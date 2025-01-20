



Einführung in den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor





Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Tool, um Ihr Trading-Spiel zu verbessern?

Dann ist der **HyperFrequency Crude Oil Expert Advisor** genau das Richtige für Sie.

Dieser hochmoderne EA wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren und Ihre Gewinne auf dem volatilen Rohölmarkt zu maximieren.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile dieses Expert Advisors:





🚀1. **Hohe Genauigkeit und Rentabilität**

Der Hyper Frequency Crude Oil EA weist einen beeindruckenden **Gesamtnettogewinn von 10.763,05 $** über den Testzeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 19. Januar 2025 auf. Mit einem **Gewinnfaktor von 27,18** und einer **erwarteten Auszahlung von 12,43** beweist dieser EA seine Fähigkeit, beständige Gewinne zu erzielen.





🚀 2. **Niedriger Drawdown und hohe Stabilität**

Eines der herausragenden Merkmale dieses EAs ist sein geringer Drawdown. Der **Balance-Drawdown beträgt maximal 0,00%** und der **Equity-Drawdown beträgt maximal 0,03%**. So bleibt Ihr Handelskapital auch bei Marktschwankungen geschützt.





🚀 3. **Hohe Gewinnrate**

Der Hyper Frequency Crude Oil EA hat eine außergewöhnliche Gewinnrate: **98,50% der gesamten Trades sind profitabel**. Insbesondere hat er eine Gewinnrate von **96,98% für Short-Trades** und eine Gewinnrate von **99,00% für Long-Trades**. Diese hohe Gewinnrate ist ein Beweis für die robuste Handelsstrategie des EA.





🚀 4. **Erweiterte technische Indikatoren**

Der EA nutzt eine Kombination aus fortschrittlichen technischen Indikatoren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.





🚀 5. **Umfassendes Risikomanagement**

Der Hyper Frequency Crude Oil EA verfügt über umfassende Risikomanagementfunktionen, einschließlich anpassbarer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Dies stellt sicher, dass Ihre Trades geschützt sind und Ihr Risiko minimiert wird.





🚀6. **Eindrucksvolle Backtesting-Ergebnisse**

Der EA wurde mit einer Verlaufsqualität von 99,9 % unter Verwendung von 349.302 Bars und 4.746.507 Ticks einem rigorosen Backtesting unterzogen. Die Ergebnisse sprechen für sich, mit einem **Bruttogewinn von $11.174,24** und einem **Bruttoverlust von nur $411,19**.





🚀 7. **Benutzerfreundlich und anpassbar**

Der EA wurde so konzipiert, dass er benutzerfreundlich und anpassbar ist, so dass die Händler die Eingabeparameter an ihre Handelsvorlieben anpassen können. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, der Hyper Frequency Crude Oil EA ist einfach einzurichten und zu verwenden.





🚀8. **Hohe Sharpe Ratio**

Mit einer **Sharpe Ratio von 5,23** beweist der EA seine Fähigkeit, hohe Renditen bei geringem Risiko zu erzielen. Dies macht ihn zu einer attraktiven Option für Trader, die konsistente und stabile Gewinne erzielen möchten.





🚀 9. **Starker Erholungsfaktor**

Der EA hat einen **geschätzten Erholungsfaktor von 3,08**, was auf seine Fähigkeit hinweist, sich von Verlusten zu erholen und weiterhin Gewinne zu erzielen. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der langfristigen Rentabilität.





🚀10. **Exzellentes Margenniveau**

Der EA hat ein niedriges Margin-Level, das sicherstellt, dass Ihr Handelskonto gut kapitalisiert und vor Nachschussforderungen geschützt bleibt. Dies hängt jedoch von Ihrer Risikobereitschaft und den Einstellungen der Risikoparameter ab.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der **HyperFrequency Crude Oil Expert Advisor** ein leistungsstarkes und zuverlässiges Tool ist, das Ihnen helfen kann, Ihre Handelsziele zu erreichen. Mit seiner hohen Genauigkeit, dem geringen Drawdown, den fortschrittlichen technischen Indikatoren und den umfassenden Risikomanagementfunktionen ist dieser EA ein Muss für jeden ernsthaften Trader. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Handelsstrategie zu verbessern und Ihre Gewinne mit dem Hyper Frequency Crude Oil EA zu maximieren.





🚀S ind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben?

Holen Sie sich den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor noch heute und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!



