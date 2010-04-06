Prop Firm Pirate
- Experten
- Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🏴☠️ Kurzbeschreibung
PROP FIRM PIRATE ist ein hochentwickelter Multi-Währungs-Expert Advisor, der speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde und fortschrittliche Day-Trading- und Swing-Trading-Strategien mit dynamischem Risikomanagement auf den Märkten USDJPY, USDCAD und EURUSD einsetzt.
⚔️ Handelsstrategie
PROP FIRM PIRATE verwendet einen revolutionären hybriden Ansatz, der Folgendes kombiniert:
- Day-Trading-Exzellenz: Erfassen von Intraday-Momentum auf 4-Stunden-Zeitfenstern für USDJPY, USDCAD und EURUSD
- Präzises Scalping: EUR-Scalping auf 15-Minuten-Zeitfenstern für maximale Chancenausnutzung
- Dynamischer Algorithmus: Passt sich in Echtzeit an die Marktbedingungen an und verwendet proprietäre Volatilitätsfilter
- Multi-Timeframe-Analyse: Synchronisiert Signale über mehrere Zeitrahmen für verbesserte Genauigkeit
Der EA verwendet hochentwickelte Einstiegsalgorithmen, die Preisaktionsmuster, Momentum-Indikatoren und die Marktstruktur analysieren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Jeder Handel wird mit militärischer Präzision ausgeführt, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten und gleichzeitig die Regeln und Vorschriften der Prop-Firma strikt zu befolgen.
🚀 Was macht es DYNAMISCH?
PROP FIRM PIRATE zeichnet sich durch seine innovativen Funktionen aus:
- Adaptive Risiko-Engine: Passt die Positionsgröße automatisch an, basierend auf Kontokapital und Marktvolatilität
- Multi-Währungs-Intelligenz: Gleichzeitige Überwachung und Handel mehrerer Währungspaare mit optimierten Korrelationsfiltern
- Marktanpassung in Echtzeit: Dynamische Algorithmen, die sich mit wechselnden Marktbedingungen weiterentwickeln
- Fortschrittliche Signalverarbeitung: Proprietäre Indikatoren, die falsche Signale herausfiltern und sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren
- Prop Firm Optimiert: Speziell entwickelt, um die Anforderungen und Handelsregeln von Prop Firms zu erfüllen
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement
Der Schutz Ihres Kapitals ist unsere Priorität:
- Fester Stop-Loss: Jeder Handel ist durch ein vorher festgelegtes Risikoniveau geschützt.
- Dynamische Gewinnmitnahme: Intelligente Gewinnmitnahme auf Basis der Marktvolatilität
- Drawdown-Schutz: Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung übermäßiger Verluste
- Maximale Risikokontrolle: Riskiert nie mehr als den festgelegten Stop-Loss pro Handel
- Einhaltung der Prop-Firma: Stellt sicher, dass die meisten Trades den Risikoparametern der Prop-Firma entsprechen
💎 Einzigartige Verkaufsargumente
Warum PROP FIRM PIRATE wählen?
✅ Innovative Strategie: Kombiniert bewährte Handelsmethodiken mit modernster Technologie
✅ Prop Firm Tested: Speziell für die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und getestet
✅ Multi-Market-Ansatz: Diversifizierter Handel über die wichtigsten Währungspaare
✅ Fortschrittliches Risikomanagement: Risikokontrollen auf professionellem Niveau
✅ Plug-and-Play: Sofort einsatzbereit mit optimierten Standardeinstellungen
✅ Kontinuierliche Leistung: Konsistente Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen
📊 Optimale Handelseinstellung
Währungspaare: USDJPY, USDCAD, EURUSD, EURZeitrahmen:
- 4-Stunden für USDJPY, USDCAD, EURUSD
- 15-minütig für EUR
Kontoanforderungen:
- Mindestkonto: $500 ohne Prop-Firma 0,1 Lotgröße / $1.000 für Prop-Firmen
- Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- Broker-Typ: Prop-Firma
🎯 Perfekt für
Einsteiger:
- Vorkonfigurierte Einstellungen machen eine komplexe Optimierung überflüssig
- Klare Anweisungen zur Einrichtung enthalten
- 24/7 automatisierter Handel
Erfahrene Trader:
- Erweiterte Anpassungsoptionen
- Detaillierte Performance-Analysen
- Professionelle Risikomanagement-Tools
- Sie können den Expert Advisor optimieren und anpassen
Prop Firm Traders:
- Einhaltung der meisten wichtigen Prop-Firm-Regeln
- Optimiert für schwierige Phasen
- Konsistente, nachhaltige Wachstumsmuster
🏆 Höhepunkte der Leistung
Detaillierte Backtesting-Ergebnisse und Performance-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Screenshots
Der EA wurde ausgiebig unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und demonstriert:
- Konsistente Rentabilität bei verschiedenen unterstützten Währungspaaren
- Niedrige Drawdown-Charakteristiken, die für die Herausforderungen von Prop-Firmen geeignet sind
- Robuste Leistung in Zeiten hoher Volatilität
- Ausgezeichnetes Risiko-Ertrags-Verhältnis (USDJPY)
🔧 Hauptmerkmale
- Ein-Klick-Einrichtung: Installieren und sofort mit dem Handel beginnen
- Intelligentes Geld-Management: Einstellbare Positionsgröße und Risikokontrolle
- Markt-Scanner: Kontinuierliche Analyse von ausgewählten Märkten
- Handelsjournal: Detaillierte Protokollierung aller Handelsaktivitäten auf MT
- Leistungs-Dashboard: Echtzeit-Überwachung der wichtigsten Metriken
💻 Technische Daten
- Plattform: MetaTrader 5
- EA-Typ: Vollständig automatisiert
- Ausführungsgeschwindigkeit: Blitzschnelle Auftragsabwicklung
- Kompatibilität: Alle großen Makler
- Systemanforderungen: Standard MT5 VPS empfohlen
Über den Entwickler
Erstellt von erfahrenen Prop-Firm-Händlern und Algorithmic-Trading-Spezialisten mit zusammen über 16 Jahren Erfahrung auf den Devisenmärkten und in der EA-Entwicklung.
Unser Team hat erfolgreich mehrere Prop-Firma Herausforderungen bestanden und versteht die einzigartigen Anforderungen der Prop-Handel Umgebungen.
Beginnen Sie Ihre Reise zum Erfolg als Prop-Firma mit PROP FIRM PIRATE
wo Innovation auf Rentabilität trifft!