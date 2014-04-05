HTF Envelopes MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „HTF Envelopes“ für MT5.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit den professionellen HTF Envelopes für MT5. HTF steht für „höherer Zeitrahmen“.

– Envelopes ist einer der besten Trendindikatoren auf dem Markt – das perfekte Tool für den Handel.

– Er hilft Händlern, extrem überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie Handelsspannen zu identifizieren.

– Der HTF Envelopes-Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.

– Mit dem Indikator können Sie Envelopes aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.