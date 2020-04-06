Ultimate trend sniper Simple

Dé rienda suelta a la precisión con Ultimate Trend Sniper Simple EA

¿Cansado de cometer errores manuales y de perderse los grandes movimientos del mercado? ElUltimate Trend Sniper Simple EA es su boleto para seguir tendencias sin esfuerzo y con alta precisión. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para detectar y capitalizar las tendencias más fuertes utilizando un sofisticado sistema consciente de la volatilidad, dándole una poderosa ventaja en el mercado Forex.

Esta versión viene pre-configurada y totalmente optimizada para operar conOro (XAUUSD) en elMarco de Tiempo M5. Está listo para usar, ¡sólo tiene que conectarlo a su gráfico y dejarlo trabajar!

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Por qué necesita el Ultimate Trend Sniper Simple EA:

Esto no es sólo otro robot de comercio, es un sistema completo de gestión de tendencia construido para la fiabilidad y el rendimiento.

  • Atrapa los grandes movimientos: Utiliza un sistema de cruce de medias móviles de doble capa para identificar cambios de tendencia robustos de forma temprana y precisa. Esto significa que usted entra en el mercado cuando el impulso está realmente comenzando.

  • Opere de forma más inteligente, no más fuerte: Un filtro EMA incorporado ( basado en un marco temporal superior, como D1) garantiza que el EA sólo opere en la dirección de la tendencia dominante a largo plazo, filtrando las señales falsas de baja probabilidad.

  • Gestión Inteligente del Riesgo: El AE cuenta con un tamaño de lote dinámico, basado en la probabilidad, que ajusta el tamaño de su operación en función de la fuerza de la señal detectada.Señal más fuerte = mayor beneficio potencial ( sin dejar de respetar su límite de riesgo). (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • Proteja su capital: La función Daily Cut Loss es su red de seguridad, ya que detiene automáticamente las operaciones del día si se alcanza un límite de pérdida establecido, bloqueando su capital restante. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • Bloquee beneficios automáticamente: El ATR Trailing Stop cambia las reglas del juego. Se activa sólo cuando su operación ha alcanzado un hito de beneficio significativo (por ejemplo, ATR), y luego utiliza la volatilidad del mercado (ATR) para seguir el precio, protegiendo sus ganancias de reversiones repentinas sin cerrar prematuramente. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

Personalización total a su alcance

Sabemos que cada trader es diferente. Es por eso que el Ultimate Trend Sniper EA es altamente personalizable, lo que le permite ajustar su lógica a su par de mercado y estrategia preferida.

Parámetros clave ajustables:

  • RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, ). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • Lotes: Tamaño de lote fijo siRiskPercentage está ajustado a .

  • StartHour / EndHour: Define una ventana de tiempo específica para que el EA ejecute las operaciones.

  • ATRPeriod: Periodo para el Average True Range utilizado para comprobar la volatilidad del mercado antes de la entrada.

  • ATRThreshold: Valor mínimo de ATR necesario para confirmar que la volatilidad del mercado es lo suficientemente alta como para realizar una operación.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Periodo y marco temporal del gráfico para el filtro de tendencia principal EMA (por ejemplo, EMA en el gráfico diario).

  • DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que se cierren todas las posiciones y se desactive la operativa del día. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • MA1_Period / MA2_Period: Los periodos de las dos Medias Móviles utilizadas para las señales de cruce del núcleo. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • ATR_Trailing_Multiplier: Multiplicador utilizado para calcular la distancia del trailing stop una vez activado (por ejemplo, el stop se coloca a una distancia ATR del precio). (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador para el ATR que determina el nivel de beneficio mínimo necesario para activar el Trailing Stop (por ejemplo, se activa cuando el beneficio alcanza el ATR). (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/152062)

  • DayRange: Número de días anteriores a promediar para calcular una distancia dinámica de Take Profit.

¿Listo para dejar de adivinar y empezar a recortar?

No deje pasar la próxima gran tendencia. Tome el control de sus operaciones y dé a su capital la protección y el potencial de crecimiento que se merece. Con esta versión pre-optimizada, ¡puede empezar inmediatamente con confianza en sus operaciones de Oro!

Descargue ahora el EA Ultimate Trend Sniper y transforme su forma de operar de la lucha manual a la precisión automatizada.


