HTF Envelopes MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „HTF Envelopes“ für MT5.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit den professionellen HTF Envelopes für MT5. HTF steht für „höherer Zeitrahmen“.
– Envelopes ist einer der besten Trendindikatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für den Handel.
– Er hilft Händlern, extrem überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie Handelsspannen zu identifizieren.
– Der HTF Envelopes-Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.
– Mit dem Indikator können Sie Envelopes aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.