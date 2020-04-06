Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit Ultimate Trend Sniper Simple EA

Sind Sie es leid, Fehler beim manuellen Handel zu machen und die großen Marktbewegungen zu verpassen? DerUltimate Trend Sniper Simple EA ist Ihre Eintrittskarte zur mühelosen, hochpräzisen Trendverfolgung. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um die stärksten Trends mithilfe eines ausgeklügelten, volatilitätsbewussten Systems zu erkennen und zu nutzen, was Ihnen einen starken Vorteil auf dem Forex-Markt verschafft.

Diese Version ist vorkonfiguriertund vollständig für den Handel mitGold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Sie ist sofort einsatzbereit - schließen Sie sie einfach an Ihren Chart an und lassen Sie sie arbeiten!

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Warum Sie den Ultimate Trend Sniper Simple EA brauchen:

Dies ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern ein komplettes Trendmanagementsystem, das auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt ist.

Fangen Sie die großen Bewegungen ab: Er nutzt ein doppelschichtiges Moving-Average-Crossover-System, um robuste Trendwechsel frühzeitig und präzise zu erkennen. Das bedeutet, dass Sie in den Markt einsteigen, wenn die Dynamik wirklich beginnt.

Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Ein eingebauter EMA-Filter ( basierend auf einem höheren Zeitrahmen, wie D1) stellt sicher, dass der EA nur in Richtung des dominanten, langfristigen Trends handelt und filtert falsche Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus.

Intelligentes Risikomanagement : Der EA verfügt über eine dynamische, wahrscheinlichkeitsbasierte Losgröße, die Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der Stärke des erkannten Signals anpasst. Stärkeres Signal = größerer potenzieller Gewinn ( bei gleichzeitiger Einhaltung Ihres Risikolimits). (Pro-Version. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/152062)

Schützen Sie Ihr Kapital: Die Funktion "Daily Cut Loss" ist Ihr Sicherheitsnetz, das den Handel für den Tag automatisch stoppt, wenn ein festgelegtes Verlustlimit erreicht wird, und so Ihr verbleibendes Kapital sichert (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

Automatisch Gewinne sichern: Der ATR Trailing Stop ist ein entscheidender Faktor. Er wird nur dann aktiviert, wenn Ihr Handel einen signifikanten Gewinnmeilenstein (z.B. ATR) erreicht hat, und nutzt dann die Marktvolatilität (ATR), um den Kurs zu verfolgen und Ihre Gewinne vor plötzlichen Umkehrungen zu schützen, ohne vorzeitig zu schließen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

Vollständige Anpassung an Ihren Fingerspitzen

Wir wissen, dass jeder Trader anders ist. Deshalb ist der Ultimate Trend Sniper EA in hohem Maße anpassbar, so dass Sie seine Logik auf Ihr bevorzugtes Marktpaar und Ihre Strategie fein abstimmen können.

Wichtigste einstellbare Parameter:

RiskPercentage: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll (z.B., ). Einstellen, um ein festes Lot zu verwenden (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

Lots: Feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf gesetzt ist .

StartHour / EndHour: Definieren Sie ein bestimmtes Zeitfenster für die Ausführung von Trades durch den EA.

ATRPeriod: Zeitraum für die Average True Range, um die Marktvolatilität vor dem Einstieg zu prüfen.

ATRThreshold: Mindest-ATR-Wert , der erforderlich ist, um zu bestätigen, dass die Marktvolatilität hoch genug für einen Handel ist.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Zeitraum und Chart-Zeitrahmen für den Haupttrendfilter EMA (z.B. EMA auf dem Daily Chart ).

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor alle Positionen geschlossen werden und der Handel für den Tag deaktiviert wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

MA1_Period / MA2_Period : Die Perioden für die beiden gleitenden Durchschnitte, die für die Core Crossover-Signale verwendet werden (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

ATR_Trailing_Multiplier: Multiplikator , der zur Berechnung der Trailing-Stop-Distanz verwendet wird, sobald er aktiviert ist (z.B. wird der Stop ATR-weit vom Preis entfernt platziert) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

ATR_Profit_Multiplier: Multiplikator für ATR, der das Mindestgewinnniveau bestimmt, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist (z. B. Aktivierung, wenn der Gewinn ATR erreicht) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

DayRange: Anzahl der Vortage, aus denen ein Durchschnitt gebildet wird, um einen dynamischen Take-Profit-Abstand zu berechnen.

Sind Sie bereit, mit dem Raten aufzuhören und mit dem Snipen zu beginnen?

Lassen Sie den nächsten großen Trend nicht an sich vorbeiziehen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel und geben Sie Ihrem Kapital den Schutz und das Wachstumspotenzial, das es verdient. Mit dieser voroptimierten Version können Sie sofort und mit Zuversicht mit Ihrem Goldhandel beginnen!

Laden Sie den Ultimate Trend Sniper EA jetzt herunter und verwandeln Sie Ihren Handelsansatz von manuellem Kampf in automatisierte Präzision!