Dieser Indikator mit dem Titel "Fixed Volume Profile.mq5" ist ein benutzerdefiniertes Tool für MetaTrader 5 (MQL5), das zur Berechnung und Anzeige eines Volumenprofils über einen benutzerdefinierten festen Zeitraum dient. Das Volumenprofil zeigt die Verteilung des Handelsvolumens auf verschiedenen Kursniveaus während eines bestimmten Zeitraums und hilft dabei, Bereiche mit hoher Aktivität (wie z.B. Points of Control oder POCs) und volumenbasierte Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu identifizieren.

Interaktive Spanne: Der Indikator erstellt zwei vertikale Linien auf dem Chart ("FP begin" für den Beginn und "FP finish" für das Ende der Range). Diese Linien können manuell verschoben werden, um den Analysezeitraum anzupassen. Standardmäßig deckt der Anfangsbereich die letzten 60 Balken ab dem aktuellen Zeitpunkt ab.
Profil-Berechnung: Die Preisspanne (vom Minimum bis zum Maximum des ausgewählten Zeitraums) wird in eine Anzahl von "Bins" oder Levels unterteilt, die durch den Parameter "Präzision" (Standardwert: 100) festgelegt wird.

Es akkumuliert das Volumen jeder Kerze (Bar) auf den entsprechenden Kursniveaus, wobei das Volumen anteilig berechnet wird, wenn sich eine Kerze über mehrere Niveaus erstreckt (unter Berücksichtigung von Dochten, Tails und Body).
Es verwendet das tatsächliche oder das Tick-Volumen entsprechend dem Parameter "angewandtes Volumen".
Es identifiziert den Point of Control (POC), d. h. das Kursniveau mit dem höchsten kumulierten Volumen, und hebt ihn mit einer anderen Farbe hervor.
Anzeige: Es zeichnet horizontale Balken (mit rechteckigen Beschriftungen) auf der rechten Seite des Diagramms, die am Ende des Bereichs ausgerichtet sind.
Die Länge jedes Balkens ist proportional zum Volumen auf dieser Ebene im Verhältnis zum POC, angepasst durch den Parameter "ratio" (Verhältnis zur Diagrammbreite, Standardwert 0,25).
Die Balken passen sich an die Höhe des Diagramms an und werden automatisch neu gezeichnet, wenn die Linien verschoben oder die Zoomstufe geändert wird.
Anpassbare Farben: allgemeine Balken (Standard, clrLightSalmon), POC (clrBlueViolet), und Bereichslinien (clrGray). Eingabeparameter:
tf0: Zeitrahmen für die Berechnung (Standardwert, der aktuelle Chart-Zeitrahmen).
Genauigkeit: Anzahl der Ebenen im Profil (muss größer als 0 sein).
av: Volumenart (real oder Ticks).
Verhältnis: Faktor für die Balkengröße im Verhältnis zur Chartbreite.
gc, pocc, svlc, evlc: Farben für Balken, Kontrollpunkte (POC) und Bereichslinien.
Wenn der ausgewählte Zeitrahmen größer ist als der aktuelle Zeitrahmen, verwenden Sie den aktuellen Zeitrahmen, um Fehler zu vermeiden.
Der Indikator wird bei Ereignissen wie dem Ziehen von Objekten oder Chartänderungen aktualisiert, aber nicht bei jedem Tick, um die Leistung zu optimieren.
Wenn Sie den Indikator entfernen, werden die vertikalen Linien entfernt; ansonsten wird das Diagramm einfach neu gezeichnet.
Der Indikator ist nützlich für Händler, die die Volumina innerhalb bestimmter Bereiche analysieren, z. B. Handelssitzungen oder historische Zeiträume, um Volumenanstiege und potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen.
