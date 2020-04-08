HTF Envelopes MT5 r

Indicador Crypto_Forex "HTF Envelopes" para MT5.





- Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional HTF Envelopes para MT5. HTF significa un marco temporal más amplio.

- Envelopes es uno de los mejores indicadores de tendencia del mercado: la herramienta perfecta para operar.

- Ayuda a los operadores a identificar condiciones extremas de sobrecompra y sobreventa, así como rangos de trading.

- El indicador HTF Envelopes es excelente para sistemas de trading multimarco temporal con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.

- El indicador te permite añadir Envelopes de un marco temporal más amplio a tu gráfico actual.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.