HTF Envelopes MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için "HTF Envelopes" Kripto_Forex Göstergesi.
- MT5 için profesyonel HTF Envelopes ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- Envelopes, piyasadaki en iyi trend göstergelerinden biridir ve işlem yapmak için mükemmel bir araçtır.
- Yatırımcıların aşırı alım ve satım koşullarını ve işlem aralıklarını belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılır.
- HTF Envelopes göstergesi, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilen Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- Gösterge, daha yüksek zaman diliminden gelen Envelopes'ları mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.