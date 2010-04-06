HTF Envelopes MT5 r
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Enveloppes HTF » pour MT5.
- Améliorez vos méthodes de trading avec les enveloppes HTF professionnelles pour MT5. HTF signifie « période supérieure ».
- L'indicateur Enveloppes est l'un des meilleurs indicateurs de tendance du marché : un outil idéal pour le trading.
- Il permet aux traders d'identifier les conditions extrêmes de surachat et de survente, ainsi que les fourchettes de négociation.
- L'indicateur Enveloppes HTF est idéal pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- L'indicateur vous permet d'ajouter des enveloppes d'une période supérieure à votre graphique actuel.
