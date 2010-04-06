Machiavelli Pro

🚀 EA MACHIAVELLI PRO - Der strategische Trendmeister

🎯 MACIAVELLI PRO

ENTFESSELN SIE DIE KRAFT DES STRATEGISCHEN HANDELS 📈

Verwandeln Sie Ihr Trading-Spiel mit dem MACHIAVELLI PRO EA - einem hochentwickelten und dennoch einsteigerfreundlichen Expert Advisor

der die Gerissenheit von Machiavellis strategischem Verstand mit modernster Trendanalyse kombiniert! 🧠✨

🔥 WARUM MACHIAVELLI PRO WÄHLEN?

📊 INTELLIGENTE TREND-STRATEGIE

-Erweiterte Trenderkennung - identifiziert Trendchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit

- 🎯 Präzise Einstiegspunkte - Einstieg in Trades zum optimalen Zeitpunkt

- 📈 Trend Following Excellence - Nutzt erfolgreiche Trends für maximale Gewinne

- 🔍 Intelligente Marktanalyse - Passt sich an veränderte Marktbedingungen an

🛡️ EINGEBAUTER RISIKOSCHUTZ

- 🚨 Automatischer Stop Loss - Schützt Ihr Kapital bei jedem Handel

- 💰 Smart Take Profit - Sichert Gewinne auf strategischem Niveau

- ⚖️ Risikomanagement - Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können

- 🔒 Kontoschutz - Sichern Sie Ihr Handelskonto ab

👨‍🎓 EINSTEIGERFREUNDLICHES DESIGN

- 🎮 Einfache Einrichtung - Installieren Sie und starten Sie den Handel in wenigen Minuten

- 📚 Keine komplizierten Einstellungen - Voroptimiert für den sofortigen Einsatz

- 🔧 Benutzerfreundliche Oberfläche - Klare und intuitive Bedienelemente

- 💡 Smart Defaults - Funktioniert sofort nach dem Auspacken

💎 PREMIUM-FUNKTIONEN ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS 💰

Was Sie bekommen: - 🎯 Professionelle Trendanalyse - 🛡️ Umfassendes Risikomanagement - 📊 Optimiert für gleichbleibende Performance - 🚀 Automatisierung zum Einstellen und Vergessen - 💼 Perfekt für vielbeschäftigte Trader - 🎓 Ideal für Handelsexperten und Anfänger

🏆 PERFECT FOR:

👶 Anfänger - Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit Vertrauen

💼 Vielbeschäftigte Berufstätige - Handeln Sie, während Sie arbeiten

📈 Trendfolger - Nutzen Sie die Marktdynamik

💰 Kostenbewusste Trader - Premiumqualität zum günstigen Preis

S TARTEN SIE IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN:

1️⃣ Herunterladen & Installieren 2️⃣ An Ihren Chart anhängen 3️⃣ Beobachten Sie den professionellen Handel!

🎪 S PEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT 🔥 .

🎯 Befristete Preise - Holen Sie sich professionelle Handelsautomatisierung, ohne die Bank zu sprengen!

💥 Laden Sie EA MACHIAVELLI PRO noch heute herunter und reihen Sie sich in die Riege der strategischen Trader ein, die keinen Trend verpassen!

🌟 "Trade Like a Strategic Master - Win Like a Pro!" 🌟

🛒 KAUFEN Sie JETZT und verändern Sie Ihr Trading für immer! 🚀


Empfohlene Produkte
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experten
Handelsroboter X Forts Der Scalper Forts EA ist für den Futures-Handel auf dem russischen Futures-Markt (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) konzipiert. Die Hauptinstrumente sind Futures auf den RTS, SBRF Index. Empfohlene Zeitrahmen M1-M6. Der EA verwendet keine Mittelwertbildung. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss. Die Größe des erforderlichen GO für Tests und den Handel mit dem ausgewählten Instrument wird dem Instrumentencode entnommen. Einstellungen des Handelsroboters SL - Sto
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Gold GodTier Dual Neural
Khunakorn Krachao-ngoen
Experten
BEFRISTETES ANGEBOT: Im Rahmen unserer Markteinführung bieten wir einen Rabattpreis von $249 für die ersten 20 Lizenzen an. Der Preis wird auf den Standardpreis von $899 angepasst, sobald dieses Kontingent ausgeschöpft ist. LIVE-SIGNAL: Hier klicken, um die Echtzeit-Performance zu sehen (Läuft auf XM Ultra Low Konto / Smart Beast Modus) Gold GodTier Dual Neural AI Gold GodTier Dual Neural ist ein professionelles Handelssystem, das von einer Dual-Core Künstlichen Intelligenz angetrieben wir
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (78)
Experten
MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Überwachung der Leistung des HFT MT5 Challenge (nicht für Live-Konten): Broker: Fusion Market Login: 89600 Passwort: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo Mehr als 700 echte 5-Sterne-Bewertungen für die zuvor veröffentlichte MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Öffentlicher Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Ha
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experten
Professionelles automatisiertes Handelssystem EXKLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown-Reduzierungstechnologie Kombiniertes automatisches Handelssystem Modifizierter RSI und Standardabweichungsbänder , um Handelssignale zu erzeugen, die genauer und sicherer sind als Standardindikatoren . Bewährte Ergebnisse: 1. 20-80% geringerer Drawdown gegenüber RSI Standard 2. Gleiche Anzahl von Trades - Höhere Qualität der Eingänge 3. Anpassungsfähig an Marktvolatilität 4. Getestet unter Live-Marktbeding
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgewogenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, bietet dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel mit Momentum-basierten Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzen. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und verwendet eine mehrschichtige Momentum-Analyse , um frühe Trendausbr
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experten
Fair Value Gap Judge EA verwendet eine spezielle Berechnungsformel zwischen den Preisunterschieden und bestimmt so, ob die Parität über oder unter dem gewünschten Preis liegt. Er verwendet nicht das MA- und RSI-System, sondern erkennt plötzliche fomo SELLs und BUYs in den Preisen. Auf diese Weise geht er nur dann in den Handel ein, wenn sich Gelegenheiten ergeben. -Es ist für alle Devisenparitäten und den Aktienmarkt geeignet, aber ich empfehle Ihnen nicht, Verkaufstrades in Aktien zu machen
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.25 (16)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experten
DYJ BoS EA verwendet den DYJ BoS-Indikator als fundamentale Strategie, um Veränderungen in den Trends der Marktstruktur zu erkennen. Sobald die Aufwärts- und Abwärtstrendlinien diese UN- oder DN-Linien durchbrechen, werden die entsprechenden Varianten automatisch vom Markt geöffnet. Um die Genauigkeit der Schließung zu verbessern, wird in der Regel empfohlen, keinen Stop-Loss und Take-Profit zu setzen. Die Endposition wird normalerweise beim nächsten Durchbruchspunkt in der gleichen Richtung od
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PitBull RSI Der Elite-Handelsvorteil, den die Top-Händler Ihnen nicht zeigen wollen URGENT: Zeitlich begrenzter Sonderpreis - Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist Haben Sie es satt, zuzusehen, wie Ihnen potenzielle Gewinne entgehen, während andere von den Marktbewegungen profitieren ? PitBull RSI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist der unfaire Vorteil, den seriöse Trader nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen. aus volatilen Märkten zu ziehen, wenn alle anderen verlieren. Wa
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
VR Black Box ist ein moderner automatischer Handels-Expertenberater, der von einem erfahrenen Trader-Programmierer entwickelt wurde. Ein leistungsstarkes Handelswerkzeug, das auf einer bewährten Strategie des Folgens von Trendbewegungen des Marktes basiert. Dieser Roboter hat einen langen Entwicklungs- und Verbesserungsweg durchlaufen, wird regelmäßig aktualisiert und passt sich den sich ändernden Marktbedingungen an. Über viele Jahre des Einsatzes auf realen Handelskonten hat er sich als zuverl
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max – Ihr ultimativer Handelsbegleiter Holeshot Max ist nicht nur ein weiteres Handelstool; Es handelt sich um einen hochentwickelten Verbündeten, der es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem maßgeschneiderten Aktienverwaltungssystem ausgestattet, das Ihnen die Kontrolle fest in die Hand gibt. Verabschieden Sie sich von Stress und Unsicherheit – mit Hole
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max - Ihr ultimativer Trading-Begleiter Holeshot Max ist nicht einfach nur ein weiteres Trading-Tool, sondern ein hochentwickelter Verbündeter, der es Händlern aller Ebenen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem benutzerdefinierten Aktienmanagementsystem ausgestattet, das die Kontrolle fest in Ihre Hände legt. Verabschieden Sie sich von Stress und Ungewissheit - mit Holeshot Max können Si
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
GOLD-QUANTENFUSION Wir stellen vor: Gold Quantum Fusion EA - Ihr ultimatives Tor zu finanziellem Wohlstand und modernster Handelstechnologie auf dem Goldmarkt. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unvergleichliche Handelsleistung zu bieten, indem er fortschrittliche Algorithmen und hochmoderne Strategien nutzt. Warum Gold Quantum Fusion EA wählen? 1. Basierend auf den Backtest-Ergebnissen vom 2024/01/01: Potenzielle außergewöhnliche Profitabilität - Gesamt-Nettoge
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen vor: RSI Robot EA: Ihr ultimativer Handelspartner! Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem RSI Robot EA! Dieser leistungsstarke Expert Advisor nutzt den bewährten RSI (Relative Strength Index) und Candlestick-Muster, um selbst in volatilen Märkten intelligente und profitable Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: - Dynamische RSI-Strategie : Der RSI Robot EA navigiert den Markt mit Hilfe von RSI-Levels, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifiz
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Bollinger Trader Pro Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit Bollinger Trader Pro, dem hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Erfolg auf dem MQL5-Markt zu maximieren. Ob Sie nun ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, Bollinger Trader Pro ist Ihr ultimativer Partner, um konsistente und profitable Trades zu erzielen. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Hauptmerkmale: Automatisierter Handel: Bolling
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MACD Pro Master Der MACD Pro Master ist Ihr ultimativer Trading-Begleiter, der Ihre Finanzwelt revolutionieren und Ihnen die Türen zum Reichtum öffnen wird. Hier erfahren Sie, warum er das Beste ist, was es seit geschnittenem Brot gibt: Vorteile Präziser Handel : Der MACD Pro Master nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) für präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen, damit Sie jede Marktchance nutzen können. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie die Hande
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Vorgestellt wird der: SniperPro Trader (Expert Advisor) Der SniperPro Trader ist Ihr Tor zur finanziellen Freiheit und zu einem Leben in Luxus! Dieser außergewöhnliche EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und eine Welt der Möglichkeiten zu erschließen. Stellen Sie sich den Nervenkitzel von mühelosen Gewinnen, exotischen Zielen und einem Lebensstil vor, von dem nur wenige zu träumen wagen. Warum SniperPro Trader wählen? Unvergleichliche Präzision : Die for
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen den Momentum Navigator EA vor Ihr Weg zu Reichtum und intelligentem Handel! Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre finanzielle Zukunft mit Momentum Navigator EA , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 5. Dieser hochmoderne Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und ermöglicht es Ihnen, Markttrends mit Präzision, Effizienz und Vertrauen zu steuern. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, Momentum Navigator EA ist Ihr
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Trend Expert Advisor Professioneller Trendfolgehandel mit niedrigen Risikoparametern Der AfriBold Expert Advisor ist ein leistungsfähiges Handelsinstrument, mit dem Sie auf sichere Weise Trades auf dem Forex-Markt generieren können. Es handelt sich um einen trendfolgenden Expert Advisor, der Buy-Trades mit geringen Risikoparametern durchführt. Der AfriBold Expert Advisor verwendet eine Reihe von technischen Indikatoren, um trendfolgende Märkte und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu id
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Quantum GridMaster Expert Advisor Überblick Der Quantum GridMaster Expert Advisor ist ein leistungsfähiges automatisiertes Handelssystem zur Maximierung von Handelschancen durch eine fortschrittliche Grid-Handelsstrategie. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten und anpassungsfähigen Ansatz für den Devisenmarkt suchen, der die Grid-basierte Orderausführung, Trendanalyse und Risikomanagement-Methoden nutzt. Durch die Verwendung von zwei wichtigen exponen
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen Ihnen den Velocity Quant Ai Expert Advisor vor: Ihr Weg zum Handelserfolg! Der Handel kann eine überwältigende und entmutigende Aufgabe sein, besonders für neue Händler oder Anfänger. Viele Trader haben schon viel Geld verloren und waren frustriert, weil sie nicht wussten, an wen sie sich wenden oder wem sie vertrauen sollten. Aus diesem Grund haben wir eine mutige Entscheidung getroffen und den Velocity Quant AI Expert Advisor entwickelt - einen wahrhaft revolutionären und einzig
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Der Currency Master The Currency Master ist ein leistungsstarker Forex-Handelsroboter, der Ihnen helfen kann, Ihren Handel zu automatisieren. Hier sind einige der Vorteile, die Ihnen dieser Roboter bietet Automatisierter Handel Der Currency Master kann automatisch in Ihrem Namen Trades platzieren, so dass Sie nicht stundenlang die Märkte beobachten müssen und sich auf andere Dinge konzentrieren können. Risiko-Management Der Currency Master verfügt über integrierte Risikomanagementfunktionen
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PitBull RSI Der Elite-Handelsvorteil, den die Top-Händler Ihnen nicht zeigen wollen URGENT: Zeitlich begrenzter Sonderpreis - Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist Haben Sie es satt, zuzusehen, wie Ihnen potenzielle Gewinne entgehen, während andere von den Marktbewegungen profitieren ? PitBull RSI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist der unfaire Vorteil, den seriöse Trader nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen. aus volatilen Märkten zu ziehen, wenn alle anderen verlieren. Wa
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Kybernetischer Reichtum Ihr Schlüssel zum autonomen Handel In der dynamischen Welt der Finanzmärkte kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich in den komplizierten Mustern zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Selbst erfahrene Händler stehen vor der Herausforderung, den Markt ständig zu übertreffen. Hier kommt AfriBold Cybernetic Affluence ins Spiel, ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategien automatisiert. Die Kraft der KI nutzen Der AfriBold Cyber
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
QUANTUM NEXUS TRADER Fortgeschrittener KI-gesteuerter Expert Advisor für konsistente, automatisierte Gewinne. Revolutionärer Algorithmus, der potenziell eine Gewinnrate von bis zu 70% mit hervorragendem Risikomanagement erzielen kann VERWANDELN SIE IHRE HANDELSREISE NOCH HEUTE Der Quantum Nexus Trader EA stellt die Spitze der automatisierten Forex-Handelstechnologie dar und kombiniert modernste algorithmische Strategien mit fortschrittlichem maschinellem Lernen, um unter realen Marktbedingungen
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Samurai Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und vom emotionalen Handel! Der Afribold Samurai ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um den Nutzern ein nahtloses Handelserlebnis zu bieten. Globale Marktdominanz Unser fortschrittlicher Algorithmus zapft die globalen Finanzmärkte an und analysiert riesige Mengen an Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Afribold Samurai immer
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
InsideBar Xpert EA Der InsideBar Xpert ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, die leistungsstarke InsideBar-Handelsstrategie zu nutzen. Dieser hochentwickelte EA ist perfekt für Händler, die Präzision, Konsistenz und einen Vorteil auf dem Forex-Markt suchen. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene Inside Bar Strategie : Nutzt das Potenzial von Inside-Bar-Mustern, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie den
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Kerzenmuster Algo Intelligenter Preis-Aktions-Handel Candle Pattern Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Preisaktionsstrategien verlassen. Dieser EA identifiziert auf intelligente Weise Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades basierend auf bewährtem Marktverhalten aus. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Candle Pattern Algo passt sich für maximale Effizienz an verschiedene Zeitrahmen und Anl
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE Wegbereiter einer neuen Ära der Vermögensbildung durch intelligenten Handel Einleitung: In der dynamischen Welt der Finanzmärkte ist es für Anleger, die ihre Rendite maximieren wollen, unerlässlich, der Zeit voraus zu sein. Afribold Quantum Opulence erweist sich als Leuchtturm der Innovation und revolutioniert die Landschaft des automatisierten Handels. Dieser hochmoderne Handelsroboter hat nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern sich dank seiner bemerkenswerten
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Trend Master Einführung in den AfriBold Trend Master Expert Advisor Der AfriBold Trend Master Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und wurde entwickelt, um auf den dynamischen Finanzmärkten von heute eine unvergleichliche Performance zu erzielen. Dieser EA wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Algorithmus-Experten entwickelt und nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit Präzision zu erkennen. Hochmoderner Algor
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Experten
TERMINATOR X HFT (High TERMINATOR X HFT (High Frequency Trading - KI-Roboter) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Extrem-Design für GBPUSD, EURJPY, EURUSD auf 1Min/2Min/3Min-Charts für maximalen Gewinn. Einführung des 'Terminator X' Expert Advisors Der Terminator X Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und ist darauf ausgelegt, in den dynamischen Finanzmärkten von heute eine hervorragende Leistung zu er
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Tesla Striker Tesla Striker ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für die Handelsplattform MQL5 entwickelt wurde. Er ist auf Händler zugeschnitten, die sich die Macht der Trendfolge zunutze machen wollen, um konsistente Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen. Hier sind einige seiner herausragenden Merkmale und Vorteile: Hauptmerkmale 1. Fortschrittliche Trend-Erkennung: Tesla Striker nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Markttrends mit hoher Genauigkeit zu erkennen und zu verfolgen, damit Si
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Ich hab's! Hier ist die aktualisierte Beschreibung mit der zusätzlichen Betonung der Benutzerfreundlichkeit und der umfangreichen Backtesting-Ergebnisse : NeuraTrend Expert Advisor Gewinne maximieren mit Präzisionshandel Erschließen Sie das Potenzial eines konsistenten, risikoarmen Handels mit NeuraTrend - einem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der für den Hochleistungshandel auf dem 1-Minuten-Chart entwickelt wurde. Mit einer bewährten Strategie, die sich auf Präzision, minimalen Drawdow
Hyper Frequency Crude Oil
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Einführung in den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Tool, um Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Dann ist der **Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor** genau das Richtige für Sie. Dieser hochmoderne EA wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren und Ihre Gewinne auf dem volatilen Rohölmarkt zu maximieren. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile dieses Expert Advisors: 1 . **Hohe Genauigkeit und Renta
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
TITAN X Die Vorteile und Eigenschaften des Expert Advisor (EA) TITAN X 1. Automatisierter Handel Präzision bei der Ausführung: TITAN X folgt akribisch Ihren vordefinierten Handelsregeln. Dies eliminiert das Risiko menschlicher Fehler, wie z.B. das Zögern bei Ein- oder Ausstiegssignalen oder impulsive, von Angst oder Gier getriebene Entscheidungen. 24/7-Verfügbarkeit: Im Gegensatz zu menschlichen Händlern, die Ruhe benötigen, arbeitet TITAN X kontinuierlich und nutzt Handelsmöglichkeiten rund u
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Candle Sync Master Revolutionieren Sie Ihren Handel Automatisierte Trading-Exzellenz an Ihren Fingerspitzen Sind Sie es leid, unzählige Stunden mit der Analyse von Charts zu verbringen, profitable Trades zu verpassen oder sich von Emotionen bei Ihren Handelsentscheidungen beeinflussen zu lassen? Wir stellen Ihnen den Candle Sync Master vor - den revolutionären Expert Advisor, der aus gewöhnlichen Händlern Meister des Marktes macht, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand. Handeln Sie wie ein Profi
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EDGESYNC NEXUS - Die ultimative Handelsrevolution, die täglich das Leben verändert! HÖREN SIE AUF, GELD ZU VERLIEREN! Ihre finanzielle Freiheit beginnt HIER - nur $60 entfernt! WARNUNG: Dieser EA ist SCHNELL VERKAUFT - Nur begrenzte Exemplare zu diesem bahnbrechenden Preis verfügbar! Was $60 Ihnen bringt vs. Was Sie jeden Tag ohne es verlieren: Ihre aktuelle Situation: Sie sehen zu, wie Ihnen durch emotionale Handelsentscheidungen Gewinne entgehen Goldene Gelegenheiten verpassen, währe
Prop Firm Pirate
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PROP FIRM PIRATE Ein professioneller Expert Advisor Handelsroboter ‍️ Kurzbeschreibung PROP FIRM PIRATE ist ein hochentwickelter Multi-Währungs-Expert Advisor, der speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde und fortschrittliche Day-Trading- und Swing-Trading-Strategien mit dynamischem Risikomanagement auf den Märkten USDJPY, USDCAD und EURUSD einsetzt. ️ Handelsstrategie PROP FIRM PIRATE verwendet einen revolutionären hybriden Ansatz, der Folgendes kombiniert: Day-Tra
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MARKET SURGE DYNAMO - Professionelles Multi-Timeframe Handelssystem Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft der intelligenten Automatisierung! Warum MARKET SURGE DYNAMO wählen? MARKET SURGE DYNAMO ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktchancen über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg zu nutzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst mit dem Forex-Handel beginnen, dieser EA liefert eine konsiste
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PRECISION MAVERICK - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Trend Expert Advisor Professionelles Trend-Trading an Ihren Fingerspitzen PRÄZISION MAVERICK Es handelt sich um einen hochentwickelten Expert Advisor, der entwickelt wurde, um profitable Trendbewegungen bei den wichtigsten Währungspaaren mit militärischer Präzision zu erfassen. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und kombiniert fortschrittliche Multi-Timeframe-Analysen mit intelligentem Risikomanag
ProShield Dynamics
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PROSHIELD DYNAMICS Premium Trendfolge-Expert Advisor Transformieren Sie Ihr Trading mit fortschrittlichem Schutz und dynamischer Performance PROSHIELD DYNAMICS ist ein hochentwickelter Trendfolge-Expert Advisor, der entwickelt wurde, um konsistente Gewinne zu erzielen und gleichzeitig Ihr Kapital mit militärischen Schutzsystemen zu schützen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist Ihre persönliche Handelsfestung, die sich an die Marktbedingungen anpasst und Chancen über mehrere Zeitrahmen hi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension