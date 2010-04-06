Prop Firm Pirate

PROP FIRM PIRATE Ein professioneller Expert Advisor Handelsroboter

🏴‍☠️ Kurzbeschreibung

PROP FIRM PIRATE ist ein hochentwickelter Multi-Währungs-Expert Advisor, der speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde und fortschrittliche Day-Trading- und Swing-Trading-Strategien mit dynamischem Risikomanagement auf den Märkten USDJPY, USDCAD und EURUSD einsetzt.

⚔️ Handelsstrategie

PROP FIRM PIRATE verwendet einen revolutionären hybriden Ansatz, der Folgendes kombiniert:

  • Day-Trading-Exzellenz: Erfassen von Intraday-Momentum auf 4-Stunden-Zeitfenstern für USDJPY, USDCAD und EURUSD
  • Präzises Scalping: EUR-Scalping auf 15-Minuten-Zeitfenstern für maximale Chancenausnutzung
  • Dynamischer Algorithmus: Passt sich in Echtzeit an die Marktbedingungen an und verwendet proprietäre Volatilitätsfilter
  • Multi-Timeframe-Analyse: Synchronisiert Signale über mehrere Zeitrahmen für verbesserte Genauigkeit

Der EA verwendet hochentwickelte Einstiegsalgorithmen, die Preisaktionsmuster, Momentum-Indikatoren und die Marktstruktur analysieren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Jeder Handel wird mit militärischer Präzision ausgeführt, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten und gleichzeitig die Regeln und Vorschriften der Prop-Firma strikt zu befolgen.

🚀 Was macht es DYNAMISCH?

PROP FIRM PIRATE zeichnet sich durch seine innovativen Funktionen aus:

  • Adaptive Risiko-Engine: Passt die Positionsgröße automatisch an, basierend auf Kontokapital und Marktvolatilität
  • Multi-Währungs-Intelligenz: Gleichzeitige Überwachung und Handel mehrerer Währungspaare mit optimierten Korrelationsfiltern
  • Marktanpassung in Echtzeit: Dynamische Algorithmen, die sich mit wechselnden Marktbedingungen weiterentwickeln
  • Fortschrittliche Signalverarbeitung: Proprietäre Indikatoren, die falsche Signale herausfiltern und sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren
  • Prop Firm Optimiert: Speziell entwickelt, um die Anforderungen und Handelsregeln von Prop Firms zu erfüllen

🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement

Der Schutz Ihres Kapitals ist unsere Priorität:

  • Fester Stop-Loss: Jeder Handel ist durch ein vorher festgelegtes Risikoniveau geschützt.
  • Dynamische Gewinnmitnahme: Intelligente Gewinnmitnahme auf Basis der Marktvolatilität
  • Drawdown-Schutz: Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung übermäßiger Verluste
  • Maximale Risikokontrolle: Riskiert nie mehr als den festgelegten Stop-Loss pro Handel
  • Einhaltung der Prop-Firma: Stellt sicher, dass die meisten Trades den Risikoparametern der Prop-Firma entsprechen

💎 Einzigartige Verkaufsargumente

Warum PROP FIRM PIRATE wählen?

Innovative Strategie: Kombiniert bewährte Handelsmethodiken mit modernster Technologie

Prop Firm Tested: Speziell für die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und getestet

Multi-Market-Ansatz: Diversifizierter Handel über die wichtigsten Währungspaare

Fortschrittliches Risikomanagement: Risikokontrollen auf professionellem Niveau

Plug-and-Play: Sofort einsatzbereit mit optimierten Standardeinstellungen

Kontinuierliche Leistung: Konsistente Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen

📊 Optimale Handelseinstellung

Währungspaare: USDJPY, USDCAD, EURUSD, EURZeitrahmen:

  • 4-Stunden für USDJPY, USDCAD, EURUSD
  • 15-minütig für EUR

Kontoanforderungen:

  • Mindestkonto: $500 ohne Prop-Firma 0,1 Lotgröße / $1.000 für Prop-Firmen
  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 oder höher
  • Broker-Typ: Prop-Firma

🎯 Perfekt für

Einsteiger:

  • Vorkonfigurierte Einstellungen machen eine komplexe Optimierung überflüssig
  • Klare Anweisungen zur Einrichtung enthalten
  • 24/7 automatisierter Handel

Erfahrene Trader:

  • Erweiterte Anpassungsoptionen
  • Detaillierte Performance-Analysen
  • Professionelle Risikomanagement-Tools
  • Sie können den Expert Advisor optimieren und anpassen

Prop Firm Traders:

  • Einhaltung der meisten wichtigen Prop-Firm-Regeln
  • Optimiert für schwierige Phasen
  • Konsistente, nachhaltige Wachstumsmuster

🏆 Höhepunkte der Leistung

Detaillierte Backtesting-Ergebnisse und Performance-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Screenshots

Der EA wurde ausgiebig unter verschiedenen Marktbedingungen getestet und demonstriert:

  • Konsistente Rentabilität bei verschiedenen unterstützten Währungspaaren
  • Niedrige Drawdown-Charakteristiken, die für die Herausforderungen von Prop-Firmen geeignet sind
  • Robuste Leistung in Zeiten hoher Volatilität
  • Ausgezeichnetes Risiko-Ertrags-Verhältnis (USDJPY)

🔧 Hauptmerkmale

  • Ein-Klick-Einrichtung: Installieren und sofort mit dem Handel beginnen
  • Intelligentes Geld-Management: Einstellbare Positionsgröße und Risikokontrolle
  • Markt-Scanner: Kontinuierliche Analyse von ausgewählten Märkten
  • Handelsjournal: Detaillierte Protokollierung aller Handelsaktivitäten auf MT
  • Leistungs-Dashboard: Echtzeit-Überwachung der wichtigsten Metriken

💻 Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 5
  • EA-Typ: Vollständig automatisiert
  • Ausführungsgeschwindigkeit: Blitzschnelle Auftragsabwicklung
  • Kompatibilität: Alle großen Makler
  • Systemanforderungen: Standard MT5 VPS empfohlen

Über den Entwickler

Erstellt von erfahrenen Prop-Firm-Händlern und Algorithmic-Trading-Spezialisten mit zusammen über 16 Jahren Erfahrung auf den Devisenmärkten und in der EA-Entwicklung.

Unser Team hat erfolgreich mehrere Prop-Firma Herausforderungen bestanden und versteht die einzigartigen Anforderungen der Prop-Handel Umgebungen.

Beginnen Sie Ihre Reise zum Erfolg als Prop-Firma mit PROP FIRM PIRATE

wo Innovation auf Rentabilität trifft!

KLICKEN SIE JETZT AUF KAUFEN!!!


Empfohlene Produkte
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experten
GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Gold Action EAI
Ivan Pochta
Experten
Gold Action EAI ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf den Zeitrahmen M5, M15 und H1 entwickelt wurde. Der Expert Advisor basiert auf der klassischen Price-Action-Momentum-Logik , ohne eine Überfrachtung mit Indikatoren und ohne den Versuch, den Markt mithilfe von "Black-Box"-Modellen vorherzusagen. Entscheidungen werden ausschließlich aufgrund des Preisverhaltens getroffen: Momentum, Ausbruch aus der Handelsspanne und Bestätigung der Trendeinl
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Experten
Magischer Gold Scalper EA Magic Gold Scalper EA wurde entwickelt, um verborgene Liquiditätszonen des Goldmarktes , fraktale Ungleichgewichte und Multi-Pattern-Bestätigungen zu identifizieren und so hochgradig vertrauenswürdige Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Die adaptive Engine des EA passt sich automatisch an den Marktrhythmus an und kombiniert Trendfolge , Mustererkennung und intelligente Skalierung , um die Performance über unterschiedliche Volatilitätszyklen hinweg zu erhalten. Mit leis
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experten
Unser automatisierter Handelsroboter basiert auf der MT5-Plattform. Es handelt sich um ein trendfolgendes System für langfristiges Wachstum. Hauptmerkmale & Vorteile: Enger Stop-Loss und striktes Kapitalmanagement : Der Roboter legt Wert auf den Schutz Ihres Kapitals, indem er enge Stop-Loss-Orders verwendet und sich an strikte Kapitalmanagementregeln hält. Bei jedem Handel wird nur ein kleiner, vorher festgelegter Prozentsatz Ihres Kontos riskiert, um Langlebigkeit zu gewährleisten und einen mö
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Silver Line MT5
Sergey Belov
Experten
Automatisierter Expert Advisor, entwickelt für den Forex-Handel. - Expert Advisor ist für alle Arten von Konten und jede Art von Spread geeignet. - Die Anzahl der Dezimalstellen in den Kursen wird automatisch bestimmt. - Der Zeitrahmen des Charts spielt keine Rolle. Sie können einen beliebigen verwenden. Der Arbeits-Zeitrahmen wird in den Einstellungen definiert. - Der EA verwendet immer Take Profit und ist daher weniger empfindlich gegenüber der Geschwindigkeit des Brokers. - Der EA hat zwei ei
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
X Pro Trend
Sivakumar Paul Suyambu
Experten
X PRO TREND EA - Swing Dot Entries + Smart Risk & Prop-Firm Guards Reiten Sie auf dem Trend. Schütze das Konto. Bestehen Sie Herausforderungen mit Disziplin. Live-Signale & Produkte Zusammenfassung: X PRO TREND EA ist ein schneller, sauberer Trendfolge-Roboter, der Eingänge von Swing-Dot / Pivot-Strukturen (Trendlinienlogik) zeitlich begrenzt und Trades mit dynamischen RR-, Trailing- und Prop-Firm-Grade-Leitplanken (Daily Loss & Max Loss) verwaltet. Entwickelt für XAUUSD (Gold) und anpassbar
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
Marksman MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Präziser Einstieg. Saubere Ausführung. Marksman ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der auf einer Single-Shot-Strategie basiert und den Markt mit einem einzigen präzisen Schuss erfasst – mit Take-Profit und Stop-Loss für jede Position. Inspiriert von den Fähigkeiten eines echten Scharfschützen nutzt dieser EA eine Kombination aus OsMA, Stochastik-Oszilla
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experten
Universeller Handelsberater für benutzerdefinierte Indikatoren für den MetaTrader 5 . Erbauer der Strategie Version für MetaTrader4:  Die xCustomEA-  Version  für MetaTrader 4-Terminal Die Funktionalität des universellen Handelsberaters Der xCustomEA dupliziert exakt alle Parameter unseres Beraters.  The X  außer einem: Der xCustomEA  arbeitet mit einem benutzerdefinierten Indikator und kann seine eigene Handelsstrategie für MT5-Terminals programmieren. Der xCustomEA  enthält einen Link zu ben
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig Endpreis: 999 $ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.  Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Der Fokus des EA liegt auf Sich
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA - Trend-Validierung & Risikokontrolle Prop Firm Killer EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die ihre Performance in Prop Firm-Konten maximieren möchten. Durch die Kombination von fortschrittlichem Risikomanagement, Trendvalidierung und sitzungsbasierter Handelskontrolle optimiert er jeden Handel und schützt gleichzeitig Ihr Kapital. Hauptmerkmale Kontoverwaltung: Verfolgen Sie den Kontostand, überwachen Sie wichtige Ereignis
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experten
Erweiterte Version des Trading King MT5 Expert Advisors. Verwendete Indikatoren: ATR, RSI, Stochastik, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Jeder Indikator kann wahlweise ein/aus verwendet werden. MT4-Version des Expert Advisor Trading King Extended Die eingestellte Datei und die Optimierungsergebnisse werden in der Diskussion des Beraters veröffentlicht. Die Strategie des Expert Advisors basiert darauf, die Stärke des Trends zu beurteilen und Korrektur- / Umkehrpunkte zu finden, vergleicht die absolu
STC EA Hybrid PRO Strong Trend Catcher
Wiseman Ntuli
Experten
STC EA Hybrid PRO ist ein Premium MT5 Expert Advisor , der entwickelt wurde, um starke Trends bei XAUUSD (Gold) und BTCUSD zu erkennen. Er verwendet eine Kombination aus EMA, ADX und ATR , um die Marktrichtung zu erkennen und platziert automatisch schwebende BuyStop- und SellStop-Orders . Dieser EA ist marktgeschützt mit: Demo-Testversion (7 Tage) Abo-Lizenz (1 / 3 / 6 / 12 Monate) Kontobindung (1 Konto pro Lizenz) Hauptmerkmale: Automatische Trenderkennung mittels EMA, ADX, ATR Pending BuyStop
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Experten
QS NorthStar USDCAD Der QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor ist ein symbolorientierter Handelsroboter, der speziell für USDCAD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Einzelindikator-Robotern verwendet dieser EA ein hochentwickeltes Composite Signal Scoring System . Es aggregiert Daten von Momentum- und Marktstärke-Indikatoren, um Marktrauschen herauszufiltern. Er führt nur dann Trades aus, wenn eine Konvergenz von Faktoren ein hochwahrscheinliches Setup bestä
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
GOLD-QUANTENFUSION Wir stellen vor: Gold Quantum Fusion EA - Ihr ultimatives Tor zu finanziellem Wohlstand und modernster Handelstechnologie auf dem Goldmarkt. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unvergleichliche Handelsleistung zu bieten, indem er fortschrittliche Algorithmen und hochmoderne Strategien nutzt. Warum Gold Quantum Fusion EA wählen? 1. Basierend auf den Backtest-Ergebnissen vom 2024/01/01: Potenzielle außergewöhnliche Profitabilität - Gesamt-Nettoge
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen vor: RSI Robot EA: Ihr ultimativer Handelspartner! Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem RSI Robot EA! Dieser leistungsstarke Expert Advisor nutzt den bewährten RSI (Relative Strength Index) und Candlestick-Muster, um selbst in volatilen Märkten intelligente und profitable Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: - Dynamische RSI-Strategie : Der RSI Robot EA navigiert den Markt mit Hilfe von RSI-Levels, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifiz
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Bollinger Trader Pro Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit Bollinger Trader Pro, dem hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Erfolg auf dem MQL5-Markt zu maximieren. Ob Sie nun ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, Bollinger Trader Pro ist Ihr ultimativer Partner, um konsistente und profitable Trades zu erzielen. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Hauptmerkmale: Automatisierter Handel: Bolling
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MACD Pro Master Der MACD Pro Master ist Ihr ultimativer Trading-Begleiter, der Ihre Finanzwelt revolutionieren und Ihnen die Türen zum Reichtum öffnen wird. Hier erfahren Sie, warum er das Beste ist, was es seit geschnittenem Brot gibt: Vorteile Präziser Handel : Der MACD Pro Master nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) für präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen, damit Sie jede Marktchance nutzen können. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie die Hande
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Vorgestellt wird der: SniperPro Trader (Expert Advisor) Der SniperPro Trader ist Ihr Tor zur finanziellen Freiheit und zu einem Leben in Luxus! Dieser außergewöhnliche EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und eine Welt der Möglichkeiten zu erschließen. Stellen Sie sich den Nervenkitzel von mühelosen Gewinnen, exotischen Zielen und einem Lebensstil vor, von dem nur wenige zu träumen wagen. Warum SniperPro Trader wählen? Unvergleichliche Präzision : Die for
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen den Momentum Navigator EA vor Ihr Weg zu Reichtum und intelligentem Handel! Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre finanzielle Zukunft mit Momentum Navigator EA , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 5. Dieser hochmoderne Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und ermöglicht es Ihnen, Markttrends mit Präzision, Effizienz und Vertrauen zu steuern. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, Momentum Navigator EA ist Ihr
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Trend Expert Advisor Professioneller Trendfolgehandel mit niedrigen Risikoparametern Der AfriBold Expert Advisor ist ein leistungsfähiges Handelsinstrument, mit dem Sie auf sichere Weise Trades auf dem Forex-Markt generieren können. Es handelt sich um einen trendfolgenden Expert Advisor, der Buy-Trades mit geringen Risikoparametern durchführt. Der AfriBold Expert Advisor verwendet eine Reihe von technischen Indikatoren, um trendfolgende Märkte und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu id
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Quantum GridMaster Expert Advisor Überblick Der Quantum GridMaster Expert Advisor ist ein leistungsfähiges automatisiertes Handelssystem zur Maximierung von Handelschancen durch eine fortschrittliche Grid-Handelsstrategie. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten und anpassungsfähigen Ansatz für den Devisenmarkt suchen, der die Grid-basierte Orderausführung, Trendanalyse und Risikomanagement-Methoden nutzt. Durch die Verwendung von zwei wichtigen exponen
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen Ihnen den Velocity Quant Ai Expert Advisor vor: Ihr Weg zum Handelserfolg! Der Handel kann eine überwältigende und entmutigende Aufgabe sein, besonders für neue Händler oder Anfänger. Viele Trader haben schon viel Geld verloren und waren frustriert, weil sie nicht wussten, an wen sie sich wenden oder wem sie vertrauen sollten. Aus diesem Grund haben wir eine mutige Entscheidung getroffen und den Velocity Quant AI Expert Advisor entwickelt - einen wahrhaft revolutionären und einzig
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Der Currency Master The Currency Master ist ein leistungsstarker Forex-Handelsroboter, der Ihnen helfen kann, Ihren Handel zu automatisieren. Hier sind einige der Vorteile, die Ihnen dieser Roboter bietet Automatisierter Handel Der Currency Master kann automatisch in Ihrem Namen Trades platzieren, so dass Sie nicht stundenlang die Märkte beobachten müssen und sich auf andere Dinge konzentrieren können. Risiko-Management Der Currency Master verfügt über integrierte Risikomanagementfunktionen
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PitBull RSI Der Elite-Handelsvorteil, den die Top-Händler Ihnen nicht zeigen wollen URGENT: Zeitlich begrenzter Sonderpreis - Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist Haben Sie es satt, zuzusehen, wie Ihnen potenzielle Gewinne entgehen, während andere von den Marktbewegungen profitieren ? PitBull RSI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist der unfaire Vorteil, den seriöse Trader nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen. aus volatilen Märkten zu ziehen, wenn alle anderen verlieren. Wa
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Kybernetischer Reichtum Ihr Schlüssel zum autonomen Handel In der dynamischen Welt der Finanzmärkte kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich in den komplizierten Mustern zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Selbst erfahrene Händler stehen vor der Herausforderung, den Markt ständig zu übertreffen. Hier kommt AfriBold Cybernetic Affluence ins Spiel, ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategien automatisiert. Die Kraft der KI nutzen Der AfriBold Cyber
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
QUANTUM NEXUS TRADER Fortgeschrittener KI-gesteuerter Expert Advisor für konsistente, automatisierte Gewinne. Revolutionärer Algorithmus, der potenziell eine Gewinnrate von bis zu 70% mit hervorragendem Risikomanagement erzielen kann VERWANDELN SIE IHRE HANDELSREISE NOCH HEUTE Der Quantum Nexus Trader EA stellt die Spitze der automatisierten Forex-Handelstechnologie dar und kombiniert modernste algorithmische Strategien mit fortschrittlichem maschinellem Lernen, um unter realen Marktbedingungen
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Samurai Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und vom emotionalen Handel! Der Afribold Samurai ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um den Nutzern ein nahtloses Handelserlebnis zu bieten. Globale Marktdominanz Unser fortschrittlicher Algorithmus zapft die globalen Finanzmärkte an und analysiert riesige Mengen an Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Afribold Samurai immer
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
InsideBar Xpert EA Der InsideBar Xpert ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, die leistungsstarke InsideBar-Handelsstrategie zu nutzen. Dieser hochentwickelte EA ist perfekt für Händler, die Präzision, Konsistenz und einen Vorteil auf dem Forex-Markt suchen. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene Inside Bar Strategie : Nutzt das Potenzial von Inside-Bar-Mustern, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie den
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Kerzenmuster Algo Intelligenter Preis-Aktions-Handel Candle Pattern Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Preisaktionsstrategien verlassen. Dieser EA identifiziert auf intelligente Weise Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades basierend auf bewährtem Marktverhalten aus. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Candle Pattern Algo passt sich für maximale Effizienz an verschiedene Zeitrahmen und Anl
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE Wegbereiter einer neuen Ära der Vermögensbildung durch intelligenten Handel Einleitung: In der dynamischen Welt der Finanzmärkte ist es für Anleger, die ihre Rendite maximieren wollen, unerlässlich, der Zeit voraus zu sein. Afribold Quantum Opulence erweist sich als Leuchtturm der Innovation und revolutioniert die Landschaft des automatisierten Handels. Dieser hochmoderne Handelsroboter hat nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern sich dank seiner bemerkenswerten
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Trend Master Einführung in den AfriBold Trend Master Expert Advisor Der AfriBold Trend Master Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und wurde entwickelt, um auf den dynamischen Finanzmärkten von heute eine unvergleichliche Performance zu erzielen. Dieser EA wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Algorithmus-Experten entwickelt und nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit Präzision zu erkennen. Hochmoderner Algor
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Experten
TERMINATOR X HFT (High TERMINATOR X HFT (High Frequency Trading - KI-Roboter) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Extrem-Design für GBPUSD, EURJPY, EURUSD auf 1Min/2Min/3Min-Charts für maximalen Gewinn. Einführung des 'Terminator X' Expert Advisors Der Terminator X Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und ist darauf ausgelegt, in den dynamischen Finanzmärkten von heute eine hervorragende Leistung zu er
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Tesla Striker Tesla Striker ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für die Handelsplattform MQL5 entwickelt wurde. Er ist auf Händler zugeschnitten, die sich die Macht der Trendfolge zunutze machen wollen, um konsistente Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen. Hier sind einige seiner herausragenden Merkmale und Vorteile: Hauptmerkmale 1. Fortschrittliche Trend-Erkennung: Tesla Striker nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Markttrends mit hoher Genauigkeit zu erkennen und zu verfolgen, damit Si
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Ich hab's! Hier ist die aktualisierte Beschreibung mit der zusätzlichen Betonung der Benutzerfreundlichkeit und der umfangreichen Backtesting-Ergebnisse : NeuraTrend Expert Advisor Gewinne maximieren mit Präzisionshandel Erschließen Sie das Potenzial eines konsistenten, risikoarmen Handels mit NeuraTrend - einem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der für den Hochleistungshandel auf dem 1-Minuten-Chart entwickelt wurde. Mit einer bewährten Strategie, die sich auf Präzision, minimalen Drawdow
Hyper Frequency Crude Oil
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Einführung in den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Tool, um Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Dann ist der **Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor** genau das Richtige für Sie. Dieser hochmoderne EA wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren und Ihre Gewinne auf dem volatilen Rohölmarkt zu maximieren. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile dieses Expert Advisors: 1 . **Hohe Genauigkeit und Renta
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
TITAN X Die Vorteile und Eigenschaften des Expert Advisor (EA) TITAN X 1. Automatisierter Handel Präzision bei der Ausführung: TITAN X folgt akribisch Ihren vordefinierten Handelsregeln. Dies eliminiert das Risiko menschlicher Fehler, wie z.B. das Zögern bei Ein- oder Ausstiegssignalen oder impulsive, von Angst oder Gier getriebene Entscheidungen. 24/7-Verfügbarkeit: Im Gegensatz zu menschlichen Händlern, die Ruhe benötigen, arbeitet TITAN X kontinuierlich und nutzt Handelsmöglichkeiten rund u
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Candle Sync Master Revolutionieren Sie Ihren Handel Automatisierte Trading-Exzellenz an Ihren Fingerspitzen Sind Sie es leid, unzählige Stunden mit der Analyse von Charts zu verbringen, profitable Trades zu verpassen oder sich von Emotionen bei Ihren Handelsentscheidungen beeinflussen zu lassen? Wir stellen Ihnen den Candle Sync Master vor - den revolutionären Expert Advisor, der aus gewöhnlichen Händlern Meister des Marktes macht, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand. Handeln Sie wie ein Profi
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EDGESYNC NEXUS - Die ultimative Handelsrevolution, die täglich das Leben verändert! HÖREN SIE AUF, GELD ZU VERLIEREN! Ihre finanzielle Freiheit beginnt HIER - nur $60 entfernt! WARNUNG: Dieser EA ist SCHNELL VERKAUFT - Nur begrenzte Exemplare zu diesem bahnbrechenden Preis verfügbar! Was $60 Ihnen bringt vs. Was Sie jeden Tag ohne es verlieren: Ihre aktuelle Situation: Sie sehen zu, wie Ihnen durch emotionale Handelsentscheidungen Gewinne entgehen Goldene Gelegenheiten verpassen, währe
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EA MACHIAVELLI PRO - Der strategische Trendmeister MACIAVELLI PRO ENTFESSELN SIE DIE KRAFT DES STRATEGISCHEN HANDELS Verwandeln Sie Ihr Trading-Spiel mit dem MACHIAVELLI PRO EA - einem hochentwickelten und dennoch einsteigerfreundlichen Expert Advisor der die Gerissenheit von Machiavellis strategischem Verstand mit modernster Trendanalyse kombiniert! WARUM MACHIAVELLI PRO WÄHLEN? INTELLIGENTE TREND-STRATEGIE - Erweiterte Trenderkennung - identifiziert Trendchancen mit hoh
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MARKET SURGE DYNAMO - Professionelles Multi-Timeframe Handelssystem Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft der intelligenten Automatisierung! Warum MARKET SURGE DYNAMO wählen? MARKET SURGE DYNAMO ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktchancen über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg zu nutzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst mit dem Forex-Handel beginnen, dieser EA liefert eine konsiste
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PRECISION MAVERICK - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Trend Expert Advisor Professionelles Trend-Trading an Ihren Fingerspitzen PRÄZISION MAVERICK Es handelt sich um einen hochentwickelten Expert Advisor, der entwickelt wurde, um profitable Trendbewegungen bei den wichtigsten Währungspaaren mit militärischer Präzision zu erfassen. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und kombiniert fortschrittliche Multi-Timeframe-Analysen mit intelligentem Risikomanag
ProShield Dynamics
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PROSHIELD DYNAMICS Premium Trendfolge-Expert Advisor Transformieren Sie Ihr Trading mit fortschrittlichem Schutz und dynamischer Performance PROSHIELD DYNAMICS ist ein hochentwickelter Trendfolge-Expert Advisor, der entwickelt wurde, um konsistente Gewinne zu erzielen und gleichzeitig Ihr Kapital mit militärischen Schutzsystemen zu schützen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist Ihre persönliche Handelsfestung, die sich an die Marktbedingungen anpasst und Chancen über mehrere Zeitrahmen hi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension