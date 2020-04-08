HTF Envelopes MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Envelopes HTF" para MT5.





- Aprimore seus métodos de negociação com os Envelopes HTF profissionais para MT5. HTF significa - período de tempo mais longo.

- Envelopes é um dos melhores indicadores de tendência do mercado - ferramenta perfeita para negociação.

- É usado para ajudar os traders a identificar condições extremas de sobrecompra e sobrevenda, bem como faixas de negociação.

- O indicador Envelopes HTF é excelente para sistemas de negociação de múltiplos períodos de tempo com entradas de Ação de Preço ou em combinação com outros indicadores.

- O indicador permite anexar Envelopes de períodos de tempo mais longos ao seu gráfico atual.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.