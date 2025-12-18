Mfg Smart Signal Detector

MFG SMART SIGNAL DETECTOR v3.10 - Professionelles Breakout-Handelssystem

Transformieren Sie Ihr Trading mit unserer proprietären Breakout Detection Technologie

Der MFG SMART SIGNAL DETECTOR v3.10 ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der die Art und Weise revolutioniert, wie Trader Marktausbrüche angehen. Dieser Indikator wurde mit modernsten Algorithmen und exklusiven Marktanalysetechniken entwickelt und identifiziert hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, die den meisten Händlern völlig entgehen.

Warum MFG SMART SIGNAL DETECTOR wählen?

Proprietäre Signalerzeugung Unser Indikator verwendet ein einzigartiges System zur Analyse der Sitzungsspanne, das die Marktdynamik mit außergewöhnlicher Präzision erfasst. Das Geheimnis liegt in unseren maßgeschneiderten Algorithmen, die auf der Grundlage einer komplexen Marktstrukturanalyse optimale Einstiegspunkte identifizieren - etwas, das Sie bei keinem anderen Indikator finden werden.

Professionelles Handelsmanagement Sobald ein Signal generiert wird, verfolgt der Indikator den Handel automatisch bis zum Abschluss und erkennt, wenn der Preis entweder das Take-Profit- oder das Stop-Loss-Niveau erreicht. Er markiert die Ergebnisse visuell mit verschiedenfarbigen Indikatoren und sendet Echtzeitwarnungen, wenn die Ziele erreicht werden, so dass eine ständige Überwachung nicht mehr erforderlich ist.

Umfassendes Performance-Dashboard Das vollständig anpassbare Dashboard liefert detaillierte Statistiken über Ihre Handelsperformance:

  • Gesamtsignale und Gewinn/Verlust-Verhältnis
  • Gewinnrate in Prozent und Gewinnfaktor
  • Aktuelle und historische Streams
  • Details zum letzten Signal mit Informationen zu Einstieg, Ausstieg und Ergebnis

Fortgeschrittenes Alarmsystem Bleiben Sie informiert mit unserem flexiblen Alarmsystem, das Sie benachrichtigt über:

  • Neue Signalgenerierung
  • Gewinnmitnahme oder Stop-Loss-Treffer
  • Anpassbare akustische Alarme und Push-Benachrichtigungen

Perfekt für:

  • Händler, die aus Marktausbrüchen Kapital schlagen wollen
  • Händler, die die Signalerkennung und -verfolgung automatisieren möchten
  • Trader, die Wert auf detaillierte Performance-Analysen legen
  • Alle, die ein zuverlässiges Tool für den sitzungsbasierten Handel suchen
  • Trader, die Anpassungsmöglichkeiten an ihren Stil schätzen

Wichtigste Vorteile:

  1. Exklusive Technologie: Unsere proprietären Algorithmen verschaffen Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Händlern
  2. Zeitersparnis: Automatisiert den mühsamen Prozess der Identifizierung von Handelsmöglichkeiten
  3. Leistungsverfolgung: Verstehen Sie Ihre Handelsmuster mit detaillierter Analytik
  4. Vielseitigkeit: Funktioniert über verschiedene Zeitrahmen und Finanzinstrumente hinweg
  5. Professionelle Qualität: Entwickelt mit robusten Kodierungsverfahren für zuverlässige Leistung

Der MFG SMART SIGNAL DETECTOR v3.10 ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und Verfeinerung und bietet Händlern eine professionelle Lösung für den Breakout-Handel. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der einen systematischen Ansatz sucht, oder ein erfahrener Trader, der seine bestehende Strategie verbessern möchte, dieser Indikator bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um mit Vertrauen und Präzision zu handeln.

Hinweis: Dies ist ein kommerzieller Premium-Indikator, der durch das Urheberrecht geschützt ist. Die spezifischen Algorithmen und Methoden, die bei der Signalerzeugung verwendet werden, sind urheberrechtlich geschützt und werden nicht offengelegt, um unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu wahren.


Empfohlene Produkte
Sequential R MT5 Version
Antony Augustine
Indikatoren
Auf dem heutigen Markt könnte eine objektive Gegentrendtechnik das wertvollste Kapital eines Händlers sein. Die meisten Händler auf dem Finanzmarkt dürften mit dem Namen "TD Sequential" und "Range Exhaustion" vertraut sein. Das Sequential R ist ein Counter-Trend Trading mit Simple Range Exhaustion System. Das "Sequential R" ist nützlich, um Punkte der Trenderschöpfung zu identifizieren und der trendfolgenden Masse einen Schritt voraus zu sein. Das "Sequential R" wurde entwickelt, um profitable G
PipFinite Binary Options PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.29 (14)
Indikatoren
Dieser LEGIT-Indikator kann das Ergebnis eines Taktes genau vorhersagen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten weitere Filter hinzufügen, um Ihre Wahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen! Im Gegensatz zu anderen Produkten kann Binary Options PRO vergangene Signale analysieren, was Ihnen einen statistischen Vorteil verschafft. Wie Sie Ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen Informationen dazu finden Sie hier www.mql5.com/en/blogs/post/727038 HINWEIS: Die Auswahl eines guten Brokers ist wichtig für den Gesamte
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Produkttitel Clean Fractal Pro - Hochwahrscheinliche Fraktal-Signale für Indizes und Aktien (MQL5) Unlock hohe Wahrscheinlichkeit Trades auf M30-Charts mit diesem nicht-repainting Kraftpaket . Es kombiniert: H4 RSI Bias (> 50 für bullish, <50 für bearish), um wichtige Trends zu filtern. 20-Perioden-SMA (typischer Preis) für dynamische Unterstützung/Widerstand. M30 RSI Momentum ( über 40 für Käufe, unter 60 für Verkäufe) für den Einstiegszeitpunkt. Fractal Confirmation ( unteres Fraktal für K
Gold EMA21 Guarded Scalper
Christian Villen Fajardo
Experten
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um die saubersten M5-Momentum-Bewegungen im XAUUSD mit einer klassischen, bewährten Kombination zu erfassen: EMA 9/21 Trendverschiebung + ADX-Stärkefilter . Er wird nur ausgelöst, wenn der Preis tatsächlich Kraft hat - keine schwachen Crosses, keine zufälligen Einträge, kein Overtrading. So wird gehandelt Wartet darauf, dass der EMA(9) den EMA(21) kreuzt EMA 9 kreuzt über EMA 21 → Kauf-Setup EMA 9 kreuzt unter EMA 21 → Verkaufs-Setup Überprüft ADX(14) ≥ Ih
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Der Parameter "Periode" kann an Ihre Handelsstrategie angepasst werden, so dass Sie die Anzahl und Qualität der Signale selbst bestimmen können. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, bedeutet ein Verkaufssignal, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, ein Kaufsignal bedeutet. Die empfohlene Verfallszeit beträgt eine Kerze. Sie können entweder bei Erscheinen des Signals oder bei der nächsten Kerze in den Handel einsteigen.
MT5 Binary Trend Follower
Mi Chaei Jardin
Indikatoren
Der Binary Tend Follower Indikator wurde speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt. Der beste Zeitrahmen, um den Indikator zu verwenden, ist ein 1M-Chart mit 1Min Ablauf, sobald die Signalkerze geschlossen ist. Sie müssen Ihren Handel nicht übermäßig verkomplizieren, da alle Überlegungen bereits für Sie erledigt wurden. Der Indikator wurde so einfach wie möglich gestaltet, um die Subjektivität einer komplizierten Strategie auszuschalten und es dem Händler zu ermöglichen, sich auf e
Alpha dc indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Alpha-Indikator - Präzisionshandel für jeden Markt Handeln Sie intelligenter, nicht härter. Der Alpha Indicator ist ein nicht nachmalendes, hochpräzises Trading-Tool, das für ernsthafte Trader aller Stilrichtungen entwickelt wurde - Scalping, Daytrading und Swingtrading. Ob Forex, Gold, Krypto, NAS100, GER30 oder Deriv-Synthetik-Indizes wie Volatilität, Boom & Crash, dieser Indikator passt sich an Ihren Markt und Ihre Strategie an. Er kombiniert leistungsstarke Komponenten: Alpha Trend Fil
Scalper Channel MT5
Andrei Novichkov
Indikatoren
" Scalper Channel MT5" ist ein moderner Kanalindikator, der dem Händler die Richtung des Handels anzeigt. Für die Arbeit verwendet der Indikator eingebaute und proprietäre technische Mittel und eine neue geheime Formel. Laden Sie ihn auf den Chart und der Indikator zeigt Ihnen die Einstiegsrichtung in Farbe an: Wenn die obere Grenze des Preiskanals des Indikators blau ist, eröffnen Sie eine Kaufposition. Wenn die untere Begrenzung des Preiskanals des Indikators rot ist, eröffnen Sie eine Verkau
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indikatoren
Price Reach Indikator. Er dient auch als perfekter Begriff für Unterstützungen und Widerstände. Ich verwende ihn in zwei Experten. Das grundlegende Werkzeug für den professionellen Handel. Der Indikator analysiert die letzten 500 Bar und verwendet diese, um die Niveaus zu bestimmen (aber er sagt nicht die Zukunft voraus ) . Persönlich verwende ich ihn auf TF H1. Er ist sehr einfach: Vier Linien auf dem Chart und das ist alles. Nur zwei Eingabeparameter. Tausende von Indikatoren. Warum das? Ist e
Click2FiboDrawer
Kenta Serino
Indikatoren
Click2FiboDrawer - Sofortiges Zeichnen von Fibonacci-Retracement-Linien mit 2 Klicks Click2FiboDrawer ist ein leistungsfähiges manuelles Zeichentool für diskretionäre Händler, die Fibonacci-Retracements in ihrer technischen Analyse verwenden. Mit nur zwei Mausklicks können Sie saubere und präzise Fibonacci-Levels direkt in Ihren Chart einzeichnen - kein Durcheinander, keine Menüs, kein Ärger. Selbst während schneller Scalping-Sessions können Sie mit diesem Tool schnell Fibonacci-Retracement-Lev
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Boom tragos
David Chokumanyara
Indikatoren
Boom Tragos - Der ultimative Boom-Indizes Scalping-Indikator Der Boom Tragos ist ein leistungsstarkes Scalping-Tool, das speziell für die Boom-Indizes 300, 500, 600, 900 und 1000 entwickelt wurde. Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Konsistenz wünschen. Er hilft Ihnen, in Boom-Märkten sicher zu verkaufen und gleichzeitig unnötige Ausschläge zu vermeiden. Zeitrahmen: M1 und M5 Scalping-Fokus: Sell entries only on Boom Indices Safe Holding Power: M1: Halten Sie
Golden Boom and Crash Spike Detector MT5
Edmore Masina
1 (1)
Indikatoren
Sind Sie bereit, die volatile Welt des Handels mit synthetischen Indizes zu beherrschen? Der Golden Boom and Crash Spike Indicator ist ein revolutionärer MT5-Indikator, der ausschließlich für Trader mit hohem Risiko entwickelt wurde, die auf explosive Spikes in Boom 300 und Crash 300 setzen . Dieses fortschrittliche Tool , das für den M1-Zeitrahmen (eine Minute) optimiert ist , nutzt eine proprietäre KI-gesteuerte Spike-Erkennung und eine präzise Preisaktionsanalyse, um Kauf-/Verkaufspfeile mit
Var moment pulse indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
VarMomentPulse ist ein einzigartiger manueller Handelsalgorithmus, der mit Blick auf Präzision und Flexibilität entwickelt wurde und auf einem umfangreichen historischen Datencluster basiert. Seine Funktionsweise beruht auf den Prinzipien der Analyse von Überkreuzungen zwischen normalisierten gleitenden Durchschnitten und Streuungen über verschiedene Zeitintervalle hinweg, wodurch er neue Möglichkeiten bei der Bewertung von Markttrends aufdecken kann. Hauptmerkmale des VarMomentPulse-Indikators
Dragon SuperTrend OB
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Dragon SuperTrend OB Indikator er Dragon ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um den Beginn eines neuen Trends zu erfassen. Er eignet sich hervorragend für Binäre Optionen und Forex und sogar für B3 im Mini Index und Mini Dolar. Er hat 4 Trendstufen in 4 verschiedenen Zeitrahmen, so dass Sie sicher sein können, dass Sie auf der richtigen Seite des Trends sind. Trend stehen! Es ist sehr einfach und leicht zu bedienen, am Ende erkläre ich, wie wir mit dem Indikator arbeiten! Bestätigungsmodi
Ai Super trend Final
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
AI SuperTrend Final - Adaptive Intelligenz für intelligenteres Trading AI SuperTrend Final ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator - es ist ein Handelsinstrument der nächsten Generation, das auf adaptiver Intelligenz basiert. Dieser für MetaTrader entwickelte Indikator kombiniert die bewährte Logik von SuperTrend mit fortschrittlichen Filtern wie Moving Average (MA), Average Directional Index (ADX) und einem einzigartigen selbstlernenden Mechanismus. Das Ergebnis ist ein intelligente
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
The Opportunity System
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Das Opportunity System: Forex-Gold-Indikator Das Opportunity System ist ein leistungsstarker und intuitiver Forex-Gold-Indikator, der Händlern helfen soll, erstklassige Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Goldhandel (XAU/USD) zu identifizieren. Dieser fortschrittliche Indikator kombiniert die Stärken von zwei der beliebtesten technischen Analyseinstrumente - dem Stochastik-Oszillator und dem MACD (Moving Average Convergence Divergence) - um präzise Echtzeit-Einblicke in Markttrends und potenz
SQN Max indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Sqn Max Indikator Sqn Max ist ein exklusiver Indikator, um den Markt mit hoher Effektivität zu handeln. Der Indikator basiert auf Preisaktion, Volatilität und Trend. Dieser Indikator ist so einfach wie möglich, aber nicht zu einfach. Der Indikator kann Alarme erzeugen, um den Handelsprozess zu erleichtern. Sie müssen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Der Indikator kann mit jeder Klasse von Vermögenswerten und mit jedem Zeitrahmen verwendet werden. Es ist möglich, bessere Ergebnisse
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT5 und mt4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, Sie warten, dass die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie geben Ihren Handel zu Beginn der nächsten neuen Kerze. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. wie für die einfache Identifizierung von Handelssignalen. Sind Sie damit einverstanden? Kerze 1 Minute ablaufen 1 Minute wenn Sie Hilfe benötigen. bitte zögern Sie nicht, mir e
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Demand with Alert
Hammed Oluwatosin Adeboye
Indikatoren
Sichtbare Angebots- und Nachfrage-Anzeige mit intelligenten Warnhinweisen Beherrschen Sie die Kunst des Handels mit Angebot und Nachfrage mit diesem leistungsstarken Indikator, der Ihnen eine institutionelle Volumenanalyse auf Ihren Charts bietet! Dieses ausgeklügelte Tool hilft Ihnen, wichtige Marktniveaus zu identifizieren, auf denen große Akteure aktiv sind. Hauptmerkmale: - Dynamische Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Volumenanalysen - Intelligente W
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel au
Scalping and Binary Signal Detector MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping and Binary Signal Detector – Scalping-Indikator, der Richtungssignale für Eröffnungspositionen entlang des Trends liefert. Der Indikator ist ein vollständiges Handelssystem, das für Forex und binäre Optionen verwendet werden kann. Das Algorithmensystem ermöglicht es Ihnen, starke Preisbewegungen in mehreren aufeinanderfolgenden Balken zu erkennen. Der Indikator bietet verschiedene Arten von Warnungen für Pfeile. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen (M5 oder höher em
Liquidity Mapper Pro
Michael Musco
Indikatoren
Unterstützung: Gewinn-Smasher 24/7 AI-Assistent Haftungsausschluss Liquidity Mapper Pro ist ein Analysewerkzeug, das nur zu Bildungs- und Informationszwecken dient. Es bietet keine finanzielle Beratung oder garantierte Signale. Jeder Handel birgt ein Risiko, einschließlich des potenziellen Verlusts von Kapital. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen.
ChartScalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
Chart Scalper v1.01 Professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5 ÜBERBLICK Chart Scalper ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Mit Hilfe eines hochentwickelten Algorithmus zur Preisumkehranalyse erkennt der Indikator automatisch signifikante Trendänderungen und generiert klare visuelle Signale für Kauf- und Verkaufstransaktionen. HAUPTMERKMALE Präzise Handelssignale Erkennt automati
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Experten
Imperator Expert Advisor ist Ihr zuverlässiger Assistent für profitable Handelsentscheidungen. Unser Algorithmus und unsere professionelle Analyse helfen Ihnen, Ihre Gewinne zu maximieren. Mit unserer Erfahrung unterstützen wir Sie beim Erreichen Ihrer Handelsziele. Unser Expert Advisor basiert auf umfassenden Marktanalysen und fortschrittlichen Handelsstrategien. Wir bieten verschiedene Einstellungen zur individuellen Gestaltung Ihres Handels. Der Advisor überwacht die Märkte, identifiziert Cha
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen! Auf der Grund
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Eingebaute Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale Preis
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indikatoren
ANLEITUNG RUS  /  ANLEITUNG   ENG  /  Version MT4 Hauptfunktionen: Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an! Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation. LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einsti
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Weitere Produkte dieses Autors
Mfg Breakout Boss V8
Tendekai Ngundu Maposa
Indikatoren
Der MFG Breakout Boss Indikator ist ein halbautomatisches asiatisches Session Range Breakout System, das darauf abzielt, das Hoch und das Tief der asiatischen Session zu identifizieren, wenn sich der Markt ohne größere Bewegung bewegt. Mit Hilfe eines ausgefeilten Algorithmus innerhalb des Systems, einem Ausbruch in eine der beiden Richtungen, gepaart mit dem Momentum, bietet das System hochpräzise Einstiege, mit vordefiniertem Stop Loss und 3 Take Profit Levels.
