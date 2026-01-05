engineV12 - Quantitative Grid & Recovery EA für MT5

engineV12 ist ein quantitativ entwickelter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für AUDCAD und NZDCAD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Der EA basiert auf preisbasierter Mathematik und statistischer Auswertung, ohne sich auf klassische nachlaufende Indikatoren wie RSI, Bollinger Bands, MACD oder gleitende Durchschnitte zu verlassen.

Das System kombiniert eine strukturierte Rasterausführung mit einem kontrollierten Erholungsmodell im Martingal-Stil, wobei bei jedem Handel explizite Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus eingehalten werden.





Unterstützter Markt

Symbole: AUDCAD, NZDCAD

Zeitrahmen: H1 (obligatorisch)

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Hedging (empfohlen)

Empfohlenes Startguthaben: $1,000

Quantitativer & struktureller Aufbau

engineV12 arbeitet mit:

Direkte Kursmathematik (keine Indikatorsignale)

Statistische Auswertung der Marktbedingungen

Adaptive Ausführungslogik , die auf veränderte Volatilität reagiert

Regelbasiertes Grid Deployment mit kontrollierter Positionsskalierung

Die Martingale-Komponente ist streng reguliert und als Erholungsmechanismus in das System integriert, nicht als aggressives Wettschema.

Handelsausführung & Management:

Vollständig automatisierter Handel

Grid-basierte Positionsabwicklung

Kontrollierte Martingale-Erholung

Jede Position wird durch ihren eigenen TP und SL geschützt

Volatilitätsabhängige Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

Interne Ausführungsfilter (Spread, Bedingungen, Sicherheitsprüfungen)

Magic Number-basierte Positionsisolierung (sicher für Multi-EA-Nutzung)

Risiko & Performance Philosophie

engineV12 wurde mit einer wahrscheinlichkeitsorientierten Denkweise entwickelt und konzentriert sich auf:

Mathematische Erwartung

Begrenzung des Drawdowns

Stabilität der Handelssequenz

Langfristige Beständigkeit gegenüber kurzfristiger Aggression

Der EA kann den Handel unter ungünstigen Bedingungen unterbrechen - dies ist ein absichtliches Schutzverhalten.

Eingaben & Anpassungen

Alle Parameter sind übersichtlich gruppiert:

Losgröße & Risikokontrollen

Grid- und Erholungsgrenzen

Sicherheitsfilter

Betriebliche Beschränkungen

Einrichtung