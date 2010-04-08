TrendSight Simple EA

Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mitTrendSight Simple EA, einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt das Rätselraten aus der technischen Analyse heraus.

Warum TrendSight Simple EA wählen?

TrendSight Simple EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot; es ist eine kompletteGold-Handelsstrategie, die auf der Grundlage des Elite-Trendverfolgungssystems PaintBar aufgebaut ist . Im Gegensatz zu vielen EAs, die sich auf riskante Glücksspieltechniken verlassen, verwendet TrendSight Simple reine Preisaktionen, Trendmomentum und Volatilitätsfilter, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren.

  • Keine riskanten Spielereien: Verabschieden Sie sich von der Angst vor Martingale- oder Grid-Strategien. TrendSight Simple behandelt Ihr Kapital mit Respekt und verwendet einen professionellen Risikomanagement-Ansatz, bei dem jeder Handel berücksichtigt wird.

  • Intelligentes ATR-Trailing: Sichern Sie Ihre Gewinne dynamisch ab. Der EA nutzt die Average True Range (ATR), um Trailing-Stops anzupassen, so dass Ihre Gewinner während starker Trends laufen können, während Ihre Gewinne gesichert werden. (Pro Version. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/158650)

  • Tägliches Sicherheitsnetz: Mit einer eingebauten täglichen Cut-Loss-Funktion stoppt der EA automatisch den Handel, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird, und stellt so sicher, dass Sie einen weiteren Handelstag überleben (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

  • Hochwahrscheinlichkeitsfilterung: Durch die Kombination von 150-Perioden-EMA-Trendfiltern mit Volatilitätsprüfungen stellt der EA sicher, dass er nur dann in den Markt einsteigt, wenn die Bedingungen optimal sind.

Optimiert & einsatzbereit

Wir haben die schwere Arbeit für Sie erledigt. Dieser EA istvollständig für Gold (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten) Zeitrahmen optimiert. Es ist eine "Plug & Play"-Lösung - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und lassen Sie den Algorithmus arbeiten.

Um die besten Ergebnisse mit niedrigen Spreads und blitzschneller Ausführung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, das Exness Cent-Konto zu verwenden:

Maximaler Drawdown: 23%

Gewinnfaktor: 3.0

Anfangskapital: $100

👉 Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Hinweis: Wenn Sie einen anderen Broker verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Parameter Risikoprozentsatz zu optimieren (Einstellungen: Start: 0,1 | Schritt: 0,1 | Stop: 10), um den Sweet Spot für Ihren spezifischen Kontotyp zu finden.

Leistungsstarke Parameter für totale Kontrolle

  • Risikoprozentsatz: Berechnet automatisch die Losgrößen auf der Grundlage Ihres Eigenkapitals (Pro-Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

  • Daily Cut Loss Percent: Ein hartes Sicherheitslimit, um signifikante tägliche Drawdowns zu verhindern (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

  • ATR-Trailing-Multiplikator: Steuert, wie eng oder locker der Stop-Loss dem Trend folgt (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

  • EMA Trend Filter: Stellt sicher, dass der EA nur in Richtung des langfristigen Trends handelt (D1 Filter).

  • Start/Endstunde: Passen Sie Ihr Handelsfenster an , um volatile Nachrichten oder Sitzungen mit geringer Liquidität zu vermeiden.

  • PaintBar Length: Die Kern-Engine, die Trendumkehrungen und Momentum-Verschiebungen erkennt (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/158650)

  • Magic Number: Ermöglicht es Ihnen, mehrere EAs auf demselben Konto ohne Konflikte laufen zu lassen.

Machen Sie den Sprung zum professionellen Handel

Lassen Sie sich Ihren Erfolg nicht von den Emotionen des Marktes diktieren. Erleben Sie die Disziplin einer Maschine kombiniert mit einer kampferprobten Strategie.

Laden Sie TrendSight Pro EA noch heute herunter und verändern Sie Ihren Weg zum Goldhandel!



