HTF Envelopes MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Enveloppes HTF » pour MT5.





- Améliorez vos méthodes de trading avec les enveloppes HTF professionnelles pour MT5. HTF signifie « période supérieure ».

- L'indicateur Enveloppes est l'un des meilleurs indicateurs de tendance du marché : un outil idéal pour le trading.

- Il permet aux traders d'identifier les conditions extrêmes de surachat et de survente, ainsi que les fourchettes de négociation.

- L'indicateur Enveloppes HTF est idéal pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- L'indicateur vous permet d'ajouter des enveloppes d'une période supérieure à votre graphique actuel.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.