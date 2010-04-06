Bollinger Trader Pro

Bollinger Trader Pro

Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handels mit Bollinger Trader Pro, dem hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Erfolg auf dem MQL5-Markt zu maximieren.

Ob Sie nun ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, Bollinger Trader Pro ist Ihr ultimativer Partner, um konsistente und profitable Trades zu erzielen.

https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk&nbsp;

https://www.youtube.com/@terminatorxea


Hauptmerkmale:

  • Automatisierter Handel: Bollinger Trader Pro nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Trades automatisch auszuführen, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung und manueller Eingriffe entfällt.

  • Bollinger Bands Strategie: Unter Verwendung des bekannten Bollinger Bands Indikators identifiziert dieser EA optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte und sorgt so für Präzision bei Ihren Trades.

  • Anpassbare Einstellungen: Passen Sie den EA mit anpassbaren Parametern an Ihre Handelspräferenzen an, so dass Sie das Risikomanagement, die Handelsfrequenz und vieles mehr feinabstimmen können.

  • Backtesting-Funktionen: Überprüfen Sie Ihre Strategien und optimieren Sie die Leistung mit umfassenden Backtesting-Funktionen, die Ihnen Sicherheit für Ihre Handelsentscheidungen geben.

  • Überwachung in Echtzeit: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Echtzeit-Updates zu Ihren Trades und Ihrem Kontostatus, alles innerhalb der intuitiven Oberfläche von Bollinger Trader Pro.

  • Robustes Risikomanagement: Schützen Sie Ihr Kapital mit integrierten Risikomanagement-Tools, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen, um potenzielle Verluste zu minimieren.

Die Vorteile eines Expert Advisors:

  1. Konsistenz: Ein EA folgt vordefinierten Regeln und Strategien, die eine konsistente Ausführung von Trades ohne emotionale Beeinflussung gewährleisten.

  2. Effizienz: Sparen Sie Zeit und Mühe mit automatisiertem Handel, so dass Sie sich auf andere Aspekte Ihres Lebens oder Ihrer Handelsstrategie konzentrieren können.

  3. 24/7-Betrieb: Im Gegensatz zu menschlichen Händlern können EAs rund um die Uhr arbeiten und Marktchancen nutzen, auch wenn Sie nicht aktiv handeln.

  4. Backtesting und Optimierung: EAs können anhand historischer Daten einem Backtesting unterzogen werden, um die Leistung zu optimieren und die besten Strategien für unterschiedliche Marktbedingungen zu ermitteln.

  5. Minimierung von Fehlern: Verringern Sie das Risiko menschlicher Fehler beim automatisierten Handel und sorgen Sie für eine präzise und genaue Ausführung von Geschäften.


https://www.mql5.com/en/market/product/109761

https://www.mql5.com/en/market/product/119157

https://www.mql5.com/en/market/product/129595


Lassen Sie uns beleuchten, wie der Bollinger Trader Pro eine großartige Investitionsmöglichkeit sein kann und was diese beeindruckenden Statistiken im Alltag bedeuten:

Einstellungen: Der Bollinger Trader Pro wurde für das Währungspaar USD/JPY in 15-Minuten-Intervallen vom 1. Januar 2024 bis zum 26. Februar 2025 getestet. Ausgehend von einer anfänglichen Einlage von 10.000 $ und einem Hebel von 1:100 zeigte der EA eine bemerkenswerte Leistung.

Handelsqualität: Mit einer Qualität der Handelshistorie von 99 % können Sie darauf vertrauen, dass die zur Bewertung des EA verwendeten Daten sehr zuverlässig sind.

Gesamt-Nettogewinn: Der Bollinger Trader Pro erzielte einen Gesamtnettogewinn von $10.751,20. Das bedeutet, dass Ihre Investition von $10.000 in etwas mehr als einem Jahr auf $20.751,20 angewachsen ist. Stellen Sie sich vor, Sie legen Ihr Geld auf ein Sparkonto, das Ihr Kapital fast verdoppelt - klingt fantastisch, oder?

Bruttogewinn und -verlust: Der EA generierte einen Bruttogewinn von 78.214,10 $ aus allen gewinnenden Trades. Obwohl es Verluste in Höhe von -67.462,90 $ gab, ist der Gesamtgewinn immer noch hoch. Es ist wie der Gewinn eines Preises bei einem Wettbewerb, bei dem Ihr Gewinn die Teilnahmegebühr bei weitem übersteigt.

Gewinnfaktor: Bei einem Gewinnfaktor von 1,16 gewinnen Sie $1,16 für jeden verlorenen $1. Das ist so, als würden Sie jedes Mal einen Bonus von 16 % auf Ihre ursprüngliche Investition erhalten.

Gesamte Trades: Insgesamt wurden 2.344 Trades ausgeführt, was die Fähigkeit des EA unterstreicht, unermüdlich an der Maximierung Ihres Gewinns zu arbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen persönlichen Assistenten, der nie eine Pause macht und immer auf der Suche nach den besten Geschäften ist.

Gewonnene und verlorene Trades: Von den gesamten Trades waren 1.599 profitabel, was bedeutet, dass Sie in 68,22 % der Zeit Geld verdienen. Das bedeutet, dass sich fast 7 von 10 Investitionen in erfolgreiche Unternehmungen verwandeln.

Größte Gewinn- und Verlusttrades: Der größte Gewinn, der bei einem einzelnen Handel erzielt wurde, betrug $932,10, während der größte Verlust bei -$1.259,30 lag. Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen einen kleinen Jackpot, während Sie manchmal kleinere Rückschläge hinnehmen müssen.

Drawdown (Risiko): Der maximale Drawdown lag bei $2.255,80 (9,99% der ursprünglichen Einlage), und der maximale Equity Drawdown lag bei $3.397,10 (19,74% der ursprünglichen Einlage). Der EA hat die Risiken effektiv verwaltet und dafür gesorgt, dass Ihre Investition sicher bleibt. Es ist wie ein Sicherheitsnetz, das Sie auffängt, wenn Sie fallen, und die Auswirkungen minimiert.

Erwartete Auszahlung: Im Durchschnitt führte jeder Handel zu einem Gewinn von 4,59 $. Das ist so, als würden Sie mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, ein wenig zusätzliches Geld verdienen - ein zuverlässiger Weg, um im Laufe der Zeit Vermögen anzuhäufen.

Sharpe-Ratio: Mit einer Sharpe Ratio von 2,30 liefert der EA gute Gewinne im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine höhere Sharpe Ratio deutet auf eine kluge und profitable Anlagestrategie hin.

Z-Score: Der Z-Score von 13,49 deutet auf konsistente und nicht zufällige Handelsergebnisse hin. Stellen Sie sich das so vor, als hätten Sie einen gut organisierten Plan, der wiederholt positive Ergebnisse liefert.

AHPR (Average Holding Period Return): Der AHPR-Wert von 0,03 % zeigt die durchschnittliche Rendite pro Handel während der Halteperiode an, was auf ein stetiges Wachstum hindeutet.

Erholungsfaktor: Der Erholungsfaktor von 3,16 zeigt, wie effektiv sich der EA von Verlusten erholt. Es ist so, als ob er jedes Mal, wenn Sie einen Rückschlag erleiden, stärker zurückkommt.

Real-Life Vorteile: Wenn Sie den Bollinger Trader Pro verwenden, können Sie möglicherweise für größere Anschaffungen oder finanzielle Ziele sparen.

Zum Beispiel könnte Ihr Nettogewinn von 10.751,20 $ decken:

  • Einen Familienurlaub: Genießen Sie eine unvergessliche Reise an ein exotisches Ziel.

  • Verbesserungen am Haus: Verschönern Sie Ihren Wohnraum mit neuen Möbeln oder einem Renovierungsprojekt.

  • Notfallfonds: Schaffen Sie sich ein Sicherheitspolster für unerwartete Ausgaben.

  • Bildung: Leisten Sie einen Beitrag zu Ihrem Ausbildungsfonds oder dem Ihres Kindes.

Wenn Sie in den Bollinger Trader Pro investieren, handeln Sie nicht nur, sondern Sie sichern sich eine Zukunft voller finanzieller Stabilität und Möglichkeiten.

Stellen Sie sich den Seelenfrieden und die Freiheit vor, die Annehmlichkeiten des Lebens zu genießen - und das alles dank einer klugen Investitionsentscheidung.


