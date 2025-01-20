Hyper Frequency Crude Oil


Einführung in den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor


Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Tool, um Ihr Trading-Spiel zu verbessern?

Dann ist der **HyperFrequency Crude Oil Expert Advisor** genau das Richtige für Sie.

Dieser hochmoderne EA wurde entwickelt, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren und Ihre Gewinne auf dem volatilen Rohölmarkt zu maximieren.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile dieses Expert Advisors:


🚀1. **Hohe Genauigkeit und Rentabilität**

Der Hyper Frequency Crude Oil EA weist einen beeindruckenden **Gesamtnettogewinn von 10.763,05 $** über den Testzeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 19. Januar 2025 auf. Mit einem **Gewinnfaktor von 27,18** und einer **erwarteten Auszahlung von 12,43** beweist dieser EA seine Fähigkeit, beständige Gewinne zu erzielen.


🚀 2. **Niedriger Drawdown und hohe Stabilität**

Eines der herausragenden Merkmale dieses EAs ist sein geringer Drawdown. Der **Balance-Drawdown beträgt maximal 0,00%** und der **Equity-Drawdown beträgt maximal 0,03%**. So bleibt Ihr Handelskapital auch bei Marktschwankungen geschützt.


🚀 3. **Hohe Gewinnrate**

Der Hyper Frequency Crude Oil EA hat eine außergewöhnliche Gewinnrate: **98,50% der gesamten Trades sind profitabel**. Insbesondere hat er eine Gewinnrate von **96,98% für Short-Trades** und eine Gewinnrate von **99,00% für Long-Trades**. Diese hohe Gewinnrate ist ein Beweis für die robuste Handelsstrategie des EA.


🚀 4. **Erweiterte technische Indikatoren**

Der EA nutzt eine Kombination aus fortschrittlichen technischen Indikatoren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.


🚀 5. **Umfassendes Risikomanagement**

Der Hyper Frequency Crude Oil EA verfügt über umfassende Risikomanagementfunktionen, einschließlich anpassbarer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Dies stellt sicher, dass Ihre Trades geschützt sind und Ihr Risiko minimiert wird.


🚀6. **Eindrucksvolle Backtesting-Ergebnisse**

Der EA wurde mit einer Verlaufsqualität von 99,9 % unter Verwendung von 349.302 Bars und 4.746.507 Ticks einem rigorosen Backtesting unterzogen. Die Ergebnisse sprechen für sich, mit einem **Bruttogewinn von $11.174,24** und einem **Bruttoverlust von nur $411,19**.


🚀 7. **Benutzerfreundlich und anpassbar**

Der EA wurde so konzipiert, dass er benutzerfreundlich und anpassbar ist, so dass die Händler die Eingabeparameter an ihre Handelsvorlieben anpassen können. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, der Hyper Frequency Crude Oil EA ist einfach einzurichten und zu verwenden.


🚀8. **Hohe Sharpe Ratio**

Mit einer **Sharpe Ratio von 5,23** beweist der EA seine Fähigkeit, hohe Renditen bei geringem Risiko zu erzielen. Dies macht ihn zu einer attraktiven Option für Trader, die konsistente und stabile Gewinne erzielen möchten.


🚀 9. **Starker Erholungsfaktor**

Der EA hat einen **geschätzten Erholungsfaktor von 3,08**, was auf seine Fähigkeit hinweist, sich von Verlusten zu erholen und weiterhin Gewinne zu erzielen. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der langfristigen Rentabilität.


🚀10. **Exzellentes Margenniveau**

Der EA hat ein niedriges Margin-Level, das sicherstellt, dass Ihr Handelskonto gut kapitalisiert und vor Nachschussforderungen geschützt bleibt. Dies hängt jedoch von Ihrer Risikobereitschaft und den Einstellungen der Risikoparameter ab.


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der **HyperFrequency Crude Oil Expert Advisor** ein leistungsstarkes und zuverlässiges Tool ist, das Ihnen helfen kann, Ihre Handelsziele zu erreichen. Mit seiner hohen Genauigkeit, dem geringen Drawdown, den fortschrittlichen technischen Indikatoren und den umfassenden Risikomanagementfunktionen ist dieser EA ein Muss für jeden ernsthaften Trader. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Handelsstrategie zu verbessern und Ihre Gewinne mit dem Hyper Frequency Crude Oil EA zu maximieren.


🚀S ind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben?

Holen Sie sich den Hyper Frequency Crude Oil Expert Advisor noch heute und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!


Empfohlene Produkte
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experten
Kaufen Sie Tief - verkaufen Sie Hoch im US Tech 100 Index Kein Martingale, kein Raster, immer nur eine offene Order mit StopLoss.  Live-Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2196371 Der Startpreis ist nur für die ersten Käufer, nächster Preis USD 399 und jede Woche, die mit Gewinn endet, steigt er um weitere 100. Die Standardeinstellungen gelten für den US 100 Tech(Cash) CFD M15 Chart, die Standard-Lotgrößen sind für ein Konto von USD 10000.   Der Mindestkontostand beträgt USD 100 um
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade ac
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade a
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
QuantLot Expert: Das ultimative Reversal-System für EURUSD QuantLot Expert ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den EURUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Reversal-Strategie einsetzt, um potenzielle Kursumkehrpunkte zu erkennen und von Marktbewegungen zu profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptmerkmale Pr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experten
Professionelles automatisiertes Handelssystem EXKLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown-Reduzierungstechnologie Kombiniertes automatisches Handelssystem Modifizierter RSI und Standardabweichungsbänder , um Handelssignale zu erzeugen, die genauer und sicherer sind als Standardindikatoren . Bewährte Ergebnisse: 1. 20-80% geringerer Drawdown gegenüber RSI Standard 2. Gleiche Anzahl von Trades - Höhere Qualität der Eingänge 3. Anpassungsfähig an Marktvolatilität 4. Getestet unter Live-Marktbeding
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experten
Der Snake Sclaper EA ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine optimierte Breakout-Strategie verwendet. Für den Einstieg werden Stop-Orders verwendet, um die schnellstmögliche Ausführung zu gewährleisten. Der ausgelöste Trailing-Stop kann die Erträge schützen. Bitte testen Sie den EA zunächst in einem Demokonto. Wir empfehlen die Verwendung eines Brokers mit niedrigem Spread und eines VPS mit niedriger Latenzzeit. Dieser EA verwendet keine Grid- oder Martingale-Funktionalitäten ! Üb
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
GOLD Animal
Gang Zou
Experten
**GOLD Animal** ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Er verwendet keine hochriskanten Strategien wie Martingale oder Grid Trading. Er verwendet eine fortschrittliche algorithmische Erkennung für den Trendhandel, und jeder Handel verwendet einen Stop-Loss, um das Kapital zu schützen. Der EA beinhaltet ein Geldmanagement zur automatischen Berechnung der Positionsgrößen. Das Verhältnis von Gewinnmitnahme zu Stop-Loss ist größer als 1:3, was selbst bei e
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (51)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.24 (21)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (5)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse EINFÜHRUNGSPREIS! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles autom
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experten
Neptun: Ein Gold Trend-Following EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigungen hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Preis steigt mit jedem größeren Update. Aktuelle Käufer erhalten alle zukünftigen Updates
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (54)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 149 USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Quantum Fusion
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
GOLD-QUANTENFUSION Wir stellen vor: Gold Quantum Fusion EA - Ihr ultimatives Tor zu finanziellem Wohlstand und modernster Handelstechnologie auf dem Goldmarkt. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unvergleichliche Handelsleistung zu bieten, indem er fortschrittliche Algorithmen und hochmoderne Strategien nutzt. Warum Gold Quantum Fusion EA wählen? 1. Basierend auf den Backtest-Ergebnissen vom 2024/01/01: Potenzielle außergewöhnliche Profitabilität - Gesamt-Nettoge
RSI Robot EA
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen vor: RSI Robot EA: Ihr ultimativer Handelspartner! Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsstrategie mit dem RSI Robot EA! Dieser leistungsstarke Expert Advisor nutzt den bewährten RSI (Relative Strength Index) und Candlestick-Muster, um selbst in volatilen Märkten intelligente und profitable Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: - Dynamische RSI-Strategie : Der RSI Robot EA navigiert den Markt mit Hilfe von RSI-Levels, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifiz
Bollinger Trader Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Bollinger Trader Pro Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit Bollinger Trader Pro, dem hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Erfolg auf dem MQL5-Markt zu maximieren. Ob Sie nun ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, Bollinger Trader Pro ist Ihr ultimativer Partner, um konsistente und profitable Trades zu erzielen. https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Hauptmerkmale: Automatisierter Handel: Bolling
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MACD Pro Master Der MACD Pro Master ist Ihr ultimativer Trading-Begleiter, der Ihre Finanzwelt revolutionieren und Ihnen die Türen zum Reichtum öffnen wird. Hier erfahren Sie, warum er das Beste ist, was es seit geschnittenem Brot gibt: Vorteile Präziser Handel : Der MACD Pro Master nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) für präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen, damit Sie jede Marktchance nutzen können. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie die Hande
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Vorgestellt wird der: SniperPro Trader (Expert Advisor) Der SniperPro Trader ist Ihr Tor zur finanziellen Freiheit und zu einem Leben in Luxus! Dieser außergewöhnliche EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und eine Welt der Möglichkeiten zu erschließen. Stellen Sie sich den Nervenkitzel von mühelosen Gewinnen, exotischen Zielen und einem Lebensstil vor, von dem nur wenige zu träumen wagen. Warum SniperPro Trader wählen? Unvergleichliche Präzision : Die for
Momentum Navigator
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen den Momentum Navigator EA vor Ihr Weg zu Reichtum und intelligentem Handel! Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre finanzielle Zukunft mit Momentum Navigator EA , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 5. Dieser hochmoderne Handelsroboter wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und ermöglicht es Ihnen, Markttrends mit Präzision, Effizienz und Vertrauen zu steuern. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, Momentum Navigator EA ist Ihr
Afribold trend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Trend Expert Advisor Professioneller Trendfolgehandel mit niedrigen Risikoparametern Der AfriBold Expert Advisor ist ein leistungsfähiges Handelsinstrument, mit dem Sie auf sichere Weise Trades auf dem Forex-Markt generieren können. Es handelt sich um einen trendfolgenden Expert Advisor, der Buy-Trades mit geringen Risikoparametern durchführt. Der AfriBold Expert Advisor verwendet eine Reihe von technischen Indikatoren, um trendfolgende Märkte und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu id
Quantum GridMaster
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Quantum GridMaster Expert Advisor Überblick Der Quantum GridMaster Expert Advisor ist ein leistungsfähiges automatisiertes Handelssystem zur Maximierung von Handelschancen durch eine fortschrittliche Grid-Handelsstrategie. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler entwickelt, die einen strukturierten und anpassungsfähigen Ansatz für den Devisenmarkt suchen, der die Grid-basierte Orderausführung, Trendanalyse und Risikomanagement-Methoden nutzt. Durch die Verwendung von zwei wichtigen exponen
Velocity Quant AI
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Wir stellen Ihnen den Velocity Quant Ai Expert Advisor vor: Ihr Weg zum Handelserfolg! Der Handel kann eine überwältigende und entmutigende Aufgabe sein, besonders für neue Händler oder Anfänger. Viele Trader haben schon viel Geld verloren und waren frustriert, weil sie nicht wussten, an wen sie sich wenden oder wem sie vertrauen sollten. Aus diesem Grund haben wir eine mutige Entscheidung getroffen und den Velocity Quant AI Expert Advisor entwickelt - einen wahrhaft revolutionären und einzig
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Der Currency Master The Currency Master ist ein leistungsstarker Forex-Handelsroboter, der Ihnen helfen kann, Ihren Handel zu automatisieren. Hier sind einige der Vorteile, die Ihnen dieser Roboter bietet Automatisierter Handel Der Currency Master kann automatisch in Ihrem Namen Trades platzieren, so dass Sie nicht stundenlang die Märkte beobachten müssen und sich auf andere Dinge konzentrieren können. Risiko-Management Der Currency Master verfügt über integrierte Risikomanagementfunktionen
Pitbull Rsi
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PitBull RSI Der Elite-Handelsvorteil, den die Top-Händler Ihnen nicht zeigen wollen URGENT: Zeitlich begrenzter Sonderpreis - Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist Haben Sie es satt, zuzusehen, wie Ihnen potenzielle Gewinne entgehen, während andere von den Marktbewegungen profitieren ? PitBull RSI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist der unfaire Vorteil, den seriöse Trader nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen. aus volatilen Märkten zu ziehen, wenn alle anderen verlieren. Wa
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AfriBold Kybernetischer Reichtum Ihr Schlüssel zum autonomen Handel In der dynamischen Welt der Finanzmärkte kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich in den komplizierten Mustern zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Selbst erfahrene Händler stehen vor der Herausforderung, den Markt ständig zu übertreffen. Hier kommt AfriBold Cybernetic Affluence ins Spiel, ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Handelsstrategien automatisiert. Die Kraft der KI nutzen Der AfriBold Cyber
Quantum Nexus Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
QUANTUM NEXUS TRADER Fortgeschrittener KI-gesteuerter Expert Advisor für konsistente, automatisierte Gewinne. Revolutionärer Algorithmus, der potenziell eine Gewinnrate von bis zu 70% mit hervorragendem Risikomanagement erzielen kann VERWANDELN SIE IHRE HANDELSREISE NOCH HEUTE Der Quantum Nexus Trader EA stellt die Spitze der automatisierten Forex-Handelstechnologie dar und kombiniert modernste algorithmische Strategien mit fortschrittlichem maschinellem Lernen, um unter realen Marktbedingungen
Afribold Samurai
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Samurai Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und vom emotionalen Handel! Der Afribold Samurai ist ein hochmoderner Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um den Nutzern ein nahtloses Handelserlebnis zu bieten. Globale Marktdominanz Unser fortschrittlicher Algorithmus zapft die globalen Finanzmärkte an und analysiert riesige Mengen an Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Afribold Samurai immer
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
InsideBar Xpert EA Der InsideBar Xpert ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, die leistungsstarke InsideBar-Handelsstrategie zu nutzen. Dieser hochentwickelte EA ist perfekt für Händler, die Präzision, Konsistenz und einen Vorteil auf dem Forex-Markt suchen. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene Inside Bar Strategie : Nutzt das Potenzial von Inside-Bar-Mustern, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie den
Candle Pattern Algo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Kerzenmuster Algo Intelligenter Preis-Aktions-Handel Candle Pattern Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die sich auf Preisaktionsstrategien verlassen. Dieser EA identifiziert auf intelligente Weise Candlestick-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades basierend auf bewährtem Marktverhalten aus. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Candle Pattern Algo passt sich für maximale Effizienz an verschiedene Zeitrahmen und Anl
Afribold Quantum Opulence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
AFRIBOLD QUANTUM OPULENCE Wegbereiter einer neuen Ära der Vermögensbildung durch intelligenten Handel Einleitung: In der dynamischen Welt der Finanzmärkte ist es für Anleger, die ihre Rendite maximieren wollen, unerlässlich, der Zeit voraus zu sein. Afribold Quantum Opulence erweist sich als Leuchtturm der Innovation und revolutioniert die Landschaft des automatisierten Handels. Dieser hochmoderne Handelsroboter hat nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern sich dank seiner bemerkenswerten
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Afribold Trend Master Einführung in den AfriBold Trend Master Expert Advisor Der AfriBold Trend Master Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und wurde entwickelt, um auf den dynamischen Finanzmärkten von heute eine unvergleichliche Performance zu erzielen. Dieser EA wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Algorithmus-Experten entwickelt und nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit Präzision zu erkennen. Hochmoderner Algor
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
Experten
TERMINATOR X HFT (High TERMINATOR X HFT (High Frequency Trading - KI-Roboter) https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp ; https://www.youtube.com/@terminatorxea Extrem-Design für GBPUSD, EURJPY, EURUSD auf 1Min/2Min/3Min-Charts für maximalen Gewinn. Einführung des 'Terminator X' Expert Advisors Der Terminator X Expert Advisor steht an der Spitze der automatisierten Handelssysteme und ist darauf ausgelegt, in den dynamischen Finanzmärkten von heute eine hervorragende Leistung zu er
Telsa Striker
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Tesla Striker Tesla Striker ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für die Handelsplattform MQL5 entwickelt wurde. Er ist auf Händler zugeschnitten, die sich die Macht der Trendfolge zunutze machen wollen, um konsistente Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen. Hier sind einige seiner herausragenden Merkmale und Vorteile: Hauptmerkmale 1. Fortschrittliche Trend-Erkennung: Tesla Striker nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Markttrends mit hoher Genauigkeit zu erkennen und zu verfolgen, damit Si
NeuraTrend
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Ich hab's! Hier ist die aktualisierte Beschreibung mit der zusätzlichen Betonung der Benutzerfreundlichkeit und der umfangreichen Backtesting-Ergebnisse : NeuraTrend Expert Advisor Gewinne maximieren mit Präzisionshandel Erschließen Sie das Potenzial eines konsistenten, risikoarmen Handels mit NeuraTrend - einem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der für den Hochleistungshandel auf dem 1-Minuten-Chart entwickelt wurde. Mit einer bewährten Strategie, die sich auf Präzision, minimalen Drawdow
Titan X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
TITAN X Die Vorteile und Eigenschaften des Expert Advisor (EA) TITAN X 1. Automatisierter Handel Präzision bei der Ausführung: TITAN X folgt akribisch Ihren vordefinierten Handelsregeln. Dies eliminiert das Risiko menschlicher Fehler, wie z.B. das Zögern bei Ein- oder Ausstiegssignalen oder impulsive, von Angst oder Gier getriebene Entscheidungen. 24/7-Verfügbarkeit: Im Gegensatz zu menschlichen Händlern, die Ruhe benötigen, arbeitet TITAN X kontinuierlich und nutzt Handelsmöglichkeiten rund u
Candle Sync Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Candle Sync Master Revolutionieren Sie Ihren Handel Automatisierte Trading-Exzellenz an Ihren Fingerspitzen Sind Sie es leid, unzählige Stunden mit der Analyse von Charts zu verbringen, profitable Trades zu verpassen oder sich von Emotionen bei Ihren Handelsentscheidungen beeinflussen zu lassen? Wir stellen Ihnen den Candle Sync Master vor - den revolutionären Expert Advisor, der aus gewöhnlichen Händlern Meister des Marktes macht, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand. Handeln Sie wie ein Profi
Edgesync Nexus
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EDGESYNC NEXUS - Die ultimative Handelsrevolution, die täglich das Leben verändert! HÖREN SIE AUF, GELD ZU VERLIEREN! Ihre finanzielle Freiheit beginnt HIER - nur $60 entfernt! WARNUNG: Dieser EA ist SCHNELL VERKAUFT - Nur begrenzte Exemplare zu diesem bahnbrechenden Preis verfügbar! Was $60 Ihnen bringt vs. Was Sie jeden Tag ohne es verlieren: Ihre aktuelle Situation: Sie sehen zu, wie Ihnen durch emotionale Handelsentscheidungen Gewinne entgehen Goldene Gelegenheiten verpassen, währe
Prop Firm Pirate
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PROP FIRM PIRATE Ein professioneller Expert Advisor Handelsroboter ‍️ Kurzbeschreibung PROP FIRM PIRATE ist ein hochentwickelter Multi-Währungs-Expert Advisor, der speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde und fortschrittliche Day-Trading- und Swing-Trading-Strategien mit dynamischem Risikomanagement auf den Märkten USDJPY, USDCAD und EURUSD einsetzt. ️ Handelsstrategie PROP FIRM PIRATE verwendet einen revolutionären hybriden Ansatz, der Folgendes kombiniert: Day-Tra
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
EA MACHIAVELLI PRO - Der strategische Trendmeister MACIAVELLI PRO ENTFESSELN SIE DIE KRAFT DES STRATEGISCHEN HANDELS Verwandeln Sie Ihr Trading-Spiel mit dem MACHIAVELLI PRO EA - einem hochentwickelten und dennoch einsteigerfreundlichen Expert Advisor der die Gerissenheit von Machiavellis strategischem Verstand mit modernster Trendanalyse kombiniert! WARUM MACHIAVELLI PRO WÄHLEN? INTELLIGENTE TREND-STRATEGIE - Erweiterte Trenderkennung - identifiziert Trendchancen mit hoh
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MARKET SURGE DYNAMO - Professionelles Multi-Timeframe Handelssystem Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft der intelligenten Automatisierung! Warum MARKET SURGE DYNAMO wählen? MARKET SURGE DYNAMO ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktchancen über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg zu nutzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst mit dem Forex-Handel beginnen, dieser EA liefert eine konsiste
Precision Maverick
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PRECISION MAVERICK - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Trend Expert Advisor Professionelles Trend-Trading an Ihren Fingerspitzen PRÄZISION MAVERICK Es handelt sich um einen hochentwickelten Expert Advisor, der entwickelt wurde, um profitable Trendbewegungen bei den wichtigsten Währungspaaren mit militärischer Präzision zu erfassen. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und kombiniert fortschrittliche Multi-Timeframe-Analysen mit intelligentem Risikomanag
ProShield Dynamics
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
PROSHIELD DYNAMICS Premium Trendfolge-Expert Advisor Transformieren Sie Ihr Trading mit fortschrittlichem Schutz und dynamischer Performance PROSHIELD DYNAMICS ist ein hochentwickelter Trendfolge-Expert Advisor, der entwickelt wurde, um konsistente Gewinne zu erzielen und gleichzeitig Ihr Kapital mit militärischen Schutzsystemen zu schützen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist Ihre persönliche Handelsfestung, die sich an die Marktbedingungen anpasst und Chancen über mehrere Zeitrahmen hi
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension