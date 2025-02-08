GOLD-QUANTENFUSION





Wir stellen vor: Gold Quantum Fusion EA - Ihr ultimatives Tor zu finanziellem Wohlstand und modernster Handelstechnologie auf dem Goldmarkt.

Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unvergleichliche Handelsleistung zu bieten, indem er fortschrittliche Algorithmen und hochmoderne Strategien nutzt.





Warum Gold Quantum Fusion EA wählen?





1. Basierend auf den Backtest-Ergebnissen vom 2024/01/01: Potenzielle außergewöhnliche Profitabilität





- Gesamt-Nettogewinn: $15,714.40

- Bruttogewinn: $15,939.30

- Durchschnittlicher Gewinn Handel: $25.10

- Gewinn-Faktor: 70,87





Der Gold Quantum Fusion EA 2024/01 Backtest liefert einen bemerkenswerten Gesamtnettogewinn von $15.714,40,

was seine Fähigkeit unterstreicht, lukrative Handelsmöglichkeiten zu nutzen.

Mit einem erstaunlichen Gewinnfaktor von 70,87 beweist er beständige Rentabilität und Zuverlässigkeit.





2. Überlegenes Risikomanagement





- Saldo-Drawdown absolut: $0.00

- Maximaler Saldoabzug: 0,70% ($153,10)

- Aktien Drawdown Maximal: 42,71% ($8.371,20)

- Sharpe-Verhältnis: 5,78





Der Backtest zeigt, dass unser fachkundiger Berater bei der Risikoverwaltung hervorragend abschneidet, minimale Drawdowns gewährleistet und Ihre Investition schützt.

Der Balance Drawdown ist praktisch nicht vorhanden, und mit einer Sharpe Ratio von 5,78 verspricht er potenziell hohe Renditen bei geringem Risiko.





3. Beeindruckende Handelsleistung





- Trades insgesamt: 661

- Gewinnquote bei Long-Trades: 96,07 %.

- Gewinn-Trades: 635 (96,07%)

- Durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne: 106





Mit 661 ausgeführten Trades und einer beeindruckenden Gewinnrate von 96,07% bei Long Trades,

ist der Gold Quantum Fusion EA darauf ausgelegt, Ihre Gewinne mit Präzision und Effizienz zu maximieren.





4. Fortgeschrittene Trading-Strategien





Der Gold Quantum Fusion EA nutzt hochentwickelte Indikatoren wie ADX und EMA, um strategisch in Trades ein- und auszusteigen,

um eine optimale Leistung und Rentabilität zu gewährleisten.





5. Zuverlässig und Effizient





- Qualität der Historie: 100%

- Verarbeitete Barren: 75,470

- Verarbeitete Ticks: 44,185,654





Mit einer 100%igen Qualität der Historie und der Verarbeitung von Millionen von Ticks ist dieser EA sowohl zuverlässig als auch effizient und garantiert eine genaue und zeitnahe Handelsausführung.





6. Maßgeschneidert für maximale Renditen





- Hebelwirkung: 1:100

- Ersteinlage: $10.000 (oder $1.000)

- Gewinnmitnahme: 300,0





Entwickelt, um optimal mit einem Hebel von 1:100 und einer Ersteinlage von $300 bis $10.000 zu arbeiten,

Der Gold Quantum Fusion-Expertenberater ist darauf zugeschnitten, maximale Renditen für Ihre Investition zu erzielen.





Die Zukunft des Goldhandels ist hier





Gold Quantum Fusion EA ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot; es ist eine Revolution in der Welt des Handels.

Durch die Integration von fortschrittlichen neuronalen Netzwerkalgorithmen und Quantencomputer-Prinzipien übertrifft er die traditionellen Handelsmethoden,

und bietet Ihnen ein futuristisches und höchst lukratives Handelserlebnis.





Die Vorteile des Handels mit einem Expert Advisor





Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die ihn zu einem Muss für Trader machen:





1. Automatisierung und Präzision:





Expert Advisors wurden entwickelt, um Handelsprozesse zu automatisieren, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen manuellen Überwachung entfällt.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Trades mit Präzision und ohne Emotionen ausgeführt werden, was zu beständigeren und profitableren Resultaten führt.





2. 24/7 Handel:





Im Gegensatz zu menschlichen Händlern können EAs rund um die Uhr arbeiten und profitable Gelegenheiten zu jeder Tages- und Nachtzeit wahrnehmen.

Das bedeutet, dass Sie sogar im Schlaf Geld verdienen können, ohne potenzielle Handelsmöglichkeiten zu verpassen.





3. Ausschluss menschlicher Fehler:





Menschliche Trader sind anfällig für Fehler und emotionale Entscheidungen. EAs folgen vordefinierten Strategien und Algorithmen, was das Risiko von Fehlern ausschließt und disziplinierte Handelspraktiken gewährleistet.





4. Backtesting und Optimierung:





EAs können anhand historischer Daten einem Backtesting unterzogen werden, um ihre Leistung zu bewerten und ihre Strategien zu optimieren.

Dadurch wird sichergestellt, dass der EA gut auf den Live-Handel vorbereitet ist und optimale Ergebnisse liefert.





5. Konsistente Überwachung:





EAs überwachen kontinuierlich die Marktbedingungen und führen Trades auf der Grundlage von Echtzeitdaten aus.

So können sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und sich bietende Chancen nutzen.





Die Entwicklung von Expert Advisors





Expert Advisors haben sich seit ihren Anfängen erheblich weiterentwickelt. Ursprünglich wurden sie entwickelt, um Händler bei der Ausführung von Geschäften auf der Grundlage von technischen Indikatoren zu unterstützen,

EAs haben sich zu hochentwickelten Tools entwickelt, die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Quantencomputerprinzipien nutzen.

Sie haben die Handelslandschaft revolutioniert, indem sie Händlern fortschrittliche Fähigkeiten und ein noch nie dagewesenes Maß an Automatisierung bieten.





Mit Gold Quantum Fusion EA nehmen Sie nicht nur die Zukunft des Handels in die Hand, sondern sichern sich auch Ihren finanziellen Erfolg.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre Investitionen exponentiell wachsen, während Sie sich auf andere Aspekte Ihres Lebens konzentrieren.

Dieser EA wurde entwickelt, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen und Ihnen zu finanzieller Unabhängigkeit und Wohlstand zu verhelfen.





Freuen Sie sich auf die Zukunft des Handels mit ''Gold Quantum Fusion EA'' - wo Innovation auf Rentabilität trifft.

Sichern Sie sich noch heute Ihren finanziellen Erfolg und beobachten Sie, wie Ihr Vermögen exponentiell wächst.





