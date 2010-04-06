🏴‍☠️ Kurzbeschreibung

PROP FIRM PIRATE ist ein hochentwickelter Multi-Währungs-Expert Advisor, der speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde und fortschrittliche Day-Trading- und Swing-Trading-Strategien mit dynamischem Risikomanagement auf den Märkten USDJPY, USDCAD und EURUSD einsetzt.

⚔️ Handelsstrategie

PROP FIRM PIRATE verwendet einen revolutionären hybriden Ansatz, der Folgendes kombiniert:

Day-Trading-Exzellenz : Erfassen von Intraday-Momentum auf 4-Stunden-Zeitfenstern für USDJPY, USDCAD und EURUSD

: Erfassen von Intraday-Momentum auf 4-Stunden-Zeitfenstern für USDJPY, USDCAD und EURUSD Präzises Scalping : EUR-Scalping auf 15-Minuten-Zeitfenstern für maximale Chancenausnutzung

: EUR-Scalping auf 15-Minuten-Zeitfenstern für maximale Chancenausnutzung Dynamischer Algorithmus : Passt sich in Echtzeit an die Marktbedingungen an und verwendet proprietäre Volatilitätsfilter

: Passt sich in Echtzeit an die Marktbedingungen an und verwendet proprietäre Volatilitätsfilter Multi-Timeframe-Analyse: Synchronisiert Signale über mehrere Zeitrahmen für verbesserte Genauigkeit

Der EA verwendet hochentwickelte Einstiegsalgorithmen, die Preisaktionsmuster, Momentum-Indikatoren und die Marktstruktur analysieren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Jeder Handel wird mit militärischer Präzision ausgeführt, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten und gleichzeitig die Regeln und Vorschriften der Prop-Firma strikt zu befolgen.

🚀 Was macht es DYNAMISCH?

PROP FIRM PIRATE zeichnet sich durch seine innovativen Funktionen aus:

Adaptive Risiko-Engine : Passt die Positionsgröße automatisch an, basierend auf Kontokapital und Marktvolatilität

: Passt die Positionsgröße automatisch an, basierend auf Kontokapital und Marktvolatilität Multi-Währungs-Intelligenz : Gleichzeitige Überwachung und Handel mehrerer Währungspaare mit optimierten Korrelationsfiltern

: Gleichzeitige Überwachung und Handel mehrerer Währungspaare mit optimierten Korrelationsfiltern Marktanpassung in Echtzeit : Dynamische Algorithmen, die sich mit wechselnden Marktbedingungen weiterentwickeln

: Dynamische Algorithmen, die sich mit wechselnden Marktbedingungen weiterentwickeln Fortschrittliche Signalverarbeitung : Proprietäre Indikatoren, die falsche Signale herausfiltern und sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren

: Proprietäre Indikatoren, die falsche Signale herausfiltern und sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren Prop Firm Optimiert: Speziell entwickelt, um die Anforderungen und Handelsregeln von Prop Firms zu erfüllen

🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement

Der Schutz Ihres Kapitals ist unsere Priorität:

Fester Stop-Loss : Jeder Handel ist durch ein vorher festgelegtes Risikoniveau geschützt.

: Jeder Handel ist durch ein vorher festgelegtes Risikoniveau geschützt. Dynamische Gewinnmitnahme : Intelligente Gewinnmitnahme auf Basis der Marktvolatilität

: Intelligente Gewinnmitnahme auf Basis der Marktvolatilität Drawdown-Schutz : Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung übermäßiger Verluste

: Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung übermäßiger Verluste Maximale Risikokontrolle : Riskiert nie mehr als den festgelegten Stop-Loss pro Handel

: Riskiert nie mehr als den festgelegten Stop-Loss pro Handel Einhaltung der Prop-Firma: Stellt sicher, dass die meisten Trades den Risikoparametern der Prop-Firma entsprechen

💎 Einzigartige Verkaufsargumente

Warum PROP FIRM PIRATE wählen?

✅ Innovative Strategie: Kombiniert bewährte Handelsmethodiken mit modernster Technologie

✅ Prop Firm Tested: Speziell für die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und getestet

✅ Multi-Market-Ansatz: Diversifizierter Handel über die wichtigsten Währungspaare

✅ Fortschrittliches Risikomanagement: Risikokontrollen auf professionellem Niveau

✅ Plug-and-Play: Sofort einsatzbereit mit optimierten Standardeinstellungen

✅ Kontinuierliche Leistung: Konsistente Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen

📊 Optimale Handelseinstellung

Währungspaare: USDJPY , USDCAD, EURUSD, EURZeitrahmen:

4-Stunden für USDJPY , USDCAD, EURUSD

, USDCAD, EURUSD 15-minütig für EUR

Kontoanforderungen:

Mindestkonto: $500 ohne Prop-Firma 0,1 Lotgröße / $1.000 für Prop-Firmen

Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Broker-Typ: Prop-Firma

🎯 Perfekt für

Einsteiger:

Vorkonfigurierte Einstellungen machen eine komplexe Optimierung überflüssig

Klare Anweisungen zur Einrichtung enthalten

24/7 automatisierter Handel

Erfahrene Trader:

Erweiterte Anpassungsoptionen

Detaillierte Performance-Analysen

Professionelle Risikomanagement-Tools

Sie können den Expert Advisor optimieren und anpassen

Prop Firm Traders:

Einhaltung der meisten wichtigen Prop-Firm-Regeln

Optimiert für schwierige Phasen

Konsistente, nachhaltige Wachstumsmuster

🏆 Höhepunkte der Leistung

Detaillierte Backtesting-Ergebnisse und Performance-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Screenshots

Der EA wurde ausgiebig unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und demonstriert:

Konsistente Rentabilität bei verschiedenen unterstützten Währungspaaren

Niedrige Drawdown-Charakteristiken, die für die Herausforderungen von Prop-Firmen geeignet sind

Robuste Leistung in Zeiten hoher Volatilität

Ausgezeichnetes Risiko-Ertrags-Verhältnis (USDJPY)

🔧 Hauptmerkmale

Ein-Klick-Einrichtung : Installieren und sofort mit dem Handel beginnen

: Installieren und sofort mit dem Handel beginnen Intelligentes Geld-Management : Einstellbare Positionsgröße und Risikokontrolle

: Einstellbare Positionsgröße und Risikokontrolle Markt-Scanner : Kontinuierliche Analyse von ausgewählten Märkten

: Kontinuierliche Analyse von ausgewählten Märkten Handelsjournal : Detaillierte Protokollierung aller Handelsaktivitäten auf MT

: Detaillierte Protokollierung aller Handelsaktivitäten auf MT Leistungs-Dashboard: Echtzeit-Überwachung der wichtigsten Metriken

💻 Technische Daten

Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 EA-Typ : Vollständig automatisiert

: Vollständig automatisiert Ausführungsgeschwindigkeit : Blitzschnelle Auftragsabwicklung

: Blitzschnelle Auftragsabwicklung Kompatibilität : Alle großen Makler

: Alle großen Makler Systemanforderungen: Standard MT5 VPS empfohlen

Über den Entwickler

Erstellt von erfahrenen Prop-Firm-Händlern und Algorithmic-Trading-Spezialisten mit zusammen über 16 Jahren Erfahrung auf den Devisenmärkten und in der EA-Entwicklung.

Unser Team hat erfolgreich mehrere Prop-Firma Herausforderungen bestanden und versteht die einzigartigen Anforderungen der Prop-Handel Umgebungen.

Beginnen Sie Ihre Reise zum Erfolg als Prop-Firma mit PROP FIRM PIRATE

wo Innovation auf Rentabilität trifft!

KLICKEN SIE JETZT AUF KAUFEN!!!





