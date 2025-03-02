Terminator Protocol

Terminator Protocol - Der intelligente Handelsroboter

Sind Sie es leid, den ganzen Tag die Charts zu beobachten und trotzdem gute Trades zu verpassen?

Lassen Sie Terminator Protocol die harte Arbeit für Sie erledigen - 24/7, keine Emotionen, keine Müdigkeit, nur großartige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor wurde von Mitte 2015 bis Januar 2026 ausgiebig und ernsthaft auf dem EURUSD M15 getestet

(Ergebnisse basierend auf MetaTrader 5 Strategy Tester - EURUSD M15, 2015-2026, qualitativ hochwertige Daten)

(mehr als 10 Jahre reale Marktbedingungen Backtesting) mit hervorragenden Ergebnissen:

  • Gestartet mit $10.000 → gewachsen auf ≈ $113.353 (über 10× Wachstum!)
  • Sehr hohe Gewinnrate → ≈ 80% der Trades sind Gewinner
  • 79,5% Gewinntrades von insgesamt 6.927 Trades gemacht
  • Gewinnfaktor 1,77 ($1,77 für jeden verlorenen $1 - solider Vorsprung)
  • Beste Gewinnsträhne → 42 Gewinne in Folge (ja... 42!)
  • Durchschnittlicher Gewinn pro gewinnendem Handel war ≈ $43

Hauptvorteile für Sie

  • Funktioniert automatisch - Sie müssen es nur an den Chart anhängen und sich entspannen
  • Sehr hohe Gewinnrate gibt Ihnen Vertrauen und stetiges Wachstum
  • Nimmt sowohl Kauf- als auch Verkaufschancen wahr (keine Voreingenommenheit)
  • Eingebauter Take Profit kann angepasst werden.
  • Starker langfristiger Backtest mit 99% Modellierungsqualität im Backtest
  • Geeignet für Trader, die Wachstum mit angemessenem Risiko wünschen

Wichtige Hinweise auf der Grundlage des Backtests:

  • Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement - es wird empfohlen, nie mehr als 100% des Guthabens zu riskieren.
  • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mit mindestens $200-$10.000 beginnen und einen Hebel von 1:100 bis 1:500 verwenden.
  • Die Performance in der Vergangenheit ist großartig, aber zukünftige Märkte können anders sein - testen Sie immer zuerst auf einer Demo.

Terminator Protocol ist so, als ob ein disziplinierter, erfahrener Trader nonstop für Sie arbeitet,

Er nutzt Chancen, während Sie schlafen, arbeiten oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen.

Sind Sie bereit, den Terminator für Sie auf Pips-Jagd zu gehen?

Zögern Sie nicht und kaufen Sie ihn noch heute.

