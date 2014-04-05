HTF Envelopes MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „HTF Envelopes“ für MT5.

– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit den professionellen HTF Envelopes für MT5. HTF steht für „höherer Zeitrahmen“.
– Envelopes ist einer der besten Trendindikatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für den Handel.
– Er hilft Händlern, extrem überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie Handelsspannen zu identifizieren.
– Der HTF Envelopes-Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.
– Mit dem Indikator können Sie Envelopes aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.

Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Empfohlene Produkte
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina :
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro. Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator , entwickelt für professionelle Trader , die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind. Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Be
Quantified Trendline Strength
Peat Winch
Indikatoren
Quantifizierte Trendlinienstärke (QTS) Überblick Quantified Trendline Strength ist ein technisches Analysetool, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage von Preisschwingungsstrukturen erkennt und bewertet. Es bietet einen visuellen und quantitativen Weg, um zu verstehen, wie signifikant jede Trendlinie sein kann, und ermöglicht Händlern, strukturiertere Beobachtungen des Marktverhaltens zu machen. Indikator-Typ Kategorie: Trend / Level-Erkennung Anzeige: Chart-Fenster (Overlay-Indikator) Z
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
Volume Profile on Fixed Range
Hoummad Elkraima
Indikatoren
Mit dem Fixed Range Volume Profile bleiben die Spuren der großen Akteure nicht unbemerkt. Der professionelle Volumenprofil-Indikator enthüllt den institutionellen Auftragsfluss. Mit diesem fortschrittlichen Marktindikator lernen Sie, den Kauf und Verkauf zu erkennen. Mehr muss ich nicht sagen, denn er ist den meisten professionellen Händlern gut bekannt . Dieser Indikator : - Identifizieren Sie schnell die stärksten institutionellen S/R-Zonen. - Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten (Fore
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
Triple Machine
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Erstellen Sie Ihr eigenes Modell, um die Durchschnitte der Wendepunkte des Triple Moving Average Oscillator vorherzusagen. Es ist ganz einfach. Bewerten Sie mich mit Sternen. Laden Sie einfach den Indikator Triple Moving Average Oscillator in Ihrer Plattform und wählen Sie den Zeitraum. Blättern Sie durch, um die Durchschnittswerte der Höchst- und Tiefstwerte über einen bestimmten Zeitraum zu beobachten. Fügen Sie die Niveaus für einen Kauf und einen Verkauf auf der Triple Machine hinzu und dies
MP Normal Distribution Multi TF MT5
Aleksandr Karelin
Indikatoren
MT4-Version - https://www.mql5.com/ru/market/product/69932 Im Gegensatz zu anderen Indikatoren dieses Typs bietet diese Version: Die Möglichkeit, Daten aus kleineren Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart anzuzeigen. Zum Beispiel die Anzeige von Daten aus dem Zeitraum M1 auf dem H1-Chart. Berechnung der Werte mit Hilfe der Gaußschen Formel (Normalverteilungsformel). Flexibles System von Einstellungen. Einstellungen: basePeriod - Basisperiode. indicatorMode - Anzeigemodus. Legt den Wert jedes Inter
Horizontal Volumes
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Horizontaler Volumenindikator - zeigt mit Hilfe eines Histogramms das Volumen der Transaktionen zu einem bestimmten Preis ohne Bezug auf die Zeit an. Gleichzeitig erscheint das Histogramm direkt im Terminalfenster, und jede Spalte des Volumens lässt sich leicht mit dem Kurswert des Währungspaares in Beziehung setzen. Der Indikator erfordert praktisch keine Änderung der Einstellungen, und wenn gewünscht, kann jeder Händler sie selbst herausfinden. Das Transaktionsvolumen ist im Devisenhandel vo
Momentum Explosion Pro
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Momentum Explosion Pro ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der Händlern hilft, starke Marktbewegungen zu erkennen und zu nutzen. Durch die Analyse von Momentum- und Volatilitätsdynamik liefert dieses Tool klare Kauf- und Verkaufssignale, die es Händlern ermöglichen, präzise und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Momentum- und Explosionssignale: Erkennt präzise Verschiebungen im Marktmomentum und explosive Preisbewegungen, um profitable Gelegenheiten aufzuzeigen. Anpassbar
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen. Dieser Indikator analysiert autom
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator berechnet automatisch das Niveau und das tatsächliche Volumen des Kontrollpunkts und zeigt außerdem das Marktprofil für eine Reihe von Kerzen innerhalb der Grenzen eines Rechtecks an . Wenn Ihre Strategie auf der Gewinnmitnahme bei einem Rebound von Preisakkumulationen beruht, wird der Range-Profil-Indikator zum wichtigsten Instrument beim Scalping-Handel. Der Kontrollpunkt wird auf der Grundlage des Gesamtvolumens für jede Tick- oder Minutenkerze berechnet, je nach den Einstellung
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Indikatoren
Über den Indikator > Der Indikator ist eine Funktion, die auf einem Wert basiert (bisheriger Eröffnungs-/Höchstkurs) und dann eine mathematische Darstellung der gesamten Funktion ist, die völlig unabhängig von allen anderen Werten ist. Wenn Sie sich also fragen, ob die Zukunft so sein wird, wie sie in der Grafik dargestellt ist... Ich kann es Ihnen sagen - so wie es die Handelsfunktion bis zum Moment "jetzt" war... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Indikator versucht, die Zukunft der H
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
Bullhouse Anchored VWAP
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indikatoren
Verankerter VWAP-Indikator Verfolgen Sie den wahren Marktkonsenspreis von jedem beliebigen Punkt des Charts aus. Dieser verankerte VWAP-Indikator (volumengewichteter Durchschnittspreis) ermöglicht es Ihnen, die Berechnung an jeder Kerze zu verankern - Hochs, Tiefs, Ausbrüche oder Schlüsselereignisse - und bietet so eine präzise Kontrolle zur Identifizierung institutioneller Interessenslagen. Verfolgen Sie Käufer- oder Verkäuferdruck in Echtzeit Fügen Sie mehrere Ankerpunkte hinzu, um verschi
XTL Indicator
Bukola Omolola Adesina
Indikatoren
Der XTL-Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Handelsinstrument, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieser Indikator vereinfacht die Marktanalyse, indem er den Trend direkt auf Ihrem Chart visualisiert und die Kerzen in verschiedenen Farben malt, um bullische, bearische oder neutrale Bedingungen anzuzeigen. Are you interested in automating your trading strategy using this indicator? I can help! This indicator's code is already optimized for use in an Expert Adviso
UR VolumeTrend MT5
Krzysztof Jan Debski
Indikatoren
UR VolumenTrend   UR VolumeTrend ist der deutlichste Volumenindikator, der den anhaltenden Trend in Bezug auf das Volumen anzeigt. Funktioniert perfekt mit anderen Indikatoren wie UR TrendExhaustion, um lokale Hochs und Tiefs zu signalisieren. Begrenzt auf nur 2 Parameter – je höher die Werte, desto länger werden die Trends angezeigt. Gradientenextreme zeigen mögliche Volumenerschöpfungen an, um eine potenzielle Trendwende abzufangen. Zwei Linien – Der Volumentrend und der Durchschnitt. Der b
UGenesys Volume MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
50% Rabatt nur heute! Preis steigt wieder um 11 PM (EST) uGenesys Volumen-Indikator: Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Marktvolumenanalyse Was Traders Are Saying: "Ein unverzichtbarer Indikator...ein echter Wendepunkt." - wuzzy66 "Erstaunlicher Indikator...sehr empfehlenswert für Anfänger." - joinbehar Verständnis des Marktvolumens: Das Marktvolumen ist ein wichtiger Indikator für Bewegung und Chancen. Der uGenesys-Volumenindikator wurde speziell entwickelt, um festzustellen, wann der Markt d
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Volumenstruktur Nexus MT5 Volume Structure Nexus ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Analyse des institutionellen Volumens mit der Analyse der Marktstruktur für MetaTrader 5 kombiniert. Dieses Tool bietet einen vollständigen Überblick über das Volumenverhalten und die Preisstruktur. Wesentliche Merkmale Erweiterte Volumenanalyse - Erkennung signifikanter Kumulationen und Verteilungen - Analyse der Volumenströme in Echtzeit - Institutionelle Volumenindikatoren Marktstruktur-Analyse -
Clarity Pulse Detector
Camila Bernardez Camero
Indikatoren
Clarity Pulse Detector Clarity Pulse Detector analysiert geschlossene Bars und zugehörige Volumenbars, um echte Trendwenden zu erkennen, ohne auf zukünftige Daten zurückzugreifen. Der Indikator berechnet die Impulsstärke basierend auf konfigurierbaren SSP-Einstellungen (Signal Strength Parameter) und vergleicht die jüngsten Hoch- und Tiefpunkte, um Ausbrüche zu erkennen. Sobald die erforderlichen Bedingungen auf einer geschlossenen Kerze erfüllt sind, zeichnet das Tool einen klaren Kauf- oder
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indikatoren
eine vwap-Linie ausgehend von der auf dem Diagramm platzierten Linie platzieren Parameter: tick_mode: aktivieren, um ticks statt balken zu verwenden. dies verbraucht viel mehr cpu-rechenleistung prefix: Präfix, das für die vom Indikator erzeugte Linie hinzugefügt wird line_color: legt die Farbe der erzeugten Linie fest line_style: legt den Linienstil für die erzeugte Linie fest applied_price: legt den Preis des zu verwendenden Balkens fest std_dev_ratio: legt den Multiplikator für den std dev-Ka
DMJ Magical AVWAP
Dominic Minguy Jean
Indikatoren
Automatisierter verankerter volumengewichteter Durchschnittspreis Sie legen einen Zeitraum fest, und der Indikator findet den höchsten und den niedrigsten Preispunkt in diesem Zeitraum und leitet daraus einen AVWAP ab. Er gibt auch eine Medianlinie aus. Sie können die generierten VWAP-Linien als Kanal, als S/R-Levels oder als Volatilitätsindikator verwenden. Das Programm basiert auf dem Tick-Volumen, um mit den meisten CFD-Brokern kompatibel zu sein. Viel Spaß beim Handeln!
ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Indikatoren
Dieser Indikator fügt dem traditionellen Zickzack-Indikator zusätzliche Leistung hinzu. Mit den High-Low-Zahlen in der Vision wird es einfacher sein, Trendwechsel abzuschätzen, indem man die Tiefe jeder Welle kennt. Informationen wie Punkte, Pips, Prozentsatz und #Balken können je nach Konfiguration angezeigt werden. Alle Informationen werden in Echtzeit aktualisiert. Dieser Indikator ist besonders nützlich in Seitwärtsmärkten, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen.
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indikatoren
Produktname: Der Würfel Regressionen - Das Orakel der Zukunftstrends Sagen Sie den Markt mit chirurgischer Präzision voraus - fortschrittliche Regressionstechnologie Der Indikator, der Preisbewegungen 5 Minuten im Voraus projiziert Vollständige Beschreibung: Erschließen Sie die Macht der prädiktiven Analyse mit ANHURIX PRO, einem revolutionären Indikator, der auf: Militärische lineare Regression - Algorithmus, der für Spezialeinheiten auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde Präzisionsst
GGP Chandelier Exit Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Indikatoren
Der GGP Chandelier Exit Alert MT5-Indikator ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der Stop-Loss-Ausstiegspunkte für Long- und Short-Handelspositionen identifiziert. Chandelier Exit basiert auf dem Average True Range (ATR) Indikator. Er wurde entwickelt, um Trader im Trend zu halten, bis eine definierte Trendumkehr eintritt. Händler verwenden CE, um ihre Renditen in einem Handel zu maximieren und Stop-Loss-Ausstiegsentscheidungen zu treffen. Er basiert auf dem Prinzip, dass eine Trendumkehr se
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indikatoren
Der Market Structures Pro Indikator findet und zeigt 5 (fünf) Muster des Smart Money Concepts (SMC) Systems auf dem Chart an, nämlich: Bruch der Strukturen (BoS ) Wechsel des Charakters (CHoCH) Gleiche Hochs und Tiefs Premium, Equilibrium und Discount Zonen mit Fibo-Gitter Hoch-Hoch, Tief-Tief, Hoch-Tief und Tief-Hoch Extremwerte Die Muster werden in zwei Modi angezeigt - Swing und Internal - und sind durch die Farbe auf dem Chart leicht zu unterscheiden. Der interne Modus zeichnet sich durch k
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Entdecken Sie die wahren, verborgenen Muster des Marktes mit dem PREDATOR AURORA Trading-System – dem Endgegner der hybriden Trading-Indikatoren. Sehen Sie, was andere nicht sehen! Das PREDATOR AURORA Trading-System ist eine Kraft, die für diejenigen entwickelt wurde, die sich weigern, im Schatten der Mittelmäßigkeit zu verharren. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator; es ist der Cheat-Code; es ist Ihr unfairer Vorteil, ein ausgeklügeltes hybrides Jagdsystem, das Marktbewegungen mit tödli
ArroX
Zahed Khodarahmi
Indikatoren
ArroX Indikator Beschreibung ArroX ist ein Indikator für technische Analysen, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser Indikator analysiert Kursbewegungen und Markttrends, um Handelssignale zu liefern. Hauptmerkmale: - Zeigt Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an - Enthält Trend-Filterungsfunktionen - Bietet mehrere Take-Profit-Levels - Zeigt ein Informationsfeld zur Marktanalyse an - Unterstützt verschiedene Signalempfindlichkeitsmodi - Verwendet Bollinger Bands und gle
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Trend-Fluss-Analysator: Ihr ultimativer Leitfaden zur Marktdynamik Mit dem Visual Trend Flux Analyzer können Sie Markttrends und -momentum auf klarere und intuitivere Weise betrachten. Dieser leistungsstarke Indikator für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu durchbrechen und Ihnen eine klare, visuelle Darstellung der Trendstärke und potenzieller Umkehrungen zu liefern. Hören Sie auf, die Richtung des Marktes zu erraten, und fangen Sie an, fundierte Entscheidungen auf
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Crypto_Forex-Indikator: Heiken Ashi Candles für MT4. Kein Neuanstrich. - Heiken_Ashi_Candles hat eine großartige Kombination mit dem Trend Line MA-Indikator, wie auf dem Bild zu sehen. - Der Indikator Heiken_Ashi_Candles ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator, um Tren
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4. - Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!! - „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe). - Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen. - Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind. - Der Indikator ve
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator SWAP Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der SWAP-Anzeigeindikator zeigt aktuelle SWAPs für Long- und Short-Trades des Forex-Paares an, an das er angehängt ist. - Es ist möglich, SWAP-Anzeigewerte in jeder Ecke des Diagramms zu pl
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indikatoren
Dies ist ein kostenloses Produkt, das Sie gerne für Ihre Zwecke verwenden können! Außerdem freue ich mich sehr über Ihr positives Feedback! Vielen Dank! Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen! Forex Indicator Spread Display für MT4, großartiges zusätzliches Handelstool. - Der Spread Display-Indikator zeigt den aktuellen Spread des Forex-Paares an, an dem es angebracht ist. - Es ist möglich, den Spread-Anzeigewert in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ für MT4 - Der Indikator „Room_UP_DWN_Day_Week_Month“ ist ein sehr nützliches zusätzliches Handelstool. - Er zeigt Ihnen täglich, wöchentlich und monatlich die wahrscheinlichsten Levels, die durch den Preis erreicht werden können (Preisbereichslevel). - Der tägliche Bereich ist für Intraday-Trader nützlich. - Wöchentliche und monatliche Bereiche sind für Swing- und langfristige Trader. - Der Indikator ist hervorragend geeignet, um Ihre Take-Profit-Zi
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF RVI-Oszillator für MT4, kein Neuanstrich. - Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF RVI Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“. - RVI ist einer der besten Oszillatoren zur Erkennung von Trendänderungen und zum Einstieg aus überverkauften/überkauften Bereichen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen aus überverkauften/gekauften Bereichen. - Der HTF RVI-Indikator
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Dynamic Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – effizientes Handelstool für MT4! – Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. – Dynamischer Oszillator hat adaptive überverkaufte/überkaufte Zonen. – Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte aus überverkauften/überkauften Bereichen zu finden. – Überverkaufte Werte: unter der grünen Linie; Überkaufte Werte: über der roten Linie. – Er ist viel genauer
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Forex-Indikator „RSI für 8 Symbole“ für MT4. Kein Neuanstrich. - RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinträge aus stark überkauften Bereichen (über 70) und Kaufeinträge aus stark überverkauften Bereichen (unter 30). - RSI ist sehr nützlich für die Divergenzerkennung. - „RSI für 8 Symbole“ bietet die Möglichkeit, RSI-Werte von bis zu 8 verschiedenen Symbolen auf nur einem Chart zu steuern. - Dieser Indikator lässt sich auch hervo
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! – Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends. – Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil. – Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends. – Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30. – Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indik
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files verfügbar! Verwenden Sie Set_files v25.11 aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. – Der EA passt sich automatisch über KI-Methoden an die Marktbedingungen an. – Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Gr
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
PRICE ACTION TRADER EA – ist ein großartiges automatisches Handelssystem, das auf der Price Action-Forschung basiert! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 7 Set_files verfügbar! Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price Action-Muster – PinBar! Price Action Trader EA ist eine sehr gute Investition – es wird jahrelang für Sie funktionieren, alle Set_files haben eine positive mathematische Erwartung! Verwen
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Trendkorrektur-Histogramm“ für MT4. - Das Trendkorrektur-Histogramm kann in 2 Farben vorliegen: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen bullischen Trend. - 7 aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe bedeuten den Beginn eines neuen Trends. - Der Trendkorrektur-Histogrammindikator wurde mit dem Hauptzweck entwickelt, Verluste zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. - Er hat den Parameter „Periode“, der für die Empfindlichkeit des Indikators ve
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experten
MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von rund 90 % für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken. - Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig v
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MACD mit Trend-Zickzack“ für MT4. - Der MACD-Indikator selbst ist eines der beliebtesten Tools für den Trendhandel. - „MACD mit Trend-Zickzack“ eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren. - Verwenden Sie diesen Indikator, um die genauesten Einstiegssignale auszuwählen: _ Wenn der MACD über 0 (grüne Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach oben zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Kauf
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden. - Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische. - Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt. - Das Einstiegssignal best
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator SCALPING SNIPER für MT4, kein neu gezeichnetes Handelssystem. Scalping Sniper – ist ein fortschrittliches System (Indikator), das genaue Preisdynamik anzeigt! – Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper-Indikator für MT4. – Dieses System liefert sehr genaue, aber seltene Sniping-Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %. – Das System soll viele Paare verwenden, um nach Signalen zu suchen, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar a
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4. - Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für den Price Action-Handel. Kein Neuanstrich; keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt Inside Bar- und Outside Bar-Muster im Diagramm: - Bullisches Muster – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Bearisches Muster – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder). - Inside Bar selbst hat ein hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko). - Mit PC-, Ha
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experten
„SINGLE SNIPER“ EA ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform! Die Gewinnquote liegt bei etwa 85-90 %! Das System verwendet Zinseszins-Risikomanagement! Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: EA-Set_file herunterladen - Die Trades sind sehr genau: etwa 85-90 %. - Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigene
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 10 Set_files für 10 Paare verfügbar! Verwenden Sie Set_files (v25.11) aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. Dieser EA ist eine erweiterte Version von Adaptive Scalper EA. Zusätzliche Funktionen von Advanced Adaptive Scalper EA im Verg
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Umkehrmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt das Doji-Umkehrmuster auf dem Chart, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze eine Ausbruchskerze ist: - Bullisches Doji-Umkehrmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Umkehrmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder). - Mit PC-,
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
SwapFree Adaptive Scalper EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem! Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Funktionen des EA: -
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT4, kein Repaint. SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. – Speed ​​ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts. – Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert. – Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed ​​zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA. – Es wird empfohlen, MA
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ für MT4. - Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung; - Der Indikator erkennt den Ausbruch des Doji-Musters in die Trendrichtung, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze der Ausbruch ist: - Bullisches Doji-Ausbruchsmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärisches Doji-Ausbruchsmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experten
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit hoher Genauigkeit für die MT4-Plattform. Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit wirklich eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird. SF Multi Sniper EA ist ein „einstellen und vergessen“-Expert Advisor, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! Verwenden Sie Set_files aus dem Abschnitt „Kommentare“, um den EA zu verwenden/zu testen. - Kein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Konsolidierungsbalkenmuster für MT4. - Der Indikator „Konsolidierungsbalken“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price-Action-Handel. - Der Indikator erkennt die Preiskonsolidierung in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Auftragsposition und SL-Position. - Bullischer Konsolidierungsbalken – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder). - Bärischer Konsolidierungsbalken – Rotes Pfeils
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen. - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet. - Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet. - OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden. - Überverkaufte Werte: unter 30. - Überkaufte Werte: über 70. - Es gibt viele Möglichkeiten, sel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension