gonzalez
Experten
Voyager ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Voyager verfügt über 10 parallel arbeitende neuronale Netze. Voyager Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Voyager . Es ist ein 100% automatisches System, Das System ist autark und
Sputnik MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sputnik ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Sputnik It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Sputnik ist ein Plug-and-Play-System Sputnik It ist ein 100% automatisches System, Das System ist autark und erledigt die gesamte Arb
Vostok MT5
Marta Gonzalez
Experten
Vostok MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Vostok MT5 verfügt über ein neuronales Netz, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Vostok MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor.
Jarvis Meta5
Marta Gonzalez
Experten
Jarvis ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Jarvis Es ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein VOLL konfigurierbares System. Jarvis ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil personalisiert. Sie können die Demo herunterladen und testen
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experten
Vorstellung von Savage Capital Max Scaling Pro – Ihr Go-To EA für Trading-Erfolg! Holen Sie das Beste aus Ihrem Trading heraus mit Savage Capital Max Scaling Pro , einem vielseitigen EA  für  LIVE-MÄRKTE . Hauptmerkmale: Automatische Gewinnmaximierung: Der EA setzt Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) und verwendet eine Trail Stopp (TS)-Technik . Er sammelt sogar Geld von laufenden Trades , auch wenn TP nicht erreicht wird . Entwickelt von Profis: Entwickelt von einem erfahrenen Softwareentwickl
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experten
Bitte kontaktieren Sie mich für die Originalversion. (Das Original wird von meinem EA-Telegram-Account gesendet.) Hedge Martingale EA. Funktioniert nur auf der MT4-Plattform. Er funktioniert mit allen Paaren, aber das idealste Symbol ist XAUUSD. Empfohlener Broker und Kontotyp: Exness Cent-Konto. Es wird empfohlen, es mit einem Mindestguthaben von $1.000 zu verwenden. Es bietet einen monatlichen Gewinn von etwa 40-80%. Die Absicherung ist sicherer. Die Screenshots sind von Exness Cent Real-Kon
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experten
Ich stelle Ihnen die Parameter und Einstellungen des Bots Series Control vor, der ein hochmoderner Bot für die Arbeit auf dem Forex-Markt ist. Dieser Bot verwendet die neuesten Geldmanagement- und Marktanalysetechnologien, um Trends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen. Außerdem verfügt er über ein flexibles Kontroll- und Schutzsystem für jede Position. Währungspaare für den Handel : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EU
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
The sea of tranquility MT5
Marta Gonzalez
Experten
Das Meer der Ruhe ist ein System, das für den Handel mit zwei Paaren, dem EURUSD und dem GBPUSD, entwickelt wurde. Es könnte auch für andere Paare und andere Wertpapiere wie Indizes, Kryptowährungen oder Rohstoffe verwendet werden, ist aber nicht für diese Werte optimiert, Obwohl es sich um ein Multiorder-System handelt, ist das Batching aller konstant, ohne dass sich die Lotage entlang des Algorithmus erhöht. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Experten
In jedem Marktreich gibt es zahllose lärmende Bauern von Indikatoren, aber nur wenige Königinnen, die den Auftragsfluss leise regieren - Nexoria ist dafür gebaut, eine von ihnen zu sein. Dieses vollautomatische Handelssystem bettelt den Markt nicht um Reste an; es verlangt Struktur, liest die rohe Preisaktion und Volatilität, um zu entscheiden, wann es zuschlägt und wann es beiseite tritt. Nexoria beobachtet geschlossene Kerzen wie ein kaltblütiger Monarch und sucht nach echten Impulsen, Ausbr
FREE
Equilibrium Pro
Andrii Palchevskyi
Experten
Equilibrium Pro Handelssystem Kurzbeschreibung Equilibrium Pro implementiert eine bidirektionale Handelsstrategie, die ein konstantes Marktgleichgewicht durch gleichzeitiges Öffnen von BUY- und SELL-Positionen aufrechterhält. Das System verfügt über fortschrittliche Wiederherstellungsmechanismen, intelligente Positionsverwaltung und umfassende Marktschutzfilter. Hauptmerkmale Bidirektionales Ausgleichssystem Gleichzeitiges Öffnen von BUY- und SELL-Positionen Automatischer Positionsersatz nach Sc
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Experten
MaxiPro Average Euro verwendet einen einzigartigen Algorithmus mit der besten Umkehrstrategie, die konsistentere und stabilere Ergebnisse liefert. Der automatische Handel ist konsistenter, ohne emotionale Faktoren einzubeziehen, was ihn einfacher und komfortabler macht und für Anfänger geeignet ist, die lernen und durch den Handel Ergebnisse erzielen wollen. Maximieren Sie den Handel mit Autocut-Signalschutz, um Verlust- und Gewinnaufträge zu schließen, so dass der Handel vor dem Margin-Call-Ri
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experten
Multi Instrument und Multi Time Frame EA, mit den besten Indikatoren. Der MSD EA kann für den automatisierten und manuellen Handel verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche '?' auf dem Dashboard, um Informationen über die verschiedenen Elemente des MSD EA zu erhalten. Verwendet ATR Take Profits, ATR Stop Losses und ATR Trailing Stops. Verfügt über einen FX Currency Strength Meter und einen Market Sessions Indikator. Hat die Möglichkeit, Handelslinien zu platzieren (Kaufen, Verkaufen, S
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
GOLD-QUANTENFUSION Wir stellen vor: Gold Quantum Fusion EA - Ihr ultimatives Tor zu finanziellem Wohlstand und modernster Handelstechnologie auf dem Goldmarkt. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unvergleichliche Handelsleistung zu bieten, indem er fortschrittliche Algorithmen und hochmoderne Strategien nutzt. Warum Gold Quantum Fusion EA wählen? 1. Basierend auf den Backtest-Ergebnissen vom 2024/01/01: Potenzielle außergewöhnliche Profitabilität - Gesamt-Nettoge
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Experten
TERMINATOR X HFT (High TERMINATOR X HFT (High Frequency Trading - KI-Roboter) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Extrem-Design für GBPUSD, EURJPY, EURUSD auf 1Min/2Min/3Min-Charts für maximalen Gewinn. Einführung des 'Terminator X' Expert Advisors Der Terminator X Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und ist darauf ausgelegt, in den dynamischen Finanzmärkten von heute eine hervorragende Leistung zu er
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen vor: RSI Robot EA: Ihr ultimativer Handelspartner! Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem RSI Robot EA! Dieser leistungsstarke Expert Advisor nutzt den bewährten RSI (Relative Strength Index) und Candlestick-Muster, um selbst in volatilen Märkten intelligente und profitable Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: - Dynamische RSI-Strategie : Der RSI Robot EA navigiert den Markt mit Hilfe von RSI-Levels, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifiz
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Bollinger Trader Pro Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit Bollinger Trader Pro, dem hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Erfolg auf dem MQL5-Markt zu maximieren. Ob Sie nun ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, Bollinger Trader Pro ist Ihr ultimativer Partner, um konsistente und profitable Trades zu erzielen. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Hauptmerkmale: Automatisierter Handel: Bolling
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MACD Pro Master Der MACD Pro Master ist Ihr ultimativer Trading-Begleiter, der Ihre Finanzwelt revolutionieren und Ihnen die Türen zum Reichtum öffnen wird. Hier erfahren Sie, warum er das Beste ist, was es seit geschnittenem Brot gibt: Vorteile Präziser Handel : Der MACD Pro Master nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) für präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen, damit Sie jede Marktchance nutzen können. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie die Hande
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Vorgestellt wird der: SniperPro Trader (Expert Advisor) Der SniperPro Trader ist Ihr Tor zur finanziellen Freiheit und zu einem Leben in Luxus! Dieser außergewöhnliche EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und eine Welt der Möglichkeiten zu erschließen. Stellen Sie sich den Nervenkitzel von mühelosen Gewinnen, exotischen Zielen und einem Lebensstil vor, von dem nur wenige zu träumen wagen. Warum SniperPro Trader wählen? Unvergleichliche Präzision : Die for
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen den Momentum Navigator EA vor Ihr Weg zu Reichtum und intelligentem Handel! Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre finanzielle Zukunft mit Momentum Navigator EA , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 5. Dieser hochmoderne Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und ermöglicht es Ihnen, Markttrends mit Präzision, Effizienz und Vertrauen zu steuern. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, Momentum Navigator EA ist Ihr
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Trend Expert Advisor Professioneller Trendfolgehandel mit niedrigen Risikoparametern Der AfriBold Expert Advisor ist ein leistungsfähiges Handelsinstrument, mit dem Sie auf sichere Weise Trades auf dem Forex-Markt generieren können. Es handelt sich um einen trendfolgenden Expert Advisor, der Buy-Trades mit geringen Risikoparametern durchführt. Der AfriBold Expert Advisor verwendet eine Reihe von technischen Indikatoren, um trendfolgende Märkte und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu id
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Quantum GridMaster Expert Advisor Überblick Der Quantum GridMaster Expert Advisor ist ein leistungsfähiges automatisiertes Handelssystem zur Maximierung von Handelschancen durch eine fortschrittliche Grid-Handelsstrategie. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten und anpassungsfähigen Ansatz für den Devisenmarkt suchen, der die Grid-basierte Orderausführung, Trendanalyse und Risikomanagement-Methoden nutzt. Durch die Verwendung von zwei wichtigen exponen
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen Ihnen den Velocity Quant Ai Expert Advisor vor: Ihr Weg zum Handelserfolg! Der Handel kann eine überwältigende und entmutigende Aufgabe sein, besonders für neue Händler oder Anfänger. Viele Trader haben schon viel Geld verloren und waren frustriert, weil sie nicht wussten, an wen sie sich wenden oder wem sie vertrauen sollten. Aus diesem Grund haben wir eine mutige Entscheidung getroffen und den Velocity Quant AI Expert Advisor entwickelt - einen wahrhaft revolutionären und einzig
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Der Currency Master The Currency Master ist ein leistungsstarker Forex-Handelsroboter, der Ihnen helfen kann, Ihren Handel zu automatisieren. Hier sind einige der Vorteile, die Ihnen dieser Roboter bietet Automatisierter Handel Der Currency Master kann automatisch in Ihrem Namen Trades platzieren, so dass Sie nicht stundenlang die Märkte beobachten müssen und sich auf andere Dinge konzentrieren können. Risiko-Management Der Currency Master verfügt über integrierte Risikomanagementfunktionen
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PitBull RSI Der Elite-Handelsvorteil, den die Top-Händler Ihnen nicht zeigen wollen URGENT: Zeitlich begrenzter Sonderpreis - Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist Haben Sie es satt, zuzusehen, wie Ihnen potenzielle Gewinne entgehen, während andere von den Marktbewegungen profitieren ? PitBull RSI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist der unfaire Vorteil, den seriöse Trader nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen. aus volatilen Märkten zu ziehen, wenn alle anderen verlieren. Wa
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Kybernetischer Reichtum Ihr Schlüssel zum autonomen Handel In der dynamischen Welt der Finanzmärkte kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich in den komplizierten Mustern zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Selbst erfahrene Händler stehen vor der Herausforderung, den Markt ständig zu übertreffen. Hier kommt AfriBold Cybernetic Affluence ins Spiel, ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategien automatisiert. Die Kraft der KI nutzen Der AfriBold Cyber
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
QUANTUM NEXUS TRADER Fortgeschrittener KI-gesteuerter Expert Advisor für konsistente, automatisierte Gewinne. Revolutionärer Algorithmus, der potenziell eine Gewinnrate von bis zu 70% mit hervorragendem Risikomanagement erzielen kann VERWANDELN SIE IHRE HANDELSREISE NOCH HEUTE Der Quantum Nexus Trader EA stellt die Spitze der automatisierten Forex-Handelstechnologie dar und kombiniert modernste algorithmische Strategien mit fortschrittlichem maschinellem Lernen, um unter realen Marktbedingungen
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Samurai Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und vom emotionalen Handel! Der Afribold Samurai ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um den Nutzern ein nahtloses Handelserlebnis zu bieten. Globale Marktdominanz Unser fortschrittlicher Algorithmus zapft die globalen Finanzmärkte an und analysiert riesige Mengen an Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Afribold Samurai immer
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
InsideBar Xpert EA Der InsideBar Xpert ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, die leistungsstarke InsideBar-Handelsstrategie zu nutzen. Dieser hochentwickelte EA ist perfekt für Händler, die Präzision, Konsistenz und einen Vorteil auf dem Forex-Markt suchen. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene Inside Bar Strategie : Nutzt das Potenzial von Inside-Bar-Mustern, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie den
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Kerzenmuster Algo Intelligenter Preis-Aktions-Handel Candle Pattern Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Preisaktionsstrategien verlassen. Dieser EA identifiziert auf intelligente Weise Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades basierend auf bewährtem Marktverhalten aus. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Candle Pattern Algo passt sich für maximale Effizienz an verschiedene Zeitrahmen und Anl
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE Wegbereiter einer neuen Ära der Vermögensbildung durch intelligenten Handel Einleitung: In der dynamischen Welt der Finanzmärkte ist es für Anleger, die ihre Rendite maximieren wollen, unerlässlich, der Zeit voraus zu sein. Afribold Quantum Opulence erweist sich als Leuchtturm der Innovation und revolutioniert die Landschaft des automatisierten Handels. Dieser hochmoderne Handelsroboter hat nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern sich dank seiner bemerkenswerten
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Trend Master Einführung in den AfriBold Trend Master Expert Advisor Der AfriBold Trend Master Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und wurde entwickelt, um auf den dynamischen Finanzmärkten von heute eine unvergleichliche Performance zu erzielen. Dieser EA wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Algorithmus-Experten entwickelt und nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit Präzision zu erkennen. Hochmoderner Algor
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Tesla Striker Tesla Striker ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für die Handelsplattform MQL5 entwickelt wurde. Er ist auf Händler zugeschnitten, die sich die Macht der Trendfolge zunutze machen wollen, um konsistente Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen. Hier sind einige seiner herausragenden Merkmale und Vorteile: Hauptmerkmale 1. Fortschrittliche Trend-Erkennung: Tesla Striker nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Markttrends mit hoher Genauigkeit zu erkennen und zu verfolgen, damit Si
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Ich hab's! Hier ist die aktualisierte Beschreibung mit der zusätzlichen Betonung der Benutzerfreundlichkeit und der umfangreichen Backtesting-Ergebnisse : NeuraTrend Expert Advisor Gewinne maximieren mit Präzisionshandel Erschließen Sie das Potenzial eines konsistenten, risikoarmen Handels mit NeuraTrend - einem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der für den Hochleistungshandel auf dem 1-Minuten-Chart entwickelt wurde. Mit einer bewährten Strategie, die sich auf Präzision, minimalen Drawdow
Hyper Frequency Crude Oil
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Einführung in den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Tool, um Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Dann ist der **Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor** genau das Richtige für Sie. Dieser hochmoderne EA wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren und Ihre Gewinne auf dem volatilen Rohölmarkt zu maximieren. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile dieses Expert Advisors: 1 . **Hohe Genauigkeit und Renta
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
TITAN X Die Vorteile und Eigenschaften des Expert Advisor (EA) TITAN X 1. Automatisierter Handel Präzision bei der Ausführung: TITAN X folgt akribisch Ihren vordefinierten Handelsregeln. Dies eliminiert das Risiko menschlicher Fehler, wie z.B. das Zögern bei Ein- oder Ausstiegssignalen oder impulsive, von Angst oder Gier getriebene Entscheidungen. 24/7-Verfügbarkeit: Im Gegensatz zu menschlichen Händlern, die Ruhe benötigen, arbeitet TITAN X kontinuierlich und nutzt Handelsmöglichkeiten rund u
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Candle Sync Master Revolutionieren Sie Ihren Handel Automatisierte Trading-Exzellenz an Ihren Fingerspitzen Sind Sie es leid, unzählige Stunden mit der Analyse von Charts zu verbringen, profitable Trades zu verpassen oder sich von Emotionen bei Ihren Handelsentscheidungen beeinflussen zu lassen? Wir stellen Ihnen den Candle Sync Master vor - den revolutionären Expert Advisor, der aus gewöhnlichen Händlern Meister des Marktes macht, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand. Handeln Sie wie ein Profi
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EDGESYNC NEXUS - Die ultimative Handelsrevolution, die täglich das Leben verändert! HÖREN SIE AUF, GELD ZU VERLIEREN! Ihre finanzielle Freiheit beginnt HIER - nur $60 entfernt! WARNUNG: Dieser EA ist SCHNELL VERKAUFT - Nur begrenzte Exemplare zu diesem bahnbrechenden Preis verfügbar! Was $60 Ihnen bringt vs. Was Sie jeden Tag ohne es verlieren: Ihre aktuelle Situation: Sie sehen zu, wie Ihnen durch emotionale Handelsentscheidungen Gewinne entgehen Goldene Gelegenheiten verpassen, währe
Prop Firm Pirate
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PROP FIRM PIRATE Ein professioneller Expert Advisor Handelsroboter ‍️ Kurzbeschreibung PROP FIRM PIRATE ist ein hochentwickelter Multi-Währungs-Expert Advisor, der speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde und fortschrittliche Day-Trading- und Swing-Trading-Strategien mit dynamischem Risikomanagement auf den Märkten USDJPY, USDCAD und EURUSD einsetzt. ️ Handelsstrategie PROP FIRM PIRATE verwendet einen revolutionären hybriden Ansatz, der Folgendes kombiniert: Day-Tra
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EA MACHIAVELLI PRO - Der strategische Trendmeister MACIAVELLI PRO ENTFESSELN SIE DIE KRAFT DES STRATEGISCHEN HANDELS Verwandeln Sie Ihr Trading-Spiel mit dem MACHIAVELLI PRO EA - einem hochentwickelten und dennoch einsteigerfreundlichen Expert Advisor der die Gerissenheit von Machiavellis strategischem Verstand mit modernster Trendanalyse kombiniert! WARUM MACHIAVELLI PRO WÄHLEN? INTELLIGENTE TREND-STRATEGIE - Erweiterte Trenderkennung - identifiziert Trendchancen mit hoh
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MARKET SURGE DYNAMO - Professionelles Multi-Timeframe Handelssystem Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft der intelligenten Automatisierung! Warum MARKET SURGE DYNAMO wählen? MARKET SURGE DYNAMO ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktchancen über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg zu nutzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst mit dem Forex-Handel beginnen, dieser EA liefert eine konsiste
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PRECISION MAVERICK - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Trend Expert Advisor Professionelles Trend-Trading an Ihren Fingerspitzen PRÄZISION MAVERICK Es handelt sich um einen hochentwickelten Expert Advisor, der entwickelt wurde, um profitable Trendbewegungen bei den wichtigsten Währungspaaren mit militärischer Präzision zu erfassen. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und kombiniert fortschrittliche Multi-Timeframe-Analysen mit intelligentem Risikomanag
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension