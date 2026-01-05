EngineV12
- Experten
- Sif-eddine Tabet
- Version: 2.41
- Aktualisiert: 5 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
engineV12 - Quantitative Grid & Recovery EA für MT5
engineV12 ist ein quantitativ entwickelter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für AUDCAD und NZDCAD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Der EA basiert auf preisbasierter Mathematik und statistischer Auswertung, ohne sich auf klassische nachlaufende Indikatoren wie RSI, Bollinger Bands, MACD oder gleitende Durchschnitte zu verlassen.
Das System kombiniert eine strukturierte Rasterausführung mit einem kontrollierten Erholungsmodell im Martingal-Stil, wobei bei jedem Handel explizite Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus eingehalten werden.
Unterstützter Markt
-
Symbole: AUDCAD, NZDCAD
-
Zeitrahmen: H1 (obligatorisch)
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Konto-Typ: Hedging (empfohlen)
-
Empfohlenes Startguthaben: $1,000
Quantitativer & struktureller Aufbau
engineV12 arbeitet mit:
-
Direkte Kursmathematik (keine Indikatorsignale)
-
Statistische Auswertung der Marktbedingungen
-
Adaptive Ausführungslogik, die auf veränderte Volatilität reagiert
-
Regelbasiertes Grid Deployment mit kontrollierter Positionsskalierung
Die Martingale-Komponente ist streng reguliert und als Erholungsmechanismus in das System integriert, nicht als aggressives Wettschema.
Handelsausführung & Management:
-
Vollständig automatisierter Handel
-
Grid-basierte Positionsabwicklung
-
Kontrollierte Martingale-Erholung
-
Jede Position wird durch ihren eigenen TP und SL geschützt
-
Volatilitätsabhängige Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung
-
Interne Ausführungsfilter (Spread, Bedingungen, Sicherheitsprüfungen)
-
Magic Number-basierte Positionsisolierung (sicher für Multi-EA-Nutzung)
Risiko & Performance Philosophie
engineV12 wurde mit einer wahrscheinlichkeitsorientierten Denkweise entwickelt und konzentriert sich auf:
-
Mathematische Erwartung
-
Begrenzung des Drawdowns
-
Stabilität der Handelssequenz
-
Langfristige Beständigkeit gegenüber kurzfristiger Aggression
Der EA kann den Handel unter ungünstigen Bedingungen unterbrechen - dies ist ein absichtliches Schutzverhalten.
Eingaben & Anpassungen
Alle Parameter sind übersichtlich gruppiert:
-
Losgröße & Risikokontrollen
-
Grid- und Erholungsgrenzen
-
Sicherheitsfilter
-
Betriebliche Beschränkungen
Einrichtung
-
Verbinden Sie engineV12 mit einem AUDCAD- oder NZDCAD-H1-Chart
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel
-
Stellen Sie Ihre bevorzugten Risikoparameter ein
-
Erlauben Sie dem EA, automatisch zu arbeiten