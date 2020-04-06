Terminator Genisys

TERMINATOR GENISYS

HFT (Trading de Alta Frecuencia - Robot Algoritmo Ai)

Diseño extremo para EURUSD en gráficos de 5 minutos para obtener el máximo beneficio. (otros pares incluse GBPUSD, EURJPY y otros pares con plazos similares)

Presentación del Asesor Experto 'Terminator Genisys

El Asesor ExpertoTerminator Genisys se encuentra en la cima de los sistemas de trading automatizados, diseñado para ofrecer un gran rendimiento en los dinámicos mercados financieros de hoy en día. Desarrollado por un equipo de traders experimentados y expertos en algoritmos, este EA aprovecha el análisis técnico avanzado para identificar con precisión oportunidades de trading lucrativas . En el dinámico mundo de los mercados financieros, adelantarse a los acontecimientos es esencial para los inversores. Terminator Genisys emerge como un faro de innovación, revolucionando el panorama del trading automatizado.


Algoritmo de vanguardia

Incorpora algoritmos de vanguardia para identificar y capitalizar las tendencias del mercado con eficacia. La tecnología permite al robot tomar decisiones rápidas como el rayo, basadas en datos, capitalizando las tendencias del mercado antes de que sean evidentes para los operadores humanos. Esta inteligencia predictiva minimiza los riesgos y ofrece a los usuarios la oportunidad de operar en cualquier condición de mercado.


Negociación autónoma

Demuestra una buena consistencia de las operaciones en pruebas retrospectivas y mostrando una consistencia potencial a través de diversas condiciones de mercado. Los logros más notables son sus sistemas de comercio activos consistentes . Ya sea navegando por mercados volátiles o escaneando el gráfico, el asesor experto Terminator Genisys se adapta para proporcionar a los usuarios oportunidades de comercio.


Gestión del riesgo

Implementa robustos protocolos de gestión de riesgos para proteger el capital. Los protocolos integrados de gestión de riesgos del robot lo diferencian de las estrategias de trading convencionales. El asesor experto de Terminator Genisys emplea un enfoque meticuloso del riesgo, optimizando el tamaño de las posiciones e implementando mecanismos de stop-loss para proteger el capital de los inversores. Nada está garantizado en el mercado, sin embargo, la estrategia disciplinada de gestión de riesgos asegura que los usuarios puedan participar en el mercado con confianza, sabiendo que sus inversiones están potencialmente protegidas contra las fluctuaciones imprevistas del mercado.


Interfaz fácil de usar

Configuración y funcionamiento sencillos, aptos para operadores de todos los niveles de experiencia. El asesor experto Terminator Genisys ha democratizado el acceso a sofisticadas estrategias de trading ofreciendo una interfaz fácil de usar. Incluso las personas con una experiencia mínima en negociación pueden navegar por la plataforma sin problemas, lo que les permite aprovechar el poder de los algoritmos avanzados de negociación sin una curva de aprendizaje pronunciada. Esta inclusividad amplía el alcance de las oportunidades a un público más amplio.



Versatilidad

Compatible con múltiples clases de activos, incluyendo divisas, acciones, materias primas e índices, el asesor experto Terminator Genisys opera sin descanso, 24 horas al día, siete días a la semana. Esta monitorización continua y capacidad de ejecución significa que los usuarios nunca pierden oportunidades de negociación, independientemente de su ubicación geográfica o zona horaria.

El EATerminator Genisys ha sido meticulosamente probado. Su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado le permite seguir funcionando al máximo, lo que lo convierte en una opción fiable.


Máximo potencial de negociación

Aunque los resultados individuales pueden variar, el EA Terminator Genisys ha demostrado consistentemente el potencial para colocar numerosas operaciones. Aprovechando sus estrategias de negociación avanzadas y su enfoque disciplinado, su objetivo es minimizar los riesgos, ofreciéndole la oportunidad de participar potencialmente de forma segura en el mercado.

Clasificado entre los mejores del mundo, el asesor expertoTerminator Genisys es su puerta de entrada para desbloquear todo el potencial del trading automatizado. Tome las riendas de su futuro y eleve sus aspiraciones de trading automatizado a nuevas cotas con este extraordinario EA.


Cómo utilizar el Asesor Experto Terminator Genisys

Para utilizar el Asesor Experto Terminator Genisys, simplemente adjúntelo a su gráfico MT5 y haga clic en el botón "Auto Trading". El asesor experto empezará a monitorizar el mercado y a tomar operaciones en su nombre.

Puede personalizar el Asesor Experto de Terminator Genisys para que se adapte a su estilo de negociación individual ajustando los parámetros de riesgo y gestión monetaria. También puede elegir operar sólo con ciertos pares de divisas o sólo durante ciertas horas del día.


Revolucione su experiencia de trading

Diga adiós a las conjeturas y al trading emocional.Terminator Genisys es un robot de trading de última generación meticulosamente diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia de trading automatizada y sin fisuras.


Dominio del mercado global

Nuestro algoritmo avanzado accede a las plataformas de negociación de los mercados financieros globales, analizando grandes cantidades de datos en tiempo real. Esto asegura queTerminator Genisys esté siempre equipado para operar con las últimas tendencias del mercado, noticias e indicadores, permitiéndole potencialmente tomar decisiones estratégicas.


Scalping de precisión para máximos beneficios

Basado en tecnologías de aprendizaje automático de última generación e inteligencia artificial similar,Terminator Genisys se especializa en scalping de precisión. Identifica rápidamente las fluctuaciones del mercado a corto plazo, ejecutando operaciones rápidas con una precisión casi quirúrgica.


Estrategias de negociación adaptativas

El EA Terminator Gen isys se adapta a las condiciones cambiantes del mercado. Tanto si se trata de un mercado con tendencia, un mercado oscilante o condiciones volátiles, nuestro robot emplea una serie de estrategias de negociación adaptativas para garantizar un rendimiento óptimo en cualquier escenario. Esta adaptabilidad lo diferencia de las estrategias de trading tradicionales, proporcionándole una herramienta versátil para diversos entornos de mercado.


La gestión del riesgo en su núcleo

Damos prioridad a la protección de su capital.Terminator X integra algoritmos avanzados de gestión de riesgos, permitiéndole establecer parámetros de riesgo personalizados. Esto asegura que sus operaciones se ejecuten potencialmente dentro de su zona de confort, evitando la exposición innecesaria a los riesgos del mercado.


Interfaz fácil de usar

No necesita ser un experto financiero para beneficiarse deTerminator X. Nuestra interfaz fácil de usar permite a los operadores de todos los niveles aprovechar el poder del trading algorítmico. Personalice fácilmente la configuración y supervise el rendimiento, todo al alcance de su mano.


Actualizaciones continuas y soporte

Estamos comprometidos con el éxito de nuestros usuarios.Terminator X viene con actualizaciones regulares para mejorar sus capacidades y adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado. Nuestro equipo de soporte dedicado también está disponible las 24 horas del día para ayudarle con cualquier duda o preocupación que pueda tener cuando sea posible.


Libere su potencial de negociación

Experimente el futuro del trading conTerminator X. Desbloquee el trading automatizado sin precedentes, minimice el riesgo y lleve su trading a nuevas alturas. Únase a las filas de los operadores de éxito que confían en el asesor experto Terminator Genisys para navegar por los mercados con precisión y confianza.


Conclusión

Actúe ahora y aproveche la oportunidad de transformar su viaje de trading con el asesor expertoTerminator Genisys. Únase a los innumerables operadores que ya han experimentado su potencia y fiabilidad.


Aquí hay más productos increíbles:

https://www.mql5.com/en/market/product/129595

https://www.mql5.com/en/market/product/142174

https://www.mql5.com/en/market/product/136130

https://www.mql5.com/en/market/product/130288


Alojamiento virtual:

https://youtu.be/cg79REeJMnk


Productos recomendados
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA combina el análisis de la estructura del mercado con las zonas de retroceso de Fibonacci para identificar puntos de entrada de alta probabilidad durante los mercados en tendencia. Traza de forma inteligente los máximos y mínimos de las oscilaciones y evalúa la fuerza de una tendencia antes de colocar las entradas en los niveles óptimos de retroceso, normalmente el 38,2%, el 50% y el 61,8%. Al operar en la dirección de la tendencia principal , esta estrategia ofrece un equilibrio entre p
Secret Impulse
Eugen Funk
Asesores Expertos
El EA abre una posición cuando el mercado comienza a moverse durante la sesión de Nueva York (mayor volumen). De esta manera, el impulso se mantiene gracias al volumen, y podemos alcanzar el Take Profit con alta probabilidad de forma instantánea. Señal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Apertura basada en el impulso durante la sesión de Nueva York El EA detecta el impulso oculto a través de FVGs en marcos temporales menores. Cuando el impulso se detecta poco antes o durante la sesión de
Growth Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (10)
Asesores Expertos
¡Después de años de trading manual probado y desarrollo, mis Estrategias Avanzadas ahora están disponibles como Asesores Expertos! Presentamos el Growth Killer EA – un sistema de trading de nivel profesional diseñado para la construcción de portafolios, diversificación multi-símbolo y gestión avanzada de capital. Construido con flexibilidad en mente, este EA permite a los traders crear un portafolio completo de trading desde una sola herramienta . OPCIÓN SINGLE SHOT + GRID + RECUPERACIÓN INTELIG
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
JUPITER es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales. JUPITER Es un sistema avanzado de comercio. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. JUPITER . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede desc
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Asesores Expertos
Presentación de Steady Runner NP EA (Versión gratuita): Trading de Precisión para GBPUSD M5 ¿Qué es Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA es un Asesor Experto (EA) matemáticamente diseñado exclusivamente para el marco temporal GBPUSD M5 . Construido con algoritmos avanzados y modelos estadísticos, este EA automatiza su estrategia de trading para ofrecer precisión, consistencia y disciplina en cada operación. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Steady Runner NP EA e
FREE
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Asesores Expertos
Bitcoin Cross Hedge abre una posición en BTCUSD mientras toma una posición opuesta en EURUSD y GBPUSD y las gestiona al mismo tiempo. El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 80 USD No utiliza grid ni martingale y opera 2 pares de divisas en el mismo gráfico. Recomendado Gráfico: BTCUSD configuración de un solo gráfico Temporalidad: H1 Entradas Selección de par cruzado - Selecciona el par cruzado dorado Método de cálculo del lote - Selecciona lote automático o lote fijo Tamañ
Hal mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Hal mt5 es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading Hal mt5 Es un sistema de comercio avanzado y profesional. Es un sistema configurable. Hal mt5 es un sistema profesional, listo para personalizar su perfil. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Hal mt5 17 neural net tienen trabajando en paralelo. y 65 d
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Asesores Expertos
TrendCore Adaptive FX - Asesor experto inteligente para operar en Forex con confianza y adaptación TrendCore Adaptive FX es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para un rendimiento consistente en el mercado Forex. Combina el análisis técnico basado en tendencias, la gestión adaptativa de lotes y sólidas estrategias de protección del capital para garantizar una operativa sólida y eficiente en condiciones reales de mercado. Tanto si eres un trader profesional como un in
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Asesores Expertos
Quedan 2 ejemplares a 49 USD. Próximo precio 99 USD Archivo . set - Esta es una estrategia de trading muy agresiva, basada en un indicador MACD modificado. Se utiliza para analizar las zonas anómalas del mercado + metodología del autor para restablecer el movimiento crítico. La estrategia fue desarrollada teniendo en cuenta el movimiento del par de divisas USDCHF y las mejores tasas de comercio sólo en él. Recomendaciones: - H1 USDCHF - Apalancamiento de 1:500 o superior (idealmente 1:1000
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Asesores Expertos
Este robot fue creado exclusivamente para el comercio de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos medios (M30, H1) . A diferencia de los scalpers tradicionales, Best Scalper XAUUSD 30min se centra en los cambios de tendencia , utilizando indicadores avanzados como RSI, Bandas de Bollinger y Price Action . La estrategia se basa en la detección de niveles críticos de soporte y resistencia donde el mercado tiene una alta probabilidad de invertir la tendencia. Combina este análisis con la volatilida
FREE
LL High Frequency HFT EA
Leopoldo Licari
4 (4)
Asesores Expertos
LL High Frequency HFT EA es un Asesor Experto de Trading de Alta Frecuencia que utiliza un código de ejecución propio muy rápido y de alto rendimiento capaz de ejecutar tareas de apertura de alta frecuencia y baja latencia. También integra dentro de su código un sistema de cierre instantáneo para todas las órdenes , a diferencia de los sistemas que cierran las órdenes en bucle, perdiendo preciosos milisegundos que son esenciales en los sistemas HFT. Por favor, lea atentamente la guía antes de e
Revialon
Daniel Suk
5 (2)
Asesores Expertos
Revialon - El arte de la negociación adaptativa Como un compositor magistral que da forma a una sinfonía, Revialon le permite orquestar el ritmo del mercado con precisión y control. Impulsado por el análisis de volatilidad basado en el ATR y la precisión temporal del oscilador estocástico , proporciona un marco dinámico en el que usted establece las reglas, refina la ejecución y optimiza el resultado . Dé forma a su obra maestra de trading: Estrategia totalmente personalizable - Todos los a
FREE
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Cryptex Scalper — Asesor Experto de Rupturas para Criptomonedas (M5) Descripción general Cryptex Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el trading de criptomonedas como BTCUSD, ETHUSD y LTCUSD. Está basado en un marco de rupturas probado, pero adaptado al comportamiento particular de los mercados cripto: Spreads más amplios, Operativa continua 24/7, Mayor volatilidad, Posibles gaps de fin de semana. Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendientes y controles d
Hubble MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
HUBBLE es un software automatizado seguro para el comercio del mercado de divisas y los índices. La arquitectura es un experto robot autónomo totalmente automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales HUBBLE Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. HUBBLE Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede de
Voyager MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Voyager es un software automatizado seguro para el comercio del mercado de divisas y los índices. La arquitectura es un experto robot autónomo totalmente automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales Voyager tiene 10 redes neuronales trabajando en paralelo. Voyager es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Voyager Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es
Sputnik MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sputnik es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado de divisas e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales. Sputnik Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Sputnik es un sistema plug and play Sputnik Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realiza todo el trabajo. Puede descargar la demo y p
Vostok MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Vostok MT5 es un software automatizado seguro para el comercio del mercado de divisas e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading. Vostok MT5 tiene una red neuronal para utilizar el algoritmo correcto en la situación de mercado correcta Vostok MT5 Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Vostok MT5 es un sistema plug and play Vostok MT5
Jarvis Meta5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Jarvis es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading. Jarvis Es un sistema de comercio avanzado y profesional. Es un sistema TOTALMENTE configurable. Jarvis es un sistema profesional, Listo para personalizar su perfil. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo . Jarvis 18 neural net have working in parallel. C
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Asesores Expertos
Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA). Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD. Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent. Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura. Las capturas de pantalla son de transacciones de la c
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. Arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL TRADER TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ESTÁ SIEMPRE EN EL MERCADO EN LAS DOS DIRECCIONES HACER CICLOS GANADORES GALAXY . es un sistema
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Le presento los parámetros y ajustes del bot Series Control, que es un bot ultramoderno para trabajar en el mercado Forex. Este bot utiliza las últimas tecnologías de gestión monetaria y análisis de mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. También dispone de un sistema flexible de control y protección para cada posición. Pares de divisas para operar : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJP
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
The sea of tranquility MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El mar de la tranquilidad es un sistema diseñado para operar en dos pares el EURUSD y el GBPUSD, podría utilizarse en otros pares y otros valores como índices, criptodivisas o materias primas, pero no está optimizado para estos valores, Aunque es un sistema multiorden, la dosificación de todas es constante sin incrementos de lotage a lo largo del algoritmo. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones de
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
Equilibrium Pro
Andrii Palchevskyi
Asesores Expertos
Sistema de Trading Equilibrium Pro Descripción Breve Equilibrium Pro implementa una estrategia de trading bidireccional que mantiene un equilibrio de mercado constante abriendo simultáneamente posiciones BUY y SELL. El sistema cuenta con mecanismos de recuperación avanzados, gestión inteligente de posiciones y filtros completos de protección del mercado. Características Principales Sistema de Equilibrio Bidireccional Apertura simultánea de posiciones BUY y SELL Reemplazo automático de posiciones
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Asesores Expertos
MaxiPro Average Euro utiliza un algoritmo único con la mejor estrategia de inversión que proporciona resultados más consistentes y estables. El trading automático es más consistente sin involucrar factores emocionales, haciéndolo más fácil y cómodo y adecuado para principiantes que quieren aprender y crear resultados a través del trading. Maximiza el trading con la protección de señales Autocut para cerrar órdenes de pérdidas y ganancias de manera que el trading está protegido del riesgo de mar
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Asesores Expertos
Multi instrumento y multi marco de tiempo EA, con los mejores indicadores. El MSD EA se puede utilizar para el comercio automatizado y manual. Haga clic en el botón '?' del panel de control para obtener información sobre los distintos elementos del EA MSD. Utiliza ATR Take Profits, ATR Stop Losses y ATR Trailing Stops. Viene con un medidor de Fuerza de Divisas FX y un indicador de Sesiones de Mercado. Tiene la opción de colocar Líneas de Comercio (Compra, Venta, Cierre, Alarma). Cuando el preci
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
FUSIÓN CUÁNTICA DEL ORO Presentamos: Gold Quantum Fusion EA - su puerta de entrada definitiva a la prosperidad financiera y a la tecnología de trading de vanguardia en el mercado del oro. Este asesor experto está meticulosamente diseñado para ofrecerle un rendimiento comercial sin precedentes, aprovechando algoritmos avanzados y estrategias de última generación. ¿Por qué elegir Gold Quantum Fusion EA? 1. Basado en los resultados del back-test del 2024/01/01: Rentabilidad Potencial Excepcional
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Asesores Expertos
TERMINATOR X HFT (Trading de Alta Frecuencia - Robot de IA) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk   https://www.youtube.com/@terminatorxea Diseño extremo para GBPUSD, EURJPY, EURUSD en gráficos de 1Min/2Min/3Min para obtener el máximo beneficio. Presentamos el Asesor Experto 'Terminator X' El asesor experto Terminator X se encuentra en la cúspide de los sistemas de trading automatizado, diseñado para ofrecer un gran rendimiento en los dinámicos mercados financieros de hoy. Desarro
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentación de RSI Robot EA: ¡Su mejor aliado para operar! ¡Libere todo el potencial de su estrategia de trading con el RSI Robot EA! Este poderoso Asesor Experto aprovecha el probado y verdadero RSI (Índice de Fuerza Relativa) y los patrones de velas para hacer operaciones inteligentes y rentables, incluso en mercados volátiles. Características principales: - Estrategia RSI dinámica : El EA Robot RSI navega expertamente por el mercado utilizando los niveles de RSI para identificar las cond
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Bollinger Trader Pro Libere todo el potencial de sus operaciones con Bollinger Trader Pro, el Asesor Experto de vanguardia diseñado para maximizar su éxito en el Mercado MQL5. Si usted es un trader experimentado o un principiante, Bollinger Trader Pro es su socio definitivo para lograr operaciones consistentes y rentables. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Características principales: Trading Automatizado: Bollinger Trader Pro aprovecha
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MACD Pro Master El MACD Pro Master es su mejor compañero de trading, diseñado para revolucionar su viaje financiero y abrir las puertas de la riqueza. A continuación le explicamos por qué es lo mejor desde el pan de molde: Ventajas Trading de precisión : El MACD Pro Master aprovecha el poderoso indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para proporcionar operaciones precisas de compra y venta, asegurando que usted capitalice cada oportunidad de mercado. Ajustes personalizables : Adap
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el: SniperPro Trader (asesor experto) ¡Su puerta de entrada a la libertad financiera y una vida de lujo le espera con SniperPro Trader! Este EA excepcional está diseñado para revolucionar su experiencia de trading y desbloquear un mundo de posibilidades. Imagina la emoción de ganancias sin esfuerzo, destinos exóticos y un estilo de vida con el que sólo unos pocos se atreven a soñar. Por qué elegir SniperPro Trader? Precisión sin igual : Los algoritmos avanzados de Sniper
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentación del EA Momentum Navigator ¡Su camino hacia la riqueza y el trading inteligente! Tome las riendas de su futuro financiero con Momentum Navigator EA , el asesor experto definitivo para MetaTrader 5. Diseñado para revolucionar su experiencia de trading, este robot de última generación le permite navegar por las tendencias del mercado con precisión, eficiencia y confianza. Tanto si es nuevo en el mundo del trading como si es un profesional experimentado, Momentum Navigator EA es su ali
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Asesor Experto en Tendencias Compraventa profesional de seguimiento de tendencias con parámetros de bajo riesgo El Asesor Experto AfriBold es una potente herramienta de trading que puede ayudarle a generar operaciones de forma segura en el mercado de divisas. Es un asesor experto en seguimiento de tendencias que realiza operaciones de compra con parámetros de bajo riesgo. El Asesor Experto AfriBold utiliza una variedad de indicadores técnicos para identificar las tendencias de los merc
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Asesor Experto Quantum GridMaster Visión general El Asesor Experto Quantum GridMaster es un potente sistema de trading automatizado diseñado para maximizar las oportunidades de trading utilizando una estrategia avanzada de trading grid. Este Asesor Experto (EA) se ha desarrollado para los operadores que buscan un enfoque estructurado y adaptable al mercado de divisas, aprovechando la ejecución de órdenes basada en la cuadrícula, el análisis de tendencias y las metodologías de gestión de riesgos
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto Velocity Quant Ai: ¡Su camino hacia el éxito! Operar puede ser una tarea abrumadora y desalentadora, especialmente para los nuevos operadores o principiantes. Muchos traders incluso se han enfrentado a la angustia de perder mucho dinero y a la frustración de no saber a quién acudir o en quién confiar. Es por eso que tomamos una decisión audaz y desarrollamos el asesor experto Velocity Quant AI - un asesor experto verdaderamente revolucionario y único (EA) que ha
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
El Maestro de Divisas The Currency Master es un potente robot de comercio de divisas que puede ayudarle a automatizar sus operaciones. Estas son algunas de las ventajas de utilizar este robot Operaciones automatizadas Currency Master puede realizar operaciones automáticamente en su nombre, por lo que no tendrá que pasar horas vigilando los mercados. Esto puede liberar su tiempo para que pueda centrarse en otras cosas. Gestión del riesgo Currency Master incluye funciones integradas de gestión
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PitBull RSI La ventaja de élite que los mejores operadores no quieren que descubra URGENTE: Precio especial por tiempo limitado - Actúe ahora antes de que sea demasiado tarde ¿Cansado de ver cómo se escapan los beneficios potenciales mientras otros aprovechan los movimientos del mercado ? PitBull RSI no es sólo otro robot de trading - es la ventaja injusta que los traders serios han estado utilizando para obtener ganancias consistentes. de los mercados volátiles cuando todos los demás están per
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AfriBold Afluencia Cibernética Su clave para el comercio autónomo En el dinámico mundo de los mercados financieros, navegar por los intrincados patrones y tomar decisiones informadas puede ser una tarea desalentadora. Incluso los operadores más experimentados se enfrentan al reto de superar sistemáticamente al mercado. Aquí es donde el AfriBold Cybernetic Affluence emerge como una poderosa herramienta, diseñada para automatizar sus estrategias de trading. Aprovechar el poder de la IA El Asesor
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
QUANTUM NEXUS TRADER Asesor Experto Avanzado Potenciado por IA Para Ganancias Consistentes y Automatizadas. Algoritmo revolucionario que potencialmente puede ofrecer hasta un 70% de tasa de ganancias con una gestión superior del riesgo. TRANSFORME SU TRADING HOY MISMO El EA Quantum Nexus Trader representa el pináculo de la tecnología de trading automatizado de Forex, combinando estrategias algorítmicas de vanguardia con aprendizaje automático avanzado para ofrecer resultados excepcionales en co
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Samurai Revolucione su experiencia de trading ¡Diga adiós a las conjeturas y al trading emocional! Afribold Samurai es un robot de trading de última generación meticulosamente diseñado para proporcionar a los usuarios una experiencia de trading sin fisuras. Dominio del mercado global Nuestro avanzado algoritmo aprovecha los mercados financieros globales, analizando grandes cantidades de datos en tiempo real de diversas fuentes. Esto asegura que Afribold Samurai esté siempre equipado co
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EA InsideBar Xpert El InsideBar Xpert es un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado específicamente para aprovechar la poderosa estrategia de trading Inside Bar. Este sofisticado EA es perfecto para los traders que buscan precisión, consistencia y una ventaja en el mercado de divisas. Características principales: Estrategia avanzada Inside Bar : Aprovecha el potencial de los patrones Inside Bar para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad. Ajustes personalizable
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Vela Patrón Algo Trading Inteligente de Acción de Precios Candle Pattern Algo es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que confían en las estrategias de acción del precio. Este EA identifica inteligentemente patrones de velas de alta probabilidad y ejecuta operaciones basadas en el comportamiento probado del mercado. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Candle Pattern Algo se adapta a varios marcos de tiempo y activos para una máxima eficiencia. Característi
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE "Afribold Quantum Opulence, somos pioneros en una nueva era de creación innovadora a través del comercio inteligente" Introducción En el dinámico mundo de los mercados financieros, mantenerse a la vanguardia es esencial para los inversores. Afribold Quantum Opulence emerge como un faro de innovación, revolucionando el panorama del trading automatizado. Este robot de trading de última generación no sólo ha llamado la atención, sino que también se ha ganado la reputació
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Trend Master Presentación del Asesor Experto AfriBold Trend Master El asesor experto AfriBold Trend Master se sitúa en la cúspide de los sistemas de trading automatizados, diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes en los dinámicos mercados financieros actuales. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados y expertos en algoritmos, este EA aprovecha el análisis técnico avanzado para identificar las oportunidades de trading con precisión. Algoritmo de última gener
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Tesla Striker Tesla Striker es un asesor experto de vanguardia diseñado para la plataforma de negociación MQL5. Está diseñado para los operadores que quieren aprovechar el poder de seguir la tendencia para lograr resultados consistentes en el mercado. Estas son algunas de sus características y ventajas más destacadas: Características principales 1. Detección avanzada de tendencias: Tesla Striker aprovecha sofisticados algoritmos para identificar y seguir las tendencias del mercado con gran pre
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Entendido. Aquí está la descripción actualizada con el énfasis añadido en la facilidad de uso y los amplios resultados de backtesting : Asesor Experto NeuraTrend Maximizar los beneficios con Precision Trading Libere el potencial de una operativa consistente y de bajo riesgo con NeuraTrend, un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para una operativa de alto rendimiento en el gráfico de 1 minuto. Con una estrategia probada que se centra en la precisión, una reducción mínima y una rentabilidad exc
Hyper Frequency Crude Oil
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto en Hiperfrecuencia del Petróleo Crudo ¿Busca elevar su nivel de trading con una herramienta potente y fiable? No busque más, el **Asesor Experto en Hiperfrecuencia de Petróleo Crudo** . Este EA de última generación está diseñado para optimizar su estrategia de trading y maximizar sus beneficios en el volátil mercado del crudo. Estos son algunos de los beneficios clave del uso de este Asesor Experto: 1 . **Alta Precisión y Rentabilidad** El EA Hyper Frequency C
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
TITAN X Las ventajas y características del Asesor Experto (EA) TITAN X 1. Operaciones automatizadas Precisión de ejecución: TITAN X sigue meticulosamente sus reglas de negociación predefinidas. Esto elimina el riesgo de error humano, como la vacilación durante las señales de entrada o salida, o decisiones impulsivas impulsadas por el miedo o la codicia. Disponibilidad 24/7: A diferencia de los operadores humanos que necesitan descansar, TITAN X opera continuamente, aprovechando las oportunidad
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Candle Sync Master Revoluciona tu Trading Excelencia en la operativa automatizada al alcance de su mano ¿Está cansado de pasar incontables horas analizando gráficos, perdiendo operaciones rentables o dejando que las emociones nublen sus decisiones de trading? Le presentamos Candle Sync Master , el revolucionario Asesor Experto diseñado para transformar a los operadores normales en maestros del mercado, independientemente de su nivel de experiencia. Opere como un profesional sin la curva de apre
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EDGESYNC NEXUS - ¡La revolución definitiva del trading que está cambiando vidas a diario! ¡DEJA DE PERDER DINERO! Su libertad financiera comienza AQUÍ - ¡Sólo $60 de distancia! ¡ADVERTENCIA: Esta EA se vende rápido - Sólo copias limitadas disponibles a este precio avance! Lo que $ 60 te da frente a lo que estás perdiendo todos los días sin ella: Su Situación Actual: Viendo cómo se te escapan los beneficios con decisiones de trading emocionales Perder oportunidades de oro mientras duerme
Prop Firm Pirate
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PROP FIRM PIRATE Un Asesor Experto Profesional Robot de Trading ‍️ Breve descripción PROP FIRM PIRATE es un sofisticado Asesor Experto multidivisa diseñado específicamente para los retos de las empresas de props que utilizan estrategias avanzadas de day trading y swing trading con gestión dinámica del riesgo en los mercados USDJPY, USDCAD y EURUSD. ️ Estrategia de negociación PROP FIRM PIRATE emplea un enfoque híbrido revolucionario que combina: Excelencia en Trading Diurno : Captura el impu
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
EA MACHIAVELLI PRO - El maestro de las tendencias estratégicas . MACIAVELLI PRO LIBERA EL PODER DEL TRADING ESTRATÉGICO Transforma tu juego de trading con el EA MACHIAVELLI PRO - un Asesor Experto sofisticado pero fácil de usar para principiantes ¡que combina la astucia de la mente estratégica de Maquiavelo con el análisis de tendencias de vanguardia! ¿POR QUÉ ELEGIR MACHIAVELLI PRO? ESTRATEGIA INTELIGENTE DE TENDENCIAS - Detección avanzada de tendencias : identifica opor
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MARKET SURGE DYNAMO - Sistema profesional de trading multi-marco de tiempo. ¡Transforma tu trading con el poder de la automatización inteligente! ¿Por qué elegir MARKET SURGE DYNAMO? MARKET SURGE DYNAMO es un asesor experto sofisticado pero fácil de usar diseñado para capturar oportunidades de mercado a través de múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar su viaje de divisas, este EA ofrece un rendimiento constante con caracterís
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
PRECISION MAVERICK - Asesor experto avanzado en tendencias en múltiples marcos temporales Trading de tendencia profesional al alcance de tu mano PRECISIÓN MAVERICK Es un sofisticado Asesor Experto diseñado para capturar movimientos de tendencia rentables a través de los principales pares de divisas con precisión de grado militar. Construido tanto para traders principiantes como experimentados, este EA combina un análisis avanzado de múltiples marcos temporales con una gestión inteligente del
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario