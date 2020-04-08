HTF Envelopes MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Crypto_Forex индикатор "HTF Envelopes" для MT5.
- Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального HTF Envelopes для MT5. HTF означает более высокий таймфрейм.
- Envelopes — один из лучших трендовых индикаторов на рынке — идеальный инструмент для торговли.
- Он помогает трейдерам выявлять экстремальные состояния перекупленности и перепроданности, а также торговые диапазоны.
- Индикатор HTF Envelopes отлично подходит для многотаймфреймовых торговых систем с входами по Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
- Индикатор позволяет прикреплять Envelopes с более высокого таймфрейма к текущему графику.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.